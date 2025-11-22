Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:38
Зоосфера

В национальном парке Банф, среди величественных скал и хвойных долин, разворачивается драма, достойная древнего эпоса. Здесь уже десять лет царствует гризли под номером 122 — медведь по имени Босс. Он стал героем документальных фильмов, вдохновением для фотографов и любимцем канадской публики. Но теперь на горизонте появился новый соперник — Сплит Лип, медведь №136, который, похоже, решил, что настало время свергнуть монарха.

медведь в лесу
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
медведь в лесу

Кто такой Босс

Этому гризли около тридцати лет — почтенный возраст для дикого медведя. Его вес превышает 300 килограммов, а владения охватывают около 2500 квадратных километров долины Боу.

"Вероятно, он усвоил урок и теперь уходит с железнодорожных путей, когда слышит приближающийся поезд", — пояснил эксперт по дикой природе национального парка Стив Мишель.

Когда-то Босс даже выжил после столкновения с поездом — редчайший случай в истории наблюдений. Позже его видели переходящим оживлённые трассы, словно он не признавал опасностей, созданных человеком.
По данным Calgary Herald, именно он стал отцом более половины медвежат долины, и долгое время не находилось ни одного зверя, способного оспорить его власть.

Сравнение легендарных гризли

Параметр Босс (№122) Сплит Лип (№136)
Возраст 25-30 лет около 20 лет
Вес 300 кг около 250 кг
Территория 2500 км² расширяется, проникает в владения Босса
Характер уверенный, доминирующий, привык к людям осторожный, скрытный, но решительный
Примечательный факт пережил столкновение с поездом, съел черного медведя получил рану в схватке с Боссом (рассечённая губа)

А что если Босс действительно утратит власть

Эксперты предполагают, что смена лидера среди гризли неизбежна. В природе возраст — враг доминирования. Даже старые вожди рано или поздно уступают место молодым и амбициозным. Сплит Липу около двадцати лет, и он уже несколько раз замечен на центральных участках долины Боу.

"Некоторые другие медведи рискуют, думая, что смогут победить Босса, но его защита уже не так сильна", — отметил Джейсон Лео Бэнтл.

Если весной Босс вновь избегнет прямых столкновений, он может потерять статус лидера. Для самок это сигнал: его время прошло, и нужно искать нового защитника.

FAQ

Как долго живут гризли в дикой природе

Средняя продолжительность жизни — 20-25 лет, но Босс стал редким исключением, перешагнув этот рубеж.

Почему медведи дерутся за самок

Самка гризли приносит потомство раз в несколько лет, и только самый сильный самец имеет шанс передать свои гены.

Кто следит за их судьбой

Главным хроникёром их жизни стал фотограф Джейсон Лео Бэнтл, чьи работы часто публикуют CBC News и Calgary Herald.

Мифы и правда о гризли

  • Миф: медведи впадают в спячку одновременно.
    Правда: доминирующие самцы, как Босс, часто задерживаются, чтобы дольше питаться и укрепить запасы энергии.

  • Миф: гризли избегают людей.
    Правда: некоторые особи, привыкшие к туристам, становятся почти безразличными к присутствию человека.

  • Миф: старые медведи становятся безобидными.
    Правда: с возрастом они лишь теряют скорость, но остаются опасными, особенно при защите территории.

Интересные факты

  • Босс известен тем, что пережил столкновение с поездом и полностью восстановился.
  • В некоторых сезонах он первым выходит из спячки и первым же возвращается в неё.
  • Фотографы утверждают, что по отпечаткам лап можно определить настроение медведя — у Босса они всегда глубже и шире.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о гризли Банфа появились в середине XIX века, когда европейские переселенцы впервые достигли этих мест.
  • После создания национального парка в 1885 году охота на медведей была запрещена, и численность начала восстанавливаться.
  • Сегодня Банф считается одной из главных территорий наблюдения за гризли в Северной Америке — здесь живёт около 65 особей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
