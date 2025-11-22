Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг

В национальном парке Банф, среди величественных скал и хвойных долин, разворачивается драма, достойная древнего эпоса. Здесь уже десять лет царствует гризли под номером 122 — медведь по имени Босс. Он стал героем документальных фильмов, вдохновением для фотографов и любимцем канадской публики. Но теперь на горизонте появился новый соперник — Сплит Лип, медведь №136, который, похоже, решил, что настало время свергнуть монарха.
Этому гризли около тридцати лет — почтенный возраст для дикого медведя. Его вес превышает 300 килограммов, а владения охватывают около 2500 квадратных километров долины Боу.
"Вероятно, он усвоил урок и теперь уходит с железнодорожных путей, когда слышит приближающийся поезд", — пояснил эксперт по дикой природе национального парка Стив Мишель.
Когда-то Босс даже выжил после столкновения с поездом — редчайший случай в истории наблюдений. Позже его видели переходящим оживлённые трассы, словно он не признавал опасностей, созданных человеком.
По данным Calgary Herald, именно он стал отцом более половины медвежат долины, и долгое время не находилось ни одного зверя, способного оспорить его власть.
|Параметр
|Босс (№122)
|Сплит Лип (№136)
|Возраст
|25-30 лет
|около 20 лет
|Вес
|300 кг
|около 250 кг
|Территория
|2500 км²
|расширяется, проникает в владения Босса
|Характер
|уверенный, доминирующий, привык к людям
|осторожный, скрытный, но решительный
|Примечательный факт
|пережил столкновение с поездом, съел черного медведя
|получил рану в схватке с Боссом (рассечённая губа)
Эксперты предполагают, что смена лидера среди гризли неизбежна. В природе возраст — враг доминирования. Даже старые вожди рано или поздно уступают место молодым и амбициозным. Сплит Липу около двадцати лет, и он уже несколько раз замечен на центральных участках долины Боу.
"Некоторые другие медведи рискуют, думая, что смогут победить Босса, но его защита уже не так сильна", — отметил Джейсон Лео Бэнтл.
Если весной Босс вновь избегнет прямых столкновений, он может потерять статус лидера. Для самок это сигнал: его время прошло, и нужно искать нового защитника.
Средняя продолжительность жизни — 20-25 лет, но Босс стал редким исключением, перешагнув этот рубеж.
Самка гризли приносит потомство раз в несколько лет, и только самый сильный самец имеет шанс передать свои гены.
Главным хроникёром их жизни стал фотограф Джейсон Лео Бэнтл, чьи работы часто публикуют CBC News и Calgary Herald.
Миф: медведи впадают в спячку одновременно.
Правда: доминирующие самцы, как Босс, часто задерживаются, чтобы дольше питаться и укрепить запасы энергии.
Миф: гризли избегают людей.
Правда: некоторые особи, привыкшие к туристам, становятся почти безразличными к присутствию человека.
Миф: старые медведи становятся безобидными.
Правда: с возрастом они лишь теряют скорость, но остаются опасными, особенно при защите территории.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.