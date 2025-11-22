Существа из вечной темноты вышли на свет: океан дал шанс увидеть то, что всегда держал в тени

Впервые зафиксированы живые клюворылые киты с зубами гинкго — данные учёных

На глубине, куда редко доходит свет, живут киты, о существовании которых большинство людей даже не подозревает. Один из самых загадочных — клюворылый кит с зубами в форме листа гинкго. До недавнего времени учёные видели его только мёртвым — на фотографиях выброшенных на берег животных. Теперь всё изменилось: впервые получены снимки живых клюворылых китов с зубами гинкго, а заодно подтверждено, что именно этот редчайший вид попал в объективы камеры.

Первые фото живых клюворылов с зубами гинкго

В июне 2024 года экспедиция Университета штата Орегон и Центра военно-морской информационной войны США вышла в море у берегов Нижней Калифорнии на исследовательском судне Pacific Storm. Команда искала редких морских млекопитающих, используя гидрофоны — подводные микрофоны, которые улавливают невидимый для глаза мир звуков.

Клюворылые киты с зубами гинкго (Mesoplodon ginkgodens) принадлежат к семейству клюворылых, которые считаются одними из самых глубоководных ныряльщиков среди млекопитающих. Они почти всё время проводят на больших глубинах и поднимаются к поверхности лишь на короткие минуты, чтобы вдохнуть воздух. Именно поэтому увидеть их живьём — огромная удача, а сфотографировать — почти чудо.

Во время одного из выходов в океан команда заметила нескольких животных, кратко всплывающих на поверхность и тут же исчезающих в толще воды. Фотограф Крейг Хейслип успел сделать серию снимков, а исследователь Роберт Питман - взять небольшой образец ткани с помощью специальной стрелы-биопсии. Позже генетический анализ подтвердил: им удалось запечатлеть живых клюворылых китов с зубами гинкго.

Как рассказывают учёные, этот момент стал кульминацией многолетней работы. С 2020 года команда отслеживала необычные акустические сигналы, которые приписывали не только "гинкго-киту", но и другому неуловимому виду — клюворылому киту Перрина, которого до сих пор никто не видел в живой природе.

Перед публикацией результатов в журнале Marine Mammal Science исследователям нужно было одно главное доказательство — подтверждение, что на фотографиях именно тот самый редкий вид, а не более распространённые клюворылые. Образец ткани стал ключом к разгадке.

О находке написала журналистка Келли Бендер в материале для издания PEOPLE, ссылаясь на данные и комментарии участников экспедиции.

Что говорят сами учёные

Для команды на борту Pacific Storm этот момент стал настоящей эмоциональной развязкой многолетнего поиска. Исследовательница Центра военно-морской информационной войны США Элизабет Хендерсон вспоминает, что весь экипаж понимал: они стали свидетелями исторического события.

"Я даже не могу описать это чувство, потому что мы так долго к этому шли, — сказала The Guardian Элизабет Хендерсон, исследовательница из Центра военно-морской информационной войны США и ведущий автор статьи. — Все на корабле ликовали, потому что мы сделали это, наконец-то сделали", — сказала исследовательница Элизабет Хендерсон.

Клюворылые киты остаются одними из наименее изученных животных планеты, и это хорошо понимают сами биологи. По словам Роберта Питмана, четверть признанных видов китообразных — клюворылые, но большинство людей никогда о них не слышали.

"У Общества морской маммологии есть список из 94 признанных видов китообразных, — рассказал Питман изданию. — Четверть из них — клюворылые киты, но большинство людей никогда о них не слышали. Это самые крупные и наименее известные животные на планете", — отметил морской биолог Роберт Питман.

Сравнение: редкие клюворылы и более знакомые киты

Вид / параметр Клюворылый кит с зубами гинкго Клюворыл Перрина Горбатый кит Статус изученности Почти не изучен, редкие данные Практически не наблюдался живьём Хорошо изучен Где чаще всего фиксируют Глубоководные районы Тихого океана Предположительно северо-восток Тихого океана Прибрежные воды, популярные маршруты Основные методы обнаружения Гидрофоны, биопсия тканей, фото с судов Акустический мониторинг, редкие визуальные наблюдения Визуальные наблюдения с катеров Продолжительность погружений Очень большие, глубоководные Предположительно сопоставимые Десятки минут Доступность для туристов Только в рамках научных экспедиций Практически недоступны Популярные туры по наблюдению за китами Необходимое оборудование для учёных Гидрофоны, подводные камеры, навигационные системы, защитные костюмы Сложные акустические комплексы Бинокли, фотокамеры, стабилизированные объективы Роль для науки Помогают понять пределы ныряния и адаптации к давлению Расширяют список видов, известных только по костям Модельный объект для изучения поведения китов

FAQ

Можно ли обычному туристу увидеть клюворылого кита с зубами гинкго?

Шанс крайне мал. Даже профессиональные команды годами охотились за этим видом с помощью гидрофонов и биопсийного оборудования. Туристические компании, как правило, показывают более "доступные" виды — горбатых китов, косаток, дельфинов.

Сколько стоит тур по наблюдению за китами у берегов Нижней Калифорнии?

Стоимость зависит от сезона, продолжительности и формата. Короткие прогулки могут стоить относительно недорого, а многодневные поездки с проживанием и страховкой путешествия обойдутся существенно дороже. При выборе важно смотреть не только на цену, но и на репутацию оператора.

Мифы и правда о редких китах

Миф: редких китов можно легко увидеть с пляжа, если знать "правильное место.

Правда: большинство клюворылых живут далеко от берега и ныряют на большие глубины. Даже научным командам приходится годами отслеживать их звуки, прежде чем удаётся увидеть животное и сделать фото.

Миф: подводные микрофоны — это только военная технология.

Правда: гидрофоны сегодня используют гражданские исследовательские институты, университеты и природоохранные организации. Они помогают изучать миграции, численность и поведение морских млекопитающих.

Миф: если кит выбросился на берег, его нужно как можно быстрее толкать обратно в воду.

Правда: самодеятельное "спасение" может быть опасно и для людей, и для животного. Правильный шаг — вызвать специалистов, которые оценят состояние кита и примут решение.

Миф: новые виды животных уже не открывают — всё давно описано.

Правда: даже крупные млекопитающие, как клюворылые киты, до сих пор остаются практически неизвестными. Кое-какие виды учёные узнают сначала по костям и звукам, и лишь потом — по живым наблюдениям.

3 интересных факта

Клюворылые киты относятся к самым глубоководным ныряльщикам среди млекопитающих: некоторые виды погружаются на глубину более километра.

Для фиксации редких видов учёные используют не только гидрофоны, но и фотоаппараты с мощными зум-объективами, тепловизоры и спутниковые метки.

Одна удачная фотография или образец ткани может кардинально изменить представления о распределении вида и даже подтвердить его существование там, где его никогда не видели.

Исторический контекст: как люди узнают о новых китах

До появления современной техники большинство сведений о клюворылых китах получали из печальных источников — выброшенных на берег туш. Учёные измеряли черепа, описывали форму зубов и по этому материалу выделяли новые виды. Так складывались первые списки китообразных.

С развитием подводной акустики к картине добавились звуки. Исследовательские суда стали оснащать гидрофонами, а затем — целыми сетями подводных микрофонов. Оказалось, что у многих видов китов есть свои "подписи" — уникальные звуковые сигналы.

Сегодня в дело включились цифровые технологии: спутниковая навигация, автоматический анализ данных, высокочувствительные камеры, беспилотные аппараты. Но даже при всём этом прогрессе встреча с редким клюворылым китом остаётся штучным событием. Именно поэтому первые живые фотографии клюворылого кита с зубами гинкго стали таким важным шагом — как для науки, так и для всех, кто мечтает больше узнать о скрытой жизни океана.