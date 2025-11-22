Существа из вечной темноты вышли на свет: океан дал шанс увидеть то, что всегда держал в тени

На глубине, куда редко доходит свет, живут киты, о существовании которых большинство людей даже не подозревает. Один из самых загадочных — клюворылый кит с зубами в форме листа гинкго. До недавнего времени учёные видели его только мёртвым — на фотографиях выброшенных на берег животных. Теперь всё изменилось: впервые получены снимки живых клюворылых китов с зубами гинкго, а заодно подтверждено, что именно этот редчайший вид попал в объективы камеры.
В июне 2024 года экспедиция Университета штата Орегон и Центра военно-морской информационной войны США вышла в море у берегов Нижней Калифорнии на исследовательском судне Pacific Storm. Команда искала редких морских млекопитающих, используя гидрофоны — подводные микрофоны, которые улавливают невидимый для глаза мир звуков.
Клюворылые киты с зубами гинкго (Mesoplodon ginkgodens) принадлежат к семейству клюворылых, которые считаются одними из самых глубоководных ныряльщиков среди млекопитающих. Они почти всё время проводят на больших глубинах и поднимаются к поверхности лишь на короткие минуты, чтобы вдохнуть воздух. Именно поэтому увидеть их живьём — огромная удача, а сфотографировать — почти чудо.
Во время одного из выходов в океан команда заметила нескольких животных, кратко всплывающих на поверхность и тут же исчезающих в толще воды. Фотограф Крейг Хейслип успел сделать серию снимков, а исследователь Роберт Питман - взять небольшой образец ткани с помощью специальной стрелы-биопсии. Позже генетический анализ подтвердил: им удалось запечатлеть живых клюворылых китов с зубами гинкго.
Как рассказывают учёные, этот момент стал кульминацией многолетней работы. С 2020 года команда отслеживала необычные акустические сигналы, которые приписывали не только "гинкго-киту", но и другому неуловимому виду — клюворылому киту Перрина, которого до сих пор никто не видел в живой природе.
Перед публикацией результатов в журнале Marine Mammal Science исследователям нужно было одно главное доказательство — подтверждение, что на фотографиях именно тот самый редкий вид, а не более распространённые клюворылые. Образец ткани стал ключом к разгадке.
О находке написала журналистка Келли Бендер в материале для издания PEOPLE, ссылаясь на данные и комментарии участников экспедиции.
Для команды на борту Pacific Storm этот момент стал настоящей эмоциональной развязкой многолетнего поиска. Исследовательница Центра военно-морской информационной войны США Элизабет Хендерсон вспоминает, что весь экипаж понимал: они стали свидетелями исторического события.
"Я даже не могу описать это чувство, потому что мы так долго к этому шли, — сказала The Guardian Элизабет Хендерсон, исследовательница из Центра военно-морской информационной войны США и ведущий автор статьи. — Все на корабле ликовали, потому что мы сделали это, наконец-то сделали", — сказала исследовательница Элизабет Хендерсон.
Клюворылые киты остаются одними из наименее изученных животных планеты, и это хорошо понимают сами биологи. По словам Роберта Питмана, четверть признанных видов китообразных — клюворылые, но большинство людей никогда о них не слышали.
"У Общества морской маммологии есть список из 94 признанных видов китообразных, — рассказал Питман изданию. — Четверть из них — клюворылые киты, но большинство людей никогда о них не слышали. Это самые крупные и наименее известные животные на планете", — отметил морской биолог Роберт Питман.
|Вид / параметр
|Клюворылый кит с зубами гинкго
|Клюворыл Перрина
|Горбатый кит
|Статус изученности
|Почти не изучен, редкие данные
|Практически не наблюдался живьём
|Хорошо изучен
|Где чаще всего фиксируют
|Глубоководные районы Тихого океана
|Предположительно северо-восток Тихого океана
|Прибрежные воды, популярные маршруты
|Основные методы обнаружения
|Гидрофоны, биопсия тканей, фото с судов
|Акустический мониторинг, редкие визуальные наблюдения
|Визуальные наблюдения с катеров
|Продолжительность погружений
|Очень большие, глубоководные
|Предположительно сопоставимые
|Десятки минут
|Доступность для туристов
|Только в рамках научных экспедиций
|Практически недоступны
|Популярные туры по наблюдению за китами
|Необходимое оборудование для учёных
|Гидрофоны, подводные камеры, навигационные системы, защитные костюмы
|Сложные акустические комплексы
|Бинокли, фотокамеры, стабилизированные объективы
|Роль для науки
|Помогают понять пределы ныряния и адаптации к давлению
|Расширяют список видов, известных только по костям
|Модельный объект для изучения поведения китов
Можно ли обычному туристу увидеть клюворылого кита с зубами гинкго?
Шанс крайне мал. Даже профессиональные команды годами охотились за этим видом с помощью гидрофонов и биопсийного оборудования. Туристические компании, как правило, показывают более "доступные" виды — горбатых китов, косаток, дельфинов.
Сколько стоит тур по наблюдению за китами у берегов Нижней Калифорнии?
Стоимость зависит от сезона, продолжительности и формата. Короткие прогулки могут стоить относительно недорого, а многодневные поездки с проживанием и страховкой путешествия обойдутся существенно дороже. При выборе важно смотреть не только на цену, но и на репутацию оператора.
Миф: редких китов можно легко увидеть с пляжа, если знать "правильное место.
Правда: большинство клюворылых живут далеко от берега и ныряют на большие глубины. Даже научным командам приходится годами отслеживать их звуки, прежде чем удаётся увидеть животное и сделать фото.
Миф: подводные микрофоны — это только военная технология.
Правда: гидрофоны сегодня используют гражданские исследовательские институты, университеты и природоохранные организации. Они помогают изучать миграции, численность и поведение морских млекопитающих.
Миф: если кит выбросился на берег, его нужно как можно быстрее толкать обратно в воду.
Правда: самодеятельное "спасение" может быть опасно и для людей, и для животного. Правильный шаг — вызвать специалистов, которые оценят состояние кита и примут решение.
Миф: новые виды животных уже не открывают — всё давно описано.
Правда: даже крупные млекопитающие, как клюворылые киты, до сих пор остаются практически неизвестными. Кое-какие виды учёные узнают сначала по костям и звукам, и лишь потом — по живым наблюдениям.
До появления современной техники большинство сведений о клюворылых китах получали из печальных источников — выброшенных на берег туш. Учёные измеряли черепа, описывали форму зубов и по этому материалу выделяли новые виды. Так складывались первые списки китообразных.
С развитием подводной акустики к картине добавились звуки. Исследовательские суда стали оснащать гидрофонами, а затем — целыми сетями подводных микрофонов. Оказалось, что у многих видов китов есть свои "подписи" — уникальные звуковые сигналы.
Сегодня в дело включились цифровые технологии: спутниковая навигация, автоматический анализ данных, высокочувствительные камеры, беспилотные аппараты. Но даже при всём этом прогрессе встреча с редким клюворылым китом остаётся штучным событием. Именно поэтому первые живые фотографии клюворылого кита с зубами гинкго стали таким важным шагом — как для науки, так и для всех, кто мечтает больше узнать о скрытой жизни океана.
