Гигант из морских глубин забрёл в пресную реку: индийские рыбаки столкнулись с небывалым уловом

Рыбаки в индийском штате Одиша привыкли к трудовым будням на воде, но тот улов, что ожидал их в реке Деви, стал для них настоящим испытанием. Огромный скат, запутавшийся в сетях, несколько часов не поддавался усилиям, однако именно такие редкие находки напоминают, насколько непредсказуемой может быть природа. История быстро разошлась по округе: кейс оказался не только впечатляющим по размерам добычи, но и заставил задуматься о том, почему морское животное оказалось в пресной реке.
Группа рыбаков из округа Пури отправилась на обычный промысел, когда сеть неожиданно потянула вниз так сильно, будто под водой зацепился камень. Лишь спустя некоторое время стало ясно, что в ловушку угодила огромная рыба, известная под местным названием "Санкуча". Оказалось, что это гигантский скат длиной около 3,5 метра и весом примерно 300 килограммов.
Чтобы вытянуть его на берег, примерно двадцать человек работали почти два часа, прилагая усилия, сравнимые с попыткой поднять небольшой автомобиль. В итоге добычу удалось вытащить и передать частному покупателю из соседнего штата Западная Бенгалия — там мясо ската считается деликатесом и ценится особенно высоко. Один из участников промысла рассказал, что цена достигает 200 рупий за килограмм, что делает улов стоимостью около 60 тысяч рупий.
Появление морского хищника в пресноводной среде — явление редкое, но не невозможное. Рыбаки предполагают, что скат проник в устье реки в поисках пищи. В этот период в Деви действительно наблюдается большое количество мелкой рыбы — основного рациона многих видов скатов. Иногда они заходят в речные русла, следуя за кормовой базой, и могут проходить значительные расстояния.
В то же время местные жители напоминают, что подобные встречи небезопасны. Хвост ската имеет острые зазубрины, способные серьёзно ранить человека, и при неправильном обращении такое столкновение заканчивается трагически.
|Вид водоёма
|Вероятность встречи ската
|Причина появления
|Особенности поведения
|Глубоководное море
|Высокая
|Основная среда обитания
|Активный поиск добычи
|Устье реки
|Средняя
|Миграция за кормом
|Периодические заходы
|Пресная река
|Низкая
|Случайный дрейф или высокий уровень питания
|Короткое пребывание
|Мелководье
|Разная
|Изобилие рыбы
|Возможность запутаться в сетях
|Прибрежные зоны
|Высокая
|Разнообразие кормовой базы
|Частые контакты с рыбаками
В некоторых регионах рост температуры воды и изменение течений действительно делают миграции менее предсказуемыми. Это означает, что рыбакам имеет смысл заранее готовиться к таким встречам — использовать более прочные сети и обучаться безопасному обращению с крупными видами.
|Плюсы улова
|Минусы ситуации
|Высокая стоимость мяса
|Опасность для рыбаков
|Редкое событие — привлекает внимание рынка
|Износ оборудования
|Возможность большой прибыли
|Потенциальная травмоопасность
|Рост интереса покупателей
|Вопросы о состоянии экологии
Да, но случаи крайне редкие: чаще это результат миграции из моря в устье реки.
Да. Их хвостовые шипы могут нанести серьёзные ранения даже профессионалам.
Стоимость мяса достигает 200 рупий за килограмм, что при весе около 300 кг даёт прибыль примерно 60 000 рупий.
История о гигантском скате из реки Деви — напоминание о том, насколько сложными и непредсказуемыми остаются отношения человека с природой. Морские обитатели иногда заходят туда, где их никто не ждёт, и такие встречи становятся испытанием для рыбаков, их оборудования и опыта. Но вместе с этим они показывают: живой мир куда разнообразнее, чем кажется, и его поведение напрямую зависит от состояния экосистемы.
