Там, где раньше кипела жизнь: почему акулы и скаты больше не возвращаются в свои древние владения

Подводный мир меняется быстрее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование показало: разнообразие акул и скатов сокращается уже десятки миллионов лет, а нынешний кризис в океанах оказался самым стремительным и опасным. Эти древние хищники пережили множество катаклизмов, в том числе вымирание, которое уничтожило динозавров. Но сегодня перед ними стоит вызов, масштабы которого превышают всё, что происходило ранее. Причины в утрате мест обитания, стремительном росте уровня CO₂ и человеческом воздействии на прибрежные зоны — те самые экосистемы, в которых миллионы лет формировались новые виды.
Венские учёные проанализировали огромный пласт данных и выяснили, что пик биоразнообразия пришёлся на эоцен — примерно 45 миллионов лет назад. Тогда климат Земли был существенно теплее, а мелководья — более протяжёнными. Эти зоны всегда были главным "инкубатором" новых видов: в тёплой, насыщенной питательными веществами воде появлялось больше возможностей для эволюции.
Удивительно, но даже масштабное вымирание 66 млн лет назад, которое уничтожило динозавров, не стало серьёзным ударом для акул и скатов. Они не только пережили его, но и продолжили расширять видовое разнообразие. А вот после эоцена начался длительный спад — и продолжается до сих пор.
Прибрежные мелководья — это сердце морской экосистемы. Там концентрируются водоросли, морские травы и огромное количество беспозвоночных, составляющих основу пищевых цепей. Именно здесь появляются новые виды, здесь сложнее всего попасть хищникам, а условия создают идеальный баланс между риском и возможностями для роста.
Сегодня ситуация меняется. Причины:
Потеря таких мест приводит к тому, что у акул и скатов буквально исчезают эволюционные "стартовые площадки".
На протяжении миллионов лет умеренные уровни углекислого газа даже способствовали развитию хрящевых рыб — усиливался рост водорослей и морских трав, что подпитывало всю экосистему.
Но нынешние концентрации CO₂ - опасно высокие. Они:
Все эти факторы бьют по акулам и скатам куда сильнее, чем по многим другим организмам.
"Раньше у акул и скатов было время адаптироваться или мигрировать. Сейчас изменения происходят слишком быстро", — сказал палеонтолог Мануэль Штаггль.
Особенно тяжело приходится тем видам, которые эволюционно приспособились к строго определённым условиям. Например, глубоководные акулы не успевают адаптироваться к изменениям температуры и сокращению подходящих зон обитания.
|Период
|Уровень биоразнообразия
|Климат
|Основные изменения
|Меловой период
|Средний
|Умеренный
|Массовое вымирание практически не затронуло акул
|Эоцен
|Максимальный
|Тёплый
|Пик видообразования
|Олигоцен-современность
|Понижение
|Похолодание → потепление
|Утрата мелководий, рост CO₂
|Настоящее время
|Ускоренный спад
|Стремительное потепление
|Антропогенное воздействие
Тогда мелководные экосистемы смогут частично восстановиться, что замедлит падение разнообразия хрящевых рыб. Однако ключевым остаётся скорость изменений: природа адаптируется медленно.
|Плюсы естественных процессов
|Минусы антропогенного воздействия
|Длительная адаптация видов
|Изменения слишком быстрые
|Устойчивость океанических систем
|Утрата мест обитания
|Возможность восстановления
|Кислотность и загрязнение растут
Они регулируют популяции других видов и поддерживают баланс экосистем.
Да, при наличии долгосрочных природоохранных программ.
Глубоководные и специализированные виды, которые плохо переносят изменения среды.
Современные исследования показывают: акулы и скаты пережили множество кризисов, но нынешние изменения происходят слишком стремительно. Утрата прибрежных зон, рост уровня CO₂ и разрушение экосистем делают адаптацию почти невозможной. Чтобы сохранить этих древних морских обитателей, важно обращать внимание на состояние океанов уже сейчас — ведь они отражают не только биологическое прошлое планеты, но и её будущее.
