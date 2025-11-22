Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестиции в краудфандинг несут высокий риск потерь — консультант Кикевич
Высоцкий снимался со Светличной в фильме "Стряпуха"
Грязные кофемашины содержат микробы, вызывающие менингит — рассказала биолог Лялина
В 2026 году свитер стал универсальной вещью для любых случаев
Микротренировки улучшили кровоток у сидячих сотрудников описал Крейг Велл
Гибель туристки на острове Лизард подтвердила полиция Австралии
Раствор соды, уксуса и моющего средства облегчает очистку духовки — сообщает Malatec
Дешевые машины с АКПП дорожают быстрее механики — автоэксперты
Спрос на дубайский шоколад в России значительно снизился — платформа "ОФД"

Там, где раньше кипела жизнь: почему акулы и скаты больше не возвращаются в свои древние владения

Выявили спад разнообразия акул и скатов по данным Scientific Reports
7:27
Зоосфера

Подводный мир меняется быстрее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование показало: разнообразие акул и скатов сокращается уже десятки миллионов лет, а нынешний кризис в океанах оказался самым стремительным и опасным. Эти древние хищники пережили множество катаклизмов, в том числе вымирание, которое уничтожило динозавров. Но сегодня перед ними стоит вызов, масштабы которого превышают всё, что происходило ранее. Причины в утрате мест обитания, стремительном росте уровня CO₂ и человеческом воздействии на прибрежные зоны — те самые экосистемы, в которых миллионы лет формировались новые виды.

Скат
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скат

Как менялось разнообразие акул и скатов?

Венские учёные проанализировали огромный пласт данных и выяснили, что пик биоразнообразия пришёлся на эоцен — примерно 45 миллионов лет назад. Тогда климат Земли был существенно теплее, а мелководья — более протяжёнными. Эти зоны всегда были главным "инкубатором" новых видов: в тёплой, насыщенной питательными веществами воде появлялось больше возможностей для эволюции.

Удивительно, но даже масштабное вымирание 66 млн лет назад, которое уничтожило динозавров, не стало серьёзным ударом для акул и скатов. Они не только пережили его, но и продолжили расширять видовое разнообразие. А вот после эоцена начался длительный спад — и продолжается до сих пор.

Почему прибрежные воды играют ключевую роль?

Прибрежные мелководья — это сердце морской экосистемы. Там концентрируются водоросли, морские травы и огромное количество беспозвоночных, составляющих основу пищевых цепей. Именно здесь появляются новые виды, здесь сложнее всего попасть хищникам, а условия создают идеальный баланс между риском и возможностями для роста.

Сегодня ситуация меняется. Причины:

  • разрушение берегов из-за строительства и туризма;
  • загрязнение промышленных зон;
  • добыча полезных ископаемых;
  • рост температуры воды и кислородное голодание.

Потеря таких мест приводит к тому, что у акул и скатов буквально исчезают эволюционные "стартовые площадки".

CO₂: двойная роль в эволюции

На протяжении миллионов лет умеренные уровни углекислого газа даже способствовали развитию хрящевых рыб — усиливался рост водорослей и морских трав, что подпитывало всю экосистему.

Но нынешние концентрации CO₂ - опасно высокие. Они:

  • повышают кислотность океана;
  • разрушают коралловые рифы;
  • нарушают баланс пищевых цепей;
  • ускоряют потепление воды.

Все эти факторы бьют по акулам и скатам куда сильнее, чем по многим другим организмам.

Комментарий учёных

"Раньше у акул и скатов было время адаптироваться или мигрировать. Сейчас изменения происходят слишком быстро", — сказал палеонтолог Мануэль Штаггль.

Особенно тяжело приходится тем видам, которые эволюционно приспособились к строго определённым условиям. Например, глубоководные акулы не успевают адаптироваться к изменениям температуры и сокращению подходящих зон обитания.

Сравнение

Период Уровень биоразнообразия Климат Основные изменения
Меловой период Средний Умеренный Массовое вымирание практически не затронуло акул
Эоцен Максимальный Тёплый Пик видообразования
Олигоцен-современность Понижение Похолодание → потепление Утрата мелководий, рост CO₂
Настоящее время Ускоренный спад Стремительное потепление Антропогенное воздействие

Как помочь океану косвенно?

  1. Снижать потребление одноразового пластика — он губителен для морских экосистем.
  2. Поддерживать проекты по восстановлению рифов и прибрежных зон.
  3. Выбирать рыбу из устойчивых промыслов — это уменьшает давление на хищников.
  4. Следить за углеродным следом: экономия энергии и использование общественного транспорта — вклад в снижение выбросов.
  5. Поддерживать научные проекты и информацию об океане — грамотность общества влияет на экологическую политику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недооценивать влияние мелководий → игнорирование ключевых зон видообразования → включать их в программы охраны.
  • Считать, что крупные хищники устойчивы → потеря видов может быть необратимой → защищать уязвимые виды на законодательном уровне.
  • Полагать, что океан сам "восстановится" → ускорение деградации → участие в экологических инициативах.

А что, если темпы потепления снизятся?

Тогда мелководные экосистемы смогут частично восстановиться, что замедлит падение разнообразия хрящевых рыб. Однако ключевым остаётся скорость изменений: природа адаптируется медленно.

Плюсы и минусы

Плюсы естественных процессов Минусы антропогенного воздействия
Длительная адаптация видов Изменения слишком быстрые
Устойчивость океанических систем Утрата мест обитания
Возможность восстановления Кислотность и загрязнение растут

FAQ

Почему акулы так важны для океана?

Они регулируют популяции других видов и поддерживают баланс экосистем.

Можно ли восстановить мелководные зоны?

Да, при наличии долгосрочных природоохранных программ.

Какие виды наиболее уязвимы?

Глубоководные и специализированные виды, которые плохо переносят изменения среды.

Мифы и правда

  • Миф: акулы уменьшаются из-за массовой охоты.
  • Правда: это лишь часть проблемы. Ключевой фактор — разрушение среды обитания.
  • Миф: повышение температуры моря полезно для тропических видов.
  • Правда: слишком тёплая вода разрушает пищевые цепи.
  • Миф: CO₂ влияет только на климат.
  • Правда: он меняет кислотность и химию океана.

Исторический контекст

  • 66 млн лет назад - вымирание динозавров, акулы почти не страдают.
  • 45 млн лет назад - пик разнообразия акул и скатов.
  • Последующие эпохи - постепенная утрата мелководий.
  • XXI век - самый быстрый спад из-за человеческой деятельности.

Три интересных факта

  1. Некоторые акулы жили на Земле ещё до появления динозавров.
  2. Скаты эволюционно происходят от древних акул и обладают схожими сенсорными системами.
  3. У акул необычайно развито обоняние: они могут почувствовать каплю крови на десятки метров в воде.

Современные исследования показывают: акулы и скаты пережили множество кризисов, но нынешние изменения происходят слишком стремительно. Утрата прибрежных зон, рост уровня CO₂ и разрушение экосистем делают адаптацию почти невозможной. Чтобы сохранить этих древних морских обитателей, важно обращать внимание на состояние океанов уже сейчас — ведь они отражают не только биологическое прошлое планеты, но и её будущее.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Комета 3I/ATLAS наблюдается с повышенной яркостью и отклонениями — ИКИ РАН
Наука и техника
Комета 3I/ATLAS наблюдается с повышенной яркостью и отклонениями — ИКИ РАН
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Авто
Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Домашние животные
Кукушка маскирует полёт под ястреба для подмены яиц — Accuweather
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Газовый обогреватель прогревает дачный дом за 15 минут
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей Сергей Милешкин Падение давления зимой повышает чувствительность суставов — ревматологи Валерия Жемчугова Хофманн создал фальшивое "Письмо Саламандры", заявил Кеннет У. Ренделл Игорь Буккер
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Гольфстрим дрогнул — Европа готовится к ледяному шоку: привычная жизнь может закончиться за одну зиму
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Кошка сопротивляется холоду лишь иллюзией густой шерсти: как настроить погоду в доме под питомца
Последние материалы
Микротренировки улучшили кровоток у сидячих сотрудников описал Крейг Велл
Гибель туристки на острове Лизард подтвердила полиция Австралии
Раствор соды, уксуса и моющего средства облегчает очистку духовки — сообщает Malatec
Дешевые машины с АКПП дорожают быстрее механики — автоэксперты
Спрос на дубайский шоколад в России значительно снизился — платформа "ОФД"
В продолжении "Папиных дочек" нарушена логика сюжета
Чеснок поддерживает работу печени и иммунитета — отметила биолог Лялина
Тушёная говядина из консервов даёт густое рагу за 20 минут — поясняет шеф Павел Орлов
Вертикальное размещение кустов упростило сбор урожая — садовод Елена Павлова.
Археологи нашли в Вичаме храмы и площади, похожие на Карал — археологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.