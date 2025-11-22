Там, где раньше кипела жизнь: почему акулы и скаты больше не возвращаются в свои древние владения

Выявили спад разнообразия акул и скатов по данным Scientific Reports

Подводный мир меняется быстрее, чем кажется на первый взгляд. Новое исследование показало: разнообразие акул и скатов сокращается уже десятки миллионов лет, а нынешний кризис в океанах оказался самым стремительным и опасным. Эти древние хищники пережили множество катаклизмов, в том числе вымирание, которое уничтожило динозавров. Но сегодня перед ними стоит вызов, масштабы которого превышают всё, что происходило ранее. Причины в утрате мест обитания, стремительном росте уровня CO₂ и человеческом воздействии на прибрежные зоны — те самые экосистемы, в которых миллионы лет формировались новые виды.

Скат

Как менялось разнообразие акул и скатов?

Венские учёные проанализировали огромный пласт данных и выяснили, что пик биоразнообразия пришёлся на эоцен — примерно 45 миллионов лет назад. Тогда климат Земли был существенно теплее, а мелководья — более протяжёнными. Эти зоны всегда были главным "инкубатором" новых видов: в тёплой, насыщенной питательными веществами воде появлялось больше возможностей для эволюции.

Удивительно, но даже масштабное вымирание 66 млн лет назад, которое уничтожило динозавров, не стало серьёзным ударом для акул и скатов. Они не только пережили его, но и продолжили расширять видовое разнообразие. А вот после эоцена начался длительный спад — и продолжается до сих пор.

Почему прибрежные воды играют ключевую роль?

Прибрежные мелководья — это сердце морской экосистемы. Там концентрируются водоросли, морские травы и огромное количество беспозвоночных, составляющих основу пищевых цепей. Именно здесь появляются новые виды, здесь сложнее всего попасть хищникам, а условия создают идеальный баланс между риском и возможностями для роста.

Сегодня ситуация меняется. Причины:

разрушение берегов из-за строительства и туризма;

загрязнение промышленных зон;

добыча полезных ископаемых;

рост температуры воды и кислородное голодание.

Потеря таких мест приводит к тому, что у акул и скатов буквально исчезают эволюционные "стартовые площадки".

CO₂: двойная роль в эволюции

На протяжении миллионов лет умеренные уровни углекислого газа даже способствовали развитию хрящевых рыб — усиливался рост водорослей и морских трав, что подпитывало всю экосистему.

Но нынешние концентрации CO₂ - опасно высокие. Они:

повышают кислотность океана;

разрушают коралловые рифы;

нарушают баланс пищевых цепей;

ускоряют потепление воды.

Все эти факторы бьют по акулам и скатам куда сильнее, чем по многим другим организмам.

Комментарий учёных

"Раньше у акул и скатов было время адаптироваться или мигрировать. Сейчас изменения происходят слишком быстро", — сказал палеонтолог Мануэль Штаггль.

Особенно тяжело приходится тем видам, которые эволюционно приспособились к строго определённым условиям. Например, глубоководные акулы не успевают адаптироваться к изменениям температуры и сокращению подходящих зон обитания.

Сравнение

Период Уровень биоразнообразия Климат Основные изменения Меловой период Средний Умеренный Массовое вымирание практически не затронуло акул Эоцен Максимальный Тёплый Пик видообразования Олигоцен-современность Понижение Похолодание → потепление Утрата мелководий, рост CO₂ Настоящее время Ускоренный спад Стремительное потепление Антропогенное воздействие

Как помочь океану косвенно?

Снижать потребление одноразового пластика — он губителен для морских экосистем. Поддерживать проекты по восстановлению рифов и прибрежных зон. Выбирать рыбу из устойчивых промыслов — это уменьшает давление на хищников. Следить за углеродным следом: экономия энергии и использование общественного транспорта — вклад в снижение выбросов. Поддерживать научные проекты и информацию об океане — грамотность общества влияет на экологическую политику.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Недооценивать влияние мелководий → игнорирование ключевых зон видообразования → включать их в программы охраны.

Считать, что крупные хищники устойчивы → потеря видов может быть необратимой → защищать уязвимые виды на законодательном уровне.

Полагать, что океан сам "восстановится" → ускорение деградации → участие в экологических инициативах.

А что, если темпы потепления снизятся?

Тогда мелководные экосистемы смогут частично восстановиться, что замедлит падение разнообразия хрящевых рыб. Однако ключевым остаётся скорость изменений: природа адаптируется медленно.

Плюсы и минусы

Плюсы естественных процессов Минусы антропогенного воздействия Длительная адаптация видов Изменения слишком быстрые Устойчивость океанических систем Утрата мест обитания Возможность восстановления Кислотность и загрязнение растут

FAQ

Почему акулы так важны для океана?

Они регулируют популяции других видов и поддерживают баланс экосистем.

Можно ли восстановить мелководные зоны?

Да, при наличии долгосрочных природоохранных программ.

Какие виды наиболее уязвимы?

Глубоководные и специализированные виды, которые плохо переносят изменения среды.

Мифы и правда

Миф: акулы уменьшаются из-за массовой охоты.

акулы уменьшаются из-за массовой охоты. Правда: это лишь часть проблемы. Ключевой фактор — разрушение среды обитания.

это лишь часть проблемы. Ключевой фактор — разрушение среды обитания. Миф: повышение температуры моря полезно для тропических видов.

повышение температуры моря полезно для тропических видов. Правда: слишком тёплая вода разрушает пищевые цепи.

слишком тёплая вода разрушает пищевые цепи. Миф: CO₂ влияет только на климат.

CO₂ влияет только на климат. Правда: он меняет кислотность и химию океана.

Исторический контекст

66 млн лет назад - вымирание динозавров, акулы почти не страдают.

- вымирание динозавров, акулы почти не страдают. 45 млн лет назад - пик разнообразия акул и скатов.

- пик разнообразия акул и скатов. Последующие эпохи - постепенная утрата мелководий.

- постепенная утрата мелководий. XXI век - самый быстрый спад из-за человеческой деятельности.

Три интересных факта

Некоторые акулы жили на Земле ещё до появления динозавров. Скаты эволюционно происходят от древних акул и обладают схожими сенсорными системами. У акул необычайно развито обоняние: они могут почувствовать каплю крови на десятки метров в воде.

Современные исследования показывают: акулы и скаты пережили множество кризисов, но нынешние изменения происходят слишком стремительно. Утрата прибрежных зон, рост уровня CO₂ и разрушение экосистем делают адаптацию почти невозможной. Чтобы сохранить этих древних морских обитателей, важно обращать внимание на состояние океанов уже сейчас — ведь они отражают не только биологическое прошлое планеты, но и её будущее.