На краю ледяного мира что-то нарушило привычный ритм: морские гиганты пропали без объяснений

5:32
Зоосфера

Субантарктические острова долгое время были символом природной стабильности — местами, где сезонный ритм сохранялся десятилетиями. Но последние годы показывают, что даже самые изолированные уголки планеты не защищены от глобальных угроз. На Южной Георгии, одном из ключевых центров размножения морских слонов, учёные фиксируют обвал численности, который нарушает привычный ход жизни в регионе и вызывает серьёзные опасения за будущее всей популяции.

Морской слон
Фото: Voronezh Zoo is licensed under public domain
Морской слон

Что показали аэрофотосъёмка и наблюдения

Исследование Британской антарктической службы зафиксировало беспрецедентное сокращение численности морских слонов Mirounga leonina. В период с 2022 по 2024 год количество самок, пришедших на размножение, уменьшилось на 47%. На снимках видно почти пустые пляжи трёх крупнейших колоний острова — там недосчитались примерно 53 000 животных.

Это особенно тревожит исследователей, ведь именно Южная Георгия содержит более половины мировой популяции вида. Потери такого масштаба при нормальных условиях просто невозможны: в предыдущие десятилетия колебания численности никогда не превышали 10%. А учитывая, что самки достигают зрелости только через 3-8 лет, каждая пропавшая особь означает долгосрочный разрыв поколений.

Учёные подчёркивают, что естественные причины не могут объяснить столь резкое падение. Одновременно с этим сокращением на острове был подтверждён вирус H5N1, что делает эпидемическое происхождение событий наиболее вероятным.

Как вирус H5N1 проник в субантарктические экосистемы

H5N1 давно перестал быть исключительно птичьим вирусом. С 2023 года он распространяется через островные цепи, поражая новые виды, включая морских львов и морских слонов. Первые случаи заражения в Южной Георгии зафиксировали у бурых поморников, а затем вирус появился в колониях тюленей.

Экспедиция CSIC под руководством микробиолога Антонио Альками выявила вирус у 13 видов животных на Антарктическом полуострове. На одном из рифов была обнаружена 172 погибших птицы, а признаки H5N1 появились практически на всех исследованных участках.

Передача вируса происходит не только через птиц. Плотные колонии морских млекопитающих, хищничество, совместные лежбища — всё это создаёт идеальные условия для межвидовой циркуляции. Теперь каждый труп, каждая стая и каждая бухта становятся части́цей эпидемиологической сети, распространяющей инфекцию глубже на юг.

Сравнение параметров

Параметр До появления H5N1 После проникновения H5N1
Численность самок на нересте стабильная, колебания до 10% падение на 47% за 2 года
Уровень смертности низкий резко повышенный
Демографический прогноз восстановление в течение 1 поколения возможная утрата нескольких поколений
Состояние пляжей многолюдные лежбища почти пустые
Факторы риска климатические колебания вирус + стресс + нарушение репродукции

А что если…

Что будет, если вирус закрепится в популяции? Субантарктические виды размножаются медленно, и даже небольшие потери отражаются на десятилетиях будущего развития. В худшем сценарии колония может утратить способность к восстановлению, а регион станет эпицентром цепной деградации экосистем — от птиц до крупных морских хищников.

FAQ

Сколько времени нужно для восстановления морских слонов?
От 10 до 20 лет, если гибель взрослых особей остановится.

Может ли вирус исчезнуть сам?
Нет гарантий: H5N1 способен сохраняться в среде и циркулировать между видами.

Что опаснее — климат или вирус?
В краткосрочной перспективе — вирус, в долгосрочной — их взаимодействие.

Мифы и правда

Миф: морские слоны погибают только на суше.
Правда: многие самки умирают в море, и статистика недооценивает масштаб.

Миф: H5N1 передают только птицы.
Правда: вирус активно распространяется между млекопитающими.

Миф: популяция восстановится естественным образом.
Правда: скорость воспроизводства слишком низкая для быстрого восстановления.

3 интересных факта

  1. Морские слоны могут нырять на глубину более 1500 метров — рекорд среди ластоногих.

  2. Южная Георгия — ключевой регион кормления для огромного числа антарктических видов.

  3. Самки возвращаются к одним и тем же пляжам десятилетиями, что делает потерю колоний особенно разрушительной.

Исторический контекст

  1. В XIX веке морских слонов почти истребили из-за промысла.

  2. В XX веке популяции восстанавливались после введения международных запретов.

  3. В XXI веке вирусы и климатические сдвиги стали новой угрозой, которой раньше не существовало.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
