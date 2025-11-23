Хозяин океана оказался жертвой: кто превращает большую белую акулу в беспомощную добычу

Образ Большой белой акулы десятилетиями подпитывался кино, мифами и журналистскими заголовками о "морском убийце". После выхода "Челюстей" в 1975 году акулу стали воспринимать как непобедимого хищника, который якобы контролирует морские глубины и охотится на всё, что движется. Однако в океане есть тот, кто нарушает её безраздельное господство. И это животное имеет репутацию почти противоположную — оно вызывает умиление, выступает в шоу-программах и редко ассоциируется с опасностью.
На деле перед нами один из из наиболее мощных морских хищников планеты — косатка. И именно она способна заставить большую белую акулу изменить маршрут, уйти с территории или вовсе покинуть регион на долгое время.
Косатка (Orcinus orca), несмотря на милый образ из развлечений и фильмов, — крупный морской млекопитающий с чёткой социальной структурой, способный охотиться организованно и стратегически. Эти животные живут группами, передают навыки по поколениям и обладают сложным репертуаром коммуникаций. Их рацион включает всё — от рыбы до китообразных, и, как показывают новые исследования, в него входит и большая белая акула.
Ранее случаи охоты на акул фиксировали в Южной Африке, где косатки не раз вытесняли крупных акул с привычных охотничьих территорий. Однако исследование, опубликованное в Frontiers in Marine Science, впервые зафиксировало аналогичное поведение у берегов Мексики — и группа косаток там не связана с южноафриканской популяцией.
Поведение косаток строится не на грубой силе, а на точной стратегии. Исследователи обнаружили, что охота сосредоточена не на взрослых особях, а на молодых акулах — так повышается шанс успешной атаки. Ранее та же группа охотилась на китовых акул, но затем сменила объект.
Главный приём — переворот добычи на спину. В таком положении у акул наступает состояние тонического обездвиживания: они полностью теряют способность двигаться и защищаться.
Цель нападения при этом не уничтожение всего животного. Косатки стремятся получить лишь один орган — печень. Она особенно богата жирами, а значит является высокоэнергетической пищей.
"Такое поведение […] свидетельствует о передовом интеллекте, стратегическом мышлении и сложном социальном обучении косаток, поскольку методы охоты передаются из поколения в поколение в их группах", — пояснил морской биолог Хесус Эрик Игера-Ривас.
После извлечения печени хищники покидают добычу, оставляя остальное тело практически нетронутым.
|Стратегия
|Косатки
|Большая белая акула
|Тип охоты
|групповая
|одиночная
|Применение тактики
|высокая
|средняя
|Цель атаки
|конкретные органы
|вся добыча
|Объект предпочтения
|молодые акулы, морские млекопитающие
|тюлени, рыба
|Социальное обучение
|да
|ограниченно
Главное преимущество косаток — коллективное мышление. Они способны планировать действия, делиться ролями и обучать детёнышей. Акулы же действуют инстинктивно и индивидуально.
Поведенческие наблюдения показывают: появление косаток на участке приводит к тому, что белые акулы покидают регион на недели или даже месяцы. Это меняет всю экосистему — исчезают крупные хищники, меняются миграции и баланс видов.
Исследователи предполагают два сценария:
Такое поведение также подтверждает, что моря и океаны обладают тонкой системой балансов, где даже самый грозный хищник может оказаться жертвой.
|Плюсы
|Минусы
|регулируют численность акул
|исчезновение акул влияет на баланс
|подтверждают сложность экосистем
|повышается риск нарушений миграций
|демонстрируют адаптивность видов
|падает численность молодых акул
Могут ли косатки убить взрослую белую акулу?
Да, но им проще охотиться на молодых особей.
Почему косатки едят только печень?
Она богата жиром и энергоёмкостью — идеальный "трофей".
Опасны ли косатки для человека?
В дикой природе нападения крайне редки.
Косатки способны синхронно атаковать добычу, используя звук и движения.
Белые акулы избегают районов, где слышат вокализации косаток.
У каждой популяции косаток — свои охотничьи приёмы.
Первые научные данные о нападениях косаток на акул появились в 1990-е годы.
В Южной Африке косатки вытеснили Белых акул с ключевых территорий.
2025 год впервые зафиксировал это поведение у берегов Мексики.
