Глубины Антарктиды ведут свою игру: странные гнёзда складываются в систему, будто созданную разумом

Рыбы в море Уэдделла создают крупные колонии гнезд — Science & Vie

5:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Море Уэдделла часто называют одним из самых труднодоступных уголков Земли. Долгие десятилетия оно оставалось скрытым под ледяным панцирем, а редкие экспедиции могли исследовать лишь небольшие участки этого холодного пространства. Когда же массивные айсберги начали откалываться, а подводные роботы получили доступ к ранее закрытым глубинам, оказалось, что под многометровым льдом существует удивительная экосистема. На месте, где ещё недавно была белая пустота, обнаружилась огромная сеть подводных гнезд — структура, способная изменить наше представление о репродуктивном поведении рыб в экстремальном климате.

Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ На дне моря

Мир, который прятался под ледяным куполом

В самых удалённых районах моря Уэдделла исследователям открылось зрелище, которое ранее считалось невероятным: тысячи аккуратных круглых впадин, равномерно расположенных на дне. Эти образования были найдены во время экспедиции на борту судна "С.А. Агульяс II". Первоначальная задача миссии заключалась в поиске остатков корабля "Эндьюранс" Эрнеста Шеклтона. Но подо льдом их ждало открытие куда большего масштаба.

После откола айсберга A68 освободилась территория площадью около 5800 км² — регион, к которому у науки не было доступа столетиями. Робот "Лесси", отправленный исследовать морское дно, зафиксировал организацию пространств, напоминающую подводный город. Впадины не были хаотичными: они обладали чёткой формой, глубиной и логикой расположения.

Кто создал подводные структуры

Создателями гнезд оказались Lindbergichthys nudifrons — небольшие полярные каменные рыбы. Их способность рыть аккуратные круглые ямки стала неожиданностью сама по себе, но куда больше учёных удивил масштаб. Каждая впадина — это тщательно подготовленное место для кладки. Рыба очищает дно, убирает лишний осадок и остаётся охранять яйца.

Наблюдения позволили выделить несколько типов гнезд: изолированные, эллиптические, дугообразные, линейные, U-образные и плотные группировки. Эта вариативность указывает на сложное социальное устройство, а расположение в центре или на периферии влияет на безопасность. Рыбы, которые находятся ближе к середине, получают естественную защиту от хищников — типичную модель поведения, известную как "эгоистичное стадо".

Что делает это открытие уникальным

Ранее считалось, что такое социальное поведение характерно для рыб в тропических водах. Но в полярной зоне, где температура близка к точке замерзания, а доступ к пище ограничен, подобной организации никто не ожидал. Исследования показали, что размещение гнезд почти не зависит от условий среды: ни температура, ни свет, ни тип грунта не определяют рисунок расположения. Значит, ключевую роль играет коллективное поведение, сообщает Science & Vie.

Сравнение привычного и неожиданного поведения рыб

Характеристика Тропические виды Антарктические Lindbergichthys Температура среды высокая экстремально низкая Социальные структуры распространены считались невозможными Масштаб колоний малый/средний тысячи гнезд Зависимость от среды высокая минимальная Плотность гнезд умеренная сверхвысокая

А что если…

Что если подобные структуры существуют и в других полярных регионах, но их просто не успели зафиксировать? Вероятно, масштаб социального поведения в экстремальных условиях намного шире, чем считалось, и даже самые маленькие виды способны создавать долговременные сообщества.

FAQ

Почему рыбы выбирают такие экстремальные условия?

Полярные воды предоставляют меньше хищников и стабильную среду для развития икры.

Как учёные обнаружили гнёзда?

С помощью подводного робота, исследовавшего территорию, освободившуюся после откола айсберга.

Опасны ли изменения климата для этих колоний?

Да, таяние льдов может нарушить температурный режим и структуру почвы.

Мифы и правда

Миф: в Антарктиде почти нет сложных животных сообществ.

Правда: подо льдом существуют организованные колонии с чёткой структурой.

в Антарктиде почти нет сложных животных сообществ. подо льдом существуют организованные колонии с чёткой структурой. Миф: холодная вода препятствует коллективному поведению.

Правда: социальность проявляется даже при экстремальной температуре.

холодная вода препятствует коллективному поведению. социальность проявляется даже при экстремальной температуре. Миф: подлёдные экосистемы малозначимы.

Правда: они являются важной частью пищевой цепи.

Три интересных факта

Это крупнейшая известная колония рыбьих гнезд на планете. Структура расположения напоминает искусственные поселения. Гнездовые поля могут сохраняться десятилетиями.

Исторический контекст

Район моря Уэдделла долгое время считался недоступным для детального исследования. Первые попытки изучения подлёдной жизни предпринимались ещё в XX веке, но были ограничены временем и технологиями. Лишь откол крупных айсбергов и развитие робототехники открыли новые возможности.