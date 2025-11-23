Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конденсат должен уходить через дренажное отверстие сообщает Primainspirace
Вселенная вступила в фазу замедленного расширения — профессор Ен Вук Ли
Гидрогель облегчал уход за декоративными композициями — агрономы
Свежий воздух снижает запотевание стёкол по данным инженеров HVAC
Кальциевую муку готовят из измельчённой яичной скорлупы
В Новосибирской области запустят производство сыворотки для детского питания — власти
Кошки избегают воды в миске из-за стоячей жидкости и близости корма
Уксус и сода помогают убрать затхлый запах с одежды после хранения в подвале
Продемонстрирован женский образ с галстуком и жилеткой стилистом Еленой Петровой

Глубины Антарктиды ведут свою игру: странные гнёзда складываются в систему, будто созданную разумом

Рыбы в море Уэдделла создают крупные колонии гнезд — Science & Vie
5:29
Зоосфера

Море Уэдделла часто называют одним из самых труднодоступных уголков Земли. Долгие десятилетия оно оставалось скрытым под ледяным панцирем, а редкие экспедиции могли исследовать лишь небольшие участки этого холодного пространства. Когда же массивные айсберги начали откалываться, а подводные роботы получили доступ к ранее закрытым глубинам, оказалось, что под многометровым льдом существует удивительная экосистема. На месте, где ещё недавно была белая пустота, обнаружилась огромная сеть подводных гнезд — структура, способная изменить наше представление о репродуктивном поведении рыб в экстремальном климате.

На дне моря
Фото: flickr.com by USFWS - Pacific Region, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
На дне моря

Мир, который прятался под ледяным куполом

В самых удалённых районах моря Уэдделла исследователям открылось зрелище, которое ранее считалось невероятным: тысячи аккуратных круглых впадин, равномерно расположенных на дне. Эти образования были найдены во время экспедиции на борту судна "С.А. Агульяс II". Первоначальная задача миссии заключалась в поиске остатков корабля "Эндьюранс" Эрнеста Шеклтона. Но подо льдом их ждало открытие куда большего масштаба.

После откола айсберга A68 освободилась территория площадью около 5800 км² — регион, к которому у науки не было доступа столетиями. Робот "Лесси", отправленный исследовать морское дно, зафиксировал организацию пространств, напоминающую подводный город. Впадины не были хаотичными: они обладали чёткой формой, глубиной и логикой расположения.

Кто создал подводные структуры

Создателями гнезд оказались Lindbergichthys nudifrons — небольшие полярные каменные рыбы. Их способность рыть аккуратные круглые ямки стала неожиданностью сама по себе, но куда больше учёных удивил масштаб. Каждая впадина — это тщательно подготовленное место для кладки. Рыба очищает дно, убирает лишний осадок и остаётся охранять яйца.

Наблюдения позволили выделить несколько типов гнезд: изолированные, эллиптические, дугообразные, линейные, U-образные и плотные группировки. Эта вариативность указывает на сложное социальное устройство, а расположение в центре или на периферии влияет на безопасность. Рыбы, которые находятся ближе к середине, получают естественную защиту от хищников — типичную модель поведения, известную как "эгоистичное стадо".

Что делает это открытие уникальным

Ранее считалось, что такое социальное поведение характерно для рыб в тропических водах. Но в полярной зоне, где температура близка к точке замерзания, а доступ к пище ограничен, подобной организации никто не ожидал. Исследования показали, что размещение гнезд почти не зависит от условий среды: ни температура, ни свет, ни тип грунта не определяют рисунок расположения. Значит, ключевую роль играет коллективное поведение, сообщает Science & Vie.

Сравнение привычного и неожиданного поведения рыб

Характеристика Тропические виды Антарктические Lindbergichthys
Температура среды высокая экстремально низкая
Социальные структуры распространены считались невозможными
Масштаб колоний малый/средний тысячи гнезд
Зависимость от среды высокая минимальная
Плотность гнезд умеренная сверхвысокая

А что если…

Что если подобные структуры существуют и в других полярных регионах, но их просто не успели зафиксировать? Вероятно, масштаб социального поведения в экстремальных условиях намного шире, чем считалось, и даже самые маленькие виды способны создавать долговременные сообщества.

FAQ

Почему рыбы выбирают такие экстремальные условия?
Полярные воды предоставляют меньше хищников и стабильную среду для развития икры.

Как учёные обнаружили гнёзда?
С помощью подводного робота, исследовавшего территорию, освободившуюся после откола айсберга.

Опасны ли изменения климата для этих колоний?
Да, таяние льдов может нарушить температурный режим и структуру почвы.

Мифы и правда

  • Миф: в Антарктиде почти нет сложных животных сообществ.
    Правда: подо льдом существуют организованные колонии с чёткой структурой.
  • Миф: холодная вода препятствует коллективному поведению.
    Правда: социальность проявляется даже при экстремальной температуре.
  • Миф: подлёдные экосистемы малозначимы.
    Правда: они являются важной частью пищевой цепи.

Три интересных факта

  1. Это крупнейшая известная колония рыбьих гнезд на планете.

  2. Структура расположения напоминает искусственные поселения.

  3. Гнездовые поля могут сохраняться десятилетиями.

Исторический контекст

  1. Район моря Уэдделла долгое время считался недоступным для детального исследования.

  2. Первые попытки изучения подлёдной жизни предпринимались ещё в XX веке, но были ограничены временем и технологиями.

  3. Лишь откол крупных айсбергов и развитие робототехники открыли новые возможности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Садоводство, цветоводство
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Наука и техника
Происхождение межзвёздной гостьи остаётся полностью невыясненным — Sciencepost
Популярное
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями

Учёные обнаружили на Большом Никобаре новый вид змеи. Она оказалась уникальной, что делает её уязвимой и какое значение открытие имеет для сохранения островной природы.

Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Гостья из другой системы скрывает прошлое: траектория обрывается в пустоте, будто её выбросило ничто
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Каннибал с канадских гор теряет власть: у хищника, державшего в страхе долину, появился новый враг
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Клиники полны клиентов, а счета полны нулей: как Малышева превратила медицину в гигантскую империю
Последние материалы
В Новосибирской области запустят производство сыворотки для детского питания — власти
Кошки избегают воды в миске из-за стоячей жидкости и близости корма
Уксус и сода помогают убрать затхлый запах с одежды после хранения в подвале
Продемонстрирован женский образ с галстуком и жилеткой стилистом Еленой Петровой
Бенедикт Камбербэтч сыграл Ричарда III в "Пустой короне"
Опровергнута связь маммографии с ростом заболеваемости — INCA
Шипы обеспечили лучшее сцепление на льду отметил автоэксперт Петров
Сладкий тарт с йогуртовой начинкой представила кулинар Замбрин
Выращен ячмень на имитированном марсианском грунте — Евгения Празднова
Овощные супы улучшают обмен веществ и регулируют глюкозу — университет Пенсильвании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.