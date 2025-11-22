Древние останки на Курилах дают шанс на воскрешение: стеллерову корову собирают по фрагментам ДНК

Вымершую стеллерову корову воссоздают по древним останкам — биолог Тихонов

Стеллерова корова — один из самых ярких примеров того, как стремительно человеческое вмешательство способно уничтожить крупное животное. С момента её открытия и первого научного описания до полного исчезновения прошло всего 27 лет. Сегодня, когда генетические технологии делают возможным то, что ещё недавно называли фантастикой, вопрос о восстановлении стеллеровой коровы звучит всё чаще. Но чтобы понять, реально ли это, важно рассмотреть не только историю исчезновения, но и современные научные попытки вернуть этот вид.

Как стеллерова корова стала известна миру

XVIII век стал временем крупных исследований восточных территорий Российской империи. Во время Второй Камчатской экспедиции корабль Витуса Беринга потерпел крушение у неизвестного острова — того, что позже получит его имя. Среди выживших оказался немецкий натуралист Георг Стеллер, который продолжал вести полевые записи даже в тяжёлых условиях зимовки.

Именно его наблюдения стали основой первого подробного описания морской коровы — гигантского травоядного млекопитающего длиной до 7,5 метра и весом более трёх тонн. Животные были медлительными, кормились бурой водорослью и совершенно не боялись людей. За пристрастие к водорослям Стеллер называл их "капустницами". Первые научные данные об этом виде появились в 1741 году, но судьба животных уже была предрешена.

Как выглядела стеллерова корова и почему она уязвима

Описания Стеллера помогают представить внешний вид морской коровы. Толстая морщинистая кожа, массивный слой подкожного жира, крупный хвостовой плавник и отсутствие страха перед человеком делали её лёгкой добычей. Зимой животные сильно худели из-за ограниченного корма, что тоже ухудшало их устойчивость к стрессам.

Неудивительно, что первые охотники быстро поняли, что перед ними удобный источник мяса и жира, особенно в суровых северных условиях.

Почему стеллерова корова исчезла за одно поколение

После экспедиции Беринга к Командорским островам устремились охотники за каланами — ценным пушным зверем. Промысловики добывали не только каланов, но и морских коров, которые были лёгкой целью и обеспечивали длительные морские походы пищей.

К середине 1750-х годов добыча стала колоссальной. Только за один сезон 1754 года было убито 1700 животных — почти весь остаток популяции. Последняя стеллерова корова погибла в 1768 году.

Но причины исчезновения глубже, чем массовая охота.

Основные факторы вымирания

Исторически малая численность популяции, изолированной в районе двух Командорских островов.

Охота коренных народов, масштабы которой неизвестны.

Нарушение экосистемы, вызванное уничтожением каланов.

Рост численности морских ежей, конкурировавших со стеллеровой коровой.

Историческое падение генетического разнообразия, начавшееся ещё 400 тысяч лет назад.

Последний пункт особенно важен. Работа генетиков, опубликованная в Nature, показала: вид пережил сильнейший эффект бутылочного горлышка, то есть резкое сокращение популяции одного вида, связанное с изменениями климата и исчезновением обширных мелководий. Человек стал последним ударом по и без того ослабленному виду.

Ближайшие родственники: кто живёт сегодня

Современные сирены — близкие родственники стеллеровой коровы — представлены четырьмя видами. Наиболее похожими считаются дюгони, обитающие в тёплых морях Индийского и Тихого океанов. Их строение тела напоминает стеллерову корову, хотя размеры значительно меньше.

Именно дюгонь сегодня рассматривается как потенциальный "донор" генетического материала для восстановления исчезнувшего вида.

Сравнение стеллеровой коровы и её живущих родственников

Параметр Стеллерова корова Дюгонь Ламантин Размер до 7,5 м до 3 м до 3,5 м Среда холодные воды северной Пацифики тропические моря реки и побережья Поведение крайне медлительная, стадная осторожная более подвижная Питание ламинария, алария морские травы водная растительность

Как учёные пытаются вернуть стеллерову корову

Идея "воскрешения" видов становится частью реальных научных проектов. Существуют инициативы по мамонтам, додо и тилацину. В России создан исследовательский фонд "Арктическая сирена", который работает над восстановлением генома стеллеровой коровы.

Проект включает несколько ключевых этапов.

Сбор палеонтологических останков на Командорских и Курильских островах. Глубокое секвенирование генома и восстановление утраченных участков ДНК. Сравнение ДНК стеллеровой коровы и дюгоня, определение различий. Редактирование генома дюгоня, включая замену ключевых генов. Создание эмбриона, максимально близкого к исчезнувшему виду. Выращивание эмбриона в искусственной утробе (дюгонь не способен выносить столь крупных детёнышей). Акклиматизация животных в районе исторического ареала.

В интервью порталу "Поиск" один из руководителей проекта пояснил:

"Мы заняты обработкой и анализом палеонтологического материала", — сказал кандидат биологических наук Алексей Тихонов в интервью порталу "Поиск" один из руководителей проекта.

А что если…

Если генетическая реконструкция окажется невозможной? Исследователи смогут создать вид, максимально близкий к стеллеровой корове, но не идентичный исходному. Такой путь уже рассматривается для мамонтов и тилацинов.

FAQ

Сколько времени может занять восстановление стеллеровой коровы?

От 20 до 40 лет — основной этап требует сложных генетических технологий.

Где могут жить восстановленные животные?

На мелководьях Командорских островов — исторической части ареала.

Безопасно ли возвращать вымершие виды?

При соблюдении экосистемных норм — да, но требуется тщательная оценка рисков.

Мифы и правда

Миф: стеллерова корова исчезла только из-за охоты.

Правда: падение популяции началось задолго до прихода человека.

Миф: вид можно полностью восстановить.

Правда: будет создан максимально близкий аналог.

Миф: крупные животные легко адаптируются после "воскрешения".

Правда: адаптация займёт годы и требует защищённой среды.

Три интересных факта

Стеллерова корова могла неделями держаться на плаву благодаря толстому слою жира. Скелеты стеллеровых коров использовали как каркас для жилищ на Алеутских островах. Некоторые экспедиции XVIII века считали мясо морской коровы лучшим из всех северных животных.

Исторический контекст

Первые сирены появились около 50 млн лет назад. В плейстоцене их ареал был значительно шире — вплоть до территорий у Берингова пролива. Изменение климата в ледниковые периоды многократно сокращало их популяции.