Очарование с побочным эффектом: в Аргентине 1000 грызунов захватили город и тиранят его жителей

биолог Костанса Фалгуэра

В пригородах Буэнос-Айреса разыгралась необычная история — настоящая капибарная сага. Тысячи пушистых "интернет-звёзд" вышли из привычных болот и рек, чтобы обосноваться в одном из самых престижных районов столицы Аргентины — Нордельте. Там, где ещё недавно играли дети и косили газоны, теперь царствуют гигантские грызуны.

Поначалу жители отнеслись к ним с умилением, но идиллия быстро сменилась тревогой: зверьки уничтожают сады, мешают транспорту и не боятся людей. Милые обитатели мемов вдруг стали поводом для конфликтов, митингов и даже научных экспериментов.

Как капибары захватили элитный пригород

История началась в 2020 году, когда карантин опустошил улицы. Люди закрылись по домам, а капибары, потерявшие страх перед человеком, шагнули в "новый мир" — зелёные лужайки и искусственные озёра Нордельты. Без хищников и с бесконечной травой под лапами им показалось, что это рай.

"Для капибар эти кварталы стали санаторием с неограниченным питанием и безопасностью", — пояснила биолог Костанса Фалгуэра.

С тех пор популяция выросла в три раза — до тысячи особей. Животные чувствуют себя полноправными хозяевами: пасутся у кортов, купаются в лагунах и спокойно переходят дороги, из-за чего нередко случаются ДТП.

Сравнение среды обитания

Параметр Естественная среда Городская среда Источник пищи Растительность у рек Газоны и клумбы Опасности Ягуары, кайманы Автомобили, собаки Поведение Осторожное Спокойное, уверенное Контроль популяции Природный баланс Отсутствует Влияние на экосистему Нейтральное Повреждение ландшафтов

Что не поделили люди и капибары

Жители Нордельты разделились на два лагеря. Одни требуют вмешательства — опасаются за детей, питомцев и машины. По их словам, капибары портят газоны, роют норы и пугают собак. Другие, напротив, видят в них символ гармонии с природой.

"Это мы пришли в их дом, а не они — в наш", — сказала местная жительница Марта Эскобар.

Одни отпугивают зверей запахом хищников, другие выходят на акции в защиту животных. В соцсетях Аргентины даже появились посты с хэштегами вроде #LetTheCapybarasStay - "пусть капибары останутся".

Что предложили власти

Поначалу пытались отпугивать животных запахами, но эффект быстро исчез. Тогда правительство запустило эксперимент по стерилизации - сначала вазэктомию трёх капибар, затем программу вакцинации для 250 взрослых особей.

Препарат, применяемый в ветеринарии, блокирует овуляцию и выработку спермы. Но средство разработано для свиноводства, поэтому его действие на капибар пока изучается.

"Мы надеемся, что вакцина безопасна и не изменит социальное поведение животных", — подчеркнула биолог Костанса Фалгуэра.

Проблема в том, что эффект длится всего несколько месяцев, и процедуру придётся повторять. Учёные считают, что гуманнее будет создать для капибар отдельный заповедник и переселить туда стаю, сохранив естественную структуру колонии.

А что если…

…капибары останутся в Нордельте? Тогда экосистема изменится необратимо. Грызуны быстро вытеснят других животных, а ухоженные лужайки превратятся в пастбища. С другой стороны, выселение тоже рискованно: переселённые особи могут не прижиться или погибнуть. Поэтому биологи ищут компромисс между гуманностью и контролем численности.

Плюсы и минусы соседства

Плюсы Минусы Экологический туризм, внимание к региону Повреждение инфраструктуры Рост интереса к защите природы ДТП и нападения на собак Научные наблюдения и исследования Конфликты между жителями Повышение биоразнообразия Опасность для домашних животных

FAQ

Почему именно Нордельта стала столицей капибар

Из-за изобилия водоёмов, мягкого климата и отсутствия естественных врагов.

Опасны ли капибары для человека

Редко. Они пугливы, но при защите потомства могут укусить.

Можно ли приручить капибару

Да, но только при содержании в просторных условиях и с разрешения местных властей.

Мифы и правда

Миф: капибары — ручные животные.

Правда: в природе они дикие, просто не боятся людей.

Правда: эффект временный, популяция может восстановиться.

Правда: именно урбанизация вытеснила животных с их территорий.

Интересные факты

Капибара — крупнейший грызун планеты, весит до 60 кг.

Эти животные отлично плавают и могут находиться под водой до пяти минут.

В Японии капибары стали символом спокойствия и даже "работают" в СПА-комплексах.

Исторический контекст

В Аргентине капибары издавна жили вдоль рек Парана и Уругвай.

В XX веке на них активно охотились ради шкуры и мяса.

После запрета охоты популяция начала восстанавливаться, и сегодня капибары вернули себе былое пространство — но уже в окружении элитных коттеджей.