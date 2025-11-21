Очарование с побочным эффектом: в Аргентине 1000 грызунов захватили город и тиранят его жителей

В пригородах Буэнос-Айреса разыгралась необычная история — настоящая капибарная сага. Тысячи пушистых "интернет-звёзд" вышли из привычных болот и рек, чтобы обосноваться в одном из самых престижных районов столицы Аргентины — Нордельте. Там, где ещё недавно играли дети и косили газоны, теперь царствуют гигантские грызуны.
Поначалу жители отнеслись к ним с умилением, но идиллия быстро сменилась тревогой: зверьки уничтожают сады, мешают транспорту и не боятся людей. Милые обитатели мемов вдруг стали поводом для конфликтов, митингов и даже научных экспериментов.
История началась в 2020 году, когда карантин опустошил улицы. Люди закрылись по домам, а капибары, потерявшие страх перед человеком, шагнули в "новый мир" — зелёные лужайки и искусственные озёра Нордельты. Без хищников и с бесконечной травой под лапами им показалось, что это рай.
"Для капибар эти кварталы стали санаторием с неограниченным питанием и безопасностью", — пояснила биолог Костанса Фалгуэра.
С тех пор популяция выросла в три раза — до тысячи особей. Животные чувствуют себя полноправными хозяевами: пасутся у кортов, купаются в лагунах и спокойно переходят дороги, из-за чего нередко случаются ДТП.
|Параметр
|Естественная среда
|Городская среда
|Источник пищи
|Растительность у рек
|Газоны и клумбы
|Опасности
|Ягуары, кайманы
|Автомобили, собаки
|Поведение
|Осторожное
|Спокойное, уверенное
|Контроль популяции
|Природный баланс
|Отсутствует
|Влияние на экосистему
|Нейтральное
|Повреждение ландшафтов
Жители Нордельты разделились на два лагеря. Одни требуют вмешательства — опасаются за детей, питомцев и машины. По их словам, капибары портят газоны, роют норы и пугают собак. Другие, напротив, видят в них символ гармонии с природой.
"Это мы пришли в их дом, а не они — в наш", — сказала местная жительница Марта Эскобар.
Одни отпугивают зверей запахом хищников, другие выходят на акции в защиту животных. В соцсетях Аргентины даже появились посты с хэштегами вроде #LetTheCapybarasStay - "пусть капибары останутся".
Поначалу пытались отпугивать животных запахами, но эффект быстро исчез. Тогда правительство запустило эксперимент по стерилизации - сначала вазэктомию трёх капибар, затем программу вакцинации для 250 взрослых особей.
Препарат, применяемый в ветеринарии, блокирует овуляцию и выработку спермы. Но средство разработано для свиноводства, поэтому его действие на капибар пока изучается.
"Мы надеемся, что вакцина безопасна и не изменит социальное поведение животных", — подчеркнула биолог Костанса Фалгуэра.
Проблема в том, что эффект длится всего несколько месяцев, и процедуру придётся повторять. Учёные считают, что гуманнее будет создать для капибар отдельный заповедник и переселить туда стаю, сохранив естественную структуру колонии.
…капибары останутся в Нордельте? Тогда экосистема изменится необратимо. Грызуны быстро вытеснят других животных, а ухоженные лужайки превратятся в пастбища. С другой стороны, выселение тоже рискованно: переселённые особи могут не прижиться или погибнуть. Поэтому биологи ищут компромисс между гуманностью и контролем численности.
|Плюсы
|Минусы
|Экологический туризм, внимание к региону
|Повреждение инфраструктуры
|Рост интереса к защите природы
|ДТП и нападения на собак
|Научные наблюдения и исследования
|Конфликты между жителями
|Повышение биоразнообразия
|Опасность для домашних животных
Из-за изобилия водоёмов, мягкого климата и отсутствия естественных врагов.
Редко. Они пугливы, но при защите потомства могут укусить.
Да, но только при содержании в просторных условиях и с разрешения местных властей.
