Холод пробирает до костей: почему зимой собаки простужаются быстрее, чем вы думаете

Одежда для короткошёрстных собак признана необходимой — Чарли Соумс

3:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зима — время, когда владельцам собак приходится менять привычный подход к прогулкам и уходу за питомцем. Холод, гололёд и короткий световой день требуют других решений, чтобы собака осталась здоровой и активной. Ниже — конкретные советы, что делать, если за окном мороз, а у вас дома четвероногий друг.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака зимой в парке

Лапы под контролем

Зимой нагрузка на лапы собак возрастает: ледяная крошка, соль на тротуарах, промерзший асфальт. Проверяйте лапы после каждой прогулки: трещины, воспаления или порезы требуют внимания.

"Следите за тем, чтобы не было воспалений, трещин или порезов. Если вы заметили что-то из этого, используйте увлажняющий крем или бальзам для лап, чтобы сохранить их здоровье. Вы также можете приобрести собачьи ботинки, чтобы лапы вашего питомца оставались в тепле и были защищены", — советует руководитель Pets4Homes Чарли Соумс.

После возвращения домой можно ополоснуть лапы тёплой водой и протереть полотенцем.

Тёплое место — залог спокойствия

Для мелких пород и короткошёрстных собак критически важно поддерживать комфортную температуру в доме. Не ставьте лежанку рядом с дверью или батареей — лучше выбрать возвышенное место вдали от сквозняков.

"Убедитесь, что температура в помещении, где находится ваша собака, оптимальна, особенно если это животное мелкой породы. Поставьте тёплую, изолированную кровать на возвышении, подальше от сквозняков, например от двери. Если у них будут дополнительные одеяла, им будет теплее зимними ночами", — говорит руководитель отдела образования Open Study College Робби Брайант.

Одежда для прогулок

Для некоторых собак без подшёрстка или с тонкой шерстью одежда — не прихоть, а необходимость. Тёплая попона или комбинезон не дадут питомцу замёрзнуть даже в сильный мороз.

"Если вы надеваете пальто, когда собираетесь на прогулку, убедитесь, что ваша собака тоже тепло одета. У некоторых собак меньше подкожного жира, и они менее выносливы, чем другие, поэтому им требуется дополнительная защита от холода. Собачья шерсть, как правило, является ценным подспорьем, когда ртуть падает в цене", — говорит Чарли Соумс.

Зимние опасности: соль и антифриз

Будьте особенно внимательны к тому, что попадает на лапы и морду собаки зимой. Дорожная соль раздражает кожу и вызывает расстройство желудка, если животное оближет лапы. Антифриз опасен для собак и может вызвать тяжёлое отравление.

"Поваренная соль опасна для собак, так как может вызвать раздражение на лапах, а при попадании в организм — расстройство желудка. Кроме того, антифриз привлекателен для собак и токсичен", — предупреждает Робби Брайант.

Обеспечьте комфорт на участке

Если выпал снег, расчистите для собаки тропинку и небольшую площадку для туалета. Это важно, чтобы питомец не мёрз и мог спокойно погулять.

"Если в этом году выпадет снег, расчистите лопатой участок с травой, чтобы ваша собака могла спокойно сходить в туалет и не замёрзла", — советует Робби Брайант.

Коррекция питания

Зимой уровень активности у многих собак падает. Важно не перекармливать питомца, иначе есть риск набрать лишний вес. В то же время рацион должен быть сбалансированным и питательным.

"Правильное питание собаки зимой также важно для защиты от холода, однако следите за тем, чтобы не перекармливать питомца. В зимние месяцы активность собаки может снизиться, что может привести к набору лишнего веса", — говорит Чарли Соумс.

Альтернатива уличным играм

Если собака не хочет гулять на морозе, придумайте для неё активные игры в помещении: апорт, прятки, поиск лакомств. Так питомец останется бодрым и не заскучает.

"Если ваша собака не хочет выходить на улицу в мороз, займите её чем-нибудь в помещении. Дайте ей много игрушек, чтобы она не скучала", — говорит Робби Брайант.

Видимость в тёмное время суток

Зимой дни короткие, а вечером и утром темно. Чтобы собаку было видно на улице, используйте светоотражающие ошейники или фонарик.

"Прикрепите к ошейнику собаки фонарик, чтобы её было видно во время прогулок в тёмное время суток или ранним утром. Кроме того, убедитесь, что ваша собака хорошо слушается вас и может вернуться, когда вы её позовёте, чтобы она не потерялась", — советует Робби Брайант.

Таблица "Сравнение": зимний уход против обычного

Уход Обычный сезон Зимний период Прогулки Без ограничений по времени Короткие, тёплая одежда Лапы Достаточно мыть по необходимости Регулярный осмотр, защита кремом Кормление Базовый рацион Коррекция объёма и калорийности Игры В основном на улице Больше игр дома Видимость Неактуально Светоотражатели, фонарики

Советы шаг за шагом: как подготовить собаку к зиме

Проверьте шерсть и кожу питомца — обработайте их защитным средством. Купите тёплую попону или комбинезон для прогулок. Установите удобное и тёплое место для сна вдали от сквозняков. Следите за чистотой лап, мойте их после прогулки. Регулярно осматривайте подушечки на наличие повреждений. Не оставляйте соль и антифриз в доступных местах. Уменьшайте порции, если собака стала меньше двигаться. Используйте игрушки и новые команды для домашних игр.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Переход к зиме требует особого внимания к деталям ухода за питомцем. Важно не упустить ничего важного для его комфорта и безопасности.

Ошибка: выходить на прогулку без проверки температуры

Последствие: переохлаждение, простуда

Альтернатива: планировать прогулки днём, выбирать наиболее тёплое время

Ошибка: не обращать внимания на трещины и порезы на лапах

Последствие: воспаление, дискомфорт при ходьбе

Альтернатива: регулярно осматривать и обрабатывать подушечки защитным средством

Ошибка: оставлять собаку без видимых аксессуаров в тёмное время суток

Последствие: риск потерять питомца, травмы

Альтернатива: использовать светящиеся или отражающие элементы на амуниции

А что если…

Зимой выпадет аномально много снега? Придётся заранее подумать о дорожках и месте для туалета.

Собака не переносит обувь? Используйте специальные кремы и регулярно проверяйте лапы.

Питомец отказывается от прогулок? Добавьте больше домашних игр и занятий для стимуляции.

Плюсы и минусы

Плюсы зимнего ухода Минусы зимнего ухода Снижается риск простуды и травм Требует больше времени и внимания Поддерживается оптимальный вес Иногда нужно покупать спецодежду Улучшается состояние шерсти и лап Не всем собакам подходит обувь Повышается безопасность Необходим частый осмотр лап Питомец остаётся активным Ограничение времени прогулок

FAQ

Как понять, что собаке холодно?

Собака дрожит, прижимает хвост, поджимает лапы или старается быстрее вернуться домой — это признаки дискомфорта.

Можно ли гулять в минус 20?

Для большинства пород такие температуры — слишком экстремальны, особенно для мелких и короткошёрстных собак. Лучше ограничить прогулки по времени.

Стоит ли покупать специальную обувь?

Если на улицах много соли или лёд, обувь спасает лапы от травм и химических ожогов.

Мифы и правда

Миф: собаки легко переносят холод благодаря шерсти

Правда: короткошёрстные и мелкие породы быстро мёрзнут, им нужна защита

Миф: зимой не нужен особый уход за лапами

Правда: лёд и соль опасны, уход нужен обязательно

Миф: активные игры только на улице

Правда: зимой часть активности можно перенести в дом

3 интересных факта

Собачьи ботинки были впервые разработаны для ездовых пород, чтобы защищать лапы на соревнованиях. У некоторых пород лапы выделяют натуральную смазку, которая частично защищает от холода. В Великобритании популярны зимние фестивали для собак — с конкурсами по бегу и костюмированными парадами.

Исторический контекст

В северных странах уход за лапами собак — традиция, пришедшая из кинологического спорта.

С появлением городских прогулок и реагентов собачья обувь вошла в моду.

Современные кремы для лап и термоклеёнки были придуманы в последние 10-15 лет и быстро распространились по всему миру.

Материал касается тем: уход за домашними животными, собаки, зимний период, прогулки, защита лап, собачья одежда, безопасность, ветеринария, аксессуары для животных, кормление, здоровый образ жизни, городские условия.