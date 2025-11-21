Океан подал сигнал — акулы оставили метки: глубина показала учёным почти мифических существ

Китов-бикуд впервые сняли у берегов Нижней Калифорнии — исследователь Хендерсон

5:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Научные экспедиции иногда приносят открытия, которые меняют представления о том, насколько мало мы знаем о морских глубинах. История наблюдения китов-бикуд гинкго в Тихом океане — как раз такой случай. Эти животные десятилетиями были известны только по выброшенным на берег мёртвым особям, а учёные даже не мечтали случайно увидеть их живыми. Но именно это случилось у берегов Нижней Калифорнии, где группа исследователей из Университета штата Орегон смогла зафиксировать появление целой группы редчайших китообразных.

Фото: freepik is licensed under public domain Хвост кита

Эта встреча стала сенсацией

До 2024 года этот вид, Mesoplodon ginkgodens, оставался почти мифическим. Их находили лишь мёртвыми, в прибрежных полосах Тихого океана, и все сведения о внешнем виде собирали буквально по фрагментам. Живые особи не попадали никому на глаза: киты-бикуды живут глубоко, редко выходят на поверхность и избегают любых звуков катеров.

Только благодаря многолетним акустическим экспедициям, отслеживающим уникальный импульсный сигнал BW43, удалось предположить, что источник может принадлежать этим самым животным. И лишь в июне 2024 года на исследовательском судне Pacific Storm судьба наконец улыбнулась учёным.

"Я даже не могу описать чувство, потому что это было что-то, ради которого мы столько времени. Все в лодке празднует, потому что мы достигли, наконец, было достигнуто", — сказала исследователь Элизабет Хендерсон.

Процесс экспедиции

Участники проекта годами следили за акустическими следами китов-бикуд. Записи вели с помощью гидрофонов и точных приборов, позволяющих на частотах фиксировать едва уловимые сигналы. Экспедиция была оснащена современным оборудованием: глубоководными микрофонами, спутниковыми передатчиками, навигационными планшетами и визуальной оптикой, схожей с профессиональными биноклями для морской орнитологии.

Киты-бикуды крайне осторожны, поэтому их трудно заметить даже в хорошую погоду. Считается, что шум мотора может отпугнуть их на многие километры — так что судно двигалось максимально тихо и медленно.

Сравнение глубоководных видов

Параметр Киты-бикуды гинкго Другие виды Mesoplodon Где их находят Преимущественно в Тихом океане Часто фиксируют глобально Число наблюдений живьём Впервые зафиксировано в 2024 году У некоторых видов более 10 встреч Способ идентификации Звуковой сигнал BW43, биопсия кожи Форма черепа, зубы, шрамы Глубина обитания Большая часть жизни — в глубине У всех Mesoplodon глубоководная зона Типичные угрозы Акулы-сигары, сетевые ловушки Схожие риски

Менее известно, что шрамы на теле — тоже важный фактор идентификации. У одной из особей заметили следы от акул-сигар, которые питаются кусочками кожи крупных морских животных.

Если киты снова исчезнут

Такие наблюдения редки и могут не повториться годами. Если животные снова "уйдут" в глубину, учёным придётся полагаться только на акустические данные. Но накопленные сигналы всё же позволяют строить карты миграции и определять участки океана, которые нужно включать в охранные зоны.

В будущем подобные экспедиции могут перейти на полностью бесшумные платформы — например, электрокатера или автономные подводные дроны.

FAQ

Как учёные собирают ДНК у редких морских животных?

С помощью биопсийных дротиков, которые берут микроскопический образец кожи и не причиняют животным вреда.

Сколько стоят подобные экспедиции?

Полноценный исследовательский рейс может достигать стоимости небольшой яхты — от оборудования до топлива и обслуживания команды.

Что лучше использовать для поиска китов: гидрофоны или дроны?

Гидрофоны — основа для поиска. Дроны помогают в визуальной фиксации, но без акустики их эффективность мала.

Мифы и правда

Миф: глубоководные киты прячутся от людей.

Правда: они избегают шума и быстрых судов — это защитная реакция, а не "уклонение".

Миф: их можно легко сфотографировать дронами.

Правда: большинство видов всплывают на секунды, и операторы едва успевают среагировать.

Миф: редкие киты живут только в заповедниках.

Правда: многие проходят тысячи километров через открытый океан.

Редкие киты-бикуды гинкго долго оставались почти неизвестными, но встреча с живыми особями доказала: даже в изученных морях ещё скрываются виды, которые могут изменить представление учёных о жизни в океанской глубине.