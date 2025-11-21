Океан подал сигнал — акулы оставили метки: глубина показала учёным почти мифических существ

Научные экспедиции иногда приносят открытия, которые меняют представления о том, насколько мало мы знаем о морских глубинах. История наблюдения китов-бикуд гинкго в Тихом океане — как раз такой случай. Эти животные десятилетиями были известны только по выброшенным на берег мёртвым особям, а учёные даже не мечтали случайно увидеть их живыми. Но именно это случилось у берегов Нижней Калифорнии, где группа исследователей из Университета штата Орегон смогла зафиксировать появление целой группы редчайших китообразных.
До 2024 года этот вид, Mesoplodon ginkgodens, оставался почти мифическим. Их находили лишь мёртвыми, в прибрежных полосах Тихого океана, и все сведения о внешнем виде собирали буквально по фрагментам. Живые особи не попадали никому на глаза: киты-бикуды живут глубоко, редко выходят на поверхность и избегают любых звуков катеров.
Только благодаря многолетним акустическим экспедициям, отслеживающим уникальный импульсный сигнал BW43, удалось предположить, что источник может принадлежать этим самым животным. И лишь в июне 2024 года на исследовательском судне Pacific Storm судьба наконец улыбнулась учёным.
"Я даже не могу описать чувство, потому что это было что-то, ради которого мы столько времени. Все в лодке празднует, потому что мы достигли, наконец, было достигнуто", — сказала исследователь Элизабет Хендерсон.
Участники проекта годами следили за акустическими следами китов-бикуд. Записи вели с помощью гидрофонов и точных приборов, позволяющих на частотах фиксировать едва уловимые сигналы. Экспедиция была оснащена современным оборудованием: глубоководными микрофонами, спутниковыми передатчиками, навигационными планшетами и визуальной оптикой, схожей с профессиональными биноклями для морской орнитологии.
Киты-бикуды крайне осторожны, поэтому их трудно заметить даже в хорошую погоду. Считается, что шум мотора может отпугнуть их на многие километры — так что судно двигалось максимально тихо и медленно.
|Параметр
|Киты-бикуды гинкго
|Другие виды Mesoplodon
|Где их находят
|Преимущественно в Тихом океане
|Часто фиксируют глобально
|Число наблюдений живьём
|Впервые зафиксировано в 2024 году
|У некоторых видов более 10 встреч
|Способ идентификации
|Звуковой сигнал BW43, биопсия кожи
|Форма черепа, зубы, шрамы
|Глубина обитания
|Большая часть жизни — в глубине
|У всех Mesoplodon глубоководная зона
|Типичные угрозы
|Акулы-сигары, сетевые ловушки
|Схожие риски
Менее известно, что шрамы на теле — тоже важный фактор идентификации. У одной из особей заметили следы от акул-сигар, которые питаются кусочками кожи крупных морских животных.
Такие наблюдения редки и могут не повториться годами. Если животные снова "уйдут" в глубину, учёным придётся полагаться только на акустические данные. Но накопленные сигналы всё же позволяют строить карты миграции и определять участки океана, которые нужно включать в охранные зоны.
В будущем подобные экспедиции могут перейти на полностью бесшумные платформы — например, электрокатера или автономные подводные дроны.
Как учёные собирают ДНК у редких морских животных?
С помощью биопсийных дротиков, которые берут микроскопический образец кожи и не причиняют животным вреда.
Сколько стоят подобные экспедиции?
Полноценный исследовательский рейс может достигать стоимости небольшой яхты — от оборудования до топлива и обслуживания команды.
Что лучше использовать для поиска китов: гидрофоны или дроны?
Гидрофоны — основа для поиска. Дроны помогают в визуальной фиксации, но без акустики их эффективность мала.
Миф: глубоководные киты прячутся от людей.
Правда: они избегают шума и быстрых судов — это защитная реакция, а не "уклонение".
Миф: их можно легко сфотографировать дронами.
Правда: большинство видов всплывают на секунды, и операторы едва успевают среагировать.
Миф: редкие киты живут только в заповедниках.
Правда: многие проходят тысячи километров через открытый океан.
Редкие киты-бикуды гинкго долго оставались почти неизвестными, но встреча с живыми особями доказала: даже в изученных морях ещё скрываются виды, которые могут изменить представление учёных о жизни в океанской глубине.
