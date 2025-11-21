Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зафиксировано снижение жд перевозок по России на 3,8% Сергеем Ромашкиным
В России распространяется неизвестная ОРВИ с тяжелым течением
Взятие Купянска помогло окружить группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол 
Памятник поэту Александру Пушкину открыли в Париже – ТАСС
Прием поливитаминов не увеличивает продолжительность жизни — NCCIH
В России начал снижаться спрос на новых сотрудников
Слой костей на Шпицбергене показал быстрое восстановление жизни — палеонтологи
Sollers внедрили роботизированный контроль турбодизелей — инженеры предприятия
Зеленский изменил один важный пункт в мирном плане Трампа

Чёрное море меняет облик: тропическая рыба поймана там, где её появление считалось невозможным

Белый джек впервые пойман у побережья Варны
6:39
Зоосфера

Летом у прибрежной зоны Варны рыбаки заметили нечто непривычное: в их сети попался блестящий серебристый хищник, который обычно встречается далеко от умеренных широт. Так в Чёрном море впервые обнаружили белого джека — тропическую рыбу, обитающую в теплых течениях Атлантики и Индийского океана. Эта находка стала неожиданностью не только для рыболовов, но и для специалистов Болгарской академии наук, которые давно следят за изменениями в морской экосистеме региона.

Белый джек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белый джек

По словам исследователей, отдельные тропические виды иногда попадают в акваторию моря благодаря необычным миграциям, изменению течений или росту температуры воды. Но именно этот вид здесь ещё никогда не фиксировался. Его появление стало поводом пересмотреть некоторые представления об экологии Чёрного моря.

Что известно о появлении белого джека

По данным болгарских ихтиологов, пойманный экземпляр принадлежит роду Caranx — крупным и подвижным морским хищникам. В природных условиях отдельные особи достигают 10-15 килограммов и активно перемещаются в теплых слоях воды, предпочитая океанические просторы.

Ранее единичный представитель вида был замечен у турецкого побережья, но уже в Эгейском море. Это указывает на вероятность заноса особей через систему проливов, однако для формирования полноценной популяции в Черном море слишком низкая солёность и недостаточная температура.

Специалисты отмечают: вместе с белым джеком у побережья всё чаще появляются и другие нетипичные виды, что связано с потеплением и длительным цветением фитопланктона, которое уменьшает содержание кислорода в прибрежных водах. В итоге привычные рыбы — хамса, ставрида, трицон — вынуждены менять пути миграции, сообщает Petel.bg.

Сравнение: типичные и нетипичные виды у побережья

Категория Привычные черноморские виды Атипичные новые виды
Основные представители хамса, ставрида, трицон белый джек, морской ворон
Температурные предпочтения умеренные воды теплолюбивые, тропические
Реакция на потепление уходят на глубину или мигрируют появляются чаще
Устойчивость к снижению кислорода средняя зависит от вида

А что если тропические виды начнут появляться чаще

Увеличение числа теплолюбивых рыб может изменить конкуренцию внутри экосистемы. Некоторые виды будут вытеснять локальных обитателей, другие — не смогут приспособиться. Изменится и пищевой баланс: появятся новые хищники и новые маршруты миграции.

Экологи предупреждают: даже единичные случаи помогают понять направление будущих процессов в морской экосистеме. Если такие рыбы будут встречаться регулярно, это станет сигналом больших климатических изменений.

Плюсы и минусы перемещения теплолюбивых видов

Плюсы Минусы
Возможность изучать новые биологические процессы Угроза привычным видам из-за конкуренции
Расширение данных о миграциях Рост нагрузки на экосистему
Повод для развития экологического туризма Риск нарушения пищевой цепи

FAQ

Как определить, что рыба относится к нетипичному виду?
По внешнему виду, блеску чешуи, форме тела и необычному поведению. Лучший способ — свериться с каталогами морских видов.

Почему в Черном море появляются тропические рыбы?
Из-за изменения течений, повышения температуры воды и более длительного цветения фитопланктона.

Опасны ли такие рыбы для человека?
Большинство — нет, но встречаются виды с острыми плавниками, поэтому важны перчатки и аккуратность.

Мифы и правда

Миф: если рыба оказалась в Черном море, значит, она там приживётся.
Правда: большинство тропических видов не выдерживает низкую солёность и холодную зиму.

Миф: нетипичные рыбы появляются из-за массового завоза.
Правда: чаще всего это единичные миграции, связанные с течениями.

Миф: новые теплолюбивые виды безопасны.
Правда: часть из них имеет защитные шипы или ядовитые железы.

Три интересных факта

  1. Белый джек способен преодолевать огромные расстояния за короткое время благодаря мощным мышцам и обтекаемому телу.

  2. Морской ворон — ещё один теплолюбивый гость — сегодня встречается у побережья чаще, чем двадцать лет назад.

  3. Изменение температуры воды на 1-2 градуса способно сместить миграционные пути целых видов.

Исторический контекст

  1. Первые сведения о необычных рыбах в Черном море появляются в научных отчетах XIX века, когда исследователи фиксировали заносы средиземноморских видов.

  2. После открытия Суэцкого канала миграции морских животных между морями усилились, что привело к появлению новых популяций в Средиземноморье.

  3. Современные наблюдения показывают, что скорость появления атипичных видов растёт из-за глобального потепления и изменения экосистем.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Наука и техника
Смещение оси Земли на 78 см подтверждено учёными Geophysical Research Letters
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
Авто
Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Домашние животные
ДНК-анализ показал общее происхождение даманов и слонов
Популярное
Гардероб тает на глазах, а энергия возвращается: шведский метод очищает не только шкафы, но и голову

Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.

Шведский метод уборки повысил порядок в гардеробе по данным экспертов
Ультраранний томат Золотой алатау даёт до 5 кг урожая с куста
Томаты, созданные для маленьких участков: компактный куст отдаёт до 5 кг ярких янтарных плодов
Чердак забирает треть тепла: простой способ утепления спасает дом даже в лютые морозы
Организм-загадка: учёные провели анализ тканей 117-летней долгожительницы и ахнули
Новый план Трампа оставляет враждебную России Украину Любовь Степушова Тайны природы: с какими духами мы действительно разговариваем Игорь Буккер Названы благоприятные дни работ в декабре по лунному календарю Валерия Жемчугова
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Новый лидер среди напольных покрытий: тёплый, тихий и выгодный вариант рушит популярность ламината
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Полюса уходят с мест — и цепная реакция уже началась: этот процесс меняет саму механику вращения Земли
Последние материалы
В России начал снижаться спрос на новых сотрудников
Слой костей на Шпицбергене показал быстрое восстановление жизни — палеонтологи
Sollers внедрили роботизированный контроль турбодизелей — инженеры предприятия
Зеленский изменил один важный пункт в мирном плане Трампа
Певица Слава рассказала о забытой песне от Пугачёвой
Стрижка не ускоряет рост волос, но предотвращает ломкость — парикмахер Льяно
Белый джек впервые пойман у побережья Варны
Корейская морковь повышает сочность крабового салата
Холод усиливает уязвимость слизистой для бактерий — отметил врач Болибок
Киев затягивает переговоры, чтобы скрыть коррупционные скандалы — депутат Журова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.