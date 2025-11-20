Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкий производитель грузовиков MAN сокращает 2300 рабочих мест — Rheinische Post
Екатерина Гордон назвала блатом историю с квартирой Ларисы Долиной
Маргарита Симоньян лишилась волос после процедур химиотерапии
Популярный совет считать овец только ухудшает засыпание — сомнолог Кудинов
Раствор из серого мыла и бергамота очищает полы без разводов
Елизавета II старалась примирить Кейт Миддлтон и Меган Маркл
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины

Не игрушка, а жизненная необходимость: одна мелочь в доме спасает кошек от боли и хромоты

Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков
1:54
Зоосфера

Когтеточка необходима кошке не только для развлечения, но и для здоровья — она предотвращает ломкость когтей, воспаления и проблемы с суставами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Когти кошки
Фото: openverse.org by Fabian, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Когти кошки

По словам врача, когтеточка помогает кошке ухаживать за когтями естественным образом. Если животное лишено такой возможности, когти начинают ломаться или врастать, вызывая боль и даже нарушения походки.

"Если кошке не давать возможность стачивать когти, они начинают ломаться и врастать, причиняя животному дискомфорт и боль. Это может привести к изменению походки и развитию заболеваний суставов и позвоночника. Поэтому когтеточка — необходимый элемент ухода за животным", — отметил Шеляков.

Он добавил, что большинство кошек сами находят подходящие места для стачивания когтей, но не всегда эти места устраивают хозяев. Чтобы питомец пользовался когтеточкой, стоит сделать ее привлекательной, например, обработать натуральными аттрактантами или кошачьей мятой.

"Чтобы привлечь внимание кошки к когтеточке, можно использовать специальные растительные стимуляторы. А чтобы отучить животное царапать мебель, применяют безопасные репелленты на основе эфирных масел, запах которых для кошек неприятен. Так питомец быстро понимает, где можно точить когти, а где нет", — пояснил ветеринар.

Шеляков отметил, что ругать кошку за испорченную мебель бессмысленно. По его словам, животные не понимают человеческих слов, но отлично различают интонацию. Поэтому, если питомец делает что-то неправильно, достаточно изменить тон голоса на более строгий — кошка уловит недовольство хозяина и скорректирует поведение.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию Любовь Степушова Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
В США фермеры монетизируют коровьи объятия и получают доход вместо сбыта молока — WP
Российские автолюбители переоборудовали фургоны в зимние кемперы — инженеры
Стратегический союзник США Саудовская Аравия будет изучать вопрос давления на Россию
Глава французского энергогиганта предостерег Европу от увеличения доли газа из США
Залужного хотят сделать главой временного правительства Украины
Пекинская капуста усиливает вкус салата за счёт хруста и сочности
Старые джинсы реально обновить насыщенными оттенками дома
ИИ выявил следы жизни в породах 3,3 млрд лет — учёные Карнеги
Волки решают механические задачи лучше собак – исследователи
Дефицит азота приводит к остановке развития лозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.