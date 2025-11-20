Не игрушка, а жизненная необходимость: одна мелочь в доме спасает кошек от боли и хромоты

Когтеточка помогает кошке сохранять здоровье — ветеринар Шеляков

Когтеточка необходима кошке не только для развлечения, но и для здоровья — она предотвращает ломкость когтей, воспаления и проблемы с суставами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам врача, когтеточка помогает кошке ухаживать за когтями естественным образом. Если животное лишено такой возможности, когти начинают ломаться или врастать, вызывая боль и даже нарушения походки.

"Если кошке не давать возможность стачивать когти, они начинают ломаться и врастать, причиняя животному дискомфорт и боль. Это может привести к изменению походки и развитию заболеваний суставов и позвоночника. Поэтому когтеточка — необходимый элемент ухода за животным", — отметил Шеляков.

Он добавил, что большинство кошек сами находят подходящие места для стачивания когтей, но не всегда эти места устраивают хозяев. Чтобы питомец пользовался когтеточкой, стоит сделать ее привлекательной, например, обработать натуральными аттрактантами или кошачьей мятой.

"Чтобы привлечь внимание кошки к когтеточке, можно использовать специальные растительные стимуляторы. А чтобы отучить животное царапать мебель, применяют безопасные репелленты на основе эфирных масел, запах которых для кошек неприятен. Так питомец быстро понимает, где можно точить когти, а где нет", — пояснил ветеринар.

Шеляков отметил, что ругать кошку за испорченную мебель бессмысленно. По его словам, животные не понимают человеческих слов, но отлично различают интонацию. Поэтому, если питомец делает что-то неправильно, достаточно изменить тон голоса на более строгий — кошка уловит недовольство хозяина и скорректирует поведение.