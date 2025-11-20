Дрессировка превратится в ад: три породы, которые сломают вашу самооценку, а не подчинятся

Когда речь заходит о "умных" и "глупых" собаках, многие представляют себе пса, который моментально выполняет команды или, наоборот, демонстративно их игнорирует. На самом деле всё сложнее: разные породы по-разному проявляют интеллект, а нежелание подчиняться человеку ещё не значит, что перед вами "дурачок". Тем не менее, есть исследование, в котором попытались оценить именно обучаемость и готовность выполнять инструкции — и его результаты до сих пор вызывают споры у владельцев.
Психолог Стэнли Корень изучал, как собаки воспринимают и выполняют команды. В его работе участвовало около 80 пород, а сам исследователь выделил три типа интеллекта:
инстинктивный — всё, что связано с врождённым назначением породы (охрана, пастьба, охота);
адаптивный — способность самостоятельно решать задачи и учиться на опыте;
рабочий — умение понимать команды человека и готовность их выполнять.
Именно по показателю рабочего интеллекта и был составлен условный рейтинг "самых глупых" собак — тех, кого сложнее всего обучать стандартной послушке. В лидерах оказались английский бульдог, басенджи и афганская борзая. И здесь важно понимать: речь не о том, что эти собаки "хуже", а о том, что они по-другому относятся к задачам, которые предлагает им человек.
Английский бульдог в этом списке занимает третье место. Представители породы часто производят впечатление неторопливых и упрямых собак, которые не спешат выполнять команды. На самом деле бульдог прекрасно понимает, чего от него хотят, но не всегда видит в этом смысл.
Чтобы выстроить отношения с бульдогом, нужно:
чёткий и спокойный график дня;
короткие, но регулярные занятия;
мотивация через лакомства и игрушки;
мягкая, но твердая последовательность в правилах.
Если хозяин ленится и бросает дрессировку на полпути, бульдог быстро усваивает: можно не напрягаться, всё равно ничего не изменится. Это не "глупость", а очень тонкое считывание поведения человека.
Серебряное место у басенджи — африканской охотничьей собаки. Они известны тем, что практически не лают, зато много "поют", урчат и издают необычные звуки. Характер у них действительно напоминает кошачий: самостоятельный, независимый, с выраженным чувством собственного достоинства.
Для басенджи классическая послушка "сидеть-лежать-рядом" редко оказывается интересной. Даже обмен на любимое лакомство не всегда срабатывает. Это собака, которой важно движение, поиск, охотничьи задачи. Если пытаться сделать из басенджи "идеального послушника" на площадке и игнорировать её природные особенности, дрессировка обречена на провал.
На первом месте рейтинга оказалась афганская борзая. Эти собаки кажутся отстранёнными, спокойными и даже немного "инопланетными". Они действительно не будут прыгать через обруч только потому, что так решил человек. Афганцы привыкли работать на дистанции, принимать решения самостоятельно и не терять достоинства.
Чтобы научить такую собаку даже базовым командам, нужны:
много времени;
терпение;
очень аккуратный подход без давления;
уважение к её потребности в пространстве.
Афганская борзая — не "глупая", а слишком умная и самостоятельная для стандартных представлений о послушке.
|Порода
|Особенности характера
|Почему кажется "глупой"
|Что на самом деле происходит
|Английский бульдог
|Спокойный, упрямый, привязчивый
|Не спешит выполнять команды, игнорирует просьбы
|Проверяет настойчивость хозяина, экономит усилия
|Басенджи
|Независимый, активный охотник
|Плохо реагирует на дрессировку, не заинтересован в командах
|Нуждается в задачах с движением и поиском, а не в монотонной послушке
|Афганская борзая
|Уверенный в себе "аристократ"
|Не желает выполнять трюки, долго обучается
|Привыкла к самостоятельным решениям и свободе действий
Примите особенности породы
Прежде чем покупать щенка, изучите характер, назначение и тип нагрузки, которая ему нужна. Не ждите от афганской борзой поведения лабрадора.
Подберите правильный формат занятий
Английскому бульдогу подойдут короткие сессии с паузами, басенджи нужны активные игры и бег, афганцу — свободный выгул и работа на расстоянии.
Используйте мотивацию
В деле пригодятся:
вкусный корм и дрессировочные лакомства;
интерактивные игрушки;
игра с мячом или перетяжкой;
похвала и тактильный контакт.
Составьте расписание
Кормление, выгул, тренировки и отдых по времени помогают собаке чувствовать себя увереннее. Жёсткого армейского режима не нужно, но предсказуемость очень помогает.
Не перегружайте собаку
Даже если вам хочется "догнать другие породы", не превращайте обучение в марафон. Пауз между занятиями требуют и мышцы, и психика.
Заранее заложите бюджет на обучение
Иногда с такими породами полезно поработать с кинологом: подобрать шлейку, поводок, намордник, выбрать тип корма и режим нагрузки. Занятия в группах послушания или индивидуальные тренировки — это инвестиция в спокойную совместную жизнь.
Следите за здоровьем
Упрямство иногда маскирует дискомфорт: боли в суставах, проблемы с дыханием, лишний вес. Регулярный осмотр у ветеринара и страховка на случай серьёзных ситуаций помогают избежать многих проблем.
Ошибка: считать, что "эта порода глупая, с ней всё равно ничего не сделать".
Последствие: собака растёт неуправляемой, усиливаются проблемы в быту.
Альтернатива: воспринимать слабую обучаемость как особенность и искать подходящий формат занятий.
Ошибка: давить на собаку, наказывать за "медлительность" или нежелание выполнять команды.
Последствие: потеря доверия, нежелание подходить, возможная агрессия.
Альтернатива: опираться на позитивную дрессировку, поощрения и чёткие, но мягкие границы.
Ошибка: выбирать породу только по внешности или моде.
Последствие: разочарование, ощущение, что собака "сломана" или "не такая".
Альтернатива: заранее консультироваться с кинологом, читать описания породы, оценивать свои силы и образ жизни.
Бывает, что собака появляется спонтанно: подарили щенка, увидели фото афганской борзой в интернете или влюбились в мордочку бульдога. А потом оказалось, что с обучением не всё гладко.
Что можно сделать:
снизить ожидания от "идеального послушания" и сосредоточиться на базовой безопасности (команда "ко мне", комфортная ходьба на поводке, спокойствие дома);
подобрать удобную амуницию: шлейку, надёжный поводок, при необходимости — страховочный ошейник;
чередовать короткие тренировки с игрой и отдыхом;
при желании подключить специалиста, который покажет вам упражнения под конкретную породу.
В большинстве случаев "глупая" собака превращается в вполне управляемого компаньона, если хозяин меняет подход, а не только ругает питомца.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Самостоятельность
|Собака не впадает в панику без хозяина, может принимать решения
|Сложнее добиться "армейского" послушания
|Сильный характер
|Яркая личность, интересное общение, "живой" характер
|Больше споров и проверок границ
|Необычный тип интеллекта
|Хорошо проявляют себя в нестандартных задачах
|Хуже переносят однообразные команды
|Внимательный хозяин
|Развиваются и человек, и собака, укрепляется связь
|Требуется время, деньги и силы на обучение
Подумайте, готовы ли вы:
регулярно заниматься с собакой;
инвестировать в корм, амуницию, тренинг, страховку;
принимать её характер, а не пытаться "сломать".
Если хочется более простого в обучении спутника, лучше присмотреться к породам, известным послушанием.
Цена зависит от региона и формата. В среднем:
групповая дрессировка — от нескольких занятий по фиксированной цене;
индивидуальная работа с кинологом — дороже, но эффективнее.
Плюс расходы на качественный корм, шлейку, поводок, намордник, игрушки. Это не "дешёвое хобби", а полноценный проект.
У разных собак разная мотивация. Бульдог часто лучше работает за вкусный корм, басенджи оценит подвижную игру, афганец — сочетание свободы движения и мягкой похвалы. Идеально иметь и лакомства, и игрушки, чередуя их.
Полностью нет. Английский бульдог не станет молниеносной служебной собакой, а афганец — фанатом бесконечных команд. Но можно:
сгладить острые углы;
научить базовым правилам;
найти формат совместной активности, который устроит и вас, и собаку.
Миф: "Если порода в списке "глупых", учить её бесполезно".
Правда: учить можно практически любую собаку, просто разные породы требуют разных подходов.
Миф: "Умная порода — значит, мало проблем".
Правда: активным и "умным" собакам часто требуется ещё больше внимания, нагрузок и задач.
Миф: "Глупые породы созданы только для дивана".
Правда: даже самый ленивый на вид бульдог нуждается в прогулках, игрушках, правильном корме и занятиях.
Собаки из "трудных" пород часто кажутся флегматичными или отстранёнными, но сон для них так же важен, как и для любых других. Недосып, постоянный шум, отсутствие личного уголка усиливают упрямство и раздражительность. Если у бульдога нет удобной лежанки, у басенджи — тихого уголка без сквозняков, а у афганца — места, где можно спокойно растянуться, ждать от них "идеального поведения" сложно.
Хороший сон, предсказуемый режим дня, чуть-чуть "СПА" в виде расчесывания, мягких ковриков и комфортной температуры помогают таким собакам легче переносить тренировки и лучше воспринимать команды.
Многие владельцы афганских борзых отмечают, что собака прекрасно понимает команды, но "раздумывает", стоит ли их выполнять.
Басенджи из-за "кошачьего" характера часто предпочитают самостоятельно исследовать дом, чем участвовать в занятиях послушкой.
Английские бульдоги нередко проявляют удивительную находчивость, когда дело касается любимого лакомства или удобного места на диване.
Каждая из этих пород была создана для своих задач:
басенджи веками сопровождали охотников в Африке, полагаясь на свои инстинкты и гибкость мышления;
афганская борзая работала в горных районах, преследуя добычу на огромных дистанциях и принимая решения без подсказок человека.
Именно это прошлое сделало их такими самостоятельными. Попав в городские квартиры, они не потеряли врождённых качеств — просто человеку приходится подстраивать стиль жизни и дрессировки под их характер.
Понимание того, как формировались эти породы и что от них ожидали люди в прошлом, помогает по-другому смотреть на слово "глупый". Часто за ним скрывается не отсутствие ума, а несоответствие ожиданий. Если вы готовы учитывать особенности породы, правильно выбирать корм, амуницию, режим и формат занятий, "самая глупая" собака легко становится умным и надёжным другом.
