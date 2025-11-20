Дрессировка превратится в ад: три породы, которые сломают вашу самооценку, а не подчинятся

Рейтинг сложных для дрессировки пород основан на данных Стэнли Корена

12:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда речь заходит о "умных" и "глупых" собаках, многие представляют себе пса, который моментально выполняет команды или, наоборот, демонстративно их игнорирует. На самом деле всё сложнее: разные породы по-разному проявляют интеллект, а нежелание подчиняться человеку ещё не значит, что перед вами "дурачок". Тем не менее, есть исследование, в котором попытались оценить именно обучаемость и готовность выполнять инструкции — и его результаты до сих пор вызывают споры у владельцев.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Английский бульдог

Откуда взялся список "самых глупых" пород

Психолог Стэнли Корень изучал, как собаки воспринимают и выполняют команды. В его работе участвовало около 80 пород, а сам исследователь выделил три типа интеллекта:

инстинктивный — всё, что связано с врождённым назначением породы (охрана, пастьба, охота);

адаптивный — способность самостоятельно решать задачи и учиться на опыте;

рабочий — умение понимать команды человека и готовность их выполнять.

Именно по показателю рабочего интеллекта и был составлен условный рейтинг "самых глупых" собак — тех, кого сложнее всего обучать стандартной послушке. В лидерах оказались английский бульдог, басенджи и афганская борзая. И здесь важно понимать: речь не о том, что эти собаки "хуже", а о том, что они по-другому относятся к задачам, которые предлагает им человек.

Английский бульдог: упрямый, а не глупый

Английский бульдог в этом списке занимает третье место. Представители породы часто производят впечатление неторопливых и упрямых собак, которые не спешат выполнять команды. На самом деле бульдог прекрасно понимает, чего от него хотят, но не всегда видит в этом смысл.

Чтобы выстроить отношения с бульдогом, нужно:

чёткий и спокойный график дня;

короткие, но регулярные занятия;

мотивация через лакомства и игрушки;

мягкая, но твердая последовательность в правилах.

Если хозяин ленится и бросает дрессировку на полпути, бульдог быстро усваивает: можно не напрягаться, всё равно ничего не изменится. Это не "глупость", а очень тонкое считывание поведения человека.

Басенджи: охотник с "кошачьим" характером

Серебряное место у басенджи — африканской охотничьей собаки. Они известны тем, что практически не лают, зато много "поют", урчат и издают необычные звуки. Характер у них действительно напоминает кошачий: самостоятельный, независимый, с выраженным чувством собственного достоинства.

Для басенджи классическая послушка "сидеть-лежать-рядом" редко оказывается интересной. Даже обмен на любимое лакомство не всегда срабатывает. Это собака, которой важно движение, поиск, охотничьи задачи. Если пытаться сделать из басенджи "идеального послушника" на площадке и игнорировать её природные особенности, дрессировка обречена на провал.

Афганская борзая: аристократ, который всё понимает

На первом месте рейтинга оказалась афганская борзая. Эти собаки кажутся отстранёнными, спокойными и даже немного "инопланетными". Они действительно не будут прыгать через обруч только потому, что так решил человек. Афганцы привыкли работать на дистанции, принимать решения самостоятельно и не терять достоинства.

Чтобы научить такую собаку даже базовым командам, нужны:

много времени;

терпение;

очень аккуратный подход без давления;

уважение к её потребности в пространстве.

Афганская борзая — не "глупая", а слишком умная и самостоятельная для стандартных представлений о послушке.

Таблица "Сравнение": три породы из рейтинга

Порода Особенности характера Почему кажется "глупой" Что на самом деле происходит Английский бульдог Спокойный, упрямый, привязчивый Не спешит выполнять команды, игнорирует просьбы Проверяет настойчивость хозяина, экономит усилия Басенджи Независимый, активный охотник Плохо реагирует на дрессировку, не заинтересован в командах Нуждается в задачах с движением и поиском, а не в монотонной послушке Афганская борзая Уверенный в себе "аристократ" Не желает выполнять трюки, долго обучается Привыкла к самостоятельным решениям и свободе действий

Советы шаг за шагом: как жить с "самой глупой" породой

Примите особенности породы

Прежде чем покупать щенка, изучите характер, назначение и тип нагрузки, которая ему нужна. Не ждите от афганской борзой поведения лабрадора. Подберите правильный формат занятий

Английскому бульдогу подойдут короткие сессии с паузами, басенджи нужны активные игры и бег, афганцу — свободный выгул и работа на расстоянии. Используйте мотивацию

В деле пригодятся:

вкусный корм и дрессировочные лакомства;

интерактивные игрушки;

игра с мячом или перетяжкой;

похвала и тактильный контакт.

Составьте расписание

Кормление, выгул, тренировки и отдых по времени помогают собаке чувствовать себя увереннее. Жёсткого армейского режима не нужно, но предсказуемость очень помогает. Не перегружайте собаку

Даже если вам хочется "догнать другие породы", не превращайте обучение в марафон. Пауз между занятиями требуют и мышцы, и психика. Заранее заложите бюджет на обучение

Иногда с такими породами полезно поработать с кинологом: подобрать шлейку, поводок, намордник, выбрать тип корма и режим нагрузки. Занятия в группах послушания или индивидуальные тренировки — это инвестиция в спокойную совместную жизнь. Следите за здоровьем

Упрямство иногда маскирует дискомфорт: боли в суставах, проблемы с дыханием, лишний вес. Регулярный осмотр у ветеринара и страховка на случай серьёзных ситуаций помогают избежать многих проблем.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что "эта порода глупая, с ней всё равно ничего не сделать".

Последствие: собака растёт неуправляемой, усиливаются проблемы в быту.

Альтернатива: воспринимать слабую обучаемость как особенность и искать подходящий формат занятий.

Ошибка: давить на собаку, наказывать за "медлительность" или нежелание выполнять команды.

Последствие: потеря доверия, нежелание подходить, возможная агрессия.

Альтернатива: опираться на позитивную дрессировку, поощрения и чёткие, но мягкие границы.

Ошибка: выбирать породу только по внешности или моде.

Последствие: разочарование, ощущение, что собака "сломана" или "не такая".

Альтернатива: заранее консультироваться с кинологом, читать описания породы, оценивать свои силы и образ жизни.

А что если вам уже досталась "самая глупая" порода

Бывает, что собака появляется спонтанно: подарили щенка, увидели фото афганской борзой в интернете или влюбились в мордочку бульдога. А потом оказалось, что с обучением не всё гладко.

Что можно сделать:

снизить ожидания от "идеального послушания" и сосредоточиться на базовой безопасности (команда "ко мне", комфортная ходьба на поводке, спокойствие дома);

подобрать удобную амуницию: шлейку, надёжный поводок, при необходимости — страховочный ошейник;

чередовать короткие тренировки с игрой и отдыхом;

при желании подключить специалиста, который покажет вам упражнения под конкретную породу.

В большинстве случаев "глупая" собака превращается в вполне управляемого компаньона, если хозяин меняет подход, а не только ругает питомца.

Таблица "Плюсы и минусы" "трудных" пород

Аспект Плюсы Минусы Самостоятельность Собака не впадает в панику без хозяина, может принимать решения Сложнее добиться "армейского" послушания Сильный характер Яркая личность, интересное общение, "живой" характер Больше споров и проверок границ Необычный тип интеллекта Хорошо проявляют себя в нестандартных задачах Хуже переносят однообразные команды Внимательный хозяин Развиваются и человек, и собака, укрепляется связь Требуется время, деньги и силы на обучение

FAQ

Как понять, подойдёт ли мне "трудная" порода?

Подумайте, готовы ли вы:

регулярно заниматься с собакой;

инвестировать в корм, амуницию, тренинг, страховку;

принимать её характер, а не пытаться "сломать".

Если хочется более простого в обучении спутника, лучше присмотреться к породам, известным послушанием.

Сколько стоит обучение такой собаки?

Цена зависит от региона и формата. В среднем:

групповая дрессировка — от нескольких занятий по фиксированной цене;

индивидуальная работа с кинологом — дороже, но эффективнее.

Плюс расходы на качественный корм, шлейку, поводок, намордник, игрушки. Это не "дешёвое хобби", а полноценный проект.

Что лучше для упрямой собаки: лакомства или игрушки?

У разных собак разная мотивация. Бульдог часто лучше работает за вкусный корм, басенджи оценит подвижную игру, афганец — сочетание свободы движения и мягкой похвалы. Идеально иметь и лакомства, и игрушки, чередуя их.

Можно ли "переделать" характер породы?

Полностью нет. Английский бульдог не станет молниеносной служебной собакой, а афганец — фанатом бесконечных команд. Но можно:

сгладить острые углы;

научить базовым правилам;

найти формат совместной активности, который устроит и вас, и собаку.

Мифы и правда

Миф: "Если порода в списке "глупых", учить её бесполезно".

Правда: учить можно практически любую собаку, просто разные породы требуют разных подходов.

Миф: "Умная порода — значит, мало проблем".

Правда: активным и "умным" собакам часто требуется ещё больше внимания, нагрузок и задач.

Миф: "Глупые породы созданы только для дивана".

Правда: даже самый ленивый на вид бульдог нуждается в прогулках, игрушках, правильном корме и занятиях.

Собаки из "трудных" пород часто кажутся флегматичными или отстранёнными, но сон для них так же важен, как и для любых других. Недосып, постоянный шум, отсутствие личного уголка усиливают упрямство и раздражительность. Если у бульдога нет удобной лежанки, у басенджи — тихого уголка без сквозняков, а у афганца — места, где можно спокойно растянуться, ждать от них "идеального поведения" сложно.

Хороший сон, предсказуемый режим дня, чуть-чуть "СПА" в виде расчесывания, мягких ковриков и комфортной температуры помогают таким собакам легче переносить тренировки и лучше воспринимать команды.

Три интересных факта

Многие владельцы афганских борзых отмечают, что собака прекрасно понимает команды, но "раздумывает", стоит ли их выполнять. Басенджи из-за "кошачьего" характера часто предпочитают самостоятельно исследовать дом, чем участвовать в занятиях послушкой. Английские бульдоги нередко проявляют удивительную находчивость, когда дело касается любимого лакомства или удобного места на диване.

Исторический контекст

Каждая из этих пород была создана для своих задач:

английский бульдог — когда-то участник кровавых забав, сегодня — спокойный компаньон;

басенджи веками сопровождали охотников в Африке, полагаясь на свои инстинкты и гибкость мышления;

афганская борзая работала в горных районах, преследуя добычу на огромных дистанциях и принимая решения без подсказок человека.

Именно это прошлое сделало их такими самостоятельными. Попав в городские квартиры, они не потеряли врождённых качеств — просто человеку приходится подстраивать стиль жизни и дрессировки под их характер.

Понимание того, как формировались эти породы и что от них ожидали люди в прошлом, помогает по-другому смотреть на слово "глупый". Часто за ним скрывается не отсутствие ума, а несоответствие ожиданий. Если вы готовы учитывать особенности породы, правильно выбирать корм, амуницию, режим и формат занятий, "самая глупая" собака легко становится умным и надёжным другом.