Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сушка стекла после душа снижает образование налёта до минимума — сантехники
Донором костного мозга может стать каждый здоровый человек — Минздрав
Овсяные оладьи насыщают дольше классических по данным диетологов
Шаман отметит свой 34-й день рождения на сцене в Кремле
Линолеум на войлочной основе признан тёплым покрытием по данным эксперта
Влияние всех стадий спелости бананов на организм объяснили диетологи
Папоротник эффективен против сырости в тёмных комнатах
Современные масла сохраняют свойства до 15 тысяч километров
Ольга Вашурина не видит в Прохоре Шаляпине мужчину мечты

Её зубы пугают сильнее акульих, но жертвы — миф: правда о хищниках, которых боится даже Голливуд

Около трети видов пираний питаются растениями и фруктами
0:49
Зоосфера

Редко какая рыба получила столь страшную репутацию, как пиранья. Её имя стало синонимом кровожадности и страха — достаточно вспомнить голливудские фильмы, где эти южноамериканские хищницы с острыми зубами за секунды обгладывают всё живое. Но правда, как это часто бывает, куда интереснее и спокойнее. Пираньи действительно кусаются, но далеко не так часто и не так страшно, как принято думать.

Пиранья крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пиранья крупным планом

Кто они на самом деле

Пираньи — обитатели пресных рек Южной Америки: Амазонки, Ориноко и их притоков. Всего известно около 30 видов, но чаще всего в аквариумах и на фотографиях появляется краснобрюхая пиранья (Pygocentrus nattereri). Именно она стала "звездой" фильмов и мифов.

Эта рыба длиной 25-30 см (иногда до 60 см) имеет массивное тело и выдающийся вперёд нижний челюстной ряд, на котором расположены треугольные зубы, напоминающие зубья пилы. Они сцеплены между собой так, что легко разрезают мясо и кости.

Но вопреки ужасным историям, большинство видов пираний — вовсе не хищники в классическом понимании.

Рацион: от мяса до фруктов

Пираньи — всеядные. Их меню зависит от сезона, среды и даже возраста. В их рацион входят:

  • водные насекомые и личинки;
  • черви и мелкая рыба;
  • семена, листья и фрукты (особенно упавший в воду инжир);
  • падаль, оставшаяся после охоты хищников.

Некоторые виды — почти вегетарианцы, питаясь в основном растениями. А печально известная краснобрюхая пиранья действительно охотится на живую добычу, но делает это редко и чаще — группами по 20-30 особей. Их охота — не кровавая атака, а скорее быстрое покусывание: рыбы подкрадываются и отрывают небольшой кусок.

Как разговаривают пираньи

Эти рыбы не так молчаливы, как кажется. Они общаются звуками — "лают" и "хрюкают" под водой, сжимая плавательные пузыри. У каждой стаи — свой "диалект". Учёные из Перу с помощью гидрофонов записали эти звуки, различая их как сигналы предупреждения, угрозы или сбора на охоту.

Такое "вокальное поведение" помогает пираньям поддерживать иерархию в стае и избегать ненужных конфликтов.

Почему миф о кровожадных пираньях так живуч

Всё началось с легендарного эпизода 1913 года. Во время экспедиции по Амазонке бывшему президенту США Теодору Рузвельту местные жители устроили показательное шоу: в специально огороженный участок реки, где несколько дней держали голодных пираний, бросили корову. Рыбы бросились на добычу и за несколько минут обглодали тушу.

"Это самые свирепые рыбы в мире", — записал Рузвельт в дневнике.

Но позже выяснилось, что эксперимент был инсценировкой. В естественных условиях пираньи так себя не ведут. Они нападают лишь тогда, когда в воде появляется раненое животное или кровь — естественный триггер для стайного инстинкта, сообщает animals.howstuffworks.com.

Нападения: миф против реальности

Фактические нападения на людей крайне редки. Даже в тех районах, где пираньи водятся тысячами, купание не представляет серьёзной опасности.

  • Большинство укусов — это поверхностные повреждения, обычно на пальцах или ногах.
  • Часто это реакция на волну или блеск украшений, а не на голод.
  • Опасность возрастает лишь в сухой сезон, когда уровень воды падает, и рыбы концентрируются в тесных лужах.

Учёные отмечают, что пираньи предпочитают трупы и больных животных, играя роль естественных санитаров.

Сравнение пираний и других хищных рыб Амазонки

Рыба Размер Опасность для человека Особенности
Пиранья до 60 см Минимальная Стаями объедает падаль
Электрический угорь до 2 м Высокая Удар током до 600 В
Паку (родственник пираньи) до 90 см Безопасен Питается орехами и фруктами
Арапайма до 3 м Средняя Хищник, но не агрессивен

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: паниковать при виде пираний в реке.
    Последствие: неоправданный страх и убийство мирных рыб.
    Альтернатива: помнить, что они опасны лишь в экстремальных условиях.

  • Ошибка: держать пиранью в домашнем аквариуме.
    Последствие: опасность для других рыб и запрет в большинстве стран.
    Альтернатива: наблюдать за ними в аквариумах под контролем специалистов.

  • Ошибка: путать пиранью с паку.
    Последствие: дезинформация и мифы.
    Альтернатива: различать по форме зубов — у паку они квадратные, как у человека.

А что если пираньи исчезнут

Без пираний экосистема Амазонки нарушится. Они уничтожают больных рыб и трупы животных, очищая реки. Без этого начнётся разложение, что приведёт к вспышкам бактерий и снижению уровня кислорода в воде.

Пираньи, как ни парадоксально, — санитары, а не убийцы.

Плюсы и минусы их образа

Плюсы Минусы
Контроль численности водных животных Репутация кровожадных хищников
Очистка водоёмов от падали Стереотипы мешают их изучению
Важная роль в пищевой цепи Незаконная торговля видами

FAQ

Опасно ли купаться в реке с пираньями

Нет, если нет ран и не разбрасывать пищу. Большинство людей купаются без последствий.

Сколько живёт пиранья

В дикой природе — до 10 лет, в неволе иногда дольше.

Можно ли держать пиранью дома

Во многих странах это запрещено. Рыба требует огромного объёма воды и опасна для других обитателей.

Мифы и правда

  • Миф: пираньи нападают на людей стаями.
    Правда: они кусают редко и чаще защищаются, чем охотятся.
  • Миф: все пираньи плотоядные.
    Правда: около трети видов питаются растениями и фруктами.
  • Миф: пираньи живут везде.
    Правда: их естественная среда — только Южная Америка.

3 интересных факта

  • Укус пираньи в три раза сильнее, чем у аллигатора того же размера.
  • Некоторые виды пираний питаются семенами, помогая распространять растения.
  • В Амазонке их называют "рыбами-кусачками" — не за кровожадность, а за манеру питания.

Исторический контекст

  • В начале XX века пираньи впервые попали в европейские аквариумы как экзотика.
  • После фильма "Пиранья" (1978) начался мировой бум страха перед ними.
  • Сегодня учёные активно изучают их как индикаторов состояния экосистем Амазонки.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Наука и техника
В Польше найдено крылатое копьё с золотыми и серебряными узорами — археологи
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Влияние всех стадий спелости бананов на организм объяснили диетологи
Папоротник эффективен против сырости в тёмных комнатах
Современные масла сохраняют свойства до 15 тысяч километров
Ольга Вашурина не видит в Прохоре Шаляпине мужчину мечты
Капуста усваивается лучше при сочетании с жирами — исследователи
Узкая улица в Риме стала мировой звездой — эксперты Time Out
Бубнов заявил о преимуществе Украины и Грузии над сборной России
Требовательный лай закрепляется вниманием хозяина по данным кинологов
Цельные фрукты улучшают контроль массы у спортсменов отметил обзор Гийене Frontiers
Недостаток воздуха вызывает запах и плесень при компостировании — агрономы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.