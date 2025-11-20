Её зубы пугают сильнее акульих, но жертвы — миф: правда о хищниках, которых боится даже Голливуд

Редко какая рыба получила столь страшную репутацию, как пиранья. Её имя стало синонимом кровожадности и страха — достаточно вспомнить голливудские фильмы, где эти южноамериканские хищницы с острыми зубами за секунды обгладывают всё живое. Но правда, как это часто бывает, куда интереснее и спокойнее. Пираньи действительно кусаются, но далеко не так часто и не так страшно, как принято думать.
Пираньи — обитатели пресных рек Южной Америки: Амазонки, Ориноко и их притоков. Всего известно около 30 видов, но чаще всего в аквариумах и на фотографиях появляется краснобрюхая пиранья (Pygocentrus nattereri). Именно она стала "звездой" фильмов и мифов.
Эта рыба длиной 25-30 см (иногда до 60 см) имеет массивное тело и выдающийся вперёд нижний челюстной ряд, на котором расположены треугольные зубы, напоминающие зубья пилы. Они сцеплены между собой так, что легко разрезают мясо и кости.
Но вопреки ужасным историям, большинство видов пираний — вовсе не хищники в классическом понимании.
Пираньи — всеядные. Их меню зависит от сезона, среды и даже возраста. В их рацион входят:
Некоторые виды — почти вегетарианцы, питаясь в основном растениями. А печально известная краснобрюхая пиранья действительно охотится на живую добычу, но делает это редко и чаще — группами по 20-30 особей. Их охота — не кровавая атака, а скорее быстрое покусывание: рыбы подкрадываются и отрывают небольшой кусок.
Эти рыбы не так молчаливы, как кажется. Они общаются звуками — "лают" и "хрюкают" под водой, сжимая плавательные пузыри. У каждой стаи — свой "диалект". Учёные из Перу с помощью гидрофонов записали эти звуки, различая их как сигналы предупреждения, угрозы или сбора на охоту.
Такое "вокальное поведение" помогает пираньям поддерживать иерархию в стае и избегать ненужных конфликтов.
Всё началось с легендарного эпизода 1913 года. Во время экспедиции по Амазонке бывшему президенту США Теодору Рузвельту местные жители устроили показательное шоу: в специально огороженный участок реки, где несколько дней держали голодных пираний, бросили корову. Рыбы бросились на добычу и за несколько минут обглодали тушу.
"Это самые свирепые рыбы в мире", — записал Рузвельт в дневнике.
Но позже выяснилось, что эксперимент был инсценировкой. В естественных условиях пираньи так себя не ведут. Они нападают лишь тогда, когда в воде появляется раненое животное или кровь — естественный триггер для стайного инстинкта, сообщает animals.howstuffworks.com.
Фактические нападения на людей крайне редки. Даже в тех районах, где пираньи водятся тысячами, купание не представляет серьёзной опасности.
Учёные отмечают, что пираньи предпочитают трупы и больных животных, играя роль естественных санитаров.
|Рыба
|Размер
|Опасность для человека
|Особенности
|Пиранья
|до 60 см
|Минимальная
|Стаями объедает падаль
|Электрический угорь
|до 2 м
|Высокая
|Удар током до 600 В
|Паку (родственник пираньи)
|до 90 см
|Безопасен
|Питается орехами и фруктами
|Арапайма
|до 3 м
|Средняя
|Хищник, но не агрессивен
Ошибка: паниковать при виде пираний в реке.
Последствие: неоправданный страх и убийство мирных рыб.
Альтернатива: помнить, что они опасны лишь в экстремальных условиях.
Ошибка: держать пиранью в домашнем аквариуме.
Последствие: опасность для других рыб и запрет в большинстве стран.
Альтернатива: наблюдать за ними в аквариумах под контролем специалистов.
Ошибка: путать пиранью с паку.
Последствие: дезинформация и мифы.
Альтернатива: различать по форме зубов — у паку они квадратные, как у человека.
Без пираний экосистема Амазонки нарушится. Они уничтожают больных рыб и трупы животных, очищая реки. Без этого начнётся разложение, что приведёт к вспышкам бактерий и снижению уровня кислорода в воде.
Пираньи, как ни парадоксально, — санитары, а не убийцы.
|Плюсы
|Минусы
|Контроль численности водных животных
|Репутация кровожадных хищников
|Очистка водоёмов от падали
|Стереотипы мешают их изучению
|Важная роль в пищевой цепи
|Незаконная торговля видами
Нет, если нет ран и не разбрасывать пищу. Большинство людей купаются без последствий.
В дикой природе — до 10 лет, в неволе иногда дольше.
Во многих странах это запрещено. Рыба требует огромного объёма воды и опасна для других обитателей.
Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?