Птица с лицом мертвеца правит свалками: даже гиены уступают ей дорогу в сердце Африки

Аисты обычно ассоциируются с жизнью и добрыми знаками. Но марабу разрушает этот образ. Этот гигант среди пернатых — символ не нежности, а выживания. Он живёт там, где жизнь граничит со смертью, превращая падаль и мусор в пищу. В африканских городах марабу заменяет голубей и крыс, выполняя роль естественного уборщика, и делает это с поразительной эффективностью.
Марабу — один из самых крупных представителей семейства аистовых. Рост взрослой особи достигает 1,5 метра, вес — до 9 килограммов, а размах крыльев может превышать 2,5 метра. В полёте он напоминает медленно плывущего в небе планера. Огромный серовато-розовый клюв с заострённым концом способен пробить шкуру антилопы, а голая голова и шея — наследие стервятников — спасают от заражений при контакте с падалью.
На шее заметен крупный мешок — зоб. Раньше считали, что он помогает переваривать пищу, но оказалось, что это скорее "подушка": марабу кладёт на неё тяжёлую голову, когда отдыхает.
Рацион марабу — всё, что остаётся после хищников. В саванне они появляются там, где недавно охотились львы или гиены. Птицы ждут, пока звери насытятся, и без страха подходят к остаткам добычи. Клювом марабу дробит кости и вытягивает мясо из самых труднодоступных мест.
Эти птицы не брезгуют мелкими животными — котятами, птенцами фламинго, ящерицами и рыбой. В городах Африки они приспособились к свалкам, где выполняют роль естественных "мусорщиков". На улицах Кампалы, Найроби и Дакара марабу можно увидеть сидящими на фонарных столбах или крышах, наблюдающими за потоками машин.
|Птица / животное
|Основная среда
|Чем питается
|Роль для экосистемы
|Марабу
|Саванны, города Африки
|Падаль, отходы, мелкая живность
|Уничтожает разлагающиеся останки
|Голубь
|Городская среда
|Крошки, семена
|Распространяет семена, но создаёт антисанитарию
|Крыса
|Город, свалки
|Пищевые отходы
|Паразит, переносчик болезней
|Ворона
|Везде
|Падаль, мусор
|Утилизация органики, но конкуренция с другими видами
В итоге марабу выполняет ту же функцию, что крысы и голуби, но с большей пользой — очищая города и снижая риск эпидемий.
Эти мрачные санитары образуют устойчивые пары и живут колониями по 20-30 гнёзд. На деревьях создаются настоящие "посёлки" из веток и травы, где кипит жизнь. Совместная оборона помогает выжить: даже один марабу способен отпугнуть лисицу, а стая превращается в живую крепость.
Самки ухаживают за самцами, выбирая сильного и спокойного партнёра. Птенцы появляются в засушливый сезон, когда большая часть природы замирает. Первые четыре месяца родители кормят потомство мелкой добычей, а затем молодые марабу присоединяются к взрослым и начинают учиться охоте.
Гнёзда марабу удивительно долговечны — они могут служить десятилетиями. Известны постройки возрастом более 50 лет. Средняя продолжительность жизни этих птиц достигает 40 лет, а в неволе — ещё больше.
Учёные предупреждают: если популяция марабу сократится, последствия будут ощутимы. В жарких странах без этих птиц разложение останков животных приведёт к вспышкам инфекций и росту насекомых. Городские свалки станут рассадником заразы.
Марабу выполняет важнейшую роль санитарного фильтра — он завершает круговорот органики, превращая смерть в источник новой жизни, сообщает animals.howstuffworks.com.
|Плюсы
|Минусы
|Очищают города от падали и мусора
|Могут вызывать страх своим видом
|Снижают риск эпидемий
|Оставляют крупные гнёзда на зданиях
|Уничтожают паразитов
|Шумят в колониях
|Привлекают туристов
|Конкурируют с другими птицами
Отсутствие перьев на голове и шее помогает им не заражаться, когда они едят падаль.
У него массивный клюв, зоб и плотное телосложение. К тому же марабу питается мёртвой плотью, а не насекомыми и лягушками.
Да, эти птицы хорошо переносят неволю и живут дольше, чем в дикой природе.
