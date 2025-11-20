Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недостаток воздуха вызывает запах и плесень при компостировании — агрономы
Высокобелковый рацион вызывает сухость и высыпания на коже — диетолог Ирина Орлова
Рейтинг сложных для дрессировки пород основан на данных Стэнли Корена
Малые пирамиды для разных слоёв общества обнаружили археологи
Импорт российской фармпродукции в ЕС вырос в 7,2 раза — Евростат
Использование чеснока и имбиря делает тыквенный суп ароматным
Учёные нашли аутистоподобные признаки в поведении питомцев
Бьянка назвала измену причиной развода Самойловой и Джигана
Четыре автогруппы удержали более 70% российского рынка — аналитики

Птица с лицом мертвеца правит свалками: даже гиены уступают ей дорогу в сердце Африки

Аист марабу использует собственный зоб как подушку
6:02
Зоосфера

Аисты обычно ассоциируются с жизнью и добрыми знаками. Но марабу разрушает этот образ. Этот гигант среди пернатых — символ не нежности, а выживания. Он живёт там, где жизнь граничит со смертью, превращая падаль и мусор в пищу. В африканских городах марабу заменяет голубей и крыс, выполняя роль естественного уборщика, и делает это с поразительной эффективностью.

Аист марабу
Фото: commons.wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аист марабу

Внешность, внушающая уважение

Марабу — один из самых крупных представителей семейства аистовых. Рост взрослой особи достигает 1,5 метра, вес — до 9 килограммов, а размах крыльев может превышать 2,5 метра. В полёте он напоминает медленно плывущего в небе планера. Огромный серовато-розовый клюв с заострённым концом способен пробить шкуру антилопы, а голая голова и шея — наследие стервятников — спасают от заражений при контакте с падалью.

На шее заметен крупный мешок — зоб. Раньше считали, что он помогает переваривать пищу, но оказалось, что это скорее "подушка": марабу кладёт на неё тяжёлую голову, когда отдыхает.

Питание: санитар с мрачными привычками

Рацион марабу — всё, что остаётся после хищников. В саванне они появляются там, где недавно охотились львы или гиены. Птицы ждут, пока звери насытятся, и без страха подходят к остаткам добычи. Клювом марабу дробит кости и вытягивает мясо из самых труднодоступных мест.

Эти птицы не брезгуют мелкими животными — котятами, птенцами фламинго, ящерицами и рыбой. В городах Африки они приспособились к свалкам, где выполняют роль естественных "мусорщиков". На улицах Кампалы, Найроби и Дакара марабу можно увидеть сидящими на фонарных столбах или крышах, наблюдающими за потоками машин.

Марабу и его городские коллеги

Птица / животное Основная среда Чем питается Роль для экосистемы
Марабу Саванны, города Африки Падаль, отходы, мелкая живность Уничтожает разлагающиеся останки
Голубь Городская среда Крошки, семена Распространяет семена, но создаёт антисанитарию
Крыса Город, свалки Пищевые отходы Паразит, переносчик болезней
Ворона Везде Падаль, мусор Утилизация органики, но конкуренция с другими видами

В итоге марабу выполняет ту же функцию, что крысы и голуби, но с большей пользой — очищая города и снижая риск эпидемий.

Семейная жизнь марабу

Эти мрачные санитары образуют устойчивые пары и живут колониями по 20-30 гнёзд. На деревьях создаются настоящие "посёлки" из веток и травы, где кипит жизнь. Совместная оборона помогает выжить: даже один марабу способен отпугнуть лисицу, а стая превращается в живую крепость.

Самки ухаживают за самцами, выбирая сильного и спокойного партнёра. Птенцы появляются в засушливый сезон, когда большая часть природы замирает. Первые четыре месяца родители кормят потомство мелкой добычей, а затем молодые марабу присоединяются к взрослым и начинают учиться охоте.

Гнёзда марабу удивительно долговечны — они могут служить десятилетиями. Известны постройки возрастом более 50 лет. Средняя продолжительность жизни этих птиц достигает 40 лет, а в неволе — ещё больше.

А что если марабу исчезнет из экосистемы

Учёные предупреждают: если популяция марабу сократится, последствия будут ощутимы. В жарких странах без этих птиц разложение останков животных приведёт к вспышкам инфекций и росту насекомых. Городские свалки станут рассадником заразы.

Марабу выполняет важнейшую роль санитарного фильтра — он завершает круговорот органики, превращая смерть в источник новой жизни, сообщает animals.howstuffworks.com.

Плюсы и минусы соседства с марабу

Плюсы Минусы
Очищают города от падали и мусора Могут вызывать страх своим видом
Снижают риск эпидемий Оставляют крупные гнёзда на зданиях
Уничтожают паразитов Шумят в колониях
Привлекают туристов Конкурируют с другими птицами

FAQ

Почему марабу такие лысые

Отсутствие перьев на голове и шее помогает им не заражаться, когда они едят падаль.

Чем марабу отличается от обычного аиста

У него массивный клюв, зоб и плотное телосложение. К тому же марабу питается мёртвой плотью, а не насекомыми и лягушками.

Можно ли держать марабу в зоопарке

Да, эти птицы хорошо переносят неволю и живут дольше, чем в дикой природе.

Мифы и правда

  • Миф: марабу охотится на людей.
    Правда: птица труслива и избегает контакта.
  • Миф: марабу — вредитель.
    Правда: он уничтожает отходы и падаль, предотвращая болезни.
  • Миф: марабу не способен летать.
    Правда: он отлично парит, используя тёплые восходящие потоки.

3 интересных факта

  • Марабу способен проглотить рыбу длиной до 30 см целиком.
  • Его зоб может вместить до килограмма пищи.
  • В некоторых африканских городах марабу признан охраняемым видом — за убийство птицы предусмотрен штраф.

Исторический контекст

  • В XIX веке марабу считали священной птицей в Индии — символом мудрости и очищения.
  • В Африке его называли "аистом смерти" и избегали, считая вестником беды.
  • Сегодня марабу признан ключевым элементом экосистем — природным "утилизатором" органики.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Наука и техника
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Наука и техника
Клад Вильены открывает новый взгляд на бронзовый век — исследователи
Смесь соды и эфирных масел устраняет запахи на мебели
Недвижимость
Смесь соды и эфирных масел устраняет запахи на мебели
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Соджу штурмует полки российских магазинов: почему корейский напиток становится фаворитом
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
Высокобелковый рацион вызывает сухость и высыпания на коже — диетолог Ирина Орлова
Рейтинг сложных для дрессировки пород основан на данных Стэнли Корена
Малые пирамиды для разных слоёв общества обнаружили археологи
Аист марабу использует собственный зоб как подушку
Импорт российской фармпродукции в ЕС вырос в 7,2 раза — Евростат
Использование чеснока и имбиря делает тыквенный суп ароматным
Учёные нашли аутистоподобные признаки в поведении питомцев
Бьянка назвала измену причиной развода Самойловой и Джигана
Четыре автогруппы удержали более 70% российского рынка — аналитики
Недорогие вещи повысили уют в доме НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, НЕТ МНЕНИЯ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.