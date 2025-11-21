Коровы накрывают землю животом — слоны идут на боковую: вот как биология диктует зверям позы сна

Сон — одна из самых загадочных частей жизни млекопитающих. Почти все животные проводят во сне значительную часть суток, но почему каждая группа выбирает совершенно разные позы? Коровы предпочитают укладываться на живот, слоны чаще валятся на бок, а многие хищники спят, поджав лапы. Швейцарские зоологи решили разобраться, что именно влияет на выбор положения тела у животных, и пришли к выводу, который разрушает привычные представления.
Оказалось, что дело далеко не только в пищеварении, как считалось раньше. На выбор позы влияет прежде всего размер тела, а также возраст, здоровье и особенности поведения вида.
Долгое время считалось, что жвачные животные — коровы, овцы, козы — ложатся на живот исключительно из-за особенностей пищеварения. Такая поза действительно помогает им избавляться от газов, ведь их желудок работает непрерывно. Именно этот факт привлёк внимание исследовательской группы, куда входил Маркус Клаусс. Ученые взяли такую точку зрения за отправную точку, но решили проверить её на разных видах животных.
"Пищеварительная" теория сна оказалась верна для жвачных животных", — рассказал зоолог Маркус Клаусс.
После анализа более чем 200 животных из зоопарков Швейцарии и других европейских стран выяснилось, что пищеварение — лишь частный случай, а закономерности куда шире.
Животные различаются по массе, строению мускулатуры, форме тела, устройству конечностей, а значит, и доступные им позы сильно ограничены.
Главная закономерность, которую выявили ученые: чем крупнее животное, тем чаще оно спит на боку. Объяснение простое — массивным телам требуется большая площадь опоры, чтобы во время сна мышцы могли полностью расслабиться.
Мелкие животные, наоборот, выбирают позы, в которых можно быстро вскочить, если появится опасность.
|Вид животного
|Преимущественная поза сна
|Основная причина
|Коровы, овцы, козы
|На животе
|Работа пищеварительной системы
|Лошади
|Стоя или полулёжа
|Быстрый побег от хищников
|Слоны
|На боку
|Большая масса, потребность в разгрузке тела
|Хищники (львы, тигры)
|На боку или на животе
|Полное расслабление между охотой
|Приматы
|Сидя или на боку
|Безопасность, строение позвоночника
Получается, что поза — это баланс между физиологией, безопасностью и анатомией.
Наблюдение заняло несколько месяцев. Зоологи фиксировали не только позу сна, но и:
С помощью такой объёмной выборки удалось понять, что пищеварение влияет на позу только у отдельных видов, но не является универсальным фактором.
У крупных животных есть особенности
А черепаха, например, вообще не может спать на боку — строение панциря исключает такую возможность.
Даже домашние животные спят в разных позах по тем же причинам, что и их крупные родственники.
Это нормально — многие звери поочередно используют несколько положений: чтобы согреться, охладиться, расслабить суставы или чувствовать себя защищённо. Проблемы начинаются только тогда, когда животное избегает определённой позы из-за боли.
|Поза
|Плюсы
|Минусы
|На животе
|тепло, безопасность, помощь пищеварению
|давление на органы у крупных животных
|На боку
|максимальное расслабление
|менее безопасно для мелких видов
|Стоя
|возможность быстро убежать
|не даёт полного отдыха
Потому что эта поза помогает пищеварению и предотвращает газообразование.
Из-за веса тела — боковое положение позволяет расслабить мышцы.
Слоны — 2-4 часа, коровы — 4 часа, лошади — около 3 часов.
У животных, как и у людей, поза тесно связана с уровнем расслабления и чувством безопасности. Хищники спят на боку, когда чувствуют себя защищённо. Жвачные ложатся только в спокойной среде. Нервные или больные животные часто выбирают позы, которые требуют меньше риска.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.