Коровы накрывают землю животом — слоны идут на боковую: вот как биология диктует зверям позы сна

Поза сна животных зависит от массы тела — зоолог Маркус Клаусс
8:00
Зоосфера

Сон — одна из самых загадочных частей жизни млекопитающих. Почти все животные проводят во сне значительную часть суток, но почему каждая группа выбирает совершенно разные позы? Коровы предпочитают укладываться на живот, слоны чаще валятся на бок, а многие хищники спят, поджав лапы. Швейцарские зоологи решили разобраться, что именно влияет на выбор положения тела у животных, и пришли к выводу, который разрушает привычные представления.

Черно-белая корова на зеленой траве
Фото: Designed by Freepik by vwalakte is licensed under publik domain
Черно-белая корова на зеленой траве

Оказалось, что дело далеко не только в пищеварении, как считалось раньше. На выбор позы влияет прежде всего размер тела, а также возраст, здоровье и особенности поведения вида.

Как возникла теория о "пищеварительной" позе сна

Долгое время считалось, что жвачные животные — коровы, овцы, козы — ложатся на живот исключительно из-за особенностей пищеварения. Такая поза действительно помогает им избавляться от газов, ведь их желудок работает непрерывно. Именно этот факт привлёк внимание исследовательской группы, куда входил Маркус Клаусс. Ученые взяли такую точку зрения за отправную точку, но решили проверить её на разных видах животных.

"Пищеварительная" теория сна оказалась верна для жвачных животных", — рассказал зоолог Маркус Клаусс.

После анализа более чем 200 животных из зоопарков Швейцарии и других европейских стран выяснилось, что пищеварение — лишь частный случай, а закономерности куда шире.

Что показал эксперимент

Животные различаются по массе, строению мускулатуры, форме тела, устройству конечностей, а значит, и доступные им позы сильно ограничены.

Главная закономерность, которую выявили ученые: чем крупнее животное, тем чаще оно спит на боку. Объяснение простое — массивным телам требуется большая площадь опоры, чтобы во время сна мышцы могли полностью расслабиться.

Мелкие животные, наоборот, выбирают позы, в которых можно быстро вскочить, если появится опасность.

Позы сна у разных видов

Вид животного Преимущественная поза сна Основная причина
Коровы, овцы, козы На животе Работа пищеварительной системы
Лошади Стоя или полулёжа Быстрый побег от хищников
Слоны На боку Большая масса, потребность в разгрузке тела
Хищники (львы, тигры) На боку или на животе Полное расслабление между охотой
Приматы Сидя или на боку Безопасность, строение позвоночника

Получается, что поза — это баланс между физиологией, безопасностью и анатомией.

Как учёные проводили исследование

Наблюдение заняло несколько месяцев. Зоологи фиксировали не только позу сна, но и:

  • возраст животных;
  • состояние здоровья;
  • окружающую среду;
  • уровень активности;
  • температуру воздуха;
  • время суток.

С помощью такой объёмной выборки удалось понять, что пищеварение влияет на позу только у отдельных видов, но не является универсальным фактором.

Почему масса играет решающую роль

У крупных животных есть особенности

  1. Нагрузка на внутренние органы. Лёжа на животе, гиганты вроде слонов могут передавить собственные органы.
  2. Давление на конечности. Толстые ноги и массивные мышцы быстро затекают.
  3. Нужна площадь опоры. Боковое положение помогает распределить массу равномернее.

А черепаха, например, вообще не может спать на боку — строение панциря исключает такую возможность.

Как понять позу сна своего питомца?

Даже домашние животные спят в разных позах по тем же причинам, что и их крупные родственники.

  1. Наблюдайте за поведением. Если собака спит клубком — ей нужно тепло и безопасность.
  2. Оцените возраст. Пожилые животные чаще выбирают мягкие поверхности и позы, разгружающие суставы.
  3. Проверьте здоровье. Нежелание спать на боку у крупной собаки может указывать на боль или дискомфорт.
  4. Подберите лежанку. Ортопедические матрасы работают лучше обычных подстилок.
  5. Учтите температуру. В жару животные растягиваются, в холод — сворачиваются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать необычные позы.
  • Последствие: возможны проблемы с суставами или внутренними органами
  • Альтернатива: обращение к ветеринару и подбор более подходящего места сна
  • Ошибка: слишком мягкая лежанка для крупных пород.
  • Последствие: провисание позвоночника, ухудшение сна
  • Альтернатива: плотный ортопедический матрас
  • Ошибка: использование маленьких домиков для крупных животных.
  • Последствие: ограничение позы сна, стресс
  • Альтернатива: просторные лежанки без стенок

А что, если животное меняет позы?

Это нормально — многие звери поочередно используют несколько положений: чтобы согреться, охладиться, расслабить суставы или чувствовать себя защищённо. Проблемы начинаются только тогда, когда животное избегает определённой позы из-за боли.

Плюсы и минусы разных поз сна

Поза Плюсы Минусы
На животе тепло, безопасность, помощь пищеварению давление на органы у крупных животных
На боку максимальное расслабление менее безопасно для мелких видов
Стоя возможность быстро убежать не даёт полного отдыха

FAQ

Почему коровы спят на животе?

Потому что эта поза помогает пищеварению и предотвращает газообразование.

Почему слоны редко спят стоя?

Из-за веса тела — боковое положение позволяет расслабить мышцы.

Сколько спят крупные животные?

Слоны — 2-4 часа, коровы — 4 часа, лошади — около 3 часов.

Мифы и правда

  • Миф: все животные спят одинаково.
  • Правда: поза резко различается по видам и зависит от анатомии и массы.
  • Миф: позу определяет только комфорт.
  • Правда: чаще это инстинкт безопасности или биомеханика.
  • Миф: слон может спать стоя всю жизнь.
  • Правда: им нужно ложиться для фаз глубокого сна.

Сон и психология

У животных, как и у людей, поза тесно связана с уровнем расслабления и чувством безопасности. Хищники спят на боку, когда чувствуют себя защищённо. Жвачные ложатся только в спокойной среде. Нервные или больные животные часто выбирают позы, которые требуют меньше риска.

Исторический контекст

  • Первые наблюдения за позами сна животных проводили ещё в XVIII веке натуралисты Европы.
  • В XX веке зоопсихологи начали связывать позу с поведением и эволюцией.
  • Современные исследования впервые сопоставили массу тела и позы сна на широком выборочном материале.

Три факта

  1. Слоны — рекордсмены по короткому сну среди млекопитающих.
  2. Лошади могут спать стоя благодаря особому строению суставов.
  3. Большие кошки спят на боку не только в зоопарках, но и в саванне — если рядом стая.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
