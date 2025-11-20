Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Собаки менялись без участия человека: находки вскрывают забытый эволюционный эпизод

Самый старый собачий череп датирован 11 тыс. лет — Университет Монпелье
6:31
Зоосфера

На первый взгляд кажется, что невероятное разнообразие собак — от крупного мастифа до миниатюрного болонки — результат недавней селекции. Однако новые данные показывают, что фундамент будущего многообразия возник задолго до появления привычных пород. Археологи и биологи обнаружили, что изменчивость форм и размеров у древних собак была гораздо шире, чем считалось, и появилась она не только из-за влияния человека.

Собака
Фото: Designed by Freepik by https://www.freepik.com/author/master1305 is licensed under Public domian
Собака

Что показало исследование древних черепов

Современные собаки считаются самым вариативным млекопитающим на планете: форма черепа, длина морды, масса тела и пропорции могут различаться в десятки раз. До недавнего времени эту пластичность связывали с интенсивным разведением последних двух столетий. Новая работа международной группы учёных меняет подход к этому вопросу.

Команда Аллоуэн Евинов из Университета Монпелье изучила несколько сотен черепов древних собак и волков возрастом до 50 тысяч лет. Самые ранние черепа с отчётливо выраженными собачьими чертами датируются временем чуть старше 11 тысяч лет, что совпадает с генетическими оценками одомашнивания.

Почему выводы оказались неожиданными

Главное открытие — степень разнообразия. Древние собаки уже демонстрировали заметные различия в строении черепа и размерах. Несмотря на то что они не обладали экстремальными чертами современных пород вроде приплюснутой морды бульдога или вытянутой головы борзой, вариативность была ощутимой — примерно вполовину меньше нынешней.

Это означает, что собачья внешность начала "расходиться" не в последние поколения под влиянием заводчиков, а тысячелетия назад — под действием природных условий, климата и локальных особенностей среды.

Как формировалось раннее разнообразие собак

Одомашнивание происходило неоднократно в разных точках мира, что создавало условия для образования локальных линий. Волки, взаимодействовавшие с людьми, могли отличаться по размеру, питанию и поведению, что отражалось в строении первых собак.

Археологические находки дают противоречивую картину: одни свидетельствуют о возможном сосуществовании людей и собак 33 тысячи лет назад, а генетические данные указывают на более поздние этапы. Однако оба направления сходятся в одном — процесс был сложным, растянутым и неоднородным.

Сравнение: древние и современные собаки

Параметр Древние собаки Современные породы
Разнообразие черепов Среднее Максимальное
Влияние климата Высокое Низкое
Влияние селекции Низкое Очень высокое
Экстремальные формы Отсутствуют Широко распространены
Распределение по регионам Локальные различия Глобальное

А что если разнообразие собак формировалось ещё до совместной жизни с человеком

В этом случае ранние популяции волков уже обладали различиями, которые люди затем лишь усилили. Это объясняет, почему многие современные черты появляются в археологическом материале раньше, чем первые признаки целенаправленной селекции.

FAQ

Когда появились первые домашние собаки?
По генетическим данным — около 11 тысяч лет назад, по археологии — возможно раньше.

Правда ли, что древние собаки были похожи друг на друга?
Нет, исследования черепов показывают значительную вариативность.

Влиял ли климат на становление внешности собак?
Да, холод, высота и питание существенно меняли морфологию.

Мифы и правда

  • Миф: всё разнообразие — заслуга заводчиков XIX века.
    Правда: значительная часть вариативности возникла тысячелетия назад.
  • Миф: первые собаки выглядели одинаково.
    Правда: черепа показывают широкий спектр форм.
  • Миф: собака одомашнена один раз.
    Правда: одомашнивание могло происходить неоднократно.

Три интересных факта

  • Вариативность черепов древних собак была примерно вдвое меньше современной, но уже заметной.
  • Некоторые древние черепа показывают комбинации волчьих и собачьих черт.
  • Разнообразие форм могло появиться естественно, без участия человека.

Исторический контекст

  1. Одомашнивание собак проходило в разных регионах Евразии.

  2. Археологи неоднократно находили останки собак возрастом более 20 тысяч лет.

  3. Методы морфометрии XXI века впервые позволили точно сравнить тысячи черепов и выявить скрытые закономерности.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
