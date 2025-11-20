Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезду "Улиц разбитых фонарей" задержали за публикацию фото с ребёнком
Обнаружен провал в древний склеп под Астраханью — археологи
В России предлагают в десять раз повысить штрафы за курение на рабочем месте
Ольга Бузова пожаловалась на сильную усталость в Китае
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке

Смертельные токсины больше не пугают: эволюция создала существ, способных выживать в ядовитом аду

Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
7:55
Зоосфера

Животные, которые поедают токсичных существ, долгое время оставались загадкой для биологов. В природе встречаются виды, способные питаться добычей, кишащей смертельно опасными молекулами, и при этом не только выживать, но и использовать эти вещества для собственной защиты. Новые исследования показывают, что такие организмы выработали целую систему хитроумных биологических решений — от химического обезвреживания токсинов до поведения, помогающего снизить риск отравления.

Змея
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Змея

Как змеи научились есть яд

Эксперимент, проведённый в колумбийской Амазонии, стал одним из самых ярких примеров того, как быстро и изобретательно животные приспосабливаются к опасной пище. Десять пойманных королевских земляных змей несколько дней оставались без еды, после чего им предложили в качестве добычи трёхполосых древолазов — лягушек, чья кожа буквально пропитана смертоносными соединениями. Эти вещества нарушают работу ключевых белков и в природных условиях зачастую приводят к мгновенной гибели хищников.

Реакция змей оказалась неожиданно разнообразной: шесть особей отказались от еды, а четыре — проявили удивительную смелость. Перед тем как проглотить лягушек, змеи протащили их по земле, как будто стараясь убрать часть токсинов. Эта стратегия напоминает поведение некоторых птиц, которые механически очищают добычу от ядовитых выделений. Три змеи успешно пережили такую трапезу, демонстрируя, что их физиология способна справляться с оставшимися ядовитыми молекулами.

Химическая эволюция: как организмы учатся выживать

История токсичных взаимодействий уходит в глубину времени. Сначала ядовитые соединения появились у микробов, затем — у растений, позже — у животных. За сотни миллионов лет между видами развернулась настоящая химическая гонка, в которой одни стремились повысить смертельный потенциал своих токсинов, а другие — найти способ избежать отравления.

Некоторые животные сами вырабатывают опасные молекулы. Так, жабы-аги производят сердечные гликозиды — вещества, нарушающие работу натрий-калиевого насоса. Этот белок обеспечивает движение ионов и поддерживает функционирование мышц и нервной системы. Даже небольшое количество гликозида может привести к остановке сердца у большинства хищников.

Другие виды получают яды с пищей — например, трёхполосые древолазы, которых кормили змей, аккумулируют токсины, поедая насекомых и клещей. У ряда животных выработались механизмы защиты, позволяющие им переносить отравляющие вещества, накопленные добычей.

Природные переборки и биохимические фильтры

Животные выработали множество способов защиты от таких молекул. Одним из наиболее изученных является изменение структуры белков, которые обычно становятся мишенью токсинов. Так, у насекомых, питающихся молочаем, натрий-калиевый насос мутировал так, чтобы гликозиды перестали эффективно к нему прикрепляться.

Однако любое изменение важного белка может обернуться побочными эффектами. Исследования показывают, что слишком "защищённый" насос становится менее эффективным, что особенно опасно для нервной системы. Но эволюция нашла выход: у некоторых видов сформировались вспомогательные системы, которые дополняют или компенсируют ослабленные участки.

Одну из ключевых ролей, как выяснилось, играют ABCB-транспортеры — белки, расположенные в клеточных мембранах. Они выводят яды из тканей, не позволяя им нанести ущерб. Есть данные, что у ярко-красного лукового жука эти белки активно работают в кишечнике, не допуская проникновения гликозидов в организм, сообщает BBC.

FAQ

Как животные могут питаться смертельно ядовитыми видами?
Благодаря мутациям белков, работе транспортёров, ферментов и поведению, снижающему воздействие токсинов.

Почему змеи протаскивают добычу по земле?
Это помогает частично удалить поверхностные токсины.

Опасны ли такие токсины для человека?
Да, многие вещества смертельны даже в микродозах.

Мифы и правда

  • Миф: токсины действуют одинаково на всех животных.
    Правда: устойчивость различается радикально — от полной восприимчивости до почти полной невосприимчивости.
  • Миф: животные всегда избегают ядовитой пищи.
    Правда: некоторые виды на ней специализируются.
  • Миф: токсин одинаково опасен в любой форме.
    Правда: ферменты могут превращать его в безопасное соединение.

Три интересных факта

  • У некоторых жуков токсичные капли выделяются прямо на поверхность надкрылий.
  • Молекулы гликозидов способны путешествовать по пищевой цепи на тысячи километров.
  • Даже устойчивые животные осторожничают и используют поведенческие стратегии, чтобы снизить дозу.

Исторический контекст

  1. Первые токсичные молекулы появились у бактерий.

  2. Позже яды стали ключевым оружием растений.

  3. Животные включили токсичные взаимодействия в эволюционные стратегии хищничества и защиты.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Мировая кооперация
Страны ЕС поручатся национальным богатством, чтобы Бельгия отдала активы ЦБ РФ
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Военные новости
Российские истребители Су-57 поставлены Алжиру — MWM
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Домашние животные
Гигантские выдры охотятся группами до двадцати особей
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
Покупки могут начать приносить выигрыш: Россия разглядывает тайваньский формат лотереи
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I Игорь Буккер Выводы из трагедии в "Крокусе" сделаны: МВД публикует данные операции "Нелегал" Любовь Степушова Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум Олег Володин
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Отжимания можно упростить без потери эффекта: пошаговый путь к идеальной технике выполнения
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Су-57 приземляется в Алжире: почему эта сделка стала холодным душем для конкурентов
Последние материалы
Недостаток белка вызвает усталость и слабость — врачи
Жизнь до 150 лет возможна благодаря режиму и питанию — врач Александр Карасев
Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC
Колбасы и солёные снеки вызывают отёки — диетолог Даниэла Зуин
Николай I назвал Пестеля опасным злодеем — дневник Николая I
Структура NGC 6789 остаётся симметричной и спокойной — астрономы
Гормональные колебания от энергетиков нарушают обмен — отметил эндокринолог Поляков
Чёрную икру экспортировали в Италию тоннами в XVII веке
Дополнительные 10% взноса снизили сумму ипотеки — эксперт Архангельская
Долгая езда задним ходом ускоряет износ шестерен — сообщили автоэксперты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.