Смертельные токсины больше не пугают: эволюция создала существ, способных выживать в ядовитом аду

Змеи научились нейтрализовать токсины ядовитых лягушек — BBC

7:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животные, которые поедают токсичных существ, долгое время оставались загадкой для биологов. В природе встречаются виды, способные питаться добычей, кишащей смертельно опасными молекулами, и при этом не только выживать, но и использовать эти вещества для собственной защиты. Новые исследования показывают, что такие организмы выработали целую систему хитроумных биологических решений — от химического обезвреживания токсинов до поведения, помогающего снизить риск отравления.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Змея

Как змеи научились есть яд

Эксперимент, проведённый в колумбийской Амазонии, стал одним из самых ярких примеров того, как быстро и изобретательно животные приспосабливаются к опасной пище. Десять пойманных королевских земляных змей несколько дней оставались без еды, после чего им предложили в качестве добычи трёхполосых древолазов — лягушек, чья кожа буквально пропитана смертоносными соединениями. Эти вещества нарушают работу ключевых белков и в природных условиях зачастую приводят к мгновенной гибели хищников.

Реакция змей оказалась неожиданно разнообразной: шесть особей отказались от еды, а четыре — проявили удивительную смелость. Перед тем как проглотить лягушек, змеи протащили их по земле, как будто стараясь убрать часть токсинов. Эта стратегия напоминает поведение некоторых птиц, которые механически очищают добычу от ядовитых выделений. Три змеи успешно пережили такую трапезу, демонстрируя, что их физиология способна справляться с оставшимися ядовитыми молекулами.

Химическая эволюция: как организмы учатся выживать

История токсичных взаимодействий уходит в глубину времени. Сначала ядовитые соединения появились у микробов, затем — у растений, позже — у животных. За сотни миллионов лет между видами развернулась настоящая химическая гонка, в которой одни стремились повысить смертельный потенциал своих токсинов, а другие — найти способ избежать отравления.

Некоторые животные сами вырабатывают опасные молекулы. Так, жабы-аги производят сердечные гликозиды — вещества, нарушающие работу натрий-калиевого насоса. Этот белок обеспечивает движение ионов и поддерживает функционирование мышц и нервной системы. Даже небольшое количество гликозида может привести к остановке сердца у большинства хищников.

Другие виды получают яды с пищей — например, трёхполосые древолазы, которых кормили змей, аккумулируют токсины, поедая насекомых и клещей. У ряда животных выработались механизмы защиты, позволяющие им переносить отравляющие вещества, накопленные добычей.

Природные переборки и биохимические фильтры

Животные выработали множество способов защиты от таких молекул. Одним из наиболее изученных является изменение структуры белков, которые обычно становятся мишенью токсинов. Так, у насекомых, питающихся молочаем, натрий-калиевый насос мутировал так, чтобы гликозиды перестали эффективно к нему прикрепляться.

Однако любое изменение важного белка может обернуться побочными эффектами. Исследования показывают, что слишком "защищённый" насос становится менее эффективным, что особенно опасно для нервной системы. Но эволюция нашла выход: у некоторых видов сформировались вспомогательные системы, которые дополняют или компенсируют ослабленные участки.

Одну из ключевых ролей, как выяснилось, играют ABCB-транспортеры — белки, расположенные в клеточных мембранах. Они выводят яды из тканей, не позволяя им нанести ущерб. Есть данные, что у ярко-красного лукового жука эти белки активно работают в кишечнике, не допуская проникновения гликозидов в организм, сообщает BBC.

FAQ

Как животные могут питаться смертельно ядовитыми видами?

Благодаря мутациям белков, работе транспортёров, ферментов и поведению, снижающему воздействие токсинов.

Почему змеи протаскивают добычу по земле?

Это помогает частично удалить поверхностные токсины.

Опасны ли такие токсины для человека?

Да, многие вещества смертельны даже в микродозах.

Мифы и правда

Миф: токсины действуют одинаково на всех животных.

Правда: устойчивость различается радикально — от полной восприимчивости до почти полной невосприимчивости.

токсины действуют одинаково на всех животных. устойчивость различается радикально — от полной восприимчивости до почти полной невосприимчивости. Миф: животные всегда избегают ядовитой пищи.

Правда: некоторые виды на ней специализируются.

животные всегда избегают ядовитой пищи. некоторые виды на ней специализируются. Миф: токсин одинаково опасен в любой форме.

Правда: ферменты могут превращать его в безопасное соединение.

Три интересных факта

У некоторых жуков токсичные капли выделяются прямо на поверхность надкрылий.

Молекулы гликозидов способны путешествовать по пищевой цепи на тысячи километров.

Даже устойчивые животные осторожничают и используют поведенческие стратегии, чтобы снизить дозу.

Исторический контекст

Первые токсичные молекулы появились у бактерий. Позже яды стали ключевым оружием растений. Животные включили токсичные взаимодействия в эволюционные стратегии хищничества и защиты.