Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озеро Маныч-Гудило привлекло фототуристов — турэксперты
Найдено поселение бронзового века, оно изменит представление о кочевниках — археологи
Сочетание йогурта и горчицы делает салат нежнее
Картофель хранится в квартире 4–6 месяцев при +2…+6 °C — эксперт Хромов
Исследование показало рост интереса к впечатлениям у потребителей — Mastercard
Головокружение при резком вставании связано с падением давления — специалисты
Цены на редкие Нивы выросли до 7 млн рублей — данные автоэкспертов
Михаил Галустян объяснил причины развода с женой Викторией
Жительница Петербурга лишилась квартиры после доверенности по данным юристов

Свежая вода в миске кажется им ядом: древний инстинкт заставляет кота пить из-под крана

Кошки предпочитают ведро миске из-за объёма воды по данным зоологов
Зоосфера

Кошки нередко удивляют привычками, которые человеку кажутся нелогичными. Одно из таких странностей — стремление пить воду не из аккуратно приготовленной миски, а из ведра, лейки или даже тонкой струйки из-под крана. На первый взгляд кажется, что питомец просто капризничает, но у такого поведения есть естественные причины.

Кошка пьёт водопроводную воду
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду

Инстинктивные основания поведения

Для домашней кошки многие реакции определяются древними механизмами выживания. В природных условиях животные старались избегать стоячей воды, потому что она чаще бывает загрязнённой. Даже если миска выглядит чистой, кошка может воспринимать её противоположно: жидкость, стоящая долго, кажется ей подозрительной, особенно если емкость имеет выраженный запах пластика или была поставлена рядом с кормом.

Напротив, проточная вода — из ведра, где она только что зашевелилась, или из крана — воспринимается как свежая и безопасная. Такой источник ассоциируется у кошек с местами, где вода обновляется естественным образом. Поэтому многие питомцы выбирают ведро в коридоре или капающую струйку в ванной, хотя у них всегда есть своя миска.

Сравнение вариантов: миска, ведро, кран

Источник воды Как воспринимает кошка Потенциальные плюсы Возможные минусы
Миска Стоячая, может быть "старой" Удобно для владельца, можно контролировать качество Быстро меняет запах, ограниченный объём, дискомфорт от касания усами
Ведро/таз Большой объём, нет ощущения "залежалости" Более прохладная, менее пахнущая Не всегда безопасно, может быть грязным
Кран Проточная, свежая, движущаяся Максимально привлекательная, чистая Кошка может требовать "включать по запросу"

Советы шаг за шагом: как приучить кошку пить из миски

  1. Поставить миску подальше от корма — запах еды может сбивать животное.

  2. Менять воду как можно чаще, лучше 2-3 раза в день.

  3. Выбрать большую миску: глубокую керамическую или стеклянную, без резкого запаха. Металлические варианты тоже подходят, если они не искажают вкус воды.

  4. Разместить ёмкость в спокойной зоне, где никто не проходит мимо и нет громких звуков.

  5. Использовать питьевой фонтанчик — многие модели имитируют проточную воду и привлекают питомцев.

  6. Следить, чтобы усы не упирались в края: слишком тесная миска вызывает раздражение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Маленькая пластиковая миска → вода быстро "набирает" запах, кошка отказывается пить → использовать стеклянную или керамическую ёмкость.

  2. Редкая смена воды → жидкость кажется застоявшейся → обновлять её несколько раз в день.

  3. Миска стоит возле прохода → животное испытывает тревогу → перенести в тихий угол.

  4. Вода рядом с кормом → у кошки формируется ощущение запаховой смеси → разнести зоны питания.

А что если кошка пьёт только из крана?

Если питомец буквально ждёт, когда откроют воду, это не всегда каприз. Некоторые кошки привязываются к определённому ритуалу: звук струи их успокаивает, а движение воды вызывает интерес. Можно предложить альтернативу — питьевой фонтанчик с регулируемым напором. Он создаёт тот же эффект, но избавляет от привычки занимать ванную или кухню.

Плюсы и минусы разных подходов

Решение Плюсы Минусы
Только миска удобно, бюджетно, легко ухаживать придётся следить за чистотой и часто менять воду
Ведро или широкая ёмкость нравится многим животным, вода дольше остаётся свежей занимает место, не всегда эстетично
Фонтанчик имитирует проточную воду, поддерживает интерес требует электроэнергии и регулярной чистки

FAQ

Как выбрать миску для воды?

Оптимальны стекло, керамика или нержавеющая сталь. Важно, чтобы миска была широкой и глубокой, а не узкой.

Сколько стоит питьевой фонтанчик?

Модели начинаются от бюджетных до премиальных вариантов. Цена зависит от объёма, фильтрации и материала.

Что лучше: миска или фонтанчик?

Фонтанчик чаще воспринимается кошками лучше, потому что создаёт движение воды. Но многие животные успешно пьют из правильно подобранной миски.

Мифы и правда

  • Миф: "Кошка капризничает, если не пьёт из миски".
    Правда: животное руководствуется инстинктами и выбирает свежий источник.
  • Миф: "Если кошка пьёт из ведра, значит, ей не хватает минералов".
    Правда: это связано не с микроэлементами, а с восприятием качества воды.
  • Миф: "Проточная вода вредна".
    Правда: большинство домашних кошек пьёт её с удовольствием, главное — безопасность источника.

Сон и психология

Место питья тесно связано с ощущением безопасности. Если кошка тревожится, испытывает стресс или недосыпает, она может выбирать только тихие, уединённые точки для воды. Чем спокойнее территория вокруг миски, тем охотнее животное подходит к ней.

Три интересных факта

  • Усы кошки настолько чувствительны, что способны почувствовать колебания воды.
  • Многие породы — например, мейн-куны — предпочитают пить, зачерпывая воду лапой.
  • В дикой природе кошки почти никогда не пьют рядом с местом кормёжки, считая такую воду потенциально опасной.

Исторический контекст

  1. Древние предки кошек жили в засушливых регионах и получали влагу главным образом из свежих источников или добычи.

  2. Стоячая вода в природных условиях часто становилась рассадником микробов, поэтому избегание "залежалых" луж закрепилось на уровне инстинкта.

  3. Домашние кошки унаследовали этот механизм и по-прежнему выбирают движение, звук и прохладу воды.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Красота и стиль
Цвет волос зимы 2025, который скрывает седину и мгновенно омолаживает — идеально для всех возрастов
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Недвижимость
Увеличение участка возможно через прирезку, выкуп или уточнение границ — юристы
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Найдено поселение бронзового века, оно изменит представление о кочевниках — археологи
Сочетание йогурта и горчицы делает салат нежнее
Картофель хранится в квартире 4–6 месяцев при +2…+6 °C — эксперт Хромов
Исследование показало рост интереса к впечатлениям у потребителей — Mastercard
Головокружение при резком вставании связано с падением давления — специалисты
Жительница Петербурга лишилась квартиры после доверенности по данным юристов
Цены на редкие Нивы выросли до 7 млн рублей — данные автоэкспертов
Михаил Галустян объяснил причины развода с женой Викторией
Бывший дом Ольги Бузовой сдают посуточно за 16 тысяч рублей
Нарушение запрета на курение фиксируется жильцами по данным полиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.