Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике

Красота с дозой паралича: пернатое создание, прикосновение к которому обернётся токсическим риском

Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
7:18
Зоосфера

В зелёных кронах тропических лесов Новой Гвинеи живёт крошечная, но смертоносная птица — питоху, или дроздовая мухоловка (Pitohui). Её невозможно не заметить: оранжево-чёрное оперение сверкает под солнцем, словно предупреждение. На первый взгляд — обычная певчая птица, но прикосновение к её перьям может вызвать жжение, онемение и даже паралич. Это одно из немногих существ в мире пернатых, обладающее ядом, опасным для человека.

Яркая птица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Яркая птица

Как выглядит питоху и где она живёт

Эти птицы обитают исключительно в тропических лесах Новой Гвинеи. Размер питоху — около 20-25 сантиметров, вес — до 70 граммов. Они изящны, подвижны и имеют короткий клюв, слегка загнутый на конце. Оперение у большинства видов контрастное: насыщенные оранжево-рыжие перья сочетаются с чёрными крыльями и хвостом.

Самцы и самки выглядят почти одинаково, различия проявляются лишь в оттенках окраски. Самыми известными считаются три вида — двуцветный, хохлатый и ржавый питоху.

Основные виды питоху

Вид Описание Особенности окраски
Двуцветный (Pitohui dichrous) Самый токсичный, узнаваемый вид Чёрная голова и крылья, ярко-оранжевая грудь и живот
Хохлатый (Pitohui kirhocephalus) Отличается пышным хохолком Тёмная спина, светлая грудь, хохол светлее основного цвета
Ржавый (Pitohui ferrugineus) Менее ядовитый, более скромный Красновато-коричневое тело, тёмные крылья и хвост

Эти птицы селятся высоко в кронах, где питаются насекомыми, фруктами и ягодами. Они ведут дневной образ жизни, часто издают громкие крики, похожие на щебет дрозда.

Яд под перьями: батрахотоксин и его происхождение

Главная загадка питоху — их токсичность. Кожа, перья и даже внутренние органы содержат батрахотоксин - сильнейший нейротоксин, известный также у южноамериканских лягушек-древолазов. Этот яд нарушает работу натриевых каналов в клетках, что приводит к параличу дыхательной мускулатуры и может вызвать остановку сердца.

Птица не производит яд сама — она получает его с пищей. В рацион питоху входят жуки рода Choresine, которые накапливают токсин, питаясь определёнными растениями. Таким образом, яд передаётся по цепочке — от растений к насекомым, затем к птице.

Для человека контакт с ядовитыми перьями может быть опасен: возможны ожоги кожи, онемение, аллергические реакции и кратковременный паралич, особенно при попадании яда в кровь через ранки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытаться поймать или погладить птицу.
    Последствие: раздражение кожи и онемение.
    Альтернатива: наблюдать с безопасного расстояния.

  • Ошибка: считать ядовитость питоху мифом.
    Последствие: риск контакта с токсином.
    Альтернатива: помнить, что даже перья содержат яд.

  • Ошибка: предполагать, что яд используется для нападения.
    Последствие: неверная оценка поведения птицы.
    Альтернатива: понимать, что токсин служит защитой от хищников и паразитов.

Почему питоху не умирает от собственного яда

Учёные до сих пор не раскрыли эту тайну полностью. Предположительно, у питоху выработалась генетическая мутация, блокирующая действие батрахотоксина. Вероятно, определённые белки в их организме не позволяют токсину взаимодействовать с нервными клетками.

Эта особенность делает птицу неуязвимой к яду, который способен убить мелкое животное за несколько минут. Исследователи сравнивают механизм с устойчивостью некоторых змей к собственному яду.

Зачем птице яд, если она не охотится

Яркая окраска питоху — предупреждение хищникам. В биологии это явление называется апосематизмом - когда внешний вид сигнализирует об опасности. Хищники быстро учатся избегать ярко окрашенных птиц, связывая цвет с неприятным опытом.

Интересно, что некоторые нетоксичные виды Новой Гвинеи подражают окраске питоху. Это пример мимикрии Мюллера - природного обмана, когда безвредное животное копирует облик ядовитого соседа, чтобы избежать нападений.

Кроме того, батрахотоксин помогает птице защищаться от паразитов — клещей и вшей, для которых токсичная кожа становится смертельной, сообщает mcgill.ca.

А что если ядовитых птиц больше, чем мы думаем

Учёные не исключают, что питоху — лишь вершина айсберга. Исследования Новой Гвинеи продолжаются, и уже есть данные, что ещё несколько видов птиц, включая ифрита (Ifrita kowaldi), также содержат батрахотоксин. Возможно, ядовитые птицы не такие уж редкие, просто их токсичность остаётся незамеченной из-за удалённости мест обитания.

Плюсы и минусы токсичности

Плюсы Минусы
Защита от хищников и паразитов Ограничение контактов с другими видами
Эволюционное преимущество Риск отравления при линьке или ранах
Отпугивающий цвет — сигнал опасности Зависимость от токсичных насекомых в рационе

FAQ

Можно ли содержать питоху в неволе

Нет, птица опасна. В условиях зоопарков её не разводят, так как ядовитость сохраняется даже в неволе.

Смертелен ли яд питоху для человека

В обычных условиях нет, но при попадании в кровь может вызвать тяжёлую интоксикацию и паралич.

Когда открыли ядовитость этой птицы

В 1989 году, когда исследователь случайно испытал жжение и онемение после контакта с перьями.

Мифы и правда

  • Миф: питоху вырабатывает яд самостоятельно.
    Правда: токсин поступает из пищи — ядовитых жуков.
  • Миф: яркое оперение служит только для привлечения партнёра.
    Правда: это защитный сигнал хищникам.
  • Миф: человек не почувствует действие яда.
    Правда: даже прикосновение вызывает раздражение кожи и жжение.

3 интересных факта

  • Яд одной птицы может убить до десяти мышей — это один из самых мощных природных токсинов.
  • В некоторых районах Новой Гвинеи питоху считали священной и использовали перья в обрядах.
  • Учёные надеются создать на основе батрахотоксина безопасные аналоги обезболивающих.

Исторический контекст

  • Первые упоминания о питоху встречаются в записях миссионеров XIX века, но ядовитость оставалась неизвестной.
  • Только в конце XX века ядовитая природа птицы была подтверждена лабораторно.
  • Сегодня питоху — символ того, что эволюция способна превращать даже самых безобидных существ в мастеров выживания.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Наука и техника
Карта напряжений выявила локальные разрывы земли — Оливер Хайдбах
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Наука и техника
Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Недвижимость
Суд признал сделку с квартирой Долиной реальной, сообщил адвокат Алешкин
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Кухонные островки станут главным запросом покупателей 2026 — риелторы
Заливное из сёмги на новогодний стол украшается морковью, миндалём и укропом
У детей евстахиевы трубы чаще воспаляются при простуде — оториноларинголог
Том Круз публично флиртовал с Сидни Суини – Variety
Фото места ДТП помогут подтвердить обстоятельства аварии — автоэксперт
Сидераты борются с сорняками и обогащают почву — специалисты
Перья и кожа питоху содержат смертельно опасный токсин
Юрий Куклачёв опроверг слухи о завершении своей карьеры
Карпину не стоило покидать Динамо, отметил Андрей Червиченко
Маласана улучшает кровоток в области таза при регулярной практике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.