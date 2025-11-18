Маленькое тело — большой характер: эта порода устраивает приключения даже в обычной квартире

Гладкошерстный фокстерьер — одна из тех пород, которые удивляют сочетанием компактности, выносливости и неспокойного темперамента. Эти небольшие собаки постоянно находятся в движении, любят участвовать в жизни семьи и внимательно следят за каждым событием дома или на улице. Фоксы привязываются к людям, охотно играют с детьми и не упускают возможности сопровождать хозяина в любые поездки, прогулки или занятия в саду.
Гладкошерстный фокс обладает развитой мускулатурой при небольших размерах. Его нередко описывают как «большую личность в маленьком теле». Он легко адаптируется к жизни в квартире, но только при условии ежедневной активности — как в виде длительных прогулок, так и через игры.
При выборе породы стоит помнить несколько важных нюансов: собака очень подвижная и может быть слишком активной для малышей младше пяти лет. Лай у фокса громкий, а охотничий инстинкт — сильный. Поэтому будущим владельцам нужно быть готовыми к дрессировке и развитию навыков послушания.
|Параметр
|Описание
|Размер
|небольшой / средний
|Вес
|кобель 7,5–8 кг, сука 7–7,5 кг
|Рост
|до 39 см у кобелей
|Шерсть
|гладкая, плотная
|Окрасы
|белый, белый с черными/рыжими отметинами
|Тип поведения
|активный, любопытный, независимый
|Содержание
|подходит для квартиры при достаточных нагрузках
|Уровень общения
|дружелюбный, но стремится доминировать
Гладкошерстные фокстерьеры появились в Англии как потомки старых охотничьих терьеров. Их использовали для охоты на лис и грызунов, а белый окрас помогал охотникам различать собаку в сумерках. Долгое время гладкие и жесткошерстные разновидности считались одной породой, но в XX веке их разделили. В США интерес к фоксам вырос в 1930-е, но позже снизился из-за урбанизации. В России же первые представители появились почти одновременно с Европой — ещё в XIX веке.
Фокс производит впечатление пропорциональной и собранной собаки с выразительной головой, живым взглядом и лёгкой походкой. Уши небольшие, свисающие вперёд. Тело крепкое, но не тяжёлое, хвост посажен высоко. Шерсть плотная, гладкая, приятная на ощупь.
Фокс — собака с выраженным темпераментом. Он внимателен ко всему, что происходит рядом, быстро реагирует на новые звуки и движения. Хотя фоксы доброжелательны к людям, они могут вступать в конфликты с другими собаками. Охотничий инстинкт делает их склонными к преследованию мелких животных. Решить это помогает социализация и последовательное обучение.
Гладкошерстные фоксы любопытны и умны, и это облегчает обучение. Но, как и многие терьеры, они склонны к самостоятельности. Для достижения результата важно:
начинать дрессировку с раннего возраста;
использовать позитивное подкрепление;
тренировать команды «Ко мне», «Сидеть», «Рядом»;
обязательно давать собаке физические нагрузки перед занятиями;
закреплять навыки ежедневно короткими тренировками.
Хотя шерсть у гладкого фокса короткая, линяет он заметно. Чтобы избежать шерсти по дому, достаточно расчесывать его раз в неделю. Купание требуется только по необходимости. Зубы чистят специальной щеткой и средством из зоомагазина. Глаза и уши осторожно протирают по мере загрязнения.
Фоксу нужны регулярные длительные прогулки, активные игры и задачи, которые заняты его ум. Многие представители породы хорошо показывают себя в собачьем спорте — аджилити, каникроссе, фристайле.
Зимой собаке может понадобиться теплая экипировка: свитер или куртка.
Гладкошерстный фокстерьер не требует особой диеты, но его высокая активность подразумевает корм с качественным белком. Лучший вариант — готовые полноценные корма супер-премиум класса. Для щенков подходят специальные рационы с увеличенным содержанием полезных нутриентов.
Важно следить за порциями: переедание для такой подвижной собаки чревато лишним весом. Лакомства в дрессировке не должны превышать 10% дневной нормы.
Ошибка: мало выгуливать собаку.
Последствие: разрушительное поведение, лай, попытки убежать.
Альтернатива: минимум 1,5–2 часа активности в день, спортивные игры, дог-фитнес.
Ошибка: кормить едой со стола.
Последствие: аллергия, болезни ЖКТ.
Альтернатива: промышленный рацион супер-премиум, корректировка порций.
Ошибка: обучать нерегулярно.
Последствие: упрямство и усиление охотничьих инстинктов.
Альтернатива: короткие ежедневные занятия.
Порода подойдёт, если владелец готов ежедневно выгуливать собаку и обеспечивать интеллектуальные нагрузки. Фокс — не диванная собака. Если ему скучно, он будет искать приключений. Зато при хорошем уходе фокс становится позитивным, вдохновляющим и очень веселым компаньоном.
|Плюсы
|Минусы
|энергичность и дружелюбие
|громкий лай
|компактный размер
|склонность к погоне
|ум и обучаемость
|возможные конфликты с собаками
|подходит для спорта
|требует много активности
|крепкое здоровье
|упрямство
Подходит ли фокс для семей с детьми?
Да, если дети умеют правильно взаимодействовать с собакой.
Можно ли держать фокса в квартире?
Да, при условии активных прогулок.
Склонны ли фоксы к линьке?
Да, линяют больше, чем жесткошерстные.
Миф: гладкошерстный фокс — агрессивная собака.
Правда: порода активная и темпераментная, но при правильной социализации дружелюбна.
Миф: терьеров невозможно дрессировать.
Правда: фоксы отлично обучаются при позитивной методике.
Миф: фоксы не подходят для города.
Правда: подходят, но требуют регулярных нагрузок.
Фоксы чувствительны к эмоциям владельца: спокойный человек помогает собаке быстрее обучаться и снижает уровень возбуждения. Активным людям фокс помогает поддерживать тонус, создавая нужный ритм дня.
Гладкошерстные фокстерьеры появились как полезные охотничьи собаки в Англии и быстро завоевали популярность благодаря своей выносливости. С развитием городского проживания интерес к ним стал меняться: порода постепенно превратилась из охотничьей в компаньона, сохранив при этом активность и энергичный темперамент. Сегодня фоксы востребованы и в спорте, и как семьйные собаки, продолжая традиции более чем вековой истории.
