Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров обратил внимание на Овсянникову благодаря её напору
Спортивная ходьба стабилизирует работу корпуса при активных движениях рук
Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи
Иномарки до 160 л.с. стали основой новинок 2025 года — автоэксперт Иванов
Каллизия ползучая хорошо растет при ярком рассеянном свете – ботаники
Используем розмарин для ароматного запечённого кролика на праздник
Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым в самолёте
Алёна Кравец прокомментировала отъезд Дмитрия Диброва на Бали
Неправильная расстановка посуды снижает качество мойки — специалисты по технике

Маленькое тело — большой характер: эта порода устраивает приключения даже в обычной квартире

Фокстерьер склонен к погоне из-за охотничьего инстинкта — кинологи
2:04
Зоосфера

Гладкошерстный фокстерьер — одна из тех пород, которые удивляют сочетанием компактности, выносливости и неспокойного темперамента. Эти небольшие собаки постоянно находятся в движении, любят участвовать в жизни семьи и внимательно следят за каждым событием дома или на улице. Фоксы привязываются к людям, охотно играют с детьми и не упускают возможности сопровождать хозяина в любые поездки, прогулки или занятия в саду.

собака
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
собака

Основные особенности породы

Гладкошерстный фокс обладает развитой мускулатурой при небольших размерах. Его нередко описывают как «большую личность в маленьком теле». Он легко адаптируется к жизни в квартире, но только при условии ежедневной активности — как в виде длительных прогулок, так и через игры.

При выборе породы стоит помнить несколько важных нюансов: собака очень подвижная и может быть слишком активной для малышей младше пяти лет. Лай у фокса громкий, а охотничий инстинкт — сильный. Поэтому будущим владельцам нужно быть готовыми к дрессировке и развитию навыков послушания.

Сравнение ключевых характеристик породы

Параметр Описание
Размер небольшой / средний
Вес кобель 7,5–8 кг, сука 7–7,5 кг
Рост до 39 см у кобелей
Шерсть гладкая, плотная
Окрасы белый, белый с черными/рыжими отметинами
Тип поведения активный, любопытный, независимый
Содержание подходит для квартиры при достаточных нагрузках
Уровень общения дружелюбный, но стремится доминировать

Истоки и развитие породы

Гладкошерстные фокстерьеры появились в Англии как потомки старых охотничьих терьеров. Их использовали для охоты на лис и грызунов, а белый окрас помогал охотникам различать собаку в сумерках. Долгое время гладкие и жесткошерстные разновидности считались одной породой, но в XX веке их разделили. В США интерес к фоксам вырос в 1930-е, но позже снизился из-за урбанизации. В России же первые представители появились почти одновременно с Европой — ещё в XIX веке.

Внешний вид и стандарт

Фокс производит впечатление пропорциональной и собранной собаки с выразительной головой, живым взглядом и лёгкой походкой. Уши небольшие, свисающие вперёд. Тело крепкое, но не тяжёлое, хвост посажен высоко. Шерсть плотная, гладкая, приятная на ощупь.

Короткое описание по стандарту

  • плоский узкий лоб;
  • мощные челюсти и черная мочка носа;
  • тёмные круглые глаза;
  • глубокая, но не широкая грудь;
  • сильные лапы и мускулистые конечности.

Характер и поведение

Фокс — собака с выраженным темпераментом. Он внимателен ко всему, что происходит рядом, быстро реагирует на новые звуки и движения. Хотя фоксы доброжелательны к людям, они могут вступать в конфликты с другими собаками. Охотничий инстинкт делает их склонными к преследованию мелких животных. Решить это помогает социализация и последовательное обучение.

Как правильно дрессировать фокстерьера

Гладкошерстные фоксы любопытны и умны, и это облегчает обучение. Но, как и многие терьеры, они склонны к самостоятельности. Для достижения результата важно:

  1. начинать дрессировку с раннего возраста;

  2. использовать позитивное подкрепление;

  3. тренировать команды «Ко мне», «Сидеть», «Рядом»;

  4. обязательно давать собаке физические нагрузки перед занятиями;

  5. закреплять навыки ежедневно короткими тренировками.

Уход и содержание

Хотя шерсть у гладкого фокса короткая, линяет он заметно. Чтобы избежать шерсти по дому, достаточно расчесывать его раз в неделю. Купание требуется только по необходимости. Зубы чистят специальной щеткой и средством из зоомагазина. Глаза и уши осторожно протирают по мере загрязнения.

Фоксу нужны регулярные длительные прогулки, активные игры и задачи, которые заняты его ум. Многие представители породы хорошо показывают себя в собачьем спорте — аджилити, каникроссе, фристайле.

Зимой собаке может понадобиться теплая экипировка: свитер или куртка.

Питание и рацион

Гладкошерстный фокстерьер не требует особой диеты, но его высокая активность подразумевает корм с качественным белком. Лучший вариант — готовые полноценные корма супер-премиум класса. Для щенков подходят специальные рационы с увеличенным содержанием полезных нутриентов.

Важно следить за порциями: переедание для такой подвижной собаки чревато лишним весом. Лакомства в дрессировке не должны превышать 10% дневной нормы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мало выгуливать собаку.
Последствие: разрушительное поведение, лай, попытки убежать.
Альтернатива: минимум 1,5–2 часа активности в день, спортивные игры, дог-фитнес.

Ошибка: кормить едой со стола.
Последствие: аллергия, болезни ЖКТ.
Альтернатива: промышленный рацион супер-премиум, корректировка порций.

Ошибка: обучать нерегулярно.
Последствие: упрямство и усиление охотничьих инстинктов.
Альтернатива: короткие ежедневные занятия.

А что если...

Порода подойдёт, если владелец готов ежедневно выгуливать собаку и обеспечивать интеллектуальные нагрузки. Фокс — не диванная собака. Если ему скучно, он будет искать приключений. Зато при хорошем уходе фокс становится позитивным, вдохновляющим и очень веселым компаньоном.

Плюсы и минусы гладкошерстного фокстерьера

Плюсы Минусы
энергичность и дружелюбие громкий лай
компактный размер склонность к погоне
ум и обучаемость возможные конфликты с собаками
подходит для спорта требует много активности
крепкое здоровье упрямство

FAQ

Подходит ли фокс для семей с детьми?
Да, если дети умеют правильно взаимодействовать с собакой.

Можно ли держать фокса в квартире?
Да, при условии активных прогулок.

Склонны ли фоксы к линьке?
Да, линяют больше, чем жесткошерстные.

Мифы и правда

Миф: гладкошерстный фокс — агрессивная собака.
Правда: порода активная и темпераментная, но при правильной социализации дружелюбна.

Миф: терьеров невозможно дрессировать.
Правда: фоксы отлично обучаются при позитивной методике.

Миф: фоксы не подходят для города.
Правда: подходят, но требуют регулярных нагрузок.

Сон и психология

Фоксы чувствительны к эмоциям владельца: спокойный человек помогает собаке быстрее обучаться и снижает уровень возбуждения. Активным людям фокс помогает поддерживать тонус, создавая нужный ритм дня.

Три интересных факта

  1. Белый окрас фокса исторически был необходим на охоте.
  2. Фоксы были модными собаками знати в XIX–XX веках.
  3. Фокстерьер по кличке Цезарь стал знаменит благодаря королю Эдуарду VII.

Исторический контекст

Гладкошерстные фокстерьеры появились как полезные охотничьи собаки в Англии и быстро завоевали популярность благодаря своей выносливости. С развитием городского проживания интерес к ним стал меняться: порода постепенно превратилась из охотничьей в компаньона, сохранив при этом активность и энергичный темперамент. Сегодня фоксы востребованы и в спорте, и как семьйные собаки, продолжая традиции более чем вековой истории.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Недвижимость
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Домашние животные
Пребывание кошки на батарее дольше 30 минут ведёт к перегреву — ветеринары
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Садоводство, цветоводство
Питательные вещества джинуры прокумбенс и их роль в рационе — выводы ботаников
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Нефть Urals подешевела сильнее всех, а спрос исчезает: санкции США против российских гигантов
Последние материалы
Мелатонин признали неэффективным средством при бессоннице — врачи
В Германии активно обсуждают перспективы возвращения российского газа
Иномарки до 160 л.с. стали основой новинок 2025 года — автоэксперт Иванов
Фокстерьер склонен к погоне из-за охотничьего инстинкта — кинологи
Каллизия ползучая хорошо растет при ярком рассеянном свете – ботаники
Используем розмарин для ароматного запечённого кролика на праздник
Кушанашвили вспомнил, как подрался с Нагиевым в самолёте
Алёна Кравец прокомментировала отъезд Дмитрия Диброва на Бали
Неправильная расстановка посуды снижает качество мойки — специалисты по технике
Кошки предпочитают ведро миске из-за объёма воды по данным зоологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.