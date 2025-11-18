Маленькое тело — большой характер: эта порода устраивает приключения даже в обычной квартире

Фокстерьер склонен к погоне из-за охотничьего инстинкта — кинологи

Гладкошерстный фокстерьер — одна из тех пород, которые удивляют сочетанием компактности, выносливости и неспокойного темперамента. Эти небольшие собаки постоянно находятся в движении, любят участвовать в жизни семьи и внимательно следят за каждым событием дома или на улице. Фоксы привязываются к людям, охотно играют с детьми и не упускают возможности сопровождать хозяина в любые поездки, прогулки или занятия в саду.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы by Фото: Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ собака

Основные особенности породы

Гладкошерстный фокс обладает развитой мускулатурой при небольших размерах. Его нередко описывают как «большую личность в маленьком теле». Он легко адаптируется к жизни в квартире, но только при условии ежедневной активности — как в виде длительных прогулок, так и через игры.

При выборе породы стоит помнить несколько важных нюансов: собака очень подвижная и может быть слишком активной для малышей младше пяти лет. Лай у фокса громкий, а охотничий инстинкт — сильный. Поэтому будущим владельцам нужно быть готовыми к дрессировке и развитию навыков послушания.

Сравнение ключевых характеристик породы

Параметр Описание Размер небольшой / средний Вес кобель 7,5–8 кг, сука 7–7,5 кг Рост до 39 см у кобелей Шерсть гладкая, плотная Окрасы белый, белый с черными/рыжими отметинами Тип поведения активный, любопытный, независимый Содержание подходит для квартиры при достаточных нагрузках Уровень общения дружелюбный, но стремится доминировать

Истоки и развитие породы

Гладкошерстные фокстерьеры появились в Англии как потомки старых охотничьих терьеров. Их использовали для охоты на лис и грызунов, а белый окрас помогал охотникам различать собаку в сумерках. Долгое время гладкие и жесткошерстные разновидности считались одной породой, но в XX веке их разделили. В США интерес к фоксам вырос в 1930-е, но позже снизился из-за урбанизации. В России же первые представители появились почти одновременно с Европой — ещё в XIX веке.

Внешний вид и стандарт

Фокс производит впечатление пропорциональной и собранной собаки с выразительной головой, живым взглядом и лёгкой походкой. Уши небольшие, свисающие вперёд. Тело крепкое, но не тяжёлое, хвост посажен высоко. Шерсть плотная, гладкая, приятная на ощупь.

Короткое описание по стандарту

плоский узкий лоб;

мощные челюсти и черная мочка носа;

тёмные круглые глаза;

глубокая, но не широкая грудь;

сильные лапы и мускулистые конечности.

Характер и поведение

Фокс — собака с выраженным темпераментом. Он внимателен ко всему, что происходит рядом, быстро реагирует на новые звуки и движения. Хотя фоксы доброжелательны к людям, они могут вступать в конфликты с другими собаками. Охотничий инстинкт делает их склонными к преследованию мелких животных. Решить это помогает социализация и последовательное обучение.

Как правильно дрессировать фокстерьера

Гладкошерстные фоксы любопытны и умны, и это облегчает обучение. Но, как и многие терьеры, они склонны к самостоятельности. Для достижения результата важно:

начинать дрессировку с раннего возраста; использовать позитивное подкрепление; тренировать команды «Ко мне», «Сидеть», «Рядом»; обязательно давать собаке физические нагрузки перед занятиями; закреплять навыки ежедневно короткими тренировками.

Уход и содержание

Хотя шерсть у гладкого фокса короткая, линяет он заметно. Чтобы избежать шерсти по дому, достаточно расчесывать его раз в неделю. Купание требуется только по необходимости. Зубы чистят специальной щеткой и средством из зоомагазина. Глаза и уши осторожно протирают по мере загрязнения.

Фоксу нужны регулярные длительные прогулки, активные игры и задачи, которые заняты его ум. Многие представители породы хорошо показывают себя в собачьем спорте — аджилити, каникроссе, фристайле.

Зимой собаке может понадобиться теплая экипировка: свитер или куртка.

Питание и рацион

Гладкошерстный фокстерьер не требует особой диеты, но его высокая активность подразумевает корм с качественным белком. Лучший вариант — готовые полноценные корма супер-премиум класса. Для щенков подходят специальные рационы с увеличенным содержанием полезных нутриентов.

Важно следить за порциями: переедание для такой подвижной собаки чревато лишним весом. Лакомства в дрессировке не должны превышать 10% дневной нормы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: мало выгуливать собаку.

Последствие: разрушительное поведение, лай, попытки убежать.

Альтернатива: минимум 1,5–2 часа активности в день, спортивные игры, дог-фитнес.

Ошибка: кормить едой со стола.

Последствие: аллергия, болезни ЖКТ.

Альтернатива: промышленный рацион супер-премиум, корректировка порций.

Ошибка: обучать нерегулярно.

Последствие: упрямство и усиление охотничьих инстинктов.

Альтернатива: короткие ежедневные занятия.

А что если...

Порода подойдёт, если владелец готов ежедневно выгуливать собаку и обеспечивать интеллектуальные нагрузки. Фокс — не диванная собака. Если ему скучно, он будет искать приключений. Зато при хорошем уходе фокс становится позитивным, вдохновляющим и очень веселым компаньоном.

Плюсы и минусы гладкошерстного фокстерьера

Плюсы Минусы энергичность и дружелюбие громкий лай компактный размер склонность к погоне ум и обучаемость возможные конфликты с собаками подходит для спорта требует много активности крепкое здоровье упрямство

FAQ

Подходит ли фокс для семей с детьми?

Да, если дети умеют правильно взаимодействовать с собакой.

Можно ли держать фокса в квартире?

Да, при условии активных прогулок.

Склонны ли фоксы к линьке?

Да, линяют больше, чем жесткошерстные.

Мифы и правда

Миф: гладкошерстный фокс — агрессивная собака.

Правда: порода активная и темпераментная, но при правильной социализации дружелюбна.

Миф: терьеров невозможно дрессировать.

Правда: фоксы отлично обучаются при позитивной методике.

Миф: фоксы не подходят для города.

Правда: подходят, но требуют регулярных нагрузок.

Сон и психология

Фоксы чувствительны к эмоциям владельца: спокойный человек помогает собаке быстрее обучаться и снижает уровень возбуждения. Активным людям фокс помогает поддерживать тонус, создавая нужный ритм дня.

Три интересных факта

Белый окрас фокса исторически был необходим на охоте. Фоксы были модными собаками знати в XIX–XX веках. Фокстерьер по кличке Цезарь стал знаменит благодаря королю Эдуарду VII.

Исторический контекст

Гладкошерстные фокстерьеры появились как полезные охотничьи собаки в Англии и быстро завоевали популярность благодаря своей выносливости. С развитием городского проживания интерес к ним стал меняться: порода постепенно превратилась из охотничьей в компаньона, сохранив при этом активность и энергичный темперамент. Сегодня фоксы востребованы и в спорте, и как семьйные собаки, продолжая традиции более чем вековой истории.