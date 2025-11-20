Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Творожные вафли получают плотную текстуру при добавлении рисовой муки — повара
Замок автомобиля можно прогреть феном через бумажную трубку
Покупатели перешли к расчётливому шопингу в сезон скидок — эксперт Ефимочкин
Предметы, которые чаще всего вдыхают дети до пяти лет — рассказывают врачи
Города с самой высокой культурной дистанцией назвали турэксперты
GNN анализируют данные как сеть связанных узлов — данные Шэньчжэньского универа
Новогодняя мода 2026 объединяет ретро-стиль и практичность
Пыль в радиаторах снижает теплоотдачу и повышает счета за отопление — сантехники
Прыжки со скакалкой помогают контролировать вес мнение тренеров

Собаки становятся новым экологическим фактором: привычка заводить питомцев внезапно бьёт по климату

Владельцы собак увеличивают углеродный след — ученые PNAS Nexus
7:14
Зоосфера

Вопрос о влиянии домашних животных на климат долго оставался на периферии экологических обсуждений. Люди готовы сокращать потребление, реже ездить на машине и менять привычный рацион, но тема углеродного следа от содержания собак и кошек вызывает куда более эмоциональную реакцию. Новое исследование американских учёных неожиданно показало: разговоры о климате быстро смещаются от промышленных выбросов к роли домашних питомцев — и именно эта тема вызывает одно из самых сильных сопротивлений общества.

Самоедская лайка
Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Самоедская лайка

Почему содержание собак обсуждают в контексте климата

Исследование, опубликованное в PNAS Nexus, продемонстрировало: люди по-разному воспринимают экологический вред от своих привычек. Если отказ от мяса или участие в климатических акциях воспринимаются как часть ответственности, то разговор о собаках вызывает бурный протест. Владельцы питомцев не согласны относиться к животным как к фактору, способствующему климатическому кризису, и считают подобные обвинения несправедливыми.

Однако вопрос остаётся: действительно ли домашние животные могут влиять на экологию? Данные показывают, что часть вклада всё же есть.

Что именно увеличивает углеродный след домашних животных?

Наибольший вклад связан с рационом собак и кошек. Для приготовления специализированных кормов используют значительное количество мясных ингредиентов, в том числе говядину — один из самых ресурсоёмких продуктов. Производство мяса требует земли, воды, кормов, энергии и сопровождается выбросами парниковых газов.

Кроме того, владельцы часто забывают о косвенных источниках эмиссии. Даже биоразлагаемые пакеты для уборки за питомцами выделяют газы в процессе разложения. А рост количества домашних животных повышает совокупное давление на окружающую среду.

Какие факторы образа жизни влияют на климат?

Модель поведения Влияние на атмосферу Социальное восприятие
Потребление мяса Высокое Признаётся большинством
Личный транспорт Высокое Обсуждается негативно
Содержание собак Среднее, но растущее Вызывает сопротивление
Участие в акциях Низкое Считается важным символически
Сортировка отходов Среднее Легко принимается обществом

Как снизить климатический след собаки: пошаговые советы

  1. Пересмотрите рацион питомца.
    Сокращение доли говядины или переход на специализированные смеси снижает воздействие на экологию.
  2. Используйте натуральные лакомства.
    Многие фабричные снеки производятся из мясных субпродуктов высокого класса и имеют большой след.
  3. Выбирайте биоразлагаемые пакеты, сертифицированные по международным стандартам.
    Они разлагаются быстрее и дают меньше выбросов.
  4. Следите за здоровьем питомца.
    Правильное питание уменьшает риск ожирения — значит, снижает необходимый объём кормов.
  5. Покупайте меньше одноразовых аксессуаров.
    Миски, игрушки и лежанки из долговечных материалов снижают потребление.
  6. Делайте выбор в пользу местных производителей.
    Это сокращает транспортный след.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка кормов с высоким содержанием говядины → большой углеродный след → смеси на курице, индейке или рыбных ингредиентах.
  • Использование толстых пластиковых пакетов → медленное разложение, выбросы газов → сертифицированные биоразлагаемые изделия.
  • Частая замена игрушек и аксессуаров → избыточное потребление → долговечные игрушки из переработанных материалов.

Плюсы и минусы экологичной модели содержания собак

Плюсы Минусы
Снижение климатического следа питомца Требуются изменения в привычках
Более здоровый рацион животного Иногда выше стоимость кормов
Уменьшение отходов Нужно время для подбора альтернатив
Поддержка местных производителей Ограниченный выбор в некоторых регионах
Более осознанное отношение к питомцу Психологическое сопротивление владельцев

FAQ

Правда ли, что собаки вредят климату больше машин?

Нет. Но совокупный вклад собак и кошек в потребление мяса действительно значителен — до 25-30% от общей нагрузки индустрии.

Стоит ли полностью менять рацион питомца?

Нет, но исключение говядины и выбор альтернативных белков может помочь природе без вреда для здоровья животного.

Может ли одна собака нанести ущерб экологии?

Вклад одного питомца минимален, но при росте общей численности животных сумма выбросов становится ощутимой.

Мифы и правда

  • Миф: домашние животные — главная проблема климата.
  • Правда: вклад есть, но он многократно уступает промышленным выбросам и транспорту.
  • Миф: чтобы помочь планете, нужно отказаться от собаки.
  • Правда: достаточно скорректировать рацион и подход к содержанию.
  • Миф: экологичные корма вредны для животного.
  • Правда: современные сбалансированные смеси поддерживают здоровье на том же уровне.

Психология

Присутствие животного в доме снижает тревожность, стабилизирует сон, помогает справляться со стрессом. Именно поэтому люди болезненно реагируют на предложения ограничить содержание собак ради климата. Психологи отмечают, что питомцы создают чувство безопасности, а его утрата воспринимается как угроза эмоциональному благополучию.

Исторический контекст

  • В конце XX века индустрия кормов стала одной из самых быстрорастущих в мире.
  • Переход на высокобелковые диеты для собак увеличил потребление мяса в десятки раз.
  • Исследования последних лет впервые связали домашний "углеродный след" с глобальными климатическими моделями.

Три интересных факта

  1. В США на домашних животных ежегодно производят около 9 млн тонн корма.
  2. В некоторых странах уже продают корма на основе насекомых как экологичную альтернативу.
  3. Владельцы собак чаще участвуют в уборке парковых зон и природных территорий.

Вопрос о влиянии домашних животных на климат сложнее, чем кажется на первый взгляд. Собаки — важная часть жизни миллионов людей, и их содержание действительно создаёт определённую нагрузку на окружающую среду, прежде всего из-за производства кормов. При этом отказаться от питомца — не выход. Гораздо эффективнее адаптировать повседневные привычки, выбирая более экологичные продукты и сокращая отходы. Такой подход помогает найти баланс между заботой о климате и эмоциональной связью с домашним животным, сохраняя гармонию как в доме, так и в окружающем мире.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Авто
Уход марки Kaiyi с российского рынка подтвердил Автотор
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Красота и стиль
Пикси сохраняет объём и подчёркивает черты лица — парикмахеры
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Популярное
Новый Эльдорадо в Андах: найдено стратегическое месторождение стоимостью 204 миллиарда евро

Уникальная находка в Андах обещает изменить глобальный рынок металлов и экономики двух стран. Но сможет ли проект стать образцом индустрии будущего?

Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
Таяние льда усиливает фиксацию азота в Арктике по данным исследователей
Арктика меняет правила игры: подо льдом запускается скрытый процесс, переворачивающий модели океанов
Маленькое тело, древняя мощь: существо, что соединяет в себе следы рептилий, слонов и древней пустыни
3000 лет тайны: Клад Вильены хранил секрет внеземного происхождения металла
Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России Любовь Степушова Кот Оскар предугадывал смерть пациентов в хосписе США Игорь Буккер Рекламные акции формируются после повышения цен — риелторы Валерия Жемчугова
Переход на наличные становится массовой угрозой: в России обсуждают систему, которая вернула миллионы в казну Тайваня
Подъезд превращается в свалку: один шаг, который ставит на место даже самых ленивых соседей
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Квартиру делят как пирог — и крошки летят в договоры: вот как не дать сделке рассыпаться
Последние материалы
GNN анализируют данные как сеть связанных узлов — данные Шэньчжэньского универа
Пыль в радиаторах снижает теплоотдачу и повышает счета за отопление — сантехники
Новогодняя мода 2026 объединяет ретро-стиль и практичность
Прыжки со скакалкой помогают контролировать вес мнение тренеров
Владельцы собак увеличивают углеродный след — ученые PNAS Nexus
Выявлено повышение эффективности осенних обработок сада — агрономы
Собчак заявила, что не будет делать пластические операции ближайшие пару лет
83 процента россиян ощущают осеннюю хандру — исследование Level Group
Декабрьский отпуск выгоднее январского — доцент Балынин
Все продукты являются частью здорового рациона — диетолог-нутрициолог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.