Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Европа опустошает газовые хранилища в преддверии зимы — GIE
Нижнее отделение духовки используется для хранения, подогрева или гриля
Кейт Миддлтон выступила с речью после лечения от онкологии
Замедление прорастания картофеля луковой шелухой подтвердили агрономы
Мёд эффективнее сахара по питательности и пользе — диетологи
Применение доломитовой муки устраняет горечь у моркови
Роднина назвала российские соревнования мелкими после отстранения
Сборные туры выходного дня по Пскову стали популярными — Континент-тур
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи

Жертвы на алтаре денег: столичный аттракцион неожиданно оказался в центре политической бури

Ситуация с пингвинами в лондонском Sea Life дошла до депутатов
7:07
Зоосфера

Пока Лондон готовится к праздничному сезону и туристы фотографируются у Темзы, за стеклом одного из самых известных городских аквариумов разгорается конфликт, в который вовлечены депутаты, министерство, защитники животных и знаменитости. История о пятнадцати папуасских пингвинах, оказавшихся в центре спора, неожиданно превратилась в серьёзный общественный кейс — с эмоциями, требованиями перемен и призывами к справедливому обращению с животными.

древние пингвины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
древние пингвины

Что стало поводом для спора

Аквариум Sea Life, часть огромной развлекательной сети Merlin Entertainments, много лет демонстрировал посетителям папуасских пингвинов — вид, привыкший к холодным ветрам, морскому льду и открытым пространствам. Но в Лондоне этим птицам достался тесный вольер глубиной всего два метра. С момента появления первых птиц в 2011 году условия практически не менялись.

Сегодня их там 15, и именно этот факт стал точкой кипения. Организации, наблюдающие за благополучием животных, подчёркивают, что вольер полностью закрыт: нет прямого солнечного света, свежего воздуха, естественного ритма дня и ночи. На фоне растущего интереса к экологическим темам депутаты разных партий сочли проблему достаточно серьёзной для парламентского обсуждения.

Почему вмешались политики

Группа из 75 депутатов поддержала инициативу по переселению птиц. Координатором кампании стал представитель Лейбористской партии Дэвид Тейлор. Его письмо к государственному секретарю по окружающей среде вызвало обсуждение в профильных комитетах и медиа.

Тейлор подчеркнул, что оставлять пингвинов в таких условиях невозможно и подобная ситуация выглядит унизительной для страны, которая декларирует внимательное отношение к природе. Он потребовал изучить варианты переселения птиц в более подходящее пространство — например, в специализированные центры или парки дикой природы.

Как реагируют общественные организации и активисты

Ассоциация «Свобода животных» собрала более 58 000 подписей за освобождение пингвинов. Поддержали инициативу и публичные фигуры. Североирландский певец Фергал Шарки обратил внимание на проблему, отметив, что руководство аквариума должно почувствовать на себе те условия, в которых содержатся птицы.

Особую роль сыграли и натуралисты. На одной из октябрьских демонстраций в Лондоне телеведущий и зоозащитник Крис Пэкхэм выступил в поддержку кампании, отметив необходимость обновления стандартов содержания животных в закрытых объектах.

Позиция государства и аквариума

Министерство окружающей среды в комментарии Би-би-си подтвердило, что стандарты содержания животных в зоопарках пересматриваются. Представитель ведомства заявил:

"Недавно мы инициировали пересмотр стандартовживотных в зоопарках чтобы усилить меры защиты и гарантировать, что все животные, включая папуасских пингвинов, будут содержаться в безопасных условиях". с ними следует обращаться в соответствии с передовой практикой", — сказал представитель Министерства.

Аквариум Sea Life ответил на критику официальным заявлением на сайте:

"Мы знаем, что многие люди глубоко заботятся о папуасских пингвинах в лондонском аквариуме Sea Life. - мы тоже. У нас есть отличная команда специалистов по охране природы, защите животных и аквариумистов, которые ежедневно ухаживают за пингвинами, заботясь об их здоровье и процветании. И мы работаем не в одиночку: мы сотрудничаем с некоторыми из лучших мировых экспертов по пингвинам, включаяветеринаров и специалистов по поведению пингвинов и дизайну среды их обитания", — пояснил аквариум.

Однако для части депутатов аргументы оказались недостаточными. Либеральный демократ Дэнни Чемберс считает условия содержания «совершенно неприемлемыми». А в письме Дэвида Тейлора прозвучала самая жёсткая в материале фраза:

"Ни одно животное не должно так жить, и их права, кажется, приносятся в жертву на алтарь денег", — заявил депутат Тейлор.

Сравнение: условия жизни пингвинов

Критерий В природе В аквариуме Sea Life
Воздух и свет Открытое пространство, естественный день Закрытый вольер, искусственное освещение
Температура Ниже нуля, влажный воздух Контролируемый, но без естественных колебаний
Пространство Широкие ледовые площадки, морские просторы Небольшой бассейн около 2 метров глубины
Социальное поведение Большие колонии Всего 15 особей
Активность Плавание на большие дистанции Ограничено размерами бассейна

Советы: как общество может влиять на условия животных

  1. Поддерживать инициативы зоозащитных организаций — например, подписывать петиции.
  2. Покупать билеты в зоопарки и парки, которые соответствуют современным стандартам среды.
  3. Проверять, какие товары и бренды поддерживают программы защиты животных (например, линии эко-ухода или натуральные витамины для питомцев).
  4. Распространять информацию через социальные сети.
  5. Участвовать в добровольческих программах при центрах восстановления диких животных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать развлекательные объекты без проверки условий содержания животных.
  • Последствие: поддержка финансовой модели, где комфорт животных остаётся второстепенным.
  • Альтернатива: посещать природные парки, научные центры, эко-фермы.

А что если

Если пингвинов переселят в более просторную среду, аквариум лишится одной из самых популярных экспозиций. Но взамен может появиться новый формат — например, VR-путешествия в Антарктику, экспозиции о климате, интерактивные зоны. Это позволит сохранить поток посетителей, но не использовать животных как элемент шоу.

Мифы и правда

  1. Миф: пингвинам комфортно в любом холодном помещении.
    Правда: им нужен свежий воздух, солнечный свет и возможность активного движения.
  2. Миф: небольшие вольеры безопаснее.
    Правда: ограничения приводят к стрессу и снижению активности.
  3. Миф: если животное живёт в неволе, значит ему там хорошо.
    Правда: комфорт зависит от качества среды, а не от стены аквариума.

Когда спор о судьбе пятнадцати пингвинов выходит за пределы аквариума и становится делом парламента, становится ясно: общество больше не готово закрывать глаза на условия содержания животных, и каждый подобный случай превращается в тест на человечность и ответственность.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Наука и техника
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Популярное
Зима на пределе: Россия ждёт декабрь с морозами, невиданными 150 лет

Первый месяц зимы в России может преподнести метеорологический сюрприз: ожидаются редкие за 150 лет перепады температур и экстремальные осадки.

Декабрь принесёт аномальные холода — синоптики
Учёные выявили превышение скорости движения Солнца на 370%
Скорость, которой не должно быть: Солнечная система летит сквозь Вселенную с рекордным разгоном
Жертва мошенников сама оказалась в должниках: Ларисе Долиной придётся вернуть 112 миллионов
Из глубин всплыло оружие элиты: находка в Леднице рушит мифы о военной мощи Средневековья
ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе Юрий Бочаров Мульча повышает влагоёмкость почвы зимой — Россельхозцентр Валерия Жемчугова Тракторы 1930-х выпускались без кабин и рессор — Minneapolis-Moline Сергей Милешкин
Накипь превращает чайник в каменную пещеру: простой ритуал растворяет всё за минуты
Игра ва-банк: Бельгия должна погибнуть, но отдать Украине замороженные российские деньги
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов
Последние материалы
Европа опустошает газовые хранилища в преддверии зимы — GIE
Ситуация с пингвинами в лондонском Sea Life дошла до депутатов
Нижнее отделение духовки используется для хранения, подогрева или гриля
Кейт Миддлтон выступила с речью после лечения от онкологии
Замедление прорастания картофеля луковой шелухой подтвердили агрономы
Мёд эффективнее сахара по питательности и пользе — диетологи
Применение доломитовой муки устраняет горечь у моркови
Роднина назвала российские соревнования мелкими после отстранения
Сборные туры выходного дня по Пскову стали популярными — Континент-тур
Найдено крупнейшее за 30 лет месторождение меди и золота — геологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.