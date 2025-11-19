Морозы приходят — куры теряют ритм: как не дать яйцам превратиться в зимнюю редкость

Куры действительно хорошо переносят холода, особенно взрослые птицы старше года, у которых обновляется и крепнет оперение. Но устойчивость к низким температурам не означает полной защиты от болезней. В период влажных ветров, частых оттепелей и обледенения птицы рискуют столкнуться с респираторными инфекциями, падением иммунитета и снижением яйценоскости.
Чтобы яйца появлялись регулярно, требуется вовремя адаптировать уход: утеплить пространство, сохранить сухость подстилки и дополнить рацион энергией, витаминами и минералами. Ниже — подробное руководство.
Зимний период влияет на птиц сразу по нескольким направлениям:
холод увеличивает потребление энергии;
сокращается продолжительность светового дня;
снижается естественный доступ к зелени и насекомым;
влажность усиливает риск простуды и обморожений гребня.
Если не скорректировать условия содержания, яйценоскость может упасть до минимума, даже у пород, известных стабильной продуктивностью.
|Фактор
|Риск для птиц
|Что осложняет состояние
|Влажность
|ринит, воспаления дыхательных путей
|плохо проветриваемые стены
|Сквозняк
|переохлаждение
|щели, неподходящее размещение курятника
|Недостаток калорий
|падение яйценоскости
|однообразный корм
|Обледенение вольера
|травмирование лап
|отсутствие подстилки и навеса
Разместить курятник подальше от ветровых коридоров.
Утеплить крышу и стены (пробковые или деревянные панели, скрытые от клюва птиц).
Сохранить вентиляцию — не перекрывать воздуховоды.
Использовать сухую толстую подстилку: солому или древесную щепу.
При резких морозах установить обогреватель, предназначенный для уличных условий.
|Ошибка владельца
|Что происходит
|Правильное решение
|Закрыть вентиляцию, чтобы "было теплее"
|сырость, плесень, болезни
|обеспечить воздухообмен без сквозняка
|Использовать тонкую подстилку
|лапы птиц мёрзнут
|застелить минимум 10-15 см соломы или щепы
|Давать тот же рацион, что и летом
|недостаток энергии, падение яйценоскости
|увеличить долю калорийных кормов, добавить белок
Подойдут сезонные меры:
усилить настил подстилки;
зашить щели тентом, мешковиной или досками;
установить навес над выгулом;
перенести ночёвку кур внутрь сарая.
Зимой птицы тратят больше энергии, поэтому корма должны быть питательнее. Подходят:
мешанки из риса, макарон, варёных овощей;
тёплые супы для набора тепла;
витаминные премиксы;
кукуруза и обезвоженные насекомые (мучные черви);
ракушка или дроблёная устрица — источник кальция.
|Преимущества
|Возможные минусы
|повышают яйценоскость
|риск ожирения при избытке кукурузы
|поддерживают иммунитет
|нужно следить за чистотой тёплых мешанок
|помогают птицам согреваться
|премиксы требуют точного дозирования
Как часто менять воду?
Зимой её заменяют минимум два раза в день. Слегка тёплая вода замерзает медленнее.
Нужен ли свет в курятнике?
Да, при коротком дне искусственная подсветка помогает стабилизировать яйценоскость (12-14 часов света).
Можно ли выпускать кур гулять?
Да, но выгул следует защитить от ветра и выстелить соломой или щепой.
|Утверждение
|Проверка
|"Куры не мёрзнут, им хватает перьев"
|Перья защищают, но влажный холод приводит к болезням
|"Зимой они всё равно не несутся"
|При хорошем питании и свете яйценоскость сохраняется
|"Чем теплее курятник, тем лучше"
|Перегрев опасен, важно обеспечить баланс и сухость
Птицы, испытывающие постоянный стресс от холода и сырости, хуже отдыхают, становятся агрессивнее, могут расклёвывать друг друга или яйца. Устойчивый ритм дня, тепло и безопасность помогают сохранить поведенческое спокойствие стада, сообщает TF1 INFO.
В традиционных хозяйствах Европы кур содержали на высоких настилах, чтобы лапы не обмерзали.
Первые упоминания утепления птичников соломой встречаются в аграрных трактатах XVIII века.
Промышленные зимние рационы для кур стали применяться после распространения комбикормов в XX веке.
Некоторые породы, например брахма и суссекс, считаются "снежными", адаптированными к морозам.
Обильная подстилка запускает естественный процесс ферментации, выделяющий дополнительное тепло.
У кур гребень и серёжки могут обмораживаться быстрее других частей тела при высокой влажности.
