Морозы приходят — куры теряют ритм: как не дать яйцам превратиться в зимнюю редкость

Освещение 12–14 часов в сутки помогает сохранить яйценоскость кур зимой

Куры действительно хорошо переносят холода, особенно взрослые птицы старше года, у которых обновляется и крепнет оперение. Но устойчивость к низким температурам не означает полной защиты от болезней. В период влажных ветров, частых оттепелей и обледенения птицы рискуют столкнуться с респираторными инфекциями, падением иммунитета и снижением яйценоскости.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Курицы зимой

Чтобы яйца появлялись регулярно, требуется вовремя адаптировать уход: утеплить пространство, сохранить сухость подстилки и дополнить рацион энергией, витаминами и минералами. Ниже — подробное руководство.

Почему зимой куры теряют продуктивность

Зимний период влияет на птиц сразу по нескольким направлениям:

холод увеличивает потребление энергии;

сокращается продолжительность светового дня;

снижается естественный доступ к зелени и насекомым;

влажность усиливает риск простуды и обморожений гребня.

Если не скорректировать условия содержания, яйценоскость может упасть до минимума, даже у пород, известных стабильной продуктивностью.

Сравнение зимних угроз здоровью кур

Фактор Риск для птиц Что осложняет состояние Влажность ринит, воспаления дыхательных путей плохо проветриваемые стены Сквозняк переохлаждение щели, неподходящее размещение курятника Недостаток калорий падение яйценоскости однообразный корм Обледенение вольера травмирование лап отсутствие подстилки и навеса

Как защитить курятник от холода и влаги

Разместить курятник подальше от ветровых коридоров. Утеплить крышу и стены (пробковые или деревянные панели, скрытые от клюва птиц). Сохранить вентиляцию — не перекрывать воздуховоды. Использовать сухую толстую подстилку: солому или древесную щепу. При резких морозах установить обогреватель, предназначенный для уличных условий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка владельца Что происходит Правильное решение Закрыть вентиляцию, чтобы "было теплее" сырость, плесень, болезни обеспечить воздухообмен без сквозняка Использовать тонкую подстилку лапы птиц мёрзнут застелить минимум 10-15 см соломы или щепы Давать тот же рацион, что и летом недостаток энергии, падение яйценоскости увеличить долю калорийных кормов, добавить белок

А что если курятник нельзя капитально утеплить

Подойдут сезонные меры:

усилить настил подстилки;

зашить щели тентом, мешковиной или досками;

установить навес над выгулом;

перенести ночёвку кур внутрь сарая.

Укрепление рациона: что добавить зимой

Зимой птицы тратят больше энергии, поэтому корма должны быть питательнее. Подходят:

мешанки из риса, макарон, варёных овощей;

тёплые супы для набора тепла;

витаминные премиксы;

кукуруза и обезвоженные насекомые (мучные черви);

ракушка или дроблёная устрица — источник кальция.

Плюсы и минусы зимних кормовых добавок

Преимущества Возможные минусы повышают яйценоскость риск ожирения при избытке кукурузы поддерживают иммунитет нужно следить за чистотой тёплых мешанок помогают птицам согреваться премиксы требуют точного дозирования

FAQ

Как часто менять воду?

Зимой её заменяют минимум два раза в день. Слегка тёплая вода замерзает медленнее.

Нужен ли свет в курятнике?

Да, при коротком дне искусственная подсветка помогает стабилизировать яйценоскость (12-14 часов света).

Можно ли выпускать кур гулять?

Да, но выгул следует защитить от ветра и выстелить соломой или щепой.

Мифы и правда

Утверждение Проверка "Куры не мёрзнут, им хватает перьев" Перья защищают, но влажный холод приводит к болезням "Зимой они всё равно не несутся" При хорошем питании и свете яйценоскость сохраняется "Чем теплее курятник, тем лучше" Перегрев опасен, важно обеспечить баланс и сухость

Сон и психология зимой

Птицы, испытывающие постоянный стресс от холода и сырости, хуже отдыхают, становятся агрессивнее, могут расклёвывать друг друга или яйца. Устойчивый ритм дня, тепло и безопасность помогают сохранить поведенческое спокойствие стада, сообщает TF1 INFO.

Исторический контекст

В традиционных хозяйствах Европы кур содержали на высоких настилах, чтобы лапы не обмерзали. Первые упоминания утепления птичников соломой встречаются в аграрных трактатах XVIII века. Промышленные зимние рационы для кур стали применяться после распространения комбикормов в XX веке.

3 интересных факта о зимовке кур

Некоторые породы, например брахма и суссекс, считаются "снежными", адаптированными к морозам. Обильная подстилка запускает естественный процесс ферментации, выделяющий дополнительное тепло. У кур гребень и серёжки могут обмораживаться быстрее других частей тела при высокой влажности.