Морское животное, которое никто не видел живым: редкий вид впервые столкнулся с людьми

Живого кита гинкго зафиксировали у Мексики — исследователь Элизабет Хендерсон
5:44
Зоосфера

Когда научная команда отправилась в экспедицию у берегов Баха-Калифорнии, они рассчитывали записать подводные звуки редких морских млекопитающих. Район считался местом, где могут жить виды, которых человечество почти не изучило. То, что произошло утром в июне 2024 года, оказалось научной сенсацией: удалось встретить живого кита, которого прежде видели только выброшенным на берег.

Кит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кит

Эти невероятные животные известны как клюворылые киты, глубинные мастера погружений. Они проводят под водой большую часть жизни, поднимаясь на поверхность ненадолго и редко приближаясь к людям. В мире считается известными 24 их вида, однако о большинстве почти ничего не известно, поскольку встреча с ними в море — событие исключительное.

Как произошло открытие

Исследовательское судно Pacific Storm закончив запас кофе и готовясь начать работу, получило неожиданный сигнал. Силуэты крупных животных начали всплывать неподалёку от борта. Команда заметила пару молодых клюворылых китов, появлявшихся и исчезавших в полосе волн, пока специалистам не удалось взять фрагмент тканей для образца.

Достаточно было частицы кожи размером с ластик карандаша, чтобы подтвердить: перед ними был живой представитель крайне редкого вида Mesoplodon ginkgodens — гинкгозубого клюворыла.

"Я даже не могу описать это чувство, потому что это было то, к которому мы так долго", — сказала исследователь Naval Information Warfare Center Элизабет Хендерсон.

Команда праздновала: им удалось получить первое наблюдение живого животного, которое десятилетиями считали почти мифическим.

Почему это открытие заняло годы

Над проектом работали учёные из США и Мексики. Сначала они зафиксировали необычные подводные сигналы, названные BW43, и долго считали, что принадлежат другому таинственному виду — киту Перрина. В течение трёх лет исследователи возвращались в те же воды, но экспедиции оставались безрезультатными.

Переломным моментом стало сотрудничество с Университетом штата Орегон и использование более оснащённого судна. На борту были размещены:

  • гидрофоны для дальнего акустического поиска;

  • мощная обзорная площадка с биноклями дальнего действия;

  • системы фиксации шумов и цифровой каталог сигналов.

Именно эта техника позволила заметить сигналы, идентичные ранее зафиксированным BW43.

Сравнение поисковых стратегий экспедиций

Подход Оборудование Эффективность
Парусное судно визуальный осмотр, бинокли низкая
Небольшой рыбацкий катер простые гидрофоны средняя
Научно-исследовательское судно гидрофонные системы, высокие обзорные мачты высокая

Как учёные защищают клюворылых китов

  1. Используют подводные микрофоны для обнаружения сигналов.

  2. Сопоставляют звуки с существующими базами данных.

  3. Оценивают маршруты миграции, чтобы создать охранные зоны.

  4. Проводят анализ тканей только неинвазивными методами.

  5. Передают данные природоохранным организациям.

А что если киты меняют районы обитания

Учёные предполагают, что редкие виды могут мигрировать, избегая военных учений. Это объясняет редкость встреч и долгий поиск новых популяций.

FAQ

Сколько видов клюворылых китов описано?
Около 24, но о большинстве известно крайне мало.

Почему они встречаются так редко?
Они живут на большой глубине, редко подходят к поверхности и избегают кораблей.

Может ли военный эхолокатор навредить этим китам?
Да, резкие сигналы могут заставить их подниматься слишком быстро, что вызывает травмы, похожие на кессонную болезнь.

Исторический контекст

  1. Первые экземпляры гинкгозубого клюворыла находили только выброшенными на берег.

  2. До XXI века многие виды клюворылых описывались исключительно по костным останкам.

  3. Новый вид был научно подтверждён впервые в 2021 году.

Три интересных факта

  1. Клюворылые киты ныряют глубже большинства млекопитающих и охотятся в темноте.

  2. Некоторые виды остаются на глубине до трёх часов.

  3. Звуки BW43 стали ключом к открытию вида.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
