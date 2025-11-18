В Подмосковье потерянных кошек ищут не соседи, а алгоритм: ИИ подключили к поиску потеряшек

В Подмосковье поиск пропавших кошек и собак всё чаще доверяют алгоритмам: теперь владельцы могут попытаться найти питомца, просто загрузив его снимок в специальный онлайн-сервис. Об этом рассказал автор материала Кирилл Морин, описывая первые результаты работы цифрового инструмента "Поиск домашних животных" на региональном портале госуслуг.

Зачем сервис понадобился Подмосковью

Заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Московской области Олег Балаев подчёркивает, что проблема бездомных животных в регионе остаётся острой, а их ряды постоянно пополняются за счёт потерявшихся домашних питомцев. Всё больше хозяев сознательно выбирают для кошек и собак жизнь исключительно в квартире, подстраиваясь под быстрый городской ритм. Животные привыкают к такому укладу, а случайный выход за дверь превращает для них двор или подъезд в незнакомую среду, где они не умеют ориентироваться.

По словам эксперта, виновниками пропажи кошек чаще всего становятся сами владельцы, которые недооценивают риск. Коту достаточно воспользоваться приоткрытой дверью, настежь распахнутым окном или форточкой, чтобы оказаться на улице. Инстинкт возвращения домой у таких питомцев ослабевает: опыт жизни "на свободе" отсутствует, а стресс и страх толкают животное искать укрытие, а не дорогу обратно.

Балаев считает, что начинать поиски нужно немедленно, не откладывая на часы и дни. В первые минуты кошка обычно стремится спрятаться в ближайшем безопасном месте, и чаще всего таким убежищем становятся подвалы жилых домов. Поэтому он рекомендует как можно раньше обратиться в управляющую компанию, чтобы открыть подвал и внимательно осмотреть его обитателей.

Как работает ИИ-поиск "потеряшек"

Традиционный сценарий поиска до сих пор строится вокруг социальных сетей: владельцы публикуют фотографии пропавших животных, описывают приметы и надеются на отклик неравнодушных людей. Этот народный механизм остаётся эффективным, и на нём во многом базируется новая система. Разница в том, что в Подмосковье к обмену информацией подключили искусственный интеллект, который анализирует изображения и помогает сузить круг поиска.

Сервис "Поиск домашних животных" на портале госуслуг позволяет загружать снимок пропавшего питомца, после чего система подбирает подходящие объявления об обнаружении кошек и собак в доступных источниках. Платформа мониторит фотографии, сопоставляет внешний вид животных и предлагает владельцу потенциальные совпадения. Кроме того, "потеряшек" можно искать по описанию, клейму и чипу, а разместить данные о найденном животном может любой пользователь, не только хозяин.

В министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, что сервис уже посетили около 15 тысяч раз. Быстрым ИИ-поиском по фотографии пользователи воспользовались 1,3 тысячи раз, что для новой цифровой услуги считается значимым показателем. Ведомство оценивает эксперимент как успешный и допускает, что подобный инструмент в перспективе появится и на порталах госуслуг других регионов, как сообщает "Вести Подмосковья".

Ответственность человека и роль технологий

Олег Балаев подчёркивает, что искусственный интеллект не отменяет человеческую ответственность за питомцев. Новые цифровые инструменты помогают ориентироваться в потоке объявлений и повышают шансы на благополучный исход, но не могут заменить базовую заботу. Никакая система не способна предотвратить побег животного, если хозяин оставляет дверь или окно без контроля, а режим содержания не учитывает поведение конкретной кошки.

Эксперт обращает внимание, что сегодня ИИ внедряется почти во все сферы жизни, и вокруг его применения нередко идут споры. Однако в таких задачах, как поиск потерявшихся животных, технологии могут принести прямую практическую пользу. По его словам, регион уже располагает работающей и отлаженной системой, которая только начинает развиваться и со временем станет точнее и удобнее для пользователей.

"Новые технологии должны и будут помогать, но пока домашние животные не обойдутся без опеки и внимания своих хозяев. В силах человека в полной мере проявлять ответственность за судьбу питомцев и не допускать ситуаций, когда их жизнь будет зависеть от внешних обстоятельств. К тому же, искусственный интеллект не накормит и не погладит кота, да и лоток за ним не уберет", — отметил Олег Балаев.

Его позиция сводится к тому, что цифровые сервисы могут облегчить поиск, но ключ к безопасности животных по-прежнему остаётся в руках людей.