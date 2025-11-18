Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

У Соломоновых островов обнаружен древний коралл Pavona clavus — огромный организм, переживший сотни штормов, изменение климата и человеческую деятельность. Он признан самой крупной известной коралловой колонией на планете: приблизительно 34 метра в ширину, 32 в длину и около 5,5 метра в высоту. Его возраст оценивают примерно в 300 лет.

Большой коралловый риф
Фото: https://commons.wikimedia.org by Ank Kumar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Большой коралловый риф

Многие рифы в мире обесцвечиваются и разрушаются, а эта структура не только сохранилась, но и продолжает расти. Исследователи называют находку уникальной возможностью понять, какие механизмы помогают кораллам выживать.

Подводный исполин: встреча с живым собором

Экспедиция National Geographic Pristine Seas обследовала акваторию у острова Малаулало, где дайверы сначала приняли форму в глубине за фрагменты кораблекрушения. Лишь приблизившись, они поняли: перед ними живой организм, состоящий из миллионов полипов.

"Невероятно видеть, как нечто столь масштабное и древнее процветает после столетий изменений окружающей среды", — сказал руководитель экспедиции и видеооператор Ману Сан Феликс.

Этот коралл получил название "Подводный собор" из-за массивности и структуры, напоминающей архитектурные колонны. Он превосходит прежнего рекордсмена из Американского Самоа почти на 12 метров. Особенность находки в том, что перед учёными — не совокупность десятков колонний, а единая "суперструктура", веками развивавшаяся как целостный организм.

Почему этот коралл пережил глобальный кризис рифов

Состояние коралловых экосистем мира ухудшается. Повышение температуры моря, загрязнение, изменение солёности и разрушение побережий приводят к массовому обесцвечиванию. По оценкам исследователей, угроза исчезновения нависла примерно над 44% твёрдых кораллов.

Соломоновы острова также сталкиваются с проблемами: сток почв, повышение температуры воды, разрушительные методы лесозаготовки. Но гигантский Pavona clavus растёт глубже, чем большинство уязвимых рифов, где вода холоднее и стабильнее. Это делает его моделью устойчивости.

Ученые полагают, что генетические особенности таких кораллов помогут разработать стратегии сохранения рифов и восстановления повреждённых колоний.

Сравнение: обычный риф и коралл-полип мегамассива

Характеристика Обычный коралловый риф Pavona clavus у Соломоновых островов
Строение множество отдельных колоний единая колония-организм
Размер от нескольких метров до десятков около 34x32x5,5 м
Возраст десятки-сотни лет примерно 300 лет
Уязвимость высокая при потеплении воды повышенная устойчивость
Экологическая роль дом для морских видов крупный экосистемный узел биоразнообразия

А что если…

…подобные массивные кораллы встречаются чаще, но мы их ещё не нашли?
Учёные допускают, что в труднодоступных районах Тихого океана могут существовать другие мегаструктуры, скрытые глубиной и низкой исследованностью региона.

FAQ

Сколько лет живут кораллы?
Некоторые виды могут существовать столетиями, а крупные единые структуры — более тысячи лет.

Может ли человек вырастить риф?
Да, существуют программы искусственного восстановления, где фрагменты кораллов закрепляют на специальных подложках.

Сколько видов кораллов под угрозой?
По оценкам исследователей, около 44% твёрдых кораллов уязвимы или находятся на грани исчезновения.

Мифы и правда

Миф: кораллы — это камни.
Правда: кораллы — живые организмы, состоящие из полипов, формирующих известковый скелет.

3 интересных факта

  1. Кораллы производят до 50% кислорода океанов.

  2. Колонии могут расти всего на несколько миллиметров в год, накапливая массу столетиями.

  3. Рифы поддерживают около четверти морских видов.

Исторический контекст

  1. В древних полинезийских культурах кораллы считались защитой моряков.

  2. В XVIII-XIX веках некоторые виды кораллов применялись в ювелирном деле.

  3. Массовое разрушение рифов началось в XX веке из-за изменения климата и загрязнений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
