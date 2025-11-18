Океан маскировал гиганта под обломки корабля: живая структура росла три века у Соломоновых островов

У Соломоновых островов обнаружен древний коралл Pavona clavus — огромный организм, переживший сотни штормов, изменение климата и человеческую деятельность. Он признан самой крупной известной коралловой колонией на планете: приблизительно 34 метра в ширину, 32 в длину и около 5,5 метра в высоту. Его возраст оценивают примерно в 300 лет.
Многие рифы в мире обесцвечиваются и разрушаются, а эта структура не только сохранилась, но и продолжает расти. Исследователи называют находку уникальной возможностью понять, какие механизмы помогают кораллам выживать.
Экспедиция National Geographic Pristine Seas обследовала акваторию у острова Малаулало, где дайверы сначала приняли форму в глубине за фрагменты кораблекрушения. Лишь приблизившись, они поняли: перед ними живой организм, состоящий из миллионов полипов.
"Невероятно видеть, как нечто столь масштабное и древнее процветает после столетий изменений окружающей среды", — сказал руководитель экспедиции и видеооператор Ману Сан Феликс.
Этот коралл получил название "Подводный собор" из-за массивности и структуры, напоминающей архитектурные колонны. Он превосходит прежнего рекордсмена из Американского Самоа почти на 12 метров. Особенность находки в том, что перед учёными — не совокупность десятков колонний, а единая "суперструктура", веками развивавшаяся как целостный организм.
Состояние коралловых экосистем мира ухудшается. Повышение температуры моря, загрязнение, изменение солёности и разрушение побережий приводят к массовому обесцвечиванию. По оценкам исследователей, угроза исчезновения нависла примерно над 44% твёрдых кораллов.
Соломоновы острова также сталкиваются с проблемами: сток почв, повышение температуры воды, разрушительные методы лесозаготовки. Но гигантский Pavona clavus растёт глубже, чем большинство уязвимых рифов, где вода холоднее и стабильнее. Это делает его моделью устойчивости.
Ученые полагают, что генетические особенности таких кораллов помогут разработать стратегии сохранения рифов и восстановления повреждённых колоний.
|Характеристика
|Обычный коралловый риф
|Pavona clavus у Соломоновых островов
|Строение
|множество отдельных колоний
|единая колония-организм
|Размер
|от нескольких метров до десятков
|около 34x32x5,5 м
|Возраст
|десятки-сотни лет
|примерно 300 лет
|Уязвимость
|высокая при потеплении воды
|повышенная устойчивость
|Экологическая роль
|дом для морских видов
|крупный экосистемный узел биоразнообразия
…подобные массивные кораллы встречаются чаще, но мы их ещё не нашли?
Учёные допускают, что в труднодоступных районах Тихого океана могут существовать другие мегаструктуры, скрытые глубиной и низкой исследованностью региона.
Сколько лет живут кораллы?
Некоторые виды могут существовать столетиями, а крупные единые структуры — более тысячи лет.
Может ли человек вырастить риф?
Да, существуют программы искусственного восстановления, где фрагменты кораллов закрепляют на специальных подложках.
Сколько видов кораллов под угрозой?
По оценкам исследователей, около 44% твёрдых кораллов уязвимы или находятся на грани исчезновения.
Миф: кораллы — это камни.
Правда: кораллы — живые организмы, состоящие из полипов, формирующих известковый скелет.
Кораллы производят до 50% кислорода океанов.
Колонии могут расти всего на несколько миллиметров в год, накапливая массу столетиями.
Рифы поддерживают около четверти морских видов.
В древних полинезийских культурах кораллы считались защитой моряков.
В XVIII-XIX веках некоторые виды кораллов применялись в ювелирном деле.
Массовое разрушение рифов началось в XX веке из-за изменения климата и загрязнений.
Даже современный ремонт может потерять свежесть, если в интерьере появляются незаметные на первый взгляд ошибки — и каждая из них легко исправляется.