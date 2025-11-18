Океан заговорил человеческим голосом: киты формируют настоящие гласные под водой

Кашалоты формируют звуки, напоминающие гласные у человека — учёные Беркли

Мир морских глубин снова преподнёс сенсацию. Учёные впервые обнаружили у кашалотов звуковые элементы, напоминающие человеческие гласные. Эти гиганты океана оказались куда "разговорчивее", чем предполагалось: их щелчки — это не хаотичный шум, а структурированная система коммуникации.

Как киты научились говорить

Исследователи из Project CETI и Калифорнийского университета в Беркли провели масштабный анализ вокализаций кашалотов, используя новейшие алгоритмы обработки звука. Они выявили в их "щелчковом языке" структурные паттерны, напоминающие человеческие гласные и даже дифтонги — двойные звуки, встречающиеся в речи людей.

"Мы открыли совершенно новое измерение в системе коммуникации кашалотов. То, что раньше воспринималось как инопланетная система, похожая на азбуку Морзе, теперь стало гораздо более похожим на человеческое", — пояснил лингвист и соавтор исследования Гашпер Бегуш.

Учёные называют это открытие прорывом в зоолингвистике. Теперь становится понятно, что киты не просто обмениваются сигналами — они формируют сложную звуковую структуру, возможно, даже обладающую аналогом "фонетического алфавита".

Что такое гласные под водой

Анализ показал, что кашалоты способны изменять частоту своих щелчков, создавая устойчивые комбинации звуков, похожие на гласные "а" и "и". Эти элементы встречаются у разных особей и повторяются в схожих социальных ситуациях, что указывает на осознанное использование.

Президент проекта CETI Дэвид Грубер отметил, что сочетание гласных и ранее зафиксированных фонетических паттернов делает китовую коммуникацию одной из самых сложных среди животных.

"Мы имеем дело с подводными гласными — в совершенно ином мире, чем наш, система коммуникации, по-видимому, очень похожа на нашу речь", — сказал Бегуш.

По сути, кашалоты способны "играть голосом", меняя частотные характеристики звука, как человек меняет тон и тембр речи. Например, "и" может быть длинным или коротким — аналогично человеческим языкам, где длина звука меняет смысл слова.

Как удалось услышать язык китов

Чтобы зафиксировать эти закономерности, исследователям пришлось буквально "ускорить время". Они убрали временные промежутки между щелчками и прослушали записи в новом темпе.

"Как только мы убрали временные рамки из их вокализации и ускорили её, мы начали наблюдать закономерности, соответствующие человеческим гласным", — объяснил Бегуш.

Результат оказался настолько чётким, что звуки можно было транскрибировать буквами латинского алфавита. Это дало возможность впервые создать звуковую карту китовой речи.

Таблица "Сравнение систем коммуникации"

Параметр Человек Кашалот Тип звуков Гласные, согласные, дифтонги Щелчки с модуляцией частоты Сложность структуры Высокая Сопоставимая Способ передачи Воздух, голосовые связки Вода, эхолокация Роль контекста Важна для смысла Важна для социального общения Примеры сигналов "а", "и", "эй" а-код, и-код

А что если киты действительно говорят

Если гипотеза подтвердится, придётся пересмотреть само понятие языка. Ведь до сих пор считалось, что только человек способен осознанно использовать звуки для передачи абстрактных идей.

"С биологической точки зрения мы впервые видим, что кашалоты активно и повторяемо модулируют звук", — отметил руководитель биологического отдела проекта CETI Шейн Джеро.

Такое поведение может означать наличие у китов примитивной формы фонетической системы — основы для "слов" и "фраз".

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Расширяет понимание животного интеллекта Сложность интерпретации данных Помогает развивать биолингвистику Невозможно напрямую "перевести" сигналы Создаёт основу для общения человека и китов Требуются десятилетия наблюдений

FAQ

Могут ли киты понимать смысл своих звуков?

Да, по наблюдениям, они используют одинаковые паттерны в похожих ситуациях.

Есть ли шанс "перевести" их язык?

Учёные надеются, что с помощью ИИ можно будет сопоставить звуки и поведение.

Почему именно кашалоты, а не дельфины?

Их вокализация сложнее: щелчки у кашалотов состоят из нескольких частотных слоёв.

Мифы и правда

Миф 1. Киты общаются только эхолокацией.

Правда: часть их сигналов служит для общения внутри группы, а не для навигации.

Миф 2. Звуки китов случайны.

Правда: обнаружены устойчивые структуры, схожие с человеческими фонемами.

Миф 3. Морские млекопитающие не способны к абстрактной коммуникации.

Правда: исследование показало обратное — они создают фонетические паттерны.

Интересные факты

Голова кашалота работает как гигантская акустическая линза, усиливая звук до 230 децибел. Один "щелчок" кашалота длится меньше миллисекунды, но слышен на десятки километров. Каждая группа китов имеет свой "диалект" — набор звуков, уникальный для конкретного клана.

Исторический контекст

Первые попытки расшифровать язык китов начались в 1950-х. Тогда акустики США записали их пение, но посчитали его хаотичным. Только в XXI веке, с развитием искусственного интеллекта, стало возможно анализировать миллионы звуковых фрагментов. Проект CETI стал первым, кто использует машинное обучение для изучения кита как "говорящего существа".