Вмешались, чтобы спасти, а в итоге навредили — как человек ломает дикие законы

Каждый, кто хотя бы раз сталкивался с детёнышем дикого животного, знает это чувство: сердце замирает, хочется помочь, взять на руки и спрятать от мира. Но чаще всего такая спонтанная помощь может лишь навредить. Чтобы не ошибиться, важно знать, как вести себя в подобных ситуациях.
Многие дикие детёныши выглядят беспомощно, но это не значит, что они действительно одни. В природе всё устроено иначе, чем в человеческом мире: мать может покидать потомство на время, чтобы добыть пищу или отвлечь внимание хищников.
"В подавляющем большинстве случаев, если человек приближается к гнезду младенцев, мать убегает", — сказала основатель и президент Wildlife Rescue & Rehabilitation, Линн Куни.
Например, оленята часто лежат в траве в одиночестве — это нормальное поведение. Мать находится неподалёку и вернётся, как только почувствует, что поблизости нет людей. Поэтому главное правило — не трогать и не забирать детёныша.
Часто опасность для диких малышей представляют не люди, а наши любимцы. Собаки и кошки, руководствуясь охотничьим инстинктом, могут случайно навредить безобидным зверькам и птицам.
"Птица, белка или кролик часто умирают, как только её укусила собака или кошка", — отметила Куни.
Чтобы этого избежать:
держите собак на поводке в природных зонах;
не выпускайте кошек на улицу без присмотра;
приучайте питомцев к команде "нельзя" с помощью положительного подкрепления.
Национальная федерация дикой природы рекомендует ограничивать контакт домашних животных с дикой природой, чтобы избежать травм и гибели молодняка.
Бывают ситуации, когда вмешательство человека необходимо. Например:
птица выпала из гнезда во время шторма;
детёныш белки найден после вырубки дерева;
животное ранено или ослаблено.
"Если вы случайно видите птичку или белку из её гнезда из-за шторма или вырубки дерева, лучше всего создать импровизированное гнездо", — сказала Куни.
Для этого можно использовать небольшую коробку с мягкой тканью, закрепив её на дереве рядом с прежним местом гнезда. Часто родители возвращаются и продолжают заботу, как будто ничего не случилось.
|Ситуация
|Действие человека
|Результат
|Оленёнок лежит в траве один
|Не трогать
|Мать вернётся сама
|Птенец выпал из гнезда
|Вернуть в импровизированное гнездо
|Родители найдут малыша
|Раненое животное
|Вызвать специалистов
|Безопасная помощь
|Детёныш в опасной зоне (дорога, стройка)
|Переместить в безопасное место
|Увеличение шансов на выживание
Забрать дикого детёныша домой → Потеря шансов на возвращение к матери → Оставить на месте и наблюдать издалека.
Кормить найденное животное → Расстройство пищеварения или гибель → Проконсультироваться со службой реабилитации.
Пытаться лечить самостоятельно → Стресс и ухудшение состояния → Обратиться к реабилитологам дикой природы.
Если вы стали свидетелем аварии или столкновения животного с хищником, действовать нужно быстро, но осторожно. Не пытайтесь лечить самостоятельно — у многих видов особая физиология, и неправильное вмешательство может быть опасно.
"Если вы видите любое дикое животное, которое, по вашему мнению, пострадало, позвоните местному лицензированному реабилитационному центру и попросите их оказать помощь животному", — сказала Куни.
Также можно связаться с региональным агентством по охране дикой природы или центром спасения животных.
Общество защиты животных Соединённых Штатов выделяет несколько сигналов, по которым можно определить, что зверёк действительно в опасности:
животное дрожит, кровоточит или хромает;
птенец без перьев лежит на земле;
рядом найден мёртвый родитель;
малыш плачет и бродит целый день;
его принёс ваш питомец.
В таких случаях нужно обратиться в службу спасения, где дадут инструкции или отправят специалистов.
Правда: запах человека не влияет на заботу родителей.
"Дикие родители не бросят своих детей, потому что их коснулся человек. Это старая, ложная история, и её нужно развеять", — пояснила Куни.
Правда: родители принимают их обратно без проблем.
«Детеныши животных, с которыми контактировали биологи, обычно воссоединяются со своими матерями, и, как видно, матерей не беспокоит запах биологов на их детях», — отметила представитель Департамент рыболовства и охоты Аляски Элизабет Мэннинг.
Осмотритесь — нет ли поблизости взрослых животных.
Если видите мать — не вмешивайтесь.
Если малыш ранен, вызовите специалистов.
При необходимости создайте временное укрытие.
Не кормите и не поите без консультации.
Не держите животное в доме дольше нескольких часов.
После контакта тщательно мойте руки.
Да, это безопасно — родители не бросят их из-за человеческого запаха.
В региональную службу по охране дикой природы или ближайший реабилитационный центр.
Если детёныш остаётся один дольше суток и подаёт признаки слабости.
Ежегодно тысячи птенцов спасаются благодаря временным гнёздам, сделанным людьми.
Белки могут переносить своих детёнышей обратно в гнездо даже после человеческого контакта.
В России работают сотни центров и частных приютов, где добровольцы и волонтеры круглосуточно выхаживают раненых, осиротевших или пострадавших диких животных.
Первое общество по реабилитации дикой природы появилось в США в 1970-х годах. Тогда энтузиасты начали спасать животных, пострадавших от загрязнения среды. Сегодня подобные центры работают во многих странах, а обучение волонтёров стало частью природоохранных программ.
Клубника мельчает? Узнайте, как исправить эту проблему, устранив три ключевых причины.