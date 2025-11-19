Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Питомец пахнет сильнее, даже при частых купаниях: ошибка большинства хозяев, которую легко избежать

Неправильный рацион собаки может быть причиной запаха – кинолог
3:31
Зоосфера

Частое мытьё собаки — ошибка, которая, несмотря на ожидания, не решает проблему неприятного запаха, а наоборот, усугубляет ситуацию. О том, что приводит к появлению специфического запаха у питомцев, а также как правильно ухаживать за их шерстью, рассказал Константин Карапетьянц, ректор Первого профессионального кинологического института.

чистка зубов собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
чистка зубов собаке

Частое мытьё не избавляет от запаха

Многие владельцы собак считают, что частое купание помогает избавиться от неприятного запаха их питомцев. Однако по словам кинолога, частое мытьё не решает проблему, а наоборот может привести к её ухудшению.

"Не мыть ни в коем случае, от частого мытья от запаха не избавитесь", — предупреждает эксперт.

Вместо этого он советует сосредоточиться на других методах ухода за шерстью.

Одним из эффективных способов является регулярное расчесывание. Это помогает не только поддерживать шерсть в хорошем состоянии, но и предотвращать появление таких неприятных гостей, как вши, блохи или власоеды. К тому же, регулярное расчесывание позволяет более внимательно следить за состоянием кожи питомца и своевременно заметить возможные проблемы.

Проблемы с питанием — ещё одна причина

Кроме того, Карапетьянц отметил, что запах у собаки может быть связан с неправильно подобранным кормом.

"Иногда запах от собаки из-за неправильно подобранного рациона. Собака усваивает продукты, но не так, как нужно", — уточнил кинолог.

В таком случае он рекомендует либо сменить корм, либо попробовать кормить питомца натуральной пищей. Это поможет не только улучшить запах, но и повысить общий уровень здоровья животного.

По словам Карапетьянца, неправильный корм может нарушить баланс в организме собаки, что в свою очередь влияет на запах. Когда собака не может правильно усваивать некоторые продукты, это сказывается на её организме, и запах становится более выраженным. Простой шаг, как изменение рациона, может существенно улучшить ситуацию.

Важность правильного ухода за шерстью

Правильный уход за шерстью — это не только регулярное мытьё и расчесывание. Карапетьянц подчеркнул, что важно использовать различные средства для ухода за шерстью, например, состав из водки и воды для протирания шерсти. Это помогает освежить запах и улучшить состояние кожи питомца, не прибегая к частому мытью.

Также кинолог отметил, что для определения точной причины запаха может быть полезно обратиться к ветеринару. Ветеринар проведёт необходимые исследования и поможет точно определить источник неприятного запаха, будь то заболевание или проблемы с питанием. Такой подход позволит избежать ошибочных методов ухода и выбрать действительно эффективные способы борьбы с проблемой.

Заключение

Частое мытьё не решит проблему неприятного запаха собаки, а может даже усугубить её. Для поддержания здоровья питомца и улучшения запаха важны регулярное расчесывание, правильное питание и использование специальных средств для ухода за шерстью. Обращение к ветеринару поможет выявить скрытые проблемы, что позволит более точно подобрать методы ухода и избавиться от запаха, сообщает EcoSever.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
