Салют превращает праздник в кошмар: как защитить питомца от паники и стресса

Громкие хлопки фейерверков и петард часто становятся для животных источником паники и нервного напряжения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

Фото: Wikipedia by AngMoKio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
По словам врача, многие питомцы испытывают страх из-за громких звуков, и лучший способ помочь — минимизировать контакт с раздражителями. Если избежать шума не удается, животное можно разместить в тихом помещении, где приглушены внешние звуки. При выраженной тревожности допустимо применение седативных препаратов, но только после консультации с ветеринаром.

"Если собака боится, лучше не подвергать ее стрессу и не выводить на улицу во время салютов. Если же она пугается даже дома, стоит подобрать для нее спокойное место, где меньше слышны хлопки — например, закрытую комнату или ванную. В некоторых случаях можно прибегнуть к мягким седативным препаратам, но их необходимо подбирать вместе с врачом", — отметил Дмитриев.

Он добавил, что важно заранее оценить состояние питомца и подготовиться к праздникам: создать для животного спокойную атмосферу, ограничить яркий свет и громкие звуки, а также уделить ему больше внимания. Такой подход позволит снизить уровень стресса и сохранить здоровье питомца в новогодние дни.

