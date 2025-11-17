Они дружат с теми, кто должен их убивать: дельфины вступили в союз, нарушающий все законы природы

Дельфины впервые замечены в дружбе с косатками у берегов Канады — биологи

7:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На западных берегах Канады произошло нечто, чего учёные прежде никогда не наблюдали. Тихоокеанские белобокие дельфины и белокрылые морские свиньи стали сопровождать северных резидентных косаток — крупнейших морских хищников, которых обычно сторонятся даже сильные животные. Однако на видеозаписях, сделанных с дронов, видно: дельфины кружат вокруг косаток, а детёныши китов словно играют с ними. Эта сцена выглядит настолько мирно, что биологи всерьёз задумались — может ли между этими видами существовать настоящая дружба?

Фото: flickr.com by Patrik Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дельфины

Первые кадры необычного поведения

"Детёныш выглядел так, будто отлично проводил время", — говорит биолог Бриттани Висона-Келли из организации Ocean Wise в Ванкувере.

Исследователь наблюдала, как стая дельфинов Далла подплыла к взрослой косатке, а затем начала плавать под ней и вокруг неё. Через несколько минут животные переключились на другую особь — мать с детёнышем. Маленькая косатка оживилась, ускорилась и попыталась догнать дельфинов, а вот мать явно устала от непрошеных гостей: несколько раз ударила хвостом по воде, но стая не обратила на это внимания и вскоре уплыла.

Этот эпизод оказался не единичным. В течение трёх лет исследователи зафиксировали 42 случая, когда дельфины и морские свиньи добровольно подплывали к северным косаткам. Все наблюдения велись с помощью дронов в проливе Джонстона, между островом Ванкувер и материком Британской Колумбии.

Почему дельфины ищут дружбы у хищников

"Похоже, дельфинов и морских свиней привлекают жители севера", — пояснила Висона-Келли.

Учёные считают, что мелкие китообразные ведут себя так не из простого любопытства. Северные резиденты питаются рыбой — в основном чавычей, и не охотятся на морских млекопитающих. А вот косатки Бигга, живущие в тех же водах, наоборот, специализируются на морских свиньях и дельфинах. Именно поэтому учёные предполагают, что "малыши океана" ищут защиту у мирных соседей.

Более мелкие виды, вероятно, способны отличать типы косаток по звукам. Северные особи активны и громки, их "разговоры" хорошо слышны под водой, тогда как косатки Бигга передвигаются почти бесшумно, чтобы не спугнуть добычу. Это позволяет дельфинам определить, с кем они имеют дело — с хищником или с потенциальным "телохранителем".

Второе объяснение — дельфины просто хотят поближе рассмотреть сильного хищника, чтобы в будущем понимать, как действовать при встрече с опасным видом. Есть и третья версия: животные скользят рядом с крупными косатками, словно с носом лодки, используя поток воды для игры и отдыха.

"Поэтому вполне логично, что дельфины и морские свиньи хотят хоть ненадолго смягчить это чувство, покатавшись с более крупными животными, которые не причинят им вреда", — считает исследователь морских млекопитающих Сара Теман из Вашингтонского университета.

Кто такие северные резидентные косатки

Эти косатки обитают вдоль побережья Британской Колумбии и до юго-восточной Аляски. Их популяция относительно стабильна, и они известны своим мирным характером. В отличие от своих южных сородичей или транзитных групп, северные резиденты питаются исключительно рыбой и живут крупными семьями, что снижает уровень агрессии.

Тип косаток Основная пища Поведение Опасны для дельфинов Северные резиденты Рыба (чавыча, сельдь) Социальные, мирные Нет Южные резиденты Рыба Менее контактные Нет Косатки Бигга (транзитные) Морские млекопитающие Хищные, одиночные Да

Как исследуют поведение косаток

Съёмка с дронов: позволяет наблюдать за животными сверху, не тревожа их.

позволяет наблюдать за животными сверху, не тревожа их. Акустический мониторинг: записывает "разговоры" косаток, чтобы определить тип и поведение группы.

записывает "разговоры" косаток, чтобы определить тип и поведение группы. Фотоидентификация: каждый член стаи имеет уникальные отметины на спинном плавнике.

каждый член стаи имеет уникальные отметины на спинном плавнике. Сравнение видео и аудио: исследователи сопоставляют звуки и действия, чтобы понять, что именно означают взаимодействия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать всех косаток одинаковыми хищниками.

Последствие: истребление безобидных резидентов.

Альтернатива: просветительские программы, объясняющие различия между популяциями.

Ошибка: приближаться к косаткам на моторных лодках.

Последствие: стресс у животных, возможные столкновения.

Альтернатива: наблюдение с безопасного расстояния или с воздуха.

Ошибка: игнорировать сигналы о взаимодействиях между видами.

Последствие: утрата знаний о поведении и экосистемных связях.

Альтернатива: регулярные наблюдения и анализ данных.

А что если дельфины действительно дружат с косатками

Если гипотеза подтвердится, это станет первым зафиксированным случаем социального взаимодействия между высшими хищниками и потенциальной добычей. Такое поведение может свидетельствовать о гораздо большей эмоциональной и когнитивной гибкости китообразных, чем считалось ранее. Оно также может изменить представления о структуре морских сообществ, где отношения между видами оказываются сложнее, чем простая цепочка "хищник — жертва".

Плюсы и минусы таких взаимодействий

Плюсы Минусы Повышает безопасность дельфинов и морских свиней Возможность случайных столкновений Расширяет знания о поведении морских млекопитающих Трудности в наблюдении и фиксации фактов Создаёт новые подходы к охране природы Риск неверных интерпретаций данных

FAQ

Как отличить северных резидентных косаток от других

По громким, щелкающим звукам и характерным белым отметинам на спине — они активнее "разговаривают" и чаще движутся группами.

Почему косатки Бигга избегают северных резидентов

Семейные группы северян велики и шумны, что делает охоту транзитных косаток неэффективной.

Сколько длится взаимодействие дельфинов и косаток

Обычно от нескольких минут до часа, в зависимости от настроения животных и состава группы.

Мифы и правда

Миф: косатки всегда охотятся на дельфинов.

Правда: не все — северные резиденты предпочитают рыбу.

Миф: дельфины боятся всех крупных хищников.

Правда: они способны выбирать безопасные виды для соседства.

Миф: косатки не взаимодействуют с другими видами.

Правда: новые наблюдения показывают обратное.

Интересные факты

Косатки могут жить более 90 лет и передавать опыт из поколения в поколение.

Дельфины используют эхолокацию, чтобы различать отдельные особи даже в полной темноте.

Северные косатки известны устойчивыми семейными связями — мать и дети живут вместе всю жизнь.

Исторический контекст

Первые описания северных резидентных косаток появились в 1970-х годах при исследованиях в проливе Джонстона.

В 1990-х годах их численность сократилась из-за снижения запасов чавычи.

В 2018 году были начаты программы охраны, ограничивающие шум судов и рыболовство в местах обитания косаток.