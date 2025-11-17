Они дружат с теми, кто должен их убивать: дельфины вступили в союз, нарушающий все законы природы

На западных берегах Канады произошло нечто, чего учёные прежде никогда не наблюдали. Тихоокеанские белобокие дельфины и белокрылые морские свиньи стали сопровождать северных резидентных косаток — крупнейших морских хищников, которых обычно сторонятся даже сильные животные. Однако на видеозаписях, сделанных с дронов, видно: дельфины кружат вокруг косаток, а детёныши китов словно играют с ними. Эта сцена выглядит настолько мирно, что биологи всерьёз задумались — может ли между этими видами существовать настоящая дружба?
"Детёныш выглядел так, будто отлично проводил время", — говорит биолог Бриттани Висона-Келли из организации Ocean Wise в Ванкувере.
Исследователь наблюдала, как стая дельфинов Далла подплыла к взрослой косатке, а затем начала плавать под ней и вокруг неё. Через несколько минут животные переключились на другую особь — мать с детёнышем. Маленькая косатка оживилась, ускорилась и попыталась догнать дельфинов, а вот мать явно устала от непрошеных гостей: несколько раз ударила хвостом по воде, но стая не обратила на это внимания и вскоре уплыла.
Этот эпизод оказался не единичным. В течение трёх лет исследователи зафиксировали 42 случая, когда дельфины и морские свиньи добровольно подплывали к северным косаткам. Все наблюдения велись с помощью дронов в проливе Джонстона, между островом Ванкувер и материком Британской Колумбии.
"Похоже, дельфинов и морских свиней привлекают жители севера", — пояснила Висона-Келли.
Учёные считают, что мелкие китообразные ведут себя так не из простого любопытства. Северные резиденты питаются рыбой — в основном чавычей, и не охотятся на морских млекопитающих. А вот косатки Бигга, живущие в тех же водах, наоборот, специализируются на морских свиньях и дельфинах. Именно поэтому учёные предполагают, что "малыши океана" ищут защиту у мирных соседей.
Более мелкие виды, вероятно, способны отличать типы косаток по звукам. Северные особи активны и громки, их "разговоры" хорошо слышны под водой, тогда как косатки Бигга передвигаются почти бесшумно, чтобы не спугнуть добычу. Это позволяет дельфинам определить, с кем они имеют дело — с хищником или с потенциальным "телохранителем".
Второе объяснение — дельфины просто хотят поближе рассмотреть сильного хищника, чтобы в будущем понимать, как действовать при встрече с опасным видом. Есть и третья версия: животные скользят рядом с крупными косатками, словно с носом лодки, используя поток воды для игры и отдыха.
"Поэтому вполне логично, что дельфины и морские свиньи хотят хоть ненадолго смягчить это чувство, покатавшись с более крупными животными, которые не причинят им вреда", — считает исследователь морских млекопитающих Сара Теман из Вашингтонского университета.
Эти косатки обитают вдоль побережья Британской Колумбии и до юго-восточной Аляски. Их популяция относительно стабильна, и они известны своим мирным характером. В отличие от своих южных сородичей или транзитных групп, северные резиденты питаются исключительно рыбой и живут крупными семьями, что снижает уровень агрессии.
|Тип косаток
|Основная пища
|Поведение
|Опасны для дельфинов
|Северные резиденты
|Рыба (чавыча, сельдь)
|Социальные, мирные
|Нет
|Южные резиденты
|Рыба
|Менее контактные
|Нет
|Косатки Бигга (транзитные)
|Морские млекопитающие
|Хищные, одиночные
|Да
Ошибка: считать всех косаток одинаковыми хищниками.
Последствие: истребление безобидных резидентов.
Альтернатива: просветительские программы, объясняющие различия между популяциями.
Ошибка: приближаться к косаткам на моторных лодках.
Последствие: стресс у животных, возможные столкновения.
Альтернатива: наблюдение с безопасного расстояния или с воздуха.
Ошибка: игнорировать сигналы о взаимодействиях между видами.
Последствие: утрата знаний о поведении и экосистемных связях.
Альтернатива: регулярные наблюдения и анализ данных.
Если гипотеза подтвердится, это станет первым зафиксированным случаем социального взаимодействия между высшими хищниками и потенциальной добычей. Такое поведение может свидетельствовать о гораздо большей эмоциональной и когнитивной гибкости китообразных, чем считалось ранее. Оно также может изменить представления о структуре морских сообществ, где отношения между видами оказываются сложнее, чем простая цепочка "хищник — жертва".
|Плюсы
|Минусы
|Повышает безопасность дельфинов и морских свиней
|Возможность случайных столкновений
|Расширяет знания о поведении морских млекопитающих
|Трудности в наблюдении и фиксации фактов
|Создаёт новые подходы к охране природы
|Риск неверных интерпретаций данных
По громким, щелкающим звукам и характерным белым отметинам на спине — они активнее "разговаривают" и чаще движутся группами.
Семейные группы северян велики и шумны, что делает охоту транзитных косаток неэффективной.
Обычно от нескольких минут до часа, в зависимости от настроения животных и состава группы.
Миф: косатки всегда охотятся на дельфинов.
Правда: не все — северные резиденты предпочитают рыбу.
Миф: дельфины боятся всех крупных хищников.
Правда: они способны выбирать безопасные виды для соседства.
Миф: косатки не взаимодействуют с другими видами.
Правда: новые наблюдения показывают обратное.
