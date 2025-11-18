Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда собственные клыки опаснее ядовитых змей: парадокс животного с островов Уоллесии

Клыки бабируссы могут врастать в череп при отсутствии стирания
5:58
Зоосфера

Бывают животные, которые будто нарушают правила эволюции. Одно из таких — бабирусса (Babyrousa), уникальная дикая свинья, обитающая на индонезийском острове Сулавеси и соседних островках. Её внешний вид вызывает одновременно восхищение и тревогу: верхние клыки растут вверх, а не наружу, проходят через кожу морды и постепенно выгибаются к черепу. При отсутствии нагрузки и естественного стирания они способны врастать в лобную кость.

Зубастая свинья бабирусса
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зубастая свинья бабирусса

Такую особенность сложно назвать удачным эволюционным решением. Но у природы нередко свои задачи: предполагается, что клыки играют роль в демонстрации силы и статусе самцов, а также служат защитой.

Где живёт бабирусса и чем она уникальна

Сулавеси — третий по величине остров Индонезии. Его биологическое разнообразие настолько своеобразно, что этот регион, включая окружающие острова, выделяют как Уоллесию — пограничную зону между азиатскими и австралийскими экосистемами. Именно здесь сформировались виды, которых нет больше нигде на планете, и бабирусса — один из них.

Сейчас принято говорить о нескольких островных видах, отличающихся строением черепа, цветом кожи и размерами. Все они сохранили общую черту — направленные вверх, "рогоподобные" клыки.

Название "бабирусса" переводится как "свинья-олень". И действительно, когда клыки прорываются сквозь кожу и загибаются над мордой, они напоминают рога.

Как устроены клыки и почему они опасны для животного

Эти свиньи могли бы жить куда безопаснее, если бы не анатомическая деталь: ростральная кость в их черепе отсутствует. Это делает морду слишком нежной для классического копания почвы, как делают обычные свиньи. Бабируссе приходится искать более мягкий грунт — влажные берега рек и болотистые леса.

Но куда интереснее другое:

  • • верхние клыки растут из челюсти сквозь кожу;
  • • затем они выгибаются назад в сторону лба;
  • • без естественного стачивания клыки со временем могут травмировать животное.

Этот риск делает бабируссу зависимой от своей активности. Если особь недостаточно двигается, не роет и не стирает клыки, то со временем её оружие превращается в угрозу.

Как питается бабирусса

Несмотря на опасные клыки, образ жизни бабируссы вполне мирный. Она:

  • ест листья, молодые побеги, фрукты;
  • иногда охотится на мелких животных
  • активно ищет корм у болот и рек, где мягкая грязь облегчает рытьё.

Бабируссу относят к всеядным животным, но доля растений в её рационе выше, чем у многих других свиней. Именно мягкий грунт и доступность растительной пищи спасают её от травм при поиске еды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать бабируссу обычной дикой свиньёй.
    Последствие: риск неправильного содержания в неволе и стресс для животных.
    Альтернатива: учитывать отсутствие ростральной кости, подбирать мягкие грунты и безопасную среду.
  • Ошибка: игнорировать необходимость естественного стачивания клыков.
    Последствие: врастание клыков и гибель.
    Альтернатива: в заповедниках и питомниках контролировать длину клыков и при необходимости укорачивать их.
  • Ошибка: предполагать, что вид распространён и не нуждается в охране.
    Последствие: потеря популяций на ограниченных островах.
    Альтернатива: поддерживать программы сохранения и изучения Уоллеси.

А что если… клыки — оружие для демонстрации, а не для боя?

Некоторые специалисты считают, что длинные клыки бабируссы — сигнальный атрибут, который:

  • подчёркивает доминантность самца;
  • снижает частоту прямых схваток;
  • экономит энергию на борьбу за самок.

То есть потенциально опасные клыки могут служить инструментом предотвращения конфликтов.

Плюсы и минусы"дизайна природы

Плюсы Минусы
уникальный внешний вид помогает привлечь внимание самок риск самоувечий при отсутствии стачивания
клыки служат элементом защиты и демонстрации статуса не подходит для активного рытья почвы
способствует сохранению социального порядка в группе требует специфических условий среды

FAQ

Почему клыки растут сквозь кожу?
Такова особенность анатомии: направление роста направлено вверх, а не наружу, как у других свиней.

Опасны ли клыки для человека?
Напрямую нет, бабируссы редко проявляют агрессию, но самцы способны защищаться.

Можно ли встретить бабируссу вне Индонезии?
В природе — нет, ареал ограничен Уоллессией. В зоопарках вид встречается редко.

Мифы и правда

Миф Правда
бабирусса — гибрид свиньи и оленя нет, это отдельный род диких свиней
клыки растут только у самцов в основном у самцов, но у некоторых самок тоже развиваются
вид исчезает из-за своих клыков главные угрозы — браконьерство и потеря среды

Исторический контекст

  1. Описание вида известно европейским исследователям с XVI века.

  2. Название "свинья-олень" закрепилось благодаря торговцам специями.

  3. Современная систематика выделяет несколько островных видов вместо одного.

Три интересных факта

  1. Бабирусса может стоять на задних ногах, чтобы добывать фрукты с низких веток.

  2. Их кожа настолько тонкая, что они часто покрывают тело грязью для защиты.

  3. В некоторых культурах клыки бабируссы считались священным символом.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
