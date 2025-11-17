Океан прячет силу, ломающую экосистемы: полупрозрачные тела дрейфуют, как живые коридоры

Планктон упоминают почти в каждом описании морских животных: молодые рыбы питаются им, личинки проводят в нём месяцы, а китовые акулы фильтруют целые облака этих существ. Но что это за организмы, которые формируют основу морской жизни и производят почти половину кислорода на планете?
Морские течения переносят планктон туда, куда им угодно, и именно это свойство объединяет существ, которые совершенно не похожи друг на друга. Одни из них мельче бактерии, другие — длиной с трёхэтажный дом. Это не просто "морская пыль": планктон обеспечивает устойчивость биосферы, участвует в круговороте углерода и определяет существование океанов в их привычном виде.
|Тип планктона
|Кто входит
|Фитопланктон
|Водоросли, цианобактерии, основные "производители" кислорода
|Зоопланктон
|Раки, личинки рыб, медузы, червеобразные хищники
|Микопланктон
|Микроскопические грибы
|Бактериопланктон
|Морские бактерии, переработчики органики
|Вириопланктон
|Морские вирусы, паразитирующие на одноклеточных
Фитопланктон производит до 50% земного кислорода. Это означает, что каждый второй вдох человек делает благодаря существам, размер которых часто меньше клетки крови.
|Размерная группа
|Примерные размеры
|Кто встречается
|Фемтопланктон
|до 0,2 мкм
|вирусы
|Нанопланктон
|2-20 мкм
|бактерии и микроводоросли
|Микропланктон
|20-200 мкм
|одноклеточные водоросли, яйца и личинки
|Мезопланктон
|0,2-20 мм
|рачки, щетинкочелюстные
|Макропланктон
|2-20 см
|криль, мелкие медузы, морские ангелы
|Мегапланктон
|более 20 см
|крупные медузы, сальпы
|Гигантские колонии
|до 30 м и больше
|пиросомы, колониальные организмы
Да, существует планктон длиной до 30 метров. Это не отдельное животное, а колония организмов-пиросом, создающих полупрозрачную цилиндрическую структуру, похожую на плавающий светящийся тоннель.
Планктон:
Если убрать планктон, исчезнет большая часть морской жизни.
Открыть карту океанских течений.
Понять, что планктон перемещается с потоками воды.
Изучить спутниковые карты фитопланктона (они определяют концентрацию хлорофилла).
Использовать микроскоп: даже капля морской воды может содержать тысячи организмов.
Океаны потеряют способность производить кислород и поглощать углерод. Цепочки питания разрушатся. Исчезнут большинство морских видов. Это один из худших возможных сценариев изменения климата.
|Плюсы
|Минусы
|колоссальная устойчивость и возобновляемость
|уязвимость к загрязнению и перегреву океанов
|основа пищевых цепей
|разрушение при кислотности и гибели фитопланктона
|главный производитель кислорода
|трудно изучать из-за масштабов и изменчивости
Ест ли человек планктон?
Да: криль — один из видов зоопланктона — важный пищевой ресурс.
Киты питаются планктоном?
Некоторые — да. Например, синие киты фильтруют криль.
Планктон светится?
Часть видов обладает биолюминесценцией, особенно ночные пиросомы и динофлагелляты.
|Миф
|Правда
|Планктон — это только микробы
|Есть виды длиной несколько метров
|Планктон бесполезен
|Производит почти половину кислорода
|Планктон — это одна группа организмов
|Это огромное множество несвязанных существ
Первые наблюдения за планктоном — работы Антони ван Левенгука (XVII век).
XX век: развитие океанографии и спутникового мониторинга.
XXI век: изучение планктона связано с прогнозами климата Земли.
