Океан прячет силу, ломающую экосистемы: полупрозрачные тела дрейфуют, как живые коридоры

Планктон производит до половины кислорода на планете

Планктон упоминают почти в каждом описании морских животных: молодые рыбы питаются им, личинки проводят в нём месяцы, а китовые акулы фильтруют целые облака этих существ. Но что это за организмы, которые формируют основу морской жизни и производят почти половину кислорода на планете?

Фото: NASA Earth Observatory by Lauren Dauphin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Цветение планктона в Северной Атлантике

Морские течения переносят планктон туда, куда им угодно, и именно это свойство объединяет существ, которые совершенно не похожи друг на друга. Одни из них мельче бактерии, другие — длиной с трёхэтажный дом. Это не просто "морская пыль": планктон обеспечивает устойчивость биосферы, участвует в круговороте углерода и определяет существование океанов в их привычном виде.

Кто относится к планктону

Систематические группы

Тип планктона Кто входит Фитопланктон Водоросли, цианобактерии, основные "производители" кислорода Зоопланктон Раки, личинки рыб, медузы, червеобразные хищники Микопланктон Микроскопические грибы Бактериопланктон Морские бактерии, переработчики органики Вириопланктон Морские вирусы, паразитирующие на одноклеточных

Фитопланктон производит до 50% земного кислорода. Это означает, что каждый второй вдох человек делает благодаря существам, размер которых часто меньше клетки крови.

Классификация по размеру

Размерная группа Примерные размеры Кто встречается Фемтопланктон до 0,2 мкм вирусы Нанопланктон 2-20 мкм бактерии и микроводоросли Микропланктон 20-200 мкм одноклеточные водоросли, яйца и личинки Мезопланктон 0,2-20 мм рачки, щетинкочелюстные Макропланктон 2-20 см криль, мелкие медузы, морские ангелы Мегапланктон более 20 см крупные медузы, сальпы Гигантские колонии до 30 м и больше пиросомы, колониальные организмы

Да, существует планктон длиной до 30 метров. Это не отдельное животное, а колония организмов-пиросом, создающих полупрозрачную цилиндрическую структуру, похожую на плавающий светящийся тоннель.

Зачем он нужен океану

Планктон:

создаёт кислород;

перерабатывает избыточный углерод, удерживая его в океане;

является основой пищевых цепей;

поддерживает круговорот веществ.

Если убрать планктон, исчезнет большая часть морской жизни.

Как изучать планктон

Открыть карту океанских течений. Понять, что планктон перемещается с потоками воды. Изучить спутниковые карты фитопланктона (они определяют концентрацию хлорофилла). Использовать микроскоп: даже капля морской воды может содержать тысячи организмов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что планктон — это мелкие и незначительные существа.

Последствие: недооценка роли океана в климате и кислородном балансе.

Альтернатива: рассматривать планктон как фундамент экосистем.

Последствие: неправильное понимание пищевых цепей океана.

Альтернатива: изучать диапазон размеров — от вирусов до медуз.

Последствие: упускается система хищников, паразитов, симбиозов.

Альтернатива: наблюдать связи: "фитопланктон → рачки → рыбы → киты".

А что если планктон исчезнет

Океаны потеряют способность производить кислород и поглощать углерод. Цепочки питания разрушатся. Исчезнут большинство морских видов. Это один из худших возможных сценариев изменения климата.

Плюсы и минусы планктонных экосистем

Плюсы Минусы колоссальная устойчивость и возобновляемость уязвимость к загрязнению и перегреву океанов основа пищевых цепей разрушение при кислотности и гибели фитопланктона главный производитель кислорода трудно изучать из-за масштабов и изменчивости

FAQ

Ест ли человек планктон?

Да: криль — один из видов зоопланктона — важный пищевой ресурс.

Киты питаются планктоном?

Некоторые — да. Например, синие киты фильтруют криль.

Планктон светится?

Часть видов обладает биолюминесценцией, особенно ночные пиросомы и динофлагелляты.

Мифы и правда

Миф Правда Планктон — это только микробы Есть виды длиной несколько метров Планктон бесполезен Производит почти половину кислорода Планктон — это одна группа организмов Это огромное множество несвязанных существ

Исторический контекст

Первые наблюдения за планктоном — работы Антони ван Левенгука (XVII век). XX век: развитие океанографии и спутникового мониторинга. XXI век: изучение планктона связано с прогнозами климата Земли.

Три интересных факта

Планктон производит кислорода больше, чем тропические леса.

Медуза длиной 36 метров — тоже планктон.

Планктонные вирусы формируют эволюцию одноклеточных.