Покупка в полусне ожила: из странного яйца вышел пернатый великан — спокойные дни закончились

Желание завести необычного питомца иногда приводит к неожиданным поворотам. Так случилось с жительницей графства Глостершир Ри Эванс, которая однажды не смогла уснуть и, поддавшись давней мечте, решила приобрести яйцо эму. Ночная покупка изменила её жизнь: из неуклюжего зелёного яйца со временем появилась крупная птица, ставшая полноценным членом семьи.
С ранних лет Ри восхищали истории о древних созданиях из "Парка Юрского периода". Её завораживала мысль, что необычное существо может оказаться рядом, если позаботиться о нём должным образом. В зрелом возрасте это желание вдруг всплыло вновь — и неожиданно воплотилось в реальность.
Зимой 2022 года Ри пролистывала интернет-магазины, пытаясь отвлечься от бессонницы. Наткнувшись на объявление о продаже яйца эму, она недолго размышляла: заказ оформила в несколько кликов. Цена оказалась не самой скромной — примерно 3,9 тысячи рублей, — но это не остановило женщину. Уже позже, когда эмоции улеглись, отменить заказ было невозможно: посылка шла к ней полным ходом.
Когда ящик прибыл, Эванс сразу поняла: теперь назад пути нет. Она установила инкубатор, выставила правильные параметры и начала следить за яйцом, словно за хрупким устройством, требующим постоянного внимания. Опытов с экзотическими птицами у неё не было, поэтому приходилось изучать инструкции, искать советы на форумах и сверяться с рекомендациями владельцев необычных питомцев.
Эму-эмбрионы чувствительны к перепадам температуры и влажности. Для стабильной инкубации нужен качественный инкубатор, похожий на модели, которые обычно приобретают фермеры для яиц индюков или страусов. Ри приходилось постоянно контролировать показатели, как будто она ухаживала не за яйцом, а за сложным бытовым прибором — вроде климатической станции или мини-теплицы.
Несмотря на усталость, периодически возникающие сомнения и страх ошибиться, женщина продолжала наблюдать за яйцом. И однажды увидела на скорлупе первую трещину — тот самый момент, когда многомесячный труд наконец дал результат.
Птенец выбрался на свет не сразу: процесс занял почти сутки. Ри вспоминает, что этот день стал одним из самых волнительных в её жизни. Как только маленькое существо полностью освободилось от скорлупы, женщина дала ему имя — Эй Джей, уверенная, что перед ней самец.
Позже ветеринар сообщил ей, что это самка. Ошибиться было несложно: определить пол у таких птиц непросто даже специалистам. Так Эй Джей стала именем, которое закрепилось за ней независимо от гендера.
Сейчас эму уже три года, и рост Эй Джей достиг впечатляющих 183 сантиметров. Птица живёт в переоборудованной под неё конюшне: помещение утеплили, укрепили и адаптировали так, чтобы оно напоминало просторный вольер. Использовались товары, которые обычно покупают для содержания крупных животных: резиновые покрытия для пола, высокопрочные кормушки, поилки с защитой от пролива.
Эму требуют активного образа жизни и разнообразного рациона: фруктов, листовой зелени, смесей для страусов и витаминов для пернатых. Ри признаётся, что уход за крупной птицей напоминает работу в маленьком фермерском хозяйстве. Но этот процесс приносит ей радость — Эй Джей стала важной частью её повседневной рутины.
|Птица
|Средний рост
|Особенности содержания
|Подходит для домашнего разведения
|Эму
|150-190 см
|Требует просторного вольера, устойчивых ограждений
|Да, при наличии места
|Нанду
|130-160 см
|Менее требовательны к шатрам и навесам
|Да, считается более спокойным
|Африканский страус
|200-270 см
|Нужен большой участок и усиленные ограждения
|В условиях хозяйства, но не дома
Можно ли купить яйцо эму в России?
Да, частные фермы и питомники продают инкубационные яйца, но важно проверять документы.
Сколько стоит содержание эму?
Основные траты — инкубатор, вольер, утепление, корм. В месяц выходит примерно как содержание крупной собаки.
Что лучше: эму или нанду?
Для новичков нанду проще: они меньше и менее пугливы.
История Ри Эванс показывает, как спонтанное решение способно перерасти в долгий и необычный опыт. Покупка яйца, сделанная в бессонную зимнюю ночь, обернулась появлением крупной экзотической птицы, которая полностью изменила её повседневность. Уход за эму потребовал времени, пространства и терпения, но именно это сделало связь между хозяйкой и её пернатой подопечной особенно ценной. Сейчас Эй Джей — не просто редкий питомец, а результат настойчивости и желания воплотить мечту, которая когда-то казалась фантазией.
