Покупка в полусне ожила: из странного яйца вышел пернатый великан — спокойные дни закончились

Британка вырастила эму из купленного в интернете яйца
1:05
Зоосфера

Желание завести необычного питомца иногда приводит к неожиданным поворотам. Так случилось с жительницей графства Глостершир Ри Эванс, которая однажды не смогла уснуть и, поддавшись давней мечте, решила приобрести яйцо эму. Ночная покупка изменила её жизнь: из неуклюжего зелёного яйца со временем появилась крупная птица, ставшая полноценным членом семьи.

Страусиное яйцо и другие крупные яйца птиц
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Страусиное яйцо и другие крупные яйца птиц

Как возникла идея завести эму

С ранних лет Ри восхищали истории о древних созданиях из "Парка Юрского периода". Её завораживала мысль, что необычное существо может оказаться рядом, если позаботиться о нём должным образом. В зрелом возрасте это желание вдруг всплыло вновь — и неожиданно воплотилось в реальность.

Зимой 2022 года Ри пролистывала интернет-магазины, пытаясь отвлечься от бессонницы. Наткнувшись на объявление о продаже яйца эму, она недолго размышляла: заказ оформила в несколько кликов. Цена оказалась не самой скромной — примерно 3,9 тысячи рублей, — но это не остановило женщину. Уже позже, когда эмоции улеглись, отменить заказ было невозможно: посылка шла к ней полным ходом.

Первые шаги: инкубатор, температура и сомнения

Когда ящик прибыл, Эванс сразу поняла: теперь назад пути нет. Она установила инкубатор, выставила правильные параметры и начала следить за яйцом, словно за хрупким устройством, требующим постоянного внимания. Опытов с экзотическими птицами у неё не было, поэтому приходилось изучать инструкции, искать советы на форумах и сверяться с рекомендациями владельцев необычных питомцев.

Эму-эмбрионы чувствительны к перепадам температуры и влажности. Для стабильной инкубации нужен качественный инкубатор, похожий на модели, которые обычно приобретают фермеры для яиц индюков или страусов. Ри приходилось постоянно контролировать показатели, как будто она ухаживала не за яйцом, а за сложным бытовым прибором — вроде климатической станции или мини-теплицы.

Несмотря на усталость, периодически возникающие сомнения и страх ошибиться, женщина продолжала наблюдать за яйцом. И однажды увидела на скорлупе первую трещину — тот самый момент, когда многомесячный труд наконец дал результат.

Как появился птенец

Птенец выбрался на свет не сразу: процесс занял почти сутки. Ри вспоминает, что этот день стал одним из самых волнительных в её жизни. Как только маленькое существо полностью освободилось от скорлупы, женщина дала ему имя — Эй Джей, уверенная, что перед ней самец.

Позже ветеринар сообщил ей, что это самка. Ошибиться было несложно: определить пол у таких птиц непросто даже специалистам. Так Эй Джей стала именем, которое закрепилось за ней независимо от гендера.

Новая жизнь: конюшня, рацион и распорядок дня

Сейчас эму уже три года, и рост Эй Джей достиг впечатляющих 183 сантиметров. Птица живёт в переоборудованной под неё конюшне: помещение утеплили, укрепили и адаптировали так, чтобы оно напоминало просторный вольер. Использовались товары, которые обычно покупают для содержания крупных животных: резиновые покрытия для пола, высокопрочные кормушки, поилки с защитой от пролива.

Эму требуют активного образа жизни и разнообразного рациона: фруктов, листовой зелени, смесей для страусов и витаминов для пернатых. Ри признаётся, что уход за крупной птицей напоминает работу в маленьком фермерском хозяйстве. Но этот процесс приносит ей радость — Эй Джей стала важной частью её повседневной рутины.

Сравнение: эму, нанду и страус

Птица Средний рост Особенности содержания Подходит для домашнего разведения
Эму 150-190 см Требует просторного вольера, устойчивых ограждений Да, при наличии места
Нанду 130-160 см Менее требовательны к шатрам и навесам Да, считается более спокойным
Африканский страус 200-270 см Нужен большой участок и усиленные ограждения В условиях хозяйства, но не дома

Как самостоятельно вырастить крупную экзотическую птицу: пошаговая схема

  1. Приобрести сертифицированный инкубатор с контролем влажности.
  2. Купить яйцо у надёжного продавца с подтверждённым происхождением.
  3. Установить температуру 36-36,5 °C и стабильную влажность.
  4. Переворачивать яйцо несколько раз в день — либо использовать автоматическую функцию.
  5. Подготовить мощный обогреватель и лампы для первых недель жизни птенца.
  6. Продумать вольер: укреплённые стены, безопасный пол, место для бега.
  7. Купить специализированный корм для страусовых.

Ошибки → последствия → альтернативы

  1. Нестабильная температура
    Последствие: гибель эмбриона.
    Альтернатива: инкубатор-премиум с автоматической регулировкой.
  2. Слишком маленький вольер
    Последствие: стресс, агрессия, травмы.
    Альтернатива: модульные уличные вольеры, используемые для крупных птиц.
  3. Неподходящий рацион
    Последствие: проблемы с костями и пером.
    Альтернатива: полнорационный корм для страусов, витаминные добавки.

FAQ

Можно ли купить яйцо эму в России?

Да, частные фермы и питомники продают инкубационные яйца, но важно проверять документы.

Сколько стоит содержание эму?

Основные траты — инкубатор, вольер, утепление, корм. В месяц выходит примерно как содержание крупной собаки.

Что лучше: эму или нанду?

Для новичков нанду проще: они меньше и менее пугливы.

Мифы и правда

  • Миф: эму опасны для человека.
    Правда: они могут защищаться ударом ноги, но при спокойном обращении ведут себя дружелюбно.
  • Миф: эму можно держать как декоративную птицу.
    Правда: им нужен простор, иначе птица будет испытывать дискомфорт.

Три факта об эму

  • Эму не умеют ходить назад.
  • Их яйца ярко-зелёные, словно покрытые эмалью.
  • Птенцы рождаются полосатыми и очень активными с первого дня.

История Ри Эванс показывает, как спонтанное решение способно перерасти в долгий и необычный опыт. Покупка яйца, сделанная в бессонную зимнюю ночь, обернулась появлением крупной экзотической птицы, которая полностью изменила её повседневность. Уход за эму потребовал времени, пространства и терпения, но именно это сделало связь между хозяйкой и её пернатой подопечной особенно ценной. Сейчас Эй Джей — не просто редкий питомец, а результат настойчивости и желания воплотить мечту, которая когда-то казалась фантазией.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
