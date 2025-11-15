Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Испания выиграла у Грузии 4:0 в отборе к ЧМ-2026
Фелинолог: домашние кошки могут заразить бешенством или столбняком
Причины появления плесени в квартире назвал эксперт по отделке Орехов
Минфин США продлил разрешение для зарубежных активов Лукойла до 2025 года
До 10 тысяч посетителей принимает сад Хвадам в Южной Корее — Korea Herald
Екатерина Гордон отказалась от общения с неприятной подругой
Хруст пальцев признали безвредным — врачи
ИИ Google находит ответы там, где бессильны классические уравнения
Стейки и филе хека удобны: почти без костей и легко готовятся

Кошка свернулась в клубок и прячет нос: это не уют, а точный сигнал грядущих заморозков

Зоопсихологи: кошка тщательно моет уши и хвост перед дождём
0:54
Зоосфера

Кошки издавна считаются не просто домашними питомцами, а наблюдательными существами, которые тонко чувствуют перемены вокруг. Если присмотреться к их поведению, можно заметить: перед изменениями погоды животные двигаются, лежат и реагируют на пространство по-особенному. Именно поэтому многие поколения хозяев верили приметам, основанным на поведении кошек, и нередко оказывались правы.

Рыжий кот
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжий кот

Как кошки чувствуют атмосферу

У животных высокая чувствительность к перепадам давления, изменениям влажности и статического электричества. Эти сигналы улавливаются ими раньше, чем человек может заметить что-то необычное. Питомец не объяснит словами, что происходит, но его позы и привычки становятся подсказкой.

Потепление: кошка "строит дугу"

Когда воздух собирается прогреваться, кошка меняет привычную манеру лежать. Лёгкое потепление она встречает позой с выгнутым телом — примерно до 270°. Если же грядёт резкий скачок температуры вверх, питомец буквально складывается в полукруг и крепко засыпает. Чем теплее будет день, тем более вытянутым становится тело животного. В жару кошки часто лежат на спине, демонстративно открывая живот и не стараясь скрыться в тень.

Похолодание: поиск тепла и плотный клубок

При первых признаках холода кошка стремится к источникам тепла: батареям, пледам, мебели возле духовки или даже коленям хозяина. Она сворачивается маленьким клубком, чтобы сохранить тепло, и аккуратно прикрывает лапой нос, а хвостом — мордочку.

Такая поза помогает животному удерживать тепло и служит чётким сигналом скорых заморозков или просто свежей погоды.

Дождь: вода, уши и хвост

Перед ненастьем кошки становятся более беспокойными. Они чаще подходят к миске, пьют больше обычного и уделяют повышенное внимание уходу.

"Перед дождём кошка обязательно вылизывает хвост и тщательно моет уши", — делятся зоопсихологи

Если животное чихнуло в сухую погоду, по приметам это безошибочный знак скорого дождя — проверено многими хозяевами.

Таблица "Сравнение" поведения кошки перед погодой

Погодное изменение Поведение кошки На что обращать внимание
Потепление Вытягивается, выгибается дугой Живот открыт, лежит посреди комнаты
Похолодание Сворачивается клубком Прячет нос и морду, ищет батареи
Дождь Умывается, трёт уши, пьёт воду Частые чихания, вылизывание хвоста

Советы шаг за шагом: как наблюдать за питомцем

  1. Следите за тем, где кошка предпочитает отдыхать: перемещения к теплу или прохладе говорят о погодных тенденциях.

  2. Обращайте внимание на позы: вытянутое тело — к теплу, клубок — к похолоданию.

  3. Замечайте частоту умываний, особенно работу с ушами — это частая "дождевая" примета.

  4. Проверьте потребление воды: рост жажды нередко предвещает дождь или грозу.

  5. Используйте записи в блокноте или приложении о поведении питомца — это помогает увидеть закономерности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: не обращать внимания на место, где кошка спит.
    Последствие: упускаете ранние признаки похолодания.
    Альтернатива: держите возле батареи мягкий коврик или тёплую подстилку, чтобы замечать миграцию питомца.

  2. Ошибка: игнорировать "излишнее" умывание.
    Последствие: пропустите знак скорого дождя.
    Альтернатива: используйте домашний гигрометр — он подтвердит предположения по влажности.

  3. Ошибка: не фиксировать изменения поведения.
    Последствие: приметы кажутся хаотичными.
    Альтернатива: ведите короткие заметки в телефоне — они связывают поведение и реальную погоду.

А что если кошка всегда ведёт себя одинаково?

У некоторых питомцев темперамент спокойный, а привычки устойчивые. В таком случае вычислить погодные сигналы труднее. Но даже самая флегматичная кошка перед серьёзным изменением погоды может неожиданно сменить расположение, начать чаще умываться или выбирать иные позы для сна. Главное — наблюдать регулярно.

Таблица "Плюсы и минусы" наблюдения за кошкой как за "метеостанцией"

Плюсы Минусы
Не требует техники Поведение может быть индивидуальным
Реагирует раньше прогнозов Некоторые сигналы едва заметны
Подходит для дома и дачи Не всегда связано с погодой напрямую

FAQ

Как выбрать примету, которой стоит доверять?
Ориентируйтесь на ту, которая повторяется чаще всего у вашего питомца. У каждой кошки свои "любимые" сигналы.

Сколько стоит оборудование, чтобы сверять приметы с реальными показателями?
Бытовой гигрометр или барометр стоит недорого — от 500 до 2000 рублей, и помогает проверить наблюдения.

Что лучше: кошачьи приметы или погодное приложение?
И то и другое полезно. Приложение даёт прогноз, а кошка — подсказку о моментальных изменениях.

Мифы и правда

  1. Миф: кошки предсказывают только дождь.
    Правда: они реагируют и на холод, и на тепло, улавливая давление и влажность.

  2. Миф: приметы работают у всех животных одинаково.
    Правда: кошки отличаются характером и чувствительностью, поэтому сигналы индивидуальны.

  3. Миф: если кошка умывается — всегда к дождю.
    Правда: иногда это обычный уход, а не метеопримета.

Сон и психология

По наблюдениям зооповедов, многие прогнозы связаны именно с фазами отдыха. Чем глубже сон и специфичнее поза, тем выше вероятность изменения погоды. Психологическое состояние тоже влияет: тревожная кошка может реагировать на громкие звуки или перестановки в доме, что легко спутать с погодными приметами.

Три интересных факта

  1. Кошки улавливают электростатическое поле перед грозой — отсюда беспокойное поведение.

  2. В древних деревнях по кошкам определяли не только дождь, но и начало ветров.

  3. Некоторые породы, например сибирские или мейн-куны, лучше реагируют на холод, чем на тепло.

Исторический контекст

  1. В старину кошки служили своеобразным барометром для рыбаков: перед штормом они заметно нервничали.

  2. В крестьянских домах приметы передавались устно и считались частью домашней науки.

  3. С появлением бытовых приборов интерес к приметам не исчез — их продолжают использовать вместе с современными методами.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
В Чехии обнаружен тайник с семью килограммами золота — археологи
Наука и техника
В Чехии обнаружен тайник с семью килограммами золота — археологи
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Домашние животные
Семга и форель дороже горбуши из-за аквакультуры
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Домашние животные
Повышенная жажда и чихание у кошки указывают на приближение дождя: зоологи
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Дом, в который влюбляешься с порога: простое решение меняет всё восприятие пространства
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Последние материалы
Правильный полив комнатных растений зимой: ошибки и рекомендации
Зоопсихологи: собака использует касание головой для общения
Аккумулятор и предохранитель чаще всего выходят из строя в дороге — автоэксперты
Рудковская снимает номер в парижском отеле за 850 тысяч
Причину разворота 2900 путешественников обозначили миграционные специалисты
Скрытая соль и сахар в готовых продуктах повышают риск инфаркта и инсульта — врачи
Коричневую куртку назвали ключевой вещью зимы 2025-2026 стилисты
В Арбунате выявлено явление педоморфоза у рыб — биолог
Обжаренный лук и халапеньо усиливают аромат хот-дога — рекомендации рецепта
Дешевые статуэтки превратили полки в пылесборники — дизайнеры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.