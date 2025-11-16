Черное море хранит странную тайну: почему даже акулы не рискуют пересечь его смертельную границу

Низкая солёность делает воды Чёрного моря непригодными для акул — океанологи

Чёрное море нередко называют самым загадочным морем Европы. Оно окружено горами, соединено с океаном через цепочку проливов и имеет удивительный состав воды, который не встречается больше нигде в мире. Но главный его феномен в другом — здесь почти нет акул. Если в Средиземном и Эгейском морях их можно встретить регулярно, то в Чёрном — лишь изредка и в миниатюрных формах. Учёные давно пытались понять, что заставляет этих морских хищников обходить регион стороной.

Уникальная география и бутылочное горлышко Босфора

Чёрное море изолировано от океана. Его единственная связь с мировыми водами проходит через Босфор, Мраморное море и Дарданеллы - узкие и мелкие проливы. Средняя глубина Босфора — всего около 50 метров, а ширина не превышает 700. Для акул, привыкших к открытым океанским просторам, это настоящий лабиринт.

Многие виды акул следуют за косяками тунца, сардин или скумбрии, которые совершают дальние миграции. Но в Чёрное море такие рыбы не заплывают — условия для них неблагоприятны. А значит, исчезает и мотивация для самих хищников.

"Босфор действует как естественный фильтр: крупные океанские виды просто не могут пройти через него", — пояснил ихтиолог Давид Коллинз.

Малосолёное море — несъедобная среда для акул

Вторая причина — низкая солёность воды. В Чёрном море она составляет около 17-18 промилле, что почти в два раза меньше, чем в Средиземном. Для сравнения: акулы комфортно чувствуют себя при солёности от 30 до 38 промилле.

Организм акул устроен так, что они регулируют уровень соли через осмос. Слишком пресная вода нарушает баланс их внутренней среды, создавая стресс. Поэтому даже если акула заплывает в Чёрное море, она не может долго здесь оставаться — это буквально "несъедобная" вода для её биохимии.

Показатель Средиземное море Чёрное море Солёность 37-38‰ 17-18‰ Глубина (макс.) 5000 м 2210 м Количество видов рыб ~700 ~180

Сероводородный слой — невидимая граница жизни

Одна из самых удивительных черт Чёрного моря — это огромные объёмы сероводорода. На глубине примерно 150-200 метров начинается токсичная зона, где жизнь невозможна. Более 87% воды здесь мертвы.

Акулы, особенно крупные виды, часто ныряют на глубину, регулируя температуру тела и охотясь в нижних слоях. В Чёрном море такой "вертикальной миграции" невозможно. Только верхние 10-15% воды пригодны для жизни — для океанского хищника это слишком тесное пространство.

Скудная пищевая база

Чёрное море бедно на крупную рыбу. Его экосистема построена вокруг хамсы, ставриды, кильки и других мелких видов. Для акулы это несерьёзная добыча. Здесь нет коралловых рифов, нет больших скоплений тунца или барракуд, нет крупных кальмаров — то есть нет привычной "охотничьей" среды.

В отличие от Средиземного, где трофическая цепь насыщена, Чёрное море предлагает хищникам лишь мелкие, быстро исчезающие популяции. Даже дельфины, местные "высшие хищники", испытывают дефицит пищи.

Климатические качели

Температура воды — ещё один фактор, который акулы не переносят. Летом верхний слой прогревается до 25-27 °C, но уже зимой остывает до 6-8 °C. Для большинства тропических видов это критично. Только холодолюбивые акулы северных морей могли бы выжить в таких условиях, но они не пересекают узкие тёплые проливы Турции.

К тому же, вода Чёрного моря слабо перемешивается. Верхние и нижние слои практически не смешиваются из-за разницы в плотности и солёности, поэтому температура распределяется неравномерно.

Человеческий фактор

Экология Чёрного моря давно изменилась под воздействием человека:

промышленное загрязнение и сток рек нарушают химический баланс;

перелов рыбы снижает пищевую базу;

климатические изменения усиливают сезонные колебания температуры.

В результате даже те виды, что могли бы адаптироваться, теперь сталкиваются с дефицитом кислорода и пищи.

Какие акулы всё же заплывают в Чёрное море

Несмотря на неблагоприятные условия, некоторые виды всё же встречаются. Главный постоянный обитатель — катран (или шиповатая акула).

Эта миниатюрная родственница акулы догоняет длину всего до 1,5 метров и абсолютно безопасна для человека. Она питается мелкой рыбой и моллюсками и способна жить в более прохладной и менее солёной воде. Катраны встречаются у побережья России, Болгарии и Турции, особенно зимой, когда вода становится плотнее.

Иногда в восточной части моря замечают песчаных акул и акул-лисиц, заплывающих из Средиземного моря через Босфор, но это редкость. Они не находят себе пропитания и быстро уходят обратно.

Вид акулы Длина Угроза человеку Где встречается Катран (шиповатая) до 1,5 м Нет Россия, Турция, Болгария Песчаная акула до 3 м Низкая Восточное побережье Акула-лисица до 5 м Нет У берегов Грузии

А что если климат изменится

Если глобальное потепление продолжится, солёность и температура Чёрного моря могут измениться. Это создаст новые условия, и, теоретически, некоторые виды акул смогут адаптироваться. Однако сероводородный барьер останется — а значит, жизнь в глубинах по-прежнему будет невозможна.

Плюсы и минусы для экосистемы

Плюсы отсутствия акул Минусы Безопасность для купальщиков Отсутствие естественного регулятора популяций рыб Устойчивость мелких видов Нарушение баланса экосистемы Меньше конкуренции для дельфинов Повышенная уязвимость экосистемы к вспышкам планктона

FAQ

Могут ли акулы прижиться в Чёрном море

Маловероятно: низкая солёность и сероводород исключают устойчивую популяцию.

Какие акулы здесь живут постоянно

Только катран — небольшая, безопасная и холодолюбивая акула.

Почему акулы не заплывают через Босфор

Из-за малой глубины, пресной воды и нехватки добычи.

Мифы и правда

Миф: акулы в Чёрном море были уничтожены человеком.

Правда: они никогда не образовывали здесь постоянных популяций.

Миф: акулы не переносят пресную воду вообще.

Правда: некоторые виды могут временно адаптироваться, но не живут постоянно.

Миф: катран опасен для людей.

Правда: этот вид питается только рыбой и не проявляет агрессии.

Интересные факты

Более 85% объёма Чёрного моря непригодно для жизни — уникальный случай среди морей планеты.

Самая высокая концентрация сероводорода здесь зафиксирована на глубине 300 метров.

В античные времена море называли "Аксинское" — "негостеприимное", возможно, именно из-за отсутствия крупных животных.

Исторический контекст

Первые наблюдения за "чёрными глубинами" моря делали византийские мореплаватели в X веке.

В XIX веке российские гидрографы впервые зафиксировали сероводородный слой.

Сегодня Чёрное море — объект международных экологических исследований из-за его уязвимой и замкнутой экосистемы.