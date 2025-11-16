Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина до оформления наследства остаётся в общей долевой собственности — эксперт
Запечённый в духовке лосось получается мягким и сочным
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Вика Цыганова высказалась о расчеловечивании русского народа
Все его выбрасывают, но не вы: секретный источник золота в вашем доме
Диабет у детей часто маскируется под инфекцию — эндокринолог Петеркова
Круговые движения с полотенцем укрепляют плечевой пояс — хореограф Пушкарёва
Пиво оставляет самый стойкий запах перегара у водителей
Нырки гриндов до 1000 метров подтверждены исследователями Уильяма Гофа

Вспышка фонаря — и провал в бездну: ночная съёмка морского дракона нарушена крылатым гигантом

Ночное погружение у Австралии: Сэм Гленн-Смит заснял морского дракона
4:41
Зоосфера

Подводное ночное погружение редко бывает предсказуемым, но австралийский фотограф Сэм Гленн-Смит убедился в этом особенно ярко. Он намеревался снять морского дракона-самца, терпеливо охраняющего кладку ярко-розовых яиц, но в какой-то момент из густой темноты к нему приблизилось огромное крылатое существо — гладкий скат. Мгновение стало тем самым "холодком по спине", которое дайверы вспоминают всю жизнь.

Морский конёк
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морский конёк

Ночная съёмка, которая стала испытанием

Вечернее море часто кажется спокойным только со стороны. Под водой пространство ощущается совсем иначе: каждая вспышка света выхватывает лишь фрагмент среды, а всё остальное погружается в плотную черноту. Именно в таких условиях фотограф решил снять редкий момент — когда морские драконы носят икру.

Он давно изучает этих причудливых рыб, схожих с морскими коньками, и знает, что в сезон размножения самцы охраняют драгоценную кладку до последнего. Ради нескольких удачных кадров приходится терпеть качку, тёмную воду и работать практически на ощупь.

"Видимость и волны были ужасными, но соблазн полакомиться свежими яйцами морских драконов был слишком велик, чтобы ему сопротивляться", — сказал фотограф Сэм Гленн-Смит.

Когда он всё же нашёл самца морского дракона, тот плавно двигался, будто парил в толще воды. Камера едва успевала фокусироваться: прилив мотал дайвера то влево, то вправо, не давая удержать стабильно ни тело, ни объектив.

Момент, изменивший съёмку

Сквозь мелькающие в свете фонаря полоски водорослей и обломков морских растений фотограф продолжал следить за моделью, не подозревая о том, что за спиной у него происходит куда более масштабная сцена.

"Я нашёл этого великолепного дракона и был вынужден снимать его, пока меня швыряло из стороны в сторону", — отметил он.

И именно в этот момент он вдруг увидел движение — крупное, молниеносное, нарушившее привычный ритм подводной темноты.

"Можно с уверенностью сказать, что я не заметил приближения большого гладкого ската", — добавил он.

Массивный луч буквально выскользнул из темноты, приблизился к объективу и исчез так же внезапно, как появился. Такой встрече не позавидуешь: под водой даже самый мирный гигант производит на человека эффект природной стихии.

"Это, безусловно, стало для меня потрясением на всю жизнь", — заявил он.

Сравнение: морской дракон и гладкий скат

Характеристика Морской дракон (самец с икрой) Гладкий скат
Средний размер 35-45 см До 2-2,5 м в размахе
Поведение Спокойное, скрытное, держится у дна Плавный крейсер, может подплывать неожиданно
Опасность для человека Практически отсутствует Низкая, но внезапное появление пугает
Что привлекает дайверов Яркая окраска, необычная биология Масштаб, грациозность и эффектный силуэт

Если скат подплывает слишком близко

Даже крупные представители скатов редко проявляют агрессию. Если луч идёт прямо на дайвера:

  • не делайте резких движений;
  • слегка наклоните тело и направьте луч света в сторону;
  • оставьте животному путь обхода — скаты всегда выбирают свободное направление.

Мифы и правда

Миф: скаты опасны и могут атаковать человека.
Правда: большинство скатов избегают контакта. Опасность возникает только при провокации или случайном наступании.

Миф: ночью в океане все животные становятся агрессивнее.
Правда: многие, наоборот, спокойнее и менее подвижны.

Миф: яркий свет привлекает хищников.
Правда: привлекается в основном мелочь, а крупные рыбы лишь реагируют на её движение.

Три интересных факта

  1. Морские драконы — одни из немногих рыб, где заботу о потомстве берёт на себя самец.
  2. Гладкие скаты могут двигаться почти бесшумно благодаря особой форме плавников.
  3. Ночные погружения используются не только фотографами, но и биологами для подсчёта редких видов.

Встреча с огромным скатом напомнила: даже опытный дайвер не может полностью предсказать, что ждёт его в ночной толще воды. Но именно такие моменты делают подводный мир по-настоящему захватывающим — одновременно хрупким, непредсказуемым и удивительно живым.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мать поневоле и ребёнок по обязанности: Мой сын — драма, в которой любовь заменили формальностью
Кино. Новости и обзоры
Мать поневоле и ребёнок по обязанности: Мой сын — драма, в которой любовь заменили формальностью
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Наука и техника
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Новый метод извлечения 22-каратного золота из электронных отходов — ETH Zurich
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Приседания без травм: как правильно выполнять технику для максимальной безопасности и результата
Там, где звезда не убивает, а согревает: найден мир, способный удержать атмосферу и воду
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Последние материалы
Запечённый в духовке лосось получается мягким и сочным
Эффективный способ прочистки канализации солью — сантехники
Все его выбрасывают, но не вы: секретный источник золота в вашем доме
Вика Цыганова высказалась о расчеловечивании русского народа
Диабет у детей часто маскируется под инфекцию — эндокринолог Петеркова
Круговые движения с полотенцем укрепляют плечевой пояс — хореограф Пушкарёва
Пиво оставляет самый стойкий запах перегара у водителей
Нырки гриндов до 1000 метров подтверждены исследователями Уильяма Гофа
Неправильный уход снижает размер цветоносов гиацинта
Авиакомпании редко признают продажу лишних билетов — авиаэксперт Роман Гусаров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.