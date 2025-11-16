Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Давление в сотни атмосфер — и ни шанса на ошибку: охотники бездны выживают там, где всё ломается

Нырки гриндов до 1000 метров подтверждены исследователями Уильяма Гофа
Зоосфера

Гавайские малые полосатики давно остаются одной из самых скрытных популяций в Тихом океане. Эти глубоководные дельфины проводят большую часть жизни в полной темноте, ныряя так глубоко, что давление воды там в сотни раз выше, чем на поверхности.

Морское дно и осадочные слои
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морское дно и осадочные слои

До недавнего времени биологи могли лишь предполагать, сколько энергии требуется этим животным, чтобы ежедневно охотиться на глубоководных кальмаров — основную добычу стаи. Новое исследование впервые раскрыло реальную «цену» их образа жизни.

Жизнь глубинных охотников

Популяция малых полосатиков у Гавайев отличается от остальных тем, что эти животные не совершают дальних миграций. Они круглый год остаются у островов, охотясь там, где океан быстро переходит в километровые глубины. Гринды — разновидность океанических дельфинов — известны способностью погружаться почти на километр, что требует огромных энергетических затрат.

"Киты–лоцманы – одни из немногих океанических дельфинов, которые регулярно ныряют на экстремальные глубины - до 1000 метров - в поисках добычи", — сказал Уильям Гоф.

Чтобы узнать, какие ресурсы нужны животным, исследователи оснастили восемь гриндов трекерами. Эти приборы фиксировали каждый их манёвр: глубину, скорость, акустическую активность во время охоты, а встроенная камера позволила буквально «увидеть» океан глазами дельфина.

Как собирали данные

Учёные объединили информацию с трекеров с видеозаписями дронов. С воздуха можно точно определить размеры животных, а значит — рассчитать их потребности в энергии. Далее исследователи сопоставили энергозатраты с калорийностью кальмаров, чтобы понять, сколько добычи требуется каждой особи.

Получилось, что взрослому гринду необходимо съедать от 82,2 до 201,8 кальмара в сутки. А если учесть численность всей гавайской популяции — около 8000 животных — выходит, что стае нужно от 241 до 591 миллиона кальмаров ежегодно.

Эти цифры впервые дали специалистам возможность оценить энергетический баланс популяции, который напрямую влияет на её устойчивость.

Слова Гофа хорошо передают впечатление от редких кадров:
«Наблюдать за тем, как они ловят свою добычу в полной темноте, просто невероятно, — говорит Гоф. — Это действительно большая честь — запечатлеть жизнь этих неуловимых глубоководных китов».

Сравнение: методы изучения глубоководных дельфинов

Метод Возможности Ограничения
Трекеры с камерами Видно поведение животного в реальном времени Сложность установки, ограниченная автономность
Акустические метки Отслеживание поведения на глубине Нет визуальной информации
Дроны Точные замеры размеров, наблюдение у поверхности Бесполезны на глубине
Судовые наблюдения Массовые данные о стае Ограничены погодой и видимостью

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: игнорировать шумовое загрязнение.
    Последствие: животные тратят больше энергии на навигацию.
    Альтернатива: использование «тихих» двигателей на исследовательских катерах.
  2. Ошибка: проводить наблюдения только у поверхности.
    Последствие: картина охоты и поведения искажена.
    Альтернатива: применять глубоководные камеры и трекеры.
  3. Ошибка: оценивать рацион без точных данных о размерах популяции.
    Последствие: неверные выводы о состоянии экосистемы.
    Альтернатива: регулярные воздушные и спутниковые пересчёты.

А что если

Если численность кальмаров уменьшится?
Гриндам придётся тратить больше сил на поиск добычи. Это приведёт к энергетическому дефициту, снижению иммунитета и сокращению рождаемости.

Если океан станет теплее?
Глубоководные экосистемы чувствительны к температуре, и кальмары могут смещать ареалы — вслед за ними придётся менять маршруты и дельфинам.

Если увеличится судоходство?
Глубоководные дельфины особенно уязвимы к шуму — навигационные сигналы могут сбивать животных с курса и мешать охоте.  

FAQ

Как понять, что популяция находится в риске?
Основные маркеры — снижение численности, изменение глубин охоты и ухудшение физического состояния животных.

Сколько стоит оборудование для мечения?
Трекеры с камерой и гидрофоном могут стоить от нескольких тысяч долларов до десятков тысяч, в зависимости от комплектации.

Что лучше для съёмки: дрон или судовая камера?
Для поверхности — дрон. Для глубины — только трекеры, так как свет и камеры с судна бесполезны.

Мифы и правда

Миф: глубоководные дельфины питаются чем придётся.
Правда: рацион малых полосатиков крайне специализирован — почти полностью состоит из кальмаров.

Миф: гринды можно наблюдать почти в любом районе океана.
Правда: гавайская популяция оседлая и строго привязана к островам.

Миф: дельфины легко адаптируются к шуму судов.
Правда: для глубоководных видов шум — один из главных стресс-факторов.

3 интересных факта

  1. На глубине 1000 метров свет полностью отсутствует, поэтому гринды охотятся, ориентируясь по эхолокации.
  2. Давление там в 800 раз выше, чем на поверхности — камере-трекеру приходится выдерживать колоссальную нагрузку.
  3. Кальмары, которыми питаются гринды, сами являются одними из самых быстрых глубоководных моллюсков.

Гавайские малые полосатики зависят от стабильного запаса глубоководных кальмаров и тонкого баланса энергии: новое исследование впервые показало, насколько сложна и уязвима их жизнь в тёмных океанских глубинах.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
