Кошка, которая выглядит как инопланетянин: редкая порода удивляет внешностью и покоряет характером

Девон-рекс требует активных игр каждый день — рекомендации заводчиков

Порода девон-рекс давно обрела статус одной из самых необычных в мире кошек. Её представители выглядят так, словно пришли к нам с иллюстраций к научной фантастике: огромные глаза, кудрявая шерсть, тонкие лапы и удивительно выразительная морда. Не случайно существует легенда, что именно девон-рекс вдохновил Стивена Спилберга при создании знаменитого персонажа из фильма "Инопланетянин".

Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ абиссинская кошка

Но за фантастической внешностью скрывается активный, дружелюбный и совершенно земной характер, делающий этих кошек любимцами многих семей.

История появления породы

Родиной девон-рексов стал английский Девоншир. В 1960 году местная жительница Берил Кокс нашла котёнка с необычной волнистой шерстью. Сначала она предположила, что это редкая разновидность корниш-рекса, известного к тому времени. Однако первые попытки разведения развеяли сомнения: потомство от вязки с корнишами рождалось с прямой шерстью.

Позже генетики выяснили, что у девонов мутация, отвечающая за кудрявость, отличается от мутации корнишей. Породу начали выводить отдельно, закрепляя особые признаки: волнистую шерсть, крупные уши и характерный клиновидный профиль.

Уже в 1970-х годах девон-рексы попали в США, а к 1979 году Ассоциация любителей кошек официально признала породу. Сегодня девоны популярны по всему миру, включая Россию.

Характер породы: кому подойдёт девон-рекс

Эти кошки удивляют не только внешностью — по натуре они энергичные, игривые и невероятно социальные. Девон-рекс не будет целый день отсыпаться на диване и тем более не станет жить "сам по себе".

Ему важно:

общение и внимание владельца;

подвижные игры;

интересные занятия и игрушки;

возможность быть рядом с человеком или другим питомцем.

Эта порода подходит людям, которые любят активных животных, готовы играть, учить трюкам и взаимодействовать. Девон-рексы быстро привязываются к семье, с удовольствием принимают участие во всех домашних делах и тянутся к обществу.

Как выглядит девон-рекс

Уникальный, запоминающийся образ складывается из нескольких черт:

Тело

Стройное, подтянутое, мускулистое. Грудь широкая, силуэт изящный.

Ноги

Длинные и тонкие, пальцы на удивление крупные, что создаёт особую пластику движений.

Голова

Широкий модифицированный клин, короткая мордочка, выделенные скулы, выпуклые подушечки усов. В профиль заметен ярко выраженный переход ото лба к носу.

Глаза

Очень большие, широко поставленные. Форма овальная. Цвет встречается разный, но у некоторых окрасов шерсти обязателен голубой оттенок радужки.

Уши

Огромные, низко посаженные, широкие у основания. Иногда на кончиках образуются маленькие кисточки.

Шерсть

Короткая, волнистая, мягкая, с плотной текстурой на спине, боках, морде и ушах. На висках и груди бывает редкой, что создаёт "воздушный" силуэт.

Вес взрослой кошки — 2,5-3,5 кг. Коты обычно крупнее и могут достигать 4,5 кг.

Таблица "Окрас и текстура шерсти"

Параметр Описание Допустимые окрасы Все генетически возможные, без ограничений Рисунок Любые сочетания оттенков и паттернов Текстура Мягкая, без жёсткого остевого волоса Волнистость Выраженная, особенно на теле и хвосте

Благодаря сочетанию крупных ушей и кудрявой текстуры шерсти девон-рекс действительно напоминает маленькое фантастическое существо.

Характер и поведение: что ожидать от питомца

Девон-рекс — это кошка-компаньон. Он стремится быть рядом, любит участвовать в занятиях владельца и обладает живым темпераментом.

Черты характера:

способность быстро обучаться;

игривость, склонность к озорству;

дружелюбие к людям и животным;

аккуратность и чистоплотность;

умеренная "разговорчивость".

Эти кошки прекрасно уживаются с собаками и не терпят одиночества. Важно давать им время и нагрузку — для них это способ выражения эмоций и поддержания формы.

Советы шаг за шагом: как выбрать девон-рекса

Изучите питомники. Предпочитайте заводчиков, работающих официально. Обратите внимание на родителей. Это поможет понять будущий темперамент и здоровье. Проверьте условия содержания. Переполненные помещения — тревожный знак. Оцените активность котёнка. Девон должен быть игривым, любопытным и общительным. Уточните документы. Ветеринарный паспорт и метрика обязательны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбирать котёнка по фотографии → риск ухудшенного здоровья → приезжайте лично.

Брать животное у случайных продавцов → высокий шанс наследственных болезней → только проверенные питомники.

Недооценивать энергичность породы → питомец будет скучать и баловаться → готовьте игрушки, когтеточки, игровые зоны.

А что если…

Хотите спокойную кошку? Девон-рекс вам вряд ли подойдёт — он активный и общительный.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы Дружелюбие и контактность Не переносит одиночества Отлично обучается Требует внимания и игр Уникальная внешность Шерсть нуждается в бережном уходе Подходит для семьи Может быть слишком активным

FAQ

Нужен ли девону тёплый дом?

Да: шерсть тонкая, поэтому сквозняки и холод нежелательны.

Как часто купать девон-рекса?

Редко — кожа чувствительная, достаточно мягкого ухода.

Можно ли оставить одну на целый день?

Нежелательно. Лучше завести второго питомца или оставить игрушки-головоломки.

Мифы и правда

Миф: девон-рекс гипоаллергенный.

Правда: аллергия бывает индивидуальной и зависит не от породы, а от реакции организма.

Миф: редкая шерсть значит, что кошка мёрзнет.

Правда: им комфортно в тёплом доме, но дополнительного согрева не требуется.

Миф: девон-рекс — полностью домашняя кошка и не нуждается в активности.

Правда: это одна из самых энергичных пород.

Три интересных факта

Девон-рексы отлично прыгают и могут осваивать высоту, как маленькие акробаты. У породы необычно мягкая шерсть: она напоминает короткий бархат. Они запоминают команды не хуже собак и любят обучаться трюкам.

Исторический контекст

Появление девон-рексов стало результатом случайной мутации, но именно она привела к созданию одной из самых узнаваемых пород XX века. Благодаря заводчикам, которые закрепили уникальные признаки, порода быстро распространилась по миру. Сегодня девон-рекс остаётся примером того, как природная особенность может стать основой для целого направления в фелинологии.