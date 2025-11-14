Кошка, которая выглядит как инопланетянин: редкая порода удивляет внешностью и покоряет характером

Порода девон-рекс давно обрела статус одной из самых необычных в мире кошек. Её представители выглядят так, словно пришли к нам с иллюстраций к научной фантастике: огромные глаза, кудрявая шерсть, тонкие лапы и удивительно выразительная морда. Не случайно существует легенда, что именно девон-рекс вдохновил Стивена Спилберга при создании знаменитого персонажа из фильма "Инопланетянин".
Но за фантастической внешностью скрывается активный, дружелюбный и совершенно земной характер, делающий этих кошек любимцами многих семей.
Родиной девон-рексов стал английский Девоншир. В 1960 году местная жительница Берил Кокс нашла котёнка с необычной волнистой шерстью. Сначала она предположила, что это редкая разновидность корниш-рекса, известного к тому времени. Однако первые попытки разведения развеяли сомнения: потомство от вязки с корнишами рождалось с прямой шерстью.
Позже генетики выяснили, что у девонов мутация, отвечающая за кудрявость, отличается от мутации корнишей. Породу начали выводить отдельно, закрепляя особые признаки: волнистую шерсть, крупные уши и характерный клиновидный профиль.
Уже в 1970-х годах девон-рексы попали в США, а к 1979 году Ассоциация любителей кошек официально признала породу. Сегодня девоны популярны по всему миру, включая Россию.
Эти кошки удивляют не только внешностью — по натуре они энергичные, игривые и невероятно социальные. Девон-рекс не будет целый день отсыпаться на диване и тем более не станет жить "сам по себе".
Ему важно:
Эта порода подходит людям, которые любят активных животных, готовы играть, учить трюкам и взаимодействовать. Девон-рексы быстро привязываются к семье, с удовольствием принимают участие во всех домашних делах и тянутся к обществу.
Уникальный, запоминающийся образ складывается из нескольких черт:
Стройное, подтянутое, мускулистое. Грудь широкая, силуэт изящный.
Длинные и тонкие, пальцы на удивление крупные, что создаёт особую пластику движений.
Широкий модифицированный клин, короткая мордочка, выделенные скулы, выпуклые подушечки усов. В профиль заметен ярко выраженный переход ото лба к носу.
Очень большие, широко поставленные. Форма овальная. Цвет встречается разный, но у некоторых окрасов шерсти обязателен голубой оттенок радужки.
Огромные, низко посаженные, широкие у основания. Иногда на кончиках образуются маленькие кисточки.
Короткая, волнистая, мягкая, с плотной текстурой на спине, боках, морде и ушах. На висках и груди бывает редкой, что создаёт "воздушный" силуэт.
Вес взрослой кошки — 2,5-3,5 кг. Коты обычно крупнее и могут достигать 4,5 кг.
|Параметр
|Описание
|Допустимые окрасы
|Все генетически возможные, без ограничений
|Рисунок
|Любые сочетания оттенков и паттернов
|Текстура
|Мягкая, без жёсткого остевого волоса
|Волнистость
|Выраженная, особенно на теле и хвосте
Благодаря сочетанию крупных ушей и кудрявой текстуры шерсти девон-рекс действительно напоминает маленькое фантастическое существо.
Девон-рекс — это кошка-компаньон. Он стремится быть рядом, любит участвовать в занятиях владельца и обладает живым темпераментом.
Черты характера:
Эти кошки прекрасно уживаются с собаками и не терпят одиночества. Важно давать им время и нагрузку — для них это способ выражения эмоций и поддержания формы.
Изучите питомники. Предпочитайте заводчиков, работающих официально.
Обратите внимание на родителей. Это поможет понять будущий темперамент и здоровье.
Проверьте условия содержания. Переполненные помещения — тревожный знак.
Оцените активность котёнка. Девон должен быть игривым, любопытным и общительным.
Уточните документы. Ветеринарный паспорт и метрика обязательны.
Хотите спокойную кошку? Девон-рекс вам вряд ли подойдёт — он активный и общительный.
|Плюсы
|Минусы
|Дружелюбие и контактность
|Не переносит одиночества
|Отлично обучается
|Требует внимания и игр
|Уникальная внешность
|Шерсть нуждается в бережном уходе
|Подходит для семьи
|Может быть слишком активным
Нужен ли девону тёплый дом?
Да: шерсть тонкая, поэтому сквозняки и холод нежелательны.
Как часто купать девон-рекса?
Редко — кожа чувствительная, достаточно мягкого ухода.
Можно ли оставить одну на целый день?
Нежелательно. Лучше завести второго питомца или оставить игрушки-головоломки.
Миф: девон-рекс гипоаллергенный.
Правда: аллергия бывает индивидуальной и зависит не от породы, а от реакции организма.
Миф: редкая шерсть значит, что кошка мёрзнет.
Правда: им комфортно в тёплом доме, но дополнительного согрева не требуется.
Миф: девон-рекс — полностью домашняя кошка и не нуждается в активности.
Правда: это одна из самых энергичных пород.
Девон-рексы отлично прыгают и могут осваивать высоту, как маленькие акробаты.
У породы необычно мягкая шерсть: она напоминает короткий бархат.
Они запоминают команды не хуже собак и любят обучаться трюкам.
Появление девон-рексов стало результатом случайной мутации, но именно она привела к созданию одной из самых узнаваемых пород XX века. Благодаря заводчикам, которые закрепили уникальные признаки, порода быстро распространилась по миру. Сегодня девон-рекс остаётся примером того, как природная особенность может стать основой для целого направления в фелинологии.
