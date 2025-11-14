Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зимний текстиль из шерсти усилил уют интерьера — дизайнеры
"Жебреи" стали ближе с мобильным интернетом — "Мегафон"
Ошибки жарки куриной печени перечислил доцент РОСБИОТЕХ Быстров
Качественный сон поддерживает иммунитет и гормональный баланс — врачи
Чехова призвала не судить Диброва за инцидент с ширинкой
Избыток цветов и текстур при ремонте кухни ведёт к визуальному хаосу — дизайнер
Китайские версии Audi и BMW получили дефорсированные моторы по данным аналитиков
Актриса, сыгравшая тусовщицу в фильме Брат, занялась творческими проектами
Умные колонки используют ваши данные — киберэксперт Борщук

Кошка, которая выглядит как инопланетянин: редкая порода удивляет внешностью и покоряет характером

Девон-рекс требует активных игр каждый день — рекомендации заводчиков
1:12
Зоосфера

Порода девон-рекс давно обрела статус одной из самых необычных в мире кошек. Её представители выглядят так, словно пришли к нам с иллюстраций к научной фантастике: огромные глаза, кудрявая шерсть, тонкие лапы и удивительно выразительная морда. Не случайно существует легенда, что именно девон-рекс вдохновил Стивена Спилберга при создании знаменитого персонажа из фильма "Инопланетянин".

абиссинская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Nickolas Titkov from Moscow, Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
абиссинская кошка

Но за фантастической внешностью скрывается активный, дружелюбный и совершенно земной характер, делающий этих кошек любимцами многих семей.

История появления породы

Родиной девон-рексов стал английский Девоншир. В 1960 году местная жительница Берил Кокс нашла котёнка с необычной волнистой шерстью. Сначала она предположила, что это редкая разновидность корниш-рекса, известного к тому времени. Однако первые попытки разведения развеяли сомнения: потомство от вязки с корнишами рождалось с прямой шерстью.

Позже генетики выяснили, что у девонов мутация, отвечающая за кудрявость, отличается от мутации корнишей. Породу начали выводить отдельно, закрепляя особые признаки: волнистую шерсть, крупные уши и характерный клиновидный профиль.

Уже в 1970-х годах девон-рексы попали в США, а к 1979 году Ассоциация любителей кошек официально признала породу. Сегодня девоны популярны по всему миру, включая Россию.

Характер породы: кому подойдёт девон-рекс

Эти кошки удивляют не только внешностью — по натуре они энергичные, игривые и невероятно социальные. Девон-рекс не будет целый день отсыпаться на диване и тем более не станет жить "сам по себе".

Ему важно:

  • общение и внимание владельца;
  • подвижные игры;
  • интересные занятия и игрушки;
  • возможность быть рядом с человеком или другим питомцем.

Эта порода подходит людям, которые любят активных животных, готовы играть, учить трюкам и взаимодействовать. Девон-рексы быстро привязываются к семье, с удовольствием принимают участие во всех домашних делах и тянутся к обществу.

Как выглядит девон-рекс

Уникальный, запоминающийся образ складывается из нескольких черт:

Тело

Стройное, подтянутое, мускулистое. Грудь широкая, силуэт изящный.

Ноги

Длинные и тонкие, пальцы на удивление крупные, что создаёт особую пластику движений.

Голова

Широкий модифицированный клин, короткая мордочка, выделенные скулы, выпуклые подушечки усов. В профиль заметен ярко выраженный переход ото лба к носу.

Глаза

Очень большие, широко поставленные. Форма овальная. Цвет встречается разный, но у некоторых окрасов шерсти обязателен голубой оттенок радужки.

Уши

Огромные, низко посаженные, широкие у основания. Иногда на кончиках образуются маленькие кисточки.

Шерсть

Короткая, волнистая, мягкая, с плотной текстурой на спине, боках, морде и ушах. На висках и груди бывает редкой, что создаёт "воздушный" силуэт.

Вес взрослой кошки — 2,5-3,5 кг. Коты обычно крупнее и могут достигать 4,5 кг.

Таблица "Окрас и текстура шерсти"

Параметр Описание
Допустимые окрасы Все генетически возможные, без ограничений
Рисунок Любые сочетания оттенков и паттернов
Текстура Мягкая, без жёсткого остевого волоса
Волнистость Выраженная, особенно на теле и хвосте

Благодаря сочетанию крупных ушей и кудрявой текстуры шерсти девон-рекс действительно напоминает маленькое фантастическое существо.

Характер и поведение: что ожидать от питомца

Девон-рекс — это кошка-компаньон. Он стремится быть рядом, любит участвовать в занятиях владельца и обладает живым темпераментом.

Черты характера:

  • способность быстро обучаться;
  • игривость, склонность к озорству;
  • дружелюбие к людям и животным;
  • аккуратность и чистоплотность;
  • умеренная "разговорчивость".

Эти кошки прекрасно уживаются с собаками и не терпят одиночества. Важно давать им время и нагрузку — для них это способ выражения эмоций и поддержания формы.

Советы шаг за шагом: как выбрать девон-рекса

  1. Изучите питомники. Предпочитайте заводчиков, работающих официально.

  2. Обратите внимание на родителей. Это поможет понять будущий темперамент и здоровье.

  3. Проверьте условия содержания. Переполненные помещения — тревожный знак.

  4. Оцените активность котёнка. Девон должен быть игривым, любопытным и общительным.

  5. Уточните документы. Ветеринарный паспорт и метрика обязательны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбирать котёнка по фотографии → риск ухудшенного здоровья → приезжайте лично.

  • Брать животное у случайных продавцов → высокий шанс наследственных болезней → только проверенные питомники.

  • Недооценивать энергичность породы → питомец будет скучать и баловаться → готовьте игрушки, когтеточки, игровые зоны.

А что если…

Хотите спокойную кошку? Девон-рекс вам вряд ли подойдёт — он активный и общительный.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Дружелюбие и контактность Не переносит одиночества
Отлично обучается Требует внимания и игр
Уникальная внешность Шерсть нуждается в бережном уходе
Подходит для семьи Может быть слишком активным

FAQ

Нужен ли девону тёплый дом?
Да: шерсть тонкая, поэтому сквозняки и холод нежелательны.

Как часто купать девон-рекса?
Редко — кожа чувствительная, достаточно мягкого ухода.

Можно ли оставить одну на целый день?
Нежелательно. Лучше завести второго питомца или оставить игрушки-головоломки.

Мифы и правда

Миф: девон-рекс гипоаллергенный.
Правда: аллергия бывает индивидуальной и зависит не от породы, а от реакции организма.

Миф: редкая шерсть значит, что кошка мёрзнет.
Правда: им комфортно в тёплом доме, но дополнительного согрева не требуется.

Миф: девон-рекс — полностью домашняя кошка и не нуждается в активности.
Правда: это одна из самых энергичных пород.

Три интересных факта

  1. Девон-рексы отлично прыгают и могут осваивать высоту, как маленькие акробаты.

  2. У породы необычно мягкая шерсть: она напоминает короткий бархат.

  3. Они запоминают команды не хуже собак и любят обучаться трюкам.

Исторический контекст

Появление девон-рексов стало результатом случайной мутации, но именно она привела к созданию одной из самых узнаваемых пород XX века. Благодаря заводчикам, которые закрепили уникальные признаки, порода быстро распространилась по миру. Сегодня девон-рекс остаётся примером того, как природная особенность может стать основой для целого направления в фелинологии.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Последние материалы
Ошибки жарки куриной печени перечислил доцент РОСБИОТЕХ Быстров
"Жебреи" стали ближе с мобильным интернетом — "Мегафон"
Качественный сон поддерживает иммунитет и гормональный баланс — врачи
Чехова призвала не судить Диброва за инцидент с ширинкой
Избыток цветов и текстур при ремонте кухни ведёт к визуальному хаосу — дизайнер
Девон-рекс требует активных игр каждый день — рекомендации заводчиков
Китайские версии Audi и BMW получили дефорсированные моторы по данным аналитиков
Актриса, сыгравшая тусовщицу в фильме Брат, занялась творческими проектами
Умные колонки используют ваши данные — киберэксперт Борщук
Электрический Cayenne получил платформу PPE на 800 В по данным Porsche
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.