Возвращение из небытия: редкая птица получила второй шанс на жизнь в дикой природе

После долгих лет, когда казалось, что ресурс по сохранению вида уже исчерпан, маленькая птица с острова Гуам внезапно получила шанс снова обжиться в природе. История сиеков — показатель того, как международная команда, работающая в плотном операционном режиме, может развернуть сценарий, который выглядел финальным. И хотя путь был затяжным, итог превзошёл ожидания даже у тех, кто привык работать с биологическими рисками.
Сиек, или гуамский зимородок, считался исчезнувшим в природе около сорока лет. Исчезновение произошло настолько стремительно, что орнитологи конца XX века были уверены: обратного пути нет. Популяцию уничтожил бурый древесный уж, случайно завезённый на остров в середине прошлого века. Хищник эффективно разорял гнёзда, съедал кладки и птенцов, полностью ломая цикл воспроизводства.
В 1980-х учёные приняли решение об экстренной эвакуации вида. Лишь 29 птиц удалось собрать и переселить в специализированные вольеры. Это стало фундаментом международной программы разведения, которая удерживала вид на плаву более трёх десятилетий.
Осенью 2024 года шесть птиц наконец получили "зелёный свет" на возвращение в природу. Площадку выбрали тщательно — лесную зону, полностью очищенную от хищников. По сути, это был защищённый коридор, где у вида появлялся шанс закрепиться.
Подготовка началась заранее. Один из молодых сиеков появился на свет весной в Sedgwick County Zoo. Тогда по миру насчитывалось всего 45 племенных самок. Команды Zoological Society of London и партнёрских зоопарков занимались развитием птиц, тренировкой навыков охоты и выработкой устойчивости к стрессу.
Позже сиеков перевезли на Гуам и атолл Пальмира — перелёт длиной почти 5800 километров. На месте им установили радиометки, чтобы отслеживать перемещения, здоровье и репродуктивный цикл.
Атолл — территория США, полностью свободная от инвазивных хищников. Это оптимальная зона для реинтродукции: стабильная экосистема, мониторинг, возможность контролировать любые риски.
Именно здесь в марте 2024 года команда увидела то, что стало прорывом: первое дикое яйцо за 37 лет. Его снесла пара Tutuhan и Hinanao.
"Сейчас они находятся в прибранной яйца самостоятельно. Это удивительное открытие", — отметил биолог Nature Conservancy и Зоологического Общества Лондона Martin Kastner.
|Показатель
|Раньше (Гуам XX века)
|Теперь (атолл Пальмира)
|Хищники
|Бурый древесный уж
|Отсутствуют
|Численность
|Менее 30 особей
|Стабильное разведение
|Инфраструктура
|Нет программ защиты
|Полный цикл мониторинга
|Экосистема
|Нарушенная
|Контролируемая
Использовать вольеры с подготовкой к естественным условиям.
Обеспечивать корм базовыми насекомыми и подкормками из специализированных смесей.
Устанавливать радиотрекеры для наблюдения.
Выпускать группы поэтапно, избегая перегрузки экосистемы.
Создавать охраняемые зоны, аналогичные тем, что применяются в современных проектах реинтродукции.
Такой сценарий уже рассматривают на уровне долгосрочного плана. Для реализации потребуется минимизация риска повторного распространения древесного ужа и создание на острове безопасных кластеров. Положительные результаты на Пальмире формируют базу для дальнейшего масштабирования проекта.
|Плюсы
|Минусы
|Возвращение исчезнувшего вида
|Высокие расходы на инфраструктуру
|Восстановление экосистемы
|Длительная стадия наблюдений
|Международное сотрудничество
|Ограниченное количество подходящих территорий
|Рост биоразнообразия
|Риски логистики и перевозок
Как выбрать площадку для реинтродукции?
Она должна быть без хищников, контролируемой и подходящей для мониторинга поведения.
Сколько стоит подобная программа?
Зависит от инфраструктуры, ветеринарии, оборудования и логистики перевозок.
Что лучше: массовый выпуск или малая партия?
Лучше поэтапная стратегия — она безопаснее и позволяет оперативно корректировать подход.
Сиеки обладают выраженным суточным ритмом: максимально активны утром и вечером. Поэтому вольеры оснащают световым оборудованием, которое повторяет естественный режим. Это снижает стресс и ускоряет адаптацию.
Это зимородок, который практически не зависит от рыбы — предпочитает насекомых и мелких беспозвоночных.
Гнездится в дуплах, что делало его особенно уязвимым для змей.
Быстро запоминает маршруты перемещения и возвращается к удачным охотничьим точкам.
Восстановление сиеков показывает, что даже самые уязвимые виды способны получить второй шанс, если за ними стоит хорошо выстроенная стратегия, технологичные инструменты и команда, которая не сдаётся перед сложностью задачи. И сейчас, когда первые результаты уже видны, становится понятно: долгий путь был не зря, а впереди у вида появляется реальная перспектива вновь занять своё место в природной среде.
