Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой вес можно снизить за месяц без жёстких ограничений, сообщают диетологи
Семена сохраняют всхожесть до пяти лет при правильном хранении
Двигатель Haval Jolion способен пройти 300 тысяч километров
Алюминиевая фольга повышает теплоизоляцию балконов — эксперты
Историческое происхождение радоновых озёр Лопухинки описали краеведы
Белый рождественский пирог получается нежным благодаря взбитым сливкам
Свиная почка бросает вызов иммунитету человека и самого себя — новое исследование
Певицы Катина и Волкова из группы "Тату" решили стареть по-разному
Глаза первыми отражают сбои в организме — врач Дебольская

Их возрастные пределы словно стёрты: породы кошек, чьё долголетие вызывает нескрываемое удивление

Персидские кошки сохраняют здоровье до 20 лет при хорошем уходе — ветеринары
7:06
Зоосфера

Домашние кошки способны прожить удивительно долгую жизнь, если их порода изначально обладает крепким здоровьем и устойчивой психикой. Генетика в этом вопросе играет не меньшую роль, чем забота и питание. Некоторые кошачьи живут рядом с человеком не одно десятилетие, сохраняя активность и привязанность к дому до самой старости. Ниже — семь пород, которые считаются настоящими долгожителями.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Сиамская кошка — грация и долголетие

Сиамки по праву считаются одними из самых выносливых представителей семейства кошачьих. При хорошем уходе они доживают до 20-25 лет, а известны случаи, когда питомцы этой породы жили и более 30 лет.

Их тело — воплощение элегантности: тонкое, гибкое, с миндалевидными голубыми глазами и шелковистой короткой шерстью. Все сиамские кошки — альбиносы, их окраска появляется только под воздействием температуры.

Сиамки умны и эмоциональны, но требуют постоянного внимания. Они тяжело переносят одиночество, поэтому лучше подходят семьям, где всегда кто-то есть дома.

Характеристика Описание
Средняя продолжительность жизни 18-22 года
Уход Умеренный, без сложностей
Особенности Склонность к болезням сердца и печени
Идеальные хозяева Люди, проводящие много времени дома

Британская короткошерстная — добродушный плюшевый гигант

Британцы живут в среднем 15-17 лет, но при хорошем уходе могут дотянуть и до 20 лет. Они отличаются крепким здоровьем, сильным иммунитетом и спокойным характером.

Британцы — идеальные кошки для квартиры: нетребовательны к пространству, редко метят территорию и быстро подстраиваются под ритм хозяина. Их плюшевая шерсть требует только регулярного вычёсывания.

Персидская кошка — спокойствие и уют

Персы живут 15-20 лет, но требуют внимания к уходу за густой шерстью и глазами. Это тихие, уравновешенные кошки, которые предпочитают размеренную жизнь. Они не любят громких звуков и резких движений, зато прекрасно чувствуют настроение хозяина.

Особенность породы — нежный голос. Перс никогда не кричит, а просит о чём-то почти шёпотом. Им важно внимание, но без навязчивости. При правильном питании и гигиене эти животные остаются здоровыми и красивыми даже в старости.

Характеристика Описание
Средняя продолжительность жизни 15-20 лет
Особенности ухода Ежедневное вычёсывание
Темперамент Нежный, миролюбивый
Опасности Заболевания дыхательной системы

Русская голубая — пример природного здоровья

Русская голубая кошка может прожить до 25 лет, оставаясь активной и игривой. Это порода с великолепным иммунитетом, свободная от врождённых патологий.

Кошки этой породы независимы, но при этом очень преданы. Они отличаются мягким, благородным поведением и необычайно шелковистой шерстью серебристого оттенка. Русские голубые предпочитают тишину и стабильность, поэтому идеально подходят для спокойного дома.

Бурманская кошка — активная и долголетняя

Бурманка — одна из самых жизнерадостных пород. Она легко доживает до 18 лет и более, не требует сложного ухода и редко болеет. Эти кошки обожают детей и чувствуют себя комфортно в большой семье.

Главное условие — не оставлять их надолго в одиночестве. При дефиците общения бурманки могут тосковать и даже заболеть. Их золотисто-коричневая шерсть почти не линяет, что делает породу особенно удобной для городских квартир.

Рэгдолл — нежный гигант с мягким сердцем

Рэгдоллы живут в среднем 15-16 лет, но известны долгожители и старше 20. Это крупные, спокойные кошки, получившие имя от своей способности расслабляться в руках человека, словно мягкая игрушка.

Они плохо переносят стресс и шум, поэтому не подходят для слишком активных семей. В остальном — добродушные и терпеливые питомцы, уживающиеся со всеми. Следить нужно за питанием: порода склонна к заболеваниям сердца и мочевой системы.

Характеристика Описание
Средняя продолжительность жизни 15-17 лет
Особенности Крупные, мягкие, очень доверчивые
Требования Тихая атмосфера дома
Склонность к болезням Сердце, почки

Американская короткошерстная — здоровье и интеллект

Американские короткошерстные кошки живут до 20 лет и более, славятся крепким иммунитетом и стрессоустойчивостью. Это активные, сообразительные животные, которых нередко берут для съёмок в кино благодаря обучаемости и уравновешенности.

Они дружелюбны, но не любят чрезмерного физического контакта. Им комфортно рядом, но не на коленях. Такие кошки идеально подойдут людям, которые проводят часть дня вне дома.

Плюсы Минусы
Высокая адаптивность Не любят навязчивость
Редко болеют Требуют игр для поддержания формы
Умны и спокойны Могут охотиться на мелких питомцев

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Игнорировать породные особенности Стресс, болезни, короткая жизнь Изучить темперамент и потребности заранее
Недостаток общения Агрессия или апатия Регулярные игры и внимание
Неправильное питание Проблемы с почками, ожирение Корм по возрасту и активности
Отсутствие профилактики Скрытые болезни Плановые осмотры у ветеринара

А что если смешанная порода

Домашние кошки без родословной часто оказываются не менее выносливыми. Генетическое разнообразие делает их устойчивыми к многим заболеваниям. Средняя продолжительность жизни "дворняжек" — 13-17 лет, а при хорошем уходе они нередко становятся долгожителями.

Интересные факты

  • Самая старая кошка в мире — Крим Пафф из Техаса — прожила 38 лет и 3 дня.
  • Долголетие у кошек напрямую связано с кастрацией: стерилизованные питомцы живут в среднем на 3-5 лет дольше.
  • Живущие дома кошки живут почти в два раза дольше, чем уличные.

Исторический контекст

  • Первые данные о "домашнем" долголетии кошек появились в XIX веке в ветеринарных архивах Британии.
  • Селекция долгоживущих линий началась в 1950-х, когда фелинологи начали учитывать генетику здоровья.
  • Сегодня программы разведения направлены не только на внешний вид, но и на продолжительность жизни породы.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Красота и стиль
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Наука и техника
Учёные пересчитали возраст космоса — он может быть вдвое старше — физики
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Недвижимость
Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Популярное
Холодильник создаст гармонию холода и свежести: микроклимат поддержит один крошечный предмет

Маленький секрет поможет вашему холодильнику работать эффективнее и экономить электроэнергию.

Пробки от вина продлевают срок хранения продуктов в холодильнике
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Тёплая гавань для четвероногого друга: как утеплить будку, чтобы пёс легко пережил зиму
Океан заговорил голосом разума: учёные раскрыли язык существ, чья речь пугающе похожа на нашу
Камень из космоса меняет траекторию как сумасшедший: 2024 YR4 играет с Землёй в опасный чёрный ящик
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Нейтронный всплеск накрыл Москву внезапно — космическое излучение повело себя необычно
Картофель, который созревает в июне: с каждого куста до 20 крупных клубней — и минимум ухода
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Тайна пирамид всплыла в архивах КГБ: за засекреченным следом стоит нечто несовместимое с логикой
Последние материалы
Двигатель Haval Jolion способен пройти 300 тысяч километров
Алюминиевая фольга повышает теплоизоляцию балконов — эксперты
Историческое происхождение радоновых озёр Лопухинки описали краеведы
Белый рождественский пирог получается нежным благодаря взбитым сливкам
Свиная почка бросает вызов иммунитету человека и самого себя — новое исследование
Певицы Катина и Волкова из группы "Тату" решили стареть по-разному
Глаза первыми отражают сбои в организме — врач Дебольская
Повышение ставок на элитное имущество повлияет на кошелёк — депутат Антропенко
Крысы воспринимают физические сбои как сигнал к бегству — зоологи
Агрессивная езда не очищает мотор от нагара, а разрушает его
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.