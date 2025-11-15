Мухи берут на себя тяжёлую работу пчёл: климат заставил природу сменить исполнителя

Мухи усилили опыление в холодных регионах — энтомолог

Осенью, когда пчёлы постепенно исчезают с клумб и садов, остаётся лишь звенящее жужжание мух. Эти насекомые традиционно вызывают раздражение, но на деле их роль в природе куда значительнее. Они опыляют растения, видят мир в других спектрах и даже способны вдохновлять инженеров на создание новых технологий. Природа подарила мухе целый набор способностей, которые человек только учится использовать.

Муха — незаметный опылитель

Многие ошибочно считают, что опылением занимаются исключительно пчёлы. На самом деле мухи не менее важны для экосистем. В холодных регионах и в горах именно они берут на себя функцию пчёл.

"Мухи будут постепенно вытеснять пчёл, особенно с увеличением высоты. Чем холоднее, тем больше мух участвуют в опылении", — отметил энтомолог из Национального музея естественной истории Кристоф Дожерон.

Мухи активны даже в пасмурные дни, когда пчёлы сидят в улье. Их выносливость и неприхотливость позволяют поддерживать опыление в любое время сезона, обеспечивая стабильность урожая.

Как муха видит мир

Строение глаз мухи — одно из самых удивительных в природе. Каждый фасеточный элемент воспринимает свой участок пространства, формируя панорамное изображение почти на 270 градусов. Для неё всё происходит в замедленном темпе, благодаря чему муха успевает уворачиваться от опасности, будь то взмах руки или пролетающий предмет. Она различает ультрафиолет, недоступный человеческому глазу, и ориентируется по нему в поисках цветков. А отдельные виды создают воздушные "пузырьки" и могут погружаться под воду, как с миниатюрным аквалангом.

Наука вдохновляется мухой

Во французском Институте Жака Моно (IJM) исследователи изучают десятки видов мух, чтобы понять, почему некоторые из них буквально прилипают ко всему. Главная цель — создать на основе их биологии сверхпрочный и биоразлагаемый клей. Особое внимание уделяют виду Drosophila hydei.

"Мы пытаемся понять, какие гены делают их более липкими. Анализ генома показывает, что у некоторых видов есть гены, ответственные за адгезию", — пояснила директор исследований Вирджиния Кутюрье.

Команда разработала тест, измеряющий силу сцепления куколок, выделяющих природный "секрет". Этот материал способен выдерживать вес до 20 тонн на квадратный метр. Если когда-нибудь такой биоклей будет производиться промышленно, его применение может перевернуть строительную и медицинскую индустрии.

Мухи в переработке и сельском хозяйстве

Современная биотехнология уже использует мух. В Арденнах функционирует завод, где выращивают миллионы личинок чёрной солдатской мухи. За 14 дней их масса увеличивается в десятки тысяч раз. После переработки получают:

масло для биотоплива;

белковую муку, применяемую в кормах для рыб и животных;

удобрение из остатков биомассы.

Такое производство экологично: выбросы углерода при этом вдвое меньше, чем при производстве рыбной муки, и втрое — чем при переработке сои. В Норвегии именно эта мука используется для кормления лосося.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать мух исключительно как вредителей.

Последствие: уничтожая их, человек нарушает баланс экосистемы и снижает уровень опыления.

Альтернатива: сохранять их популяции, особенно в садах и огородах, высаживая растения, привлекающие мух — укроп, петрушку, кориандр.

Ошибка: полагать, что только пчёлы могут служить моделью для робототехники.

Последствие: сужается научный фокус, теряется потенциал микроэнергетических решений.

Альтернатива: использовать нервные механизмы мух при создании компактных, энергоэффективных ИИ-систем.

Ошибка: считать, что насекомые не пригодны для переработки отходов.

Последствие: рост органических свалок, выброс метана.

Альтернатива: применять личинок мух для утилизации органики и получения экологичного белка.

Мозг мухи и искусственный интеллект

Учёные из Лозаннского университета и EPFL проводят опыты с мухами, наблюдая их поведение под микроскопом. Насекомое помещают в миниатюрный коридор с металлическим шариком и фиксируют, как оно взаимодействует с объектом.

"Когда муха толкает мяч до конца коридора, магнит возвращает его обратно. При повторных попытках она делает это быстрее, что говорит об обучении", — рассказал исследователь из EPFL Матиас Дюрье.

Мухи обладают крошечным мозгом, но демонстрируют способность к обучению и адаптации. Это подтверждает, что даже миниатюрная нервная система способна на вычисления, которые современные роботы выполняют с куда большими затратами.

"Несмотря на то, что у неё мало нейронов, она выполняет сложные действия, и мы не можем заставить роботов делать то же самое с такими малыми ресурсами", — добавил ассистент PhD Виктор Стимпфлинг.

Эти исследования помогают учёным разрабатывать нейроморфные схемы — основы нового поколения энергоэффективного ИИ.

Сравнение: пчела и муха

Параметр Пчела Муха Среда активности Тёплый климат Любая температура Зрение Цветное Ультрафиолет + замедленное восприятие Скорость реакции Средняя Мгновенная Роль в экосистеме Опыление, мёд Опыление, биоразложение Научная ценность Модель поведения Модель нейронной эффективности

Советы шаг за шагом

Если вы садовод — не уничтожайте мух: они помогают опылять растения, особенно в прохладные дни. При проектировании роботов или ИИ обратите внимание на принципы работы насекомых — минимализм, реактивность и энергоэффективность. В агросекторе можно использовать личинок мух для производства белка и удобрений — это выгодно и экологично.

А что если…

Если объединить природные механизмы мух и технологии, можно создать клей без химикатов, заменить часть животного белка экологичным источником и даже обучать роботов с помощью биомоделей. Природа показывает, что эффективность не всегда требует сложности — иногда она рождается в простоте.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Универсальный опылитель Может быть переносчиком микробов Высокая адаптивность Требует контроля популяции Используется в биотехнологиях Не все виды безопасны Энергоэффективная модель для ИИ Сложность лабораторного изучения

FAQ

Как мухи опыляют растения?

Они переносят пыльцу на лапках, садясь на цветки ради нектара.

Можно ли использовать продукты из мух в питании животных?

Да, из личинок получают белковую муку, применяемую для кормления рыб и птиц.

Зачем изучать мозг мухи?

Чтобы понять, как с минимальным количеством нейронов можно выполнять сложные задачи — это важно для развития искусственного интеллекта.

Мифы и правда

Миф: мухи бесполезны.

Правда: они опылители и переработчики органики.

Правда: он позволяет моделировать интеллектуальные системы.

Правда: многие виды живут рядом с растениями и участвуют в круговороте веществ.

3 интересных факта

У мухи около 4000 фасеток в глазу, каждая из которых формирует собственный фрагмент изображения.

Личинки чёрной солдатской мухи перерабатывают органику быстрее дождевых червей.

Некоторые виды могут дышать под водой, используя воздушный пузырь как акваланг.

Ещё в XIX веке мух считали вредителями, но с развитием экологии их роль переосмыслили. В XX веке они стали объектом генетических и биотехнологических исследований. Сегодня мухи участвуют в создании устойчивых технологий — от биоклея до систем переработки отходов.