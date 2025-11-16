Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Bentley перенесла переход на полностью электрическую линейку
Зимний сад в особняке Коробкова устроили для выращивания экзотических растений
Кошки с большими глазами, выглядят удивленно и трогательно — зоологи
Долговременные физические усилия ограничены биологическим лимитом - ученые
Внезапные изменения в жизни могут вызвать мигрень — ученые
Шесть секретов, блокирующих рост мышц: что не так с вашим питанием?
В России предложили запретить отмену нотариальных сделок по жилью — юристы
Собаки плохо переносят одиночество и нуждаются в контакте с семьёй — эксперт
Шимпанзе мыслят как дети: революция в психологии животных

Бобры перестраивают европейские реки: их плотины возвращают ночную жизнь и редких охотников

Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
1:10
Зоосфера

Возвращение бобров в европейские реки стало одним из самых заметных примеров того, как природа способна восстанавливаться, если ей дать немного времени и помощи. Эти осторожные, но удивительно трудолюбивые животные не просто строят плотины — они буквально перестраивают ландшафт, создавая вокруг себя живые, гибкие экосистемы. Там, где раньше было обычное русло, появляются тихие заводи, заболоченные участки, новые укрытия и кормовые площадки. Всё это привлекает существ, которые десятилетиями исчезали из европейской природы.

Бобр с бобрятами у реки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бобр с бобрятами у реки

Как бобры меняют пространство вокруг себя

Плотины, которые бобры возводят из веток, ила и камней, создают не только запруды, но и особую структуру водоёмов. Замедленный поток воды становится идеальной средой для водных насекомых, которых так любят летучие мыши. Поэтому ночные охотники активнее появляются именно над такими прудами: новое исследование швейцарских институтов WSL и Eawag показало, что над "бобровыми" участками активность выше почти в два раза.

Изменение ландшафта помогает и другим видам. В местах, где стоят мёртвые деревья, оставленные бобрами, формируются укрытия для ночниц и других редких мышевидных летунов. Старые стволы становятся убежищем — под отслаивающейся корой можно переждать холод или спрятаться от хищников.

Воздействие бобров на природу не ограничивается только фауной. Их деятельность улучшает состояние водных почв, препятствует размыванию берегов и способствует накоплению влаги в ландшафте. Это особенно важно для регионов, где почвы страдают от засух.

Участки с бобрами и без них

Параметр Участки с бобровыми плотинами Участки без плотин
Активность летучих мышей Выше в 2 раза Низкая и стабильная
Число встречающихся видов В среднем 5 за ночь Около 4
Количество насекомых Значительно выше Ограниченное
Структура леса Много мёртвых деревьев и подлеска Ровная, менее разнообразная
Укрытия для редких видов Много Почти нет

Советы шаг за шагом: как поддерживать возрождение природных территорий

  1. Создавайте зоны покоя. Закрытые территории возле рек помогают животным сформировать устойчивые популяции.
  2. Используйте экологичные решения. Например, деревянные щиты, мягкие берегоукрепления, растения-фильтраторы.
  3. Устанавливайте камеры-ловушки. Это помогает изучать поведение животных без вмешательства.
  4. Развивайте экопросвещение. Лекции, выставки, интерактивные карты рек — всё это повышает ценность восстановленных территорий.
  5. Сотрудничайте с природоохранными организациями. Их ресурсы и программы позволяют ускорить восстановление рек и лесов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: вырубать мёртвые деревья возле водоёмов.
  • Последствие: пропадают укрытия для редких ночных видов.
  • Альтернатива: оставлять часть деревьев стоять или укладывать их в воду для создания естественных укрытий.
  • Ошибка: активно благоустраивать русло рек с помощью техники.
  • Последствие: исчезают естественные заливы и кормовые площадки.
  • Альтернатива: применять минимальные методы, например, ручное укрепление берегов и посадку деревьев.
  • Ошибка: пытаться разрушать бобровые плотины вручную.
  • Последствие: экосистема становится нестабильной и теряет биоразнообразие.
  • Альтернатива: проектировать инфраструктуру с учётом присутствия бобров.

А что если бобры снова начнут мешать людям?

В некоторых регионах действительно возникают ситуации, когда запруды подтапливают дороги или сельхозугодья. Но в большинстве случаев проблему можно решить мягкими методами — например, установить регулируемые трубы в плотину, чтобы сток воды оставался безопасным. Такое решение сохраняет и инфраструктуру, и экосистему, и самих бобров.

Плюсы и минусы присутствия бобров

Плюсы Минусы
Повышение биоразнообразия Возможные локальные затопления
Улучшение качества воды Необходимость регулировать сток
Создание убежищ для редких видов Изменение русла мелких ручьёв
Восстановление водно-лесных экосистем Требуется контроль вблизи дорог
Снижение эрозии почвы Возможные конфликты с фермерами

FAQ

Почему летучие мыши предпочитают бобровые пруды?

Здесь больше насекомых, укрытий и тихих зон, где легче охотиться.

Можно ли перенести бобров в новую реку?

Такие программы существуют, но требуют участия биологов, оценки гидрологии и мониторинга популяции.

Чем бобровые плотины полезнее инженерных объектов?

Они создают гибкие природные системы, которые сами регулируют уровень воды, питают почву и поддерживают большое число видов.

Мифы и правда

  • Миф: бобры всегда наносят вред сельскому хозяйству.
  • Правда: в большинстве случаев они приносят пользу, предотвращая эрозию почв и сохраняя влагу.
  • Миф: бобровые плотины разрушают реки.
  • Правда: плотины создают разветвлённую систему заводей, где быстрее восстанавливаются растения и животные.
  • Миф: природа лучше развивается без вмешательства животных-инженеров.
  • Правда: бобры — важный элемент экосистем, от которого зависит множество видов.

Исторический контекст

К концу XIX века бобры в Европе были почти полностью уничтожены. Их ценили за мех и бобровую струю, что привело вид к грани исчезновения. Ситуация изменилась только после запрета охоты и крупных программ по переселению животных. Постепенно популяция восстановилась: сейчас в Европе живёт более 1,4 млн бобров, а в Швейцарии — около 4900. Благодаря им реки приобретают новое лицо, а исчезающие виды получают шанс на возвращение.

Интересные факты

  1. Бобры могут менять направление русла ручьёв, создавая новые мини-болота.
  2. Толщина их плотин иногда достигает нескольких метров.
  3. В Северной Америке встречаются плотины длиной более 700 метров — их видно из космоса.

Возвращение бобров в европейские реки показало, насколько мощным может быть влияние одного вида на целую экосистему. Их плотины оживляют русла, привлекают новых жителей и создают природные условия, которые невозможно воспроизвести инженерными методами. Такой естественный "ремонт природы" помогает редким видам закрепиться, а ландшафтам — восстанавливаться быстрее и гармоничнее.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Домашние животные
Минеральная вата подходит для утепления конуры крупных собак
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Домашние животные
Интеллект медведя сопоставим с уровнем 3–4-летнего ребёнка
Популярное
Написал завещание — и зря: закон всё равно отдаст часть имущества этим людям

Кому положена обязательная доля в наследстве и почему она выдаётся даже тем, кого нет в завещании? Разбираемся, как работает этот механизм и какие нюансы важно учитывать.

Юристы: недостойного наследника лишают обязательной доли имущества
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Морщины тают, как снег: это природное масло осветляет кожу и возвращает ей фарфоровое сияние
Целое состояние на помойке: все выбрасывают эту вещь, где внутри спрятано 22-каратное золото
НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома" Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Ледяная завеса треснула: каменная линия в Антарктиде проявляет силу, не считывающуюся разумом
Рыбный парадокс века: почему горбуша теряет статус, а семга из садков продаётся как люкс
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Медведица с детёнышами выходит к трассе не от голода: в тайге появился тот, кто страшнее охотника
Последние материалы
Бобры укрепили устойчивость речных экосистем Европы по данным — зоологи
Неправильный выбор порошка ускоряет выцветание одежды
Лучшая сладкая пенка получается только из очень холодных сливок — эксперт
Риски ограничения иностранных авиалиний для рынка обозначили аналитики авиации
Наталья Негода отказывается от ролей из-за избирательности
Пудра для объема усиливает эффект воздушной укладки — стилисты
Почему заправочный пистолет "щёлкает": как работает автоматическое отключение и зачем
Колу — в унитаз: работает ли странный лайфхак против известкового налёта
Кадровый кризис в Ford достиг невиданных масштабов — гендиректор Фарли
Как укрыть розы на зиму в сильные морозы — агрономы назвали надёжный метод
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.