Интуиция превращается в интеллект: вороны освоили задачу, где простая память уже не спасает

Команда исследователей МГУ представила результаты эксперимента, которые ещё раз подтверждают: серые вороны способны не просто повторять выученные движения, а действительно понимать внутреннюю логику задач. Это делает их одними из самых интеллектуально развитых птиц и приближает по уровню когнитивных способностей к некоторым млекопитающим. Новая работа показывает, что для решения нестандартных задач вороны анализируют ситуацию, ищут реальные связи между предметами и постепенно переходят от интуитивных действий к осознанным решениям.
Учёные проверяли, смогут ли птицы разобраться в конструкции, где приманку можно подтянуть только при правильном выборе работающих элементов. В простом варианте классической задачи поднос поднимается, если одновременно потянуть за оба конца верёвки: стоит птице схватить лишь одну сторону — верёвка выскальзывает. Такой тест нередко считают проверкой механической ловкости, но сотрудники НОШ "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект" решили усложнить схему.
В новых вариантах лишь часть верёвок была связана с подносом по-настоящему. Чтобы получить угощение, вороне нужно было отделить рабочую конструкцию от фиктивной, то есть определить, какие элементы действительно участвуют в механике задачи.
С первой попытки птицы не справились — без обучения такая конструкция остаётся для них слишком сложной. Однако после серии тренировок некоторые особи начали уверенно выбирать именно те концы верёвок, которые были связаны с подносом. Это означает, что они перестали полагаться на механическое повторение успешных действий и начали ориентироваться в причинно-следственных связях.
"Этот результат может свидетельствовать о том, что в ходе обучения решению предыдущих задач вороны приобрели знания о причинно-следственных закономерностях, лежащих в их основе", — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета МГУ Анна Смирнова.
|Способ решения
|Особенности
|Результат
|Интуитивное действие
|Птица тянет первый попавшийся элемент
|Erratic-поведение, успех случайный
|Заученное движение
|Повторение ранее успешной схемы
|Работает только в неизменных условиях
|Осознанный выбор
|Анализ конструкции и проверка связи элементов
|Устойчивый правильный результат
Иногда так и бывает — особенно у молодых особей. Но если птица после нескольких неудачных попыток начинает выбирать правильный элемент даже в новых вариациях задачи, это уже косвенное подтверждение понимания механики. Такое поведение наблюдали и исследователи МГУ.
|Плюсы
|Минусы
|Помогают понять эволюцию интеллекта
|Требуют длительной подготовки животных
|Демонстрируют гибкость поведения птиц
|Результаты зависят от корректности конструкции
|Открывают новые данные о развитии мозга
|Нужны этические ограничения и опытные специалисты
Начинайте с самых простых схем с минимальными отвлекающими элементами.
От нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от возраста и опыта вороны.
Орехи, семечки, кусочки яблок или другие безопасные лакомства.
Первые исследования интеллекта воронов появились ещё в середине XX века, когда этологи начали изучать их способность использовать предметы для добычи пищи. Со временем учёные перешли от наблюдений за простыми манипуляциями к тестам, требующим анализа скрытых связей. Работа МГУ стала важным шагом в понимании того, как именно формируется интеллект у птиц и как складывались когнитивные навыки в ходе эволюции.
Исследование МГУ показало, что серые вороны способны не просто следовать выученным движениям, а действительно разбираться в скрытой механике задач. Это открывает новый взгляд на их интеллект и подчёркивает: когнитивные способности птиц куда богаче, чем долгое время считалось.
