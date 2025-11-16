Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Интуиция превращается в интеллект: вороны освоили задачу, где простая память уже не спасает

Серые вороны распознали скрытую механику конструкции в опытах — МГУ
6:34
Зоосфера

Команда исследователей МГУ представила результаты эксперимента, которые ещё раз подтверждают: серые вороны способны не просто повторять выученные движения, а действительно понимать внутреннюю логику задач. Это делает их одними из самых интеллектуально развитых птиц и приближает по уровню когнитивных способностей к некоторым млекопитающим. Новая работа показывает, что для решения нестандартных задач вороны анализируют ситуацию, ищут реальные связи между предметами и постепенно переходят от интуитивных действий к осознанным решениям.

Ворона на траве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ворона на траве

Как вороны учатся понимать скрытые механизмы

Учёные проверяли, смогут ли птицы разобраться в конструкции, где приманку можно подтянуть только при правильном выборе работающих элементов. В простом варианте классической задачи поднос поднимается, если одновременно потянуть за оба конца верёвки: стоит птице схватить лишь одну сторону — верёвка выскальзывает. Такой тест нередко считают проверкой механической ловкости, но сотрудники НОШ "Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект" решили усложнить схему.

В новых вариантах лишь часть верёвок была связана с подносом по-настоящему. Чтобы получить угощение, вороне нужно было отделить рабочую конструкцию от фиктивной, то есть определить, какие элементы действительно участвуют в механике задачи.

С первой попытки птицы не справились — без обучения такая конструкция остаётся для них слишком сложной. Однако после серии тренировок некоторые особи начали уверенно выбирать именно те концы верёвок, которые были связаны с подносом. Это означает, что они перестали полагаться на механическое повторение успешных действий и начали ориентироваться в причинно-следственных связях.

"Этот результат может свидетельствовать о том, что в ходе обучения решению предыдущих задач вороны приобрели знания о причинно-следственных закономерностях, лежащих в их основе", — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и генетики поведения биологического факультета МГУ Анна Смирнова.

Сравнение: интуитивное поведение и понимание причин

Способ решения Особенности Результат
Интуитивное действие Птица тянет первый попавшийся элемент Erratic-поведение, успех случайный
Заученное движение Повторение ранее успешной схемы Работает только в неизменных условиях
Осознанный выбор Анализ конструкции и проверка связи элементов Устойчивый правильный результат

Как повторить эксперимент дома (в безопасном виде)

  1. Используйте простую конструкцию. В качестве основы подойдут верёвки, коробка с отверстиями и лёгкий поднос.
  2. Делайте различимые элементы. Свяжите часть верёвок с подносом, остальные оставьте свободными.
  3. Постепенно усложняйте задачу. Начните с открытой схемы и переходите к закрытым вариантам.
  4. Фиксируйте наблюдения. Записывайте, как часто птица выбирает рабочую верёвку после серии попыток.
  5. Не забывайте о подкормке. Приманка должна быть безопасной — подойдут орехи или кусочки фруктов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком сложную конструкцию сразу.
  • Последствие: птица теряет интерес.
  • Альтернатива: вводить усложнения постепенно.
  • Ошибка: менять элементы непоследовательно.
  • Последствие: ворона запоминает хаотичный опыт, а не логику.
  • Альтернатива: менять только один параметр за раз.
  • Ошибка: поднос слишком тяжёлый.
  • Последствие: птице сложно достичь успеха даже при правильном выборе.
  • Альтернатива: использовать лёгкий картон или пластиковый лоток.

А что если ворона действует случайно?

Иногда так и бывает — особенно у молодых особей. Но если птица после нескольких неудачных попыток начинает выбирать правильный элемент даже в новых вариациях задачи, это уже косвенное подтверждение понимания механики. Такое поведение наблюдали и исследователи МГУ.

Плюсы и минусы исследований когнитивных способностей птиц

Плюсы Минусы
Помогают понять эволюцию интеллекта Требуют длительной подготовки животных
Демонстрируют гибкость поведения птиц Результаты зависят от корректности конструкции
Открывают новые данные о развитии мозга Нужны этические ограничения и опытные специалисты

FAQ

Как выбрать подходящую задачу для вороны?

Начинайте с самых простых схем с минимальными отвлекающими элементами.

Сколько времени нужно, чтобы птица начала понимать логику?

От нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от возраста и опыта вороны.

Что лучше использовать как приманку?

Орехи, семечки, кусочки яблок или другие безопасные лакомства.

Мифы и правда

  • Миф: вороны понимают любые механизмы с рождения.
  • Правда: без обучения даже умная птица не разберётся со сложной задачей.
  • Миф: если ворона тянет нужную верёвку, это просто удача.
  • Правда: при повторяемости выбора это уже показатель осмысленного действия.

Исторический контекст

Первые исследования интеллекта воронов появились ещё в середине XX века, когда этологи начали изучать их способность использовать предметы для добычи пищи. Со временем учёные перешли от наблюдений за простыми манипуляциями к тестам, требующим анализа скрытых связей. Работа МГУ стала важным шагом в понимании того, как именно формируется интеллект у птиц и как складывались когнитивные навыки в ходе эволюции.

Интересные факты

  1. Вороны могут запоминать последовательность из нескольких элементов так же уверенно, как некоторые обезьяны.
  2. Эти птицы используют инструменты — палочки, веточки, мусор.
  3. В экспериментах вороны часто проявляют настойчивость выше, чем попугаи.

Исследование МГУ показало, что серые вороны способны не просто следовать выученным движениям, а действительно разбираться в скрытой механике задач. Это открывает новый взгляд на их интеллект и подчёркивает: когнитивные способности птиц куда богаче, чем долгое время считалось.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

