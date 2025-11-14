Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные подтвердили омолаживающий эффект маточного молочка
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Магазины одежды и обуви стали лидерами закрытий в ТЦ — CORE.XP
Импорт китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое
Фатальные ошибки чаще случаются на спуске — президент федерации Анна Буракова
Регулярные упражнения для глаз повышают чёткость зрения — офтальмологи
Подзимний посев капусты ускорил всходы по данным агрономов
Намазка из яиц и орехов для новогоднего меню готовится без майонеза
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров

Тьма — его дом, страх — его броня: существо, что пугает видом, но само живёт в постоянном ужасе

Фрины признаны древнейшими паукообразными на Земле
4:57
Зоосфера

В мире есть существа, которые будто сошли со страниц ужастиков. Их пугающий облик вызывает отвращение и страх, но правда куда прозаичнее — они абсолютно безвредны. Одни из таких созданий — фрины, древнейшие паукообразные, внешне напоминающие чудовищ из кошмаров, но по сути мирные и робкие жители тропиков.

Фрины — отряд тропических паукообразных
Фото: commons.wikimedia.org by Biusch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Фрины — отряд тропических паукообразных

Где обитают фрины

Фрины любят жаркий и влажный климат, поэтому их можно встретить в лесах:

  • Африки,
  • Индонезии,
  • Вьетнама,
  • Таиланда,
  • Индии,
  • Китая,
  • Австралии и Кубы.

Они предпочитают пещеры и тёмные расщелины, где прячутся днём. Туристы, исследующие тропические пещеры, иногда сталкиваются с ними неожиданно — и это зрелище не для слабонервных.

Внешность, рождающая мифы

Фрины — одни из самых древних существ на Земле: их предки жили 358 миллионов лет назад. Тело фрина небольшое — всего около 5 см, но лапы могут достигать 60 см, из-за чего кажется, будто перед вами гигантский паук-мутант.

Признак Описание
Размер тела До 5 см
Размах лап До 60 см
Окрас Чёрный, серый, коричневый или красноватый
Глаза 3-4 пары
Особенность Нет паутины и яда

Несмотря на устрашающий облик, фрины не кусаются и не плетут паутину - у них нет ни ядовитых, ни паутинных желез.

Для чего фрину такие жуткие конечности

Главное оружие фрина — вовсе не сила, а ловкость.

  • Передние ноги действуют как антенны, помогая искать путь.
  • Педипальпы - вторая пара конечностей, похожая на клешни, используется для захвата добычи.
  • Остальные ноги отвечают за передвижение.

Такой набор делает фрина идеальным ночным охотником, хотя выглядит он пугающе.

Ночная жизнь охотника

Фрины — ночные хищники. Днём они прячутся, а ночью выходят на охоту. Метод прост: затаиться, подождать, схватить. Добычей становятся:

  • кузнечики,
  • бабочки,
  • мелкие насекомые,
  • иногда — креветки вблизи водоёмов.

Они разрывают жертву клешнями, а затем измельчают челюстями, аккуратно поедая добычу — почти "вежливые" охотники в мире насекомых.

Размножение и забота о потомстве

Фрины достигают зрелости к трём годам. Перед спариванием самцы сражаются клешнями, доказывая своё право на самку. После победы самец оставляет капсулу со сперматозоидами, а самка переносит её при помощи конечностей.

Самка носит яйца под брюшком, а после вылупления малыши садятся на её спину, где остаются до первой линьки. Если кто-то из потомства падает — мать его съедает. В мире фринов слабым не место.

Можно ли держать фрина дома

Некоторые любители экзотики заводят фринов как питомцев — не из любви к красоте, а ради шока гостей.

Чтобы фрину было комфортно:

  • террариум должен быть высоким и просторным,
  • температура — не ниже 25°C,
  • влажность — 75% и выше,
  • обязательна поилка и укрытия из веток и коряг.

Кормят фринов кузнечиками и тараканами, но селить вместе несколько особей опасно — самцы агрессивны, а крупные особи съедают мелких.

Что делает их уникальными

Особенность Значение
Безвредны для человека Нет яда, не кусаются
Древние существа Более 350 млн лет эволюции
Сложное поведение Забота о потомстве, охота, агрессия у самцов
Эстетика ужаса Используются в фильмах ужасов как "инопланетные твари"

Репутация против реальности

Миф Правда
Фрины опасны для человека Нет, они полностью безвредны
Это пауки Нет, это отдельный отряд паукообразных — амблемурги
Они ядовиты Не имеют ядовитых желез
Они нападают Пугают, но бегут при приближении человека

Интересные факты

  • Фрины появляются в фильмах ужасов из-за необычной внешности — их часто выдают за инопланетных существ.
  • Некоторые виды живут в колониях до нескольких десятков особей.
  • Самки фринов способны прожить до 15 лет при хорошем уходе.

Исторический контекст

  • Первые ископаемые фринов были найдены в девонских отложениях возрастом 358 млн лет.
  • В Африке и Азии они считаются символом выносливости и ночной мудрости.
  • В современной науке фрины помогают изучать поведение древних паукообразных и адаптацию к темноте.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Наука и техника
Разрыв плиты в Тихом океане изменит прогнозы землетрясений
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Авто
Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 17% в октябре — Автостат Инфо
Популярное
Ползучее царство разрушится изнутри: вот как заставить тараканов исчезнуть без яда и следа

Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.

Деревянную мебель можно защитить от тараканов эфирными маслами — ANVISA
Масло перед мытьем головы помогает сохранить мягкость волос — стилисты
Японский ритуал мытья головы: как получить роскошные волосы без дорогостоящих процедур
Британия грозится не пропускать танкеры с российскими энергоресурсами через Ла-Манш
ВС РФ рвутся к Запорожью. Молниеносный прорыв Востока обескуражил ВСУ
Сводка с фронта: ВС РФ продвигаются к Запорожью, охватывая Гуляйполе с севера Любовь Степушова Больше 5 кофе и 3 энергетиков могут искалечить или убить — кардиолог Олег Володин Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова
Пинается коробка-автомат? Время не тянет — как избежать рывков и не платить за дорогостоящий ремонт
WhatsApp* предупредил россиян: готовьтесь к худшему — раскрыт важный секрет
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Голова остаётся тёплой, а образ — лёгким: эти аксессуары работают в мороз не хуже привычных шапок
Последние материалы
Исследование кашалотов подтвердило наличие грамматики в их языке — CETI
Магазины одежды и обуви стали лидерами закрытий в ТЦ — CORE.XP
Импорт китайских автомобилей в Россию сократился почти вдвое
Фатальные ошибки чаще случаются на спуске — президент федерации Анна Буракова
Регулярные упражнения для глаз повышают чёткость зрения — офтальмологи
Подзимний посев капусты ускорил всходы по данным агрономов
Намазка из яиц и орехов для новогоднего меню готовится без майонеза
Почему собака воет и нервничает в отсутствие хозяина — мнение ветеринаров
Лимонный пар размягчает налёт в микроволновке по данным бытовых экспертов
Виктория Боня призвала нежеланных женщин не винить себя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.