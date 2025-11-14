Тьма — его дом, страх — его броня: существо, что пугает видом, но само живёт в постоянном ужасе

Фрины признаны древнейшими паукообразными на Земле

В мире есть существа, которые будто сошли со страниц ужастиков. Их пугающий облик вызывает отвращение и страх, но правда куда прозаичнее — они абсолютно безвредны. Одни из таких созданий — фрины, древнейшие паукообразные, внешне напоминающие чудовищ из кошмаров, но по сути мирные и робкие жители тропиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Biusch, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фрины — отряд тропических паукообразных

Где обитают фрины

Фрины любят жаркий и влажный климат, поэтому их можно встретить в лесах:

Африки,

Индонезии,

Вьетнама,

Таиланда,

Индии,

Китая,

Австралии и Кубы.

Они предпочитают пещеры и тёмные расщелины, где прячутся днём. Туристы, исследующие тропические пещеры, иногда сталкиваются с ними неожиданно — и это зрелище не для слабонервных.

Внешность, рождающая мифы

Фрины — одни из самых древних существ на Земле: их предки жили 358 миллионов лет назад. Тело фрина небольшое — всего около 5 см, но лапы могут достигать 60 см, из-за чего кажется, будто перед вами гигантский паук-мутант.

Признак Описание Размер тела До 5 см Размах лап До 60 см Окрас Чёрный, серый, коричневый или красноватый Глаза 3-4 пары Особенность Нет паутины и яда

Несмотря на устрашающий облик, фрины не кусаются и не плетут паутину - у них нет ни ядовитых, ни паутинных желез.

Для чего фрину такие жуткие конечности

Главное оружие фрина — вовсе не сила, а ловкость.

Передние ноги действуют как антенны, помогая искать путь.

Педипальпы - вторая пара конечностей, похожая на клешни, используется для захвата добычи.

Остальные ноги отвечают за передвижение.

Такой набор делает фрина идеальным ночным охотником, хотя выглядит он пугающе.

Ночная жизнь охотника

Фрины — ночные хищники. Днём они прячутся, а ночью выходят на охоту. Метод прост: затаиться, подождать, схватить. Добычей становятся:

кузнечики,

бабочки,

мелкие насекомые,

иногда — креветки вблизи водоёмов.

Они разрывают жертву клешнями, а затем измельчают челюстями, аккуратно поедая добычу — почти "вежливые" охотники в мире насекомых.

Размножение и забота о потомстве

Фрины достигают зрелости к трём годам. Перед спариванием самцы сражаются клешнями, доказывая своё право на самку. После победы самец оставляет капсулу со сперматозоидами, а самка переносит её при помощи конечностей.

Самка носит яйца под брюшком, а после вылупления малыши садятся на её спину, где остаются до первой линьки. Если кто-то из потомства падает — мать его съедает. В мире фринов слабым не место.

Можно ли держать фрина дома

Некоторые любители экзотики заводят фринов как питомцев — не из любви к красоте, а ради шока гостей.

Чтобы фрину было комфортно:

террариум должен быть высоким и просторным,

температура — не ниже 25°C,

влажность — 75% и выше,

обязательна поилка и укрытия из веток и коряг.

Кормят фринов кузнечиками и тараканами, но селить вместе несколько особей опасно — самцы агрессивны, а крупные особи съедают мелких.

Что делает их уникальными

Особенность Значение Безвредны для человека Нет яда, не кусаются Древние существа Более 350 млн лет эволюции Сложное поведение Забота о потомстве, охота, агрессия у самцов Эстетика ужаса Используются в фильмах ужасов как "инопланетные твари"

Репутация против реальности

Миф Правда Фрины опасны для человека Нет, они полностью безвредны Это пауки Нет, это отдельный отряд паукообразных — амблемурги Они ядовиты Не имеют ядовитых желез Они нападают Пугают, но бегут при приближении человека

Интересные факты

Фрины появляются в фильмах ужасов из-за необычной внешности — их часто выдают за инопланетных существ.

Некоторые виды живут в колониях до нескольких десятков особей.

Самки фринов способны прожить до 15 лет при хорошем уходе.

Исторический контекст

Первые ископаемые фринов были найдены в девонских отложениях возрастом 358 млн лет.

В Африке и Азии они считаются символом выносливости и ночной мудрости.

В современной науке фрины помогают изучать поведение древних паукообразных и адаптацию к темноте.