Тьма — его дом, страх — его броня: существо, что пугает видом, но само живёт в постоянном ужасе

В мире есть существа, которые будто сошли со страниц ужастиков. Их пугающий облик вызывает отвращение и страх, но правда куда прозаичнее — они абсолютно безвредны. Одни из таких созданий — фрины, древнейшие паукообразные, внешне напоминающие чудовищ из кошмаров, но по сути мирные и робкие жители тропиков.
Фрины любят жаркий и влажный климат, поэтому их можно встретить в лесах:
Они предпочитают пещеры и тёмные расщелины, где прячутся днём. Туристы, исследующие тропические пещеры, иногда сталкиваются с ними неожиданно — и это зрелище не для слабонервных.
Фрины — одни из самых древних существ на Земле: их предки жили 358 миллионов лет назад. Тело фрина небольшое — всего около 5 см, но лапы могут достигать 60 см, из-за чего кажется, будто перед вами гигантский паук-мутант.
|Признак
|Описание
|Размер тела
|До 5 см
|Размах лап
|До 60 см
|Окрас
|Чёрный, серый, коричневый или красноватый
|Глаза
|3-4 пары
|Особенность
|Нет паутины и яда
Несмотря на устрашающий облик, фрины не кусаются и не плетут паутину - у них нет ни ядовитых, ни паутинных желез.
Главное оружие фрина — вовсе не сила, а ловкость.
Такой набор делает фрина идеальным ночным охотником, хотя выглядит он пугающе.
Фрины — ночные хищники. Днём они прячутся, а ночью выходят на охоту. Метод прост: затаиться, подождать, схватить. Добычей становятся:
Они разрывают жертву клешнями, а затем измельчают челюстями, аккуратно поедая добычу — почти "вежливые" охотники в мире насекомых.
Фрины достигают зрелости к трём годам. Перед спариванием самцы сражаются клешнями, доказывая своё право на самку. После победы самец оставляет капсулу со сперматозоидами, а самка переносит её при помощи конечностей.
Самка носит яйца под брюшком, а после вылупления малыши садятся на её спину, где остаются до первой линьки. Если кто-то из потомства падает — мать его съедает. В мире фринов слабым не место.
Некоторые любители экзотики заводят фринов как питомцев — не из любви к красоте, а ради шока гостей.
Чтобы фрину было комфортно:
Кормят фринов кузнечиками и тараканами, но селить вместе несколько особей опасно — самцы агрессивны, а крупные особи съедают мелких.
|Особенность
|Значение
|Безвредны для человека
|Нет яда, не кусаются
|Древние существа
|Более 350 млн лет эволюции
|Сложное поведение
|Забота о потомстве, охота, агрессия у самцов
|Эстетика ужаса
|Используются в фильмах ужасов как "инопланетные твари"
|Миф
|Правда
|Фрины опасны для человека
|Нет, они полностью безвредны
|Это пауки
|Нет, это отдельный отряд паукообразных — амблемурги
|Они ядовиты
|Не имеют ядовитых желез
|Они нападают
|Пугают, но бегут при приближении человека
Защитите свою деревянную мебель от тараканов с помощью простых и экологичных методов. Вот как отпугнуть вредителей и сохранить ваш дом в чистоте.