Квадроберы были только началом: новый тренд с пустыми поводками захватывает города

Хоббидогинг в России: психологи оценили новый тренд на выгул воображаемых собак

Необычные прогулки с пустыми поводками стали частью городского пейзажа так же внезапно, как в своё время квадроберы. Новый "хоббидогинг" быстро вышел за пределы шутки и обрел поклонников, которые выгуливают воображаемых питомцев так же рьяно, как владельцы настоящих собак.

Как зародился необычный тренд

Осенью в соцсетях появились ролики, где люди шли по улицам, держа пустые поводки. Запись сняли в Германии, где участники проходили курс по обращению с животными. Но интернет-аудитория неправильно истолковала идею: пародии смешались с домыслами, и так возник новый формат досуга.

Сторонники хоббидогинга стали встречаться в парках, повторяя ритуалы выгула — от поглаживания до условной дрессировки. Популярность оказалась заразительной: следом за Европой явление добралось до России. В Тюмени очевидец снял девушку, гулявшую с "невидимой собакой", и позже признался, что сначала "принял ее за наркоманку", лишь затем узнав о новом хобби.

Сравнения с квадроберами неизбежно появились в обсуждениях, хотя нынешнее увлечение разворачивается спокойнее и пока не стало объектом масштабных споров.

Реакция горожан и первые споры

Горожане восприняли появление новых "собачников" преимущественно с иронией. Одни посетовали, что с ростом штрафов за содержание животных подобные прогулки могут стать нормой. Другие предложили хоббидогерам выгуливать настоящих собак, если им скучно.

Часть пользователей, наблюдая за участниками тренда, испытала сочувствие: кто-то вспоминал мультфильм о девочке и красной варежке, которой заменили щенка. В эту дискуссию на короткое время включились и депутаты, призвавшие направить энергию моды в приюты, где действительно нужны добровольцы для выгула.

Так образовалось два полюса восприятия: от шутливого равнодушия до убеждения, что за модой может скрываться психологическая потребность.

Нужен ли повод для тревоги

Психологи оценивают новое явление по-разному, однако прямой угрозы в нём не видят. Специалист Александра Ярмакова подчеркивает, что увлечение чаще характерно для молодежи, реагирующей на вирусные челленджи. По её словам, владельцы выдуманных животных не представляют опасности и обычно воспринимают хобби как форму общения.

"Если расценивать это как своеобразную коммуникацию между подростками, то я не думаю, что необходимы какие-то меры… В теории, она даже полезная — участники учатся ответственному обращению с животными, прежде чем их заводить", — говорит специалист.

Тем не менее, если человек начинает путать фантазию с реальностью, это может стать поводом для наблюдения. Психолог Диляра Каримова отмечает, что родителям стоит быть внимательнее к кругу общения детей и их интересам, не избегая прямого разговора, если что-то вызывает беспокойство.