Концерт на дне океана: арктические гиганты сыграли свою партию — нарушив тишину подводного мира

Нарвалы в Гренландии фиксируют контакт с гидрофонами — данные Университета Хоккайдо
4:59
Зоосфера

То, что учёные опускают в Арктику подводные микрофоны, давно стало нормальной практикой: оборудование позволяет слушать жизнь под толщей льда, не тревожа животных громкими судами или частыми погружениями.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Но в последние годы в этих кажущихся безопасными исследованиях появилось неожиданное обстоятельство — нарвалы стали активно приближаться к гидрофонам, касаться их телом и даже бить по ним. Это поставило под вопрос саму идею "бесконтактного" наблюдения.

Процесс исследования

Международная группа исследователей вместе с инуитскими охотниками опустила три подводных регистратора в фьорде Инглфилд-Бреднинг на северо-западе Гренландии. Устройства работали на глубине до 400 метров — там, где нарвалы проводят значительную часть времени. В течение двух лет микрофоны фиксировали характерные звуки: эхолокационные щелчки, жужжание во время охоты и шум трения кожи о оборудование. Всего удалось зарегистрировать 247 эпизодов контакта с гидрофонами, но специалисты уверены: реальных случаев было в разы больше, потому что запись велась не постоянно.

"Использование пассивного акустического мониторинга для обнаружения акустически активных животных помогает проводить учёт биоразнообразия, изучать поведение животных и использование ими среды обитания, а также снижать негативное воздействие антропогенного шума", — сказал доцент Арктического исследовательского центра Университета Хоккайдо Евгений А. Подольский.

По словам учёных, громкое жужжание вблизи микрофонов напоминало звуки, которые нарвалы издают при охоте на треску. Отсюда и версия: животные могли принимать оборудование за потенциальную добычу. Но есть и альтернативное объяснение — обычное любопытство. Инуиты даже шутили, что киты просто чешут о регистраторы спину, но исследователи считают это маловероятным: глубокие нырки требуют слишком много энергии для такой "забавы".

Сравнение: что видит учёный и что слышит нарвал

Параметр Для исследователей Для нарвалов
Назначение гидрофона Наблюдение, анализ среды Неизвестный объект в толще воды
Издаваемые микрофоном звуки Минимальные Возможная имитация движения рыбы
Поведение рядом Пассивная запись Трение, касания, удары
Риск контакта Низкий Средний — риск принять за добычу
Польза Данные для мониторинга океана Нет очевидной пользы, но вызывает интерес

А что если

Если окажется, что нарвалы действительно воспринимают микрофоны как потенциальную добычу, то подводная научная техника должна быть стандартизирована и сертифицирована подобно туристическим гидросканерам или рыбопоисковым эхолотам, которые уже учитывают влияние на живые организмы. А если мы имеем дело с их врождённым любопытством, тогда будущее за комплексными станциями наблюдения, где акустика сочетается с оптическими сенсорами и мягкими материалами, исключающими травмы животных.

Плюсы и минусы: подводный акустический мониторинг

Плюсы Минусы
Не требует присутствия людей Может привлекать животных
Фиксирует редкие звуки и события Риск повреждения оборудования
Работает на большой глубине Нуждается в доработке конструкции
Удобен для учёта биоразнообразия Может менять поведение отдельных видов

Мифы и правда

Миф: подводные микрофоны совершенно незаметны для животных.
Правда: многие виды — от касаток до нарвалов — воспринимают ультразвуки и вибрации, которые приборы иногда издают.

Миф: оборудование нельзя повредить.
Правда: крупные морские млекопитающие способны ударом выбить даже прочный корпус.

Миф: пассивный мониторинг полностью исключает вмешательство в природу.
Правда: любой объект в воде меняет среду — важно минимизировать это влияние.

Три интересных факта

  1. Бивень нарвала — это удлинённый зуб, внутренняя структура которого напоминает чувствительный датчик.
  2. Щелчки нарвалов во время охоты способны достигать громкости реактивного двигателя.
  3. Арктические киты ныряют глубже 1500 метров, проводя в темноте десятки минут.

Исторический контекст

Первые гидрофоны использовали ещё во времена Первой мировой войны для отслеживания подлодок. Позже техника стала инструментом океанографии. В 1970–1990-х годах интерес к ней вырос благодаря программам мониторинга редких видов — белух, гренландских китов, тюленей. Сегодня же акустика стала основой целых сетей наблюдения, которые напоминают подводные "метеостанции".

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
