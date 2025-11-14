Концерт на дне океана: арктические гиганты сыграли свою партию — нарушив тишину подводного мира

То, что учёные опускают в Арктику подводные микрофоны, давно стало нормальной практикой: оборудование позволяет слушать жизнь под толщей льда, не тревожа животных громкими судами или частыми погружениями.
Но в последние годы в этих кажущихся безопасными исследованиях появилось неожиданное обстоятельство — нарвалы стали активно приближаться к гидрофонам, касаться их телом и даже бить по ним. Это поставило под вопрос саму идею "бесконтактного" наблюдения.
Международная группа исследователей вместе с инуитскими охотниками опустила три подводных регистратора в фьорде Инглфилд-Бреднинг на северо-западе Гренландии. Устройства работали на глубине до 400 метров — там, где нарвалы проводят значительную часть времени. В течение двух лет микрофоны фиксировали характерные звуки: эхолокационные щелчки, жужжание во время охоты и шум трения кожи о оборудование. Всего удалось зарегистрировать 247 эпизодов контакта с гидрофонами, но специалисты уверены: реальных случаев было в разы больше, потому что запись велась не постоянно.
"Использование пассивного акустического мониторинга для обнаружения акустически активных животных помогает проводить учёт биоразнообразия, изучать поведение животных и использование ими среды обитания, а также снижать негативное воздействие антропогенного шума", — сказал доцент Арктического исследовательского центра Университета Хоккайдо Евгений А. Подольский.
По словам учёных, громкое жужжание вблизи микрофонов напоминало звуки, которые нарвалы издают при охоте на треску. Отсюда и версия: животные могли принимать оборудование за потенциальную добычу. Но есть и альтернативное объяснение — обычное любопытство. Инуиты даже шутили, что киты просто чешут о регистраторы спину, но исследователи считают это маловероятным: глубокие нырки требуют слишком много энергии для такой "забавы".
|Параметр
|Для исследователей
|Для нарвалов
|Назначение гидрофона
|Наблюдение, анализ среды
|Неизвестный объект в толще воды
|Издаваемые микрофоном звуки
|Минимальные
|Возможная имитация движения рыбы
|Поведение рядом
|Пассивная запись
|Трение, касания, удары
|Риск контакта
|Низкий
|Средний — риск принять за добычу
|Польза
|Данные для мониторинга океана
|Нет очевидной пользы, но вызывает интерес
Если окажется, что нарвалы действительно воспринимают микрофоны как потенциальную добычу, то подводная научная техника должна быть стандартизирована и сертифицирована подобно туристическим гидросканерам или рыбопоисковым эхолотам, которые уже учитывают влияние на живые организмы. А если мы имеем дело с их врождённым любопытством, тогда будущее за комплексными станциями наблюдения, где акустика сочетается с оптическими сенсорами и мягкими материалами, исключающими травмы животных.
|Плюсы
|Минусы
|Не требует присутствия людей
|Может привлекать животных
|Фиксирует редкие звуки и события
|Риск повреждения оборудования
|Работает на большой глубине
|Нуждается в доработке конструкции
|Удобен для учёта биоразнообразия
|Может менять поведение отдельных видов
Миф: подводные микрофоны совершенно незаметны для животных.
Правда: многие виды — от касаток до нарвалов — воспринимают ультразвуки и вибрации, которые приборы иногда издают.
Миф: оборудование нельзя повредить.
Правда: крупные морские млекопитающие способны ударом выбить даже прочный корпус.
Миф: пассивный мониторинг полностью исключает вмешательство в природу.
Правда: любой объект в воде меняет среду — важно минимизировать это влияние.
Первые гидрофоны использовали ещё во времена Первой мировой войны для отслеживания подлодок. Позже техника стала инструментом океанографии. В 1970–1990-х годах интерес к ней вырос благодаря программам мониторинга редких видов — белух, гренландских китов, тюленей. Сегодня же акустика стала основой целых сетей наблюдения, которые напоминают подводные "метеостанции".
