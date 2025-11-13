Кошка метит — хозяин в панике: что на самом деле пытается сказать ваш питомец

Кошки начинают метить территорию из-за стресса — ветеринар

Кошки могут начинать оставлять метки не только из природного инстинкта, но и под воздействием стресса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Кошка у лотка

По словам врача, метки у домашних животных чаще всего связаны с естественным инстинктом обозначить границы или привлечь партнера. Однако у кастрированных питомцев такое поведение встречается редко, поэтому важно обратить внимание на возможные психологические или медицинские причины.

"Это естественный природный инстинкт — отметить свою территорию. Разные животные делают это по-разному: медведи, например, оставляют царапины на деревьях, чтобы другим было понятно, что территория занята. У кошек это выражается через запаховые метки", — пояснил Шеляков.

Ветеринар отметил, что стресс также нередко становится причиной подобных проявлений. Он может быть вызван недостатком внимания, страхом, шумом или другими внешними раздражителями, такими как ремонт у соседей.

"Если кастрированная кошка начинает метить, это уже повод обратиться к врачу. Такое поведение может быть связано с циститом, нарушением обмена веществ или другими заболеваниями. Лучше исключить болезни и не откладывать визит к специалисту", — заключил он.

Шеляков добавил, что при появлении нового животного в доме важно не пугать питомца и дать ему время привыкнуть. По его словам, первое впечатление формирует доверие между кошкой и хозяином, если с самого начала общение будет спокойным и бережным, то проблем с поведением удастся избежать.